“التويجري” يوضح موقفه من “منصب نائب رئيس الاتحاد الجديد”.. وينتقد لجنة توثيق البطولات

صحيفة المرصد: أكد الإعلامي الرياضي طارق التويجري، أن أغلب المرشحين لرئاسة الاتحاد السعودي تواصلوا معه لشغل منصب نائب الرئيس في الاتحاد الجديد؛ لكنه اعتذر.

على الجانب الأخر انتقد التويجري توقيت الإعلان عن نتائج لجنة توثيق البطولات السعودي، قائلا: “لم يكن مناسبًا، وأثارت غضب العديد من الأندية، وعلى رأسها الأهلي، النصر، الشباب والاتحاد”.

وأضاف التويجري خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “أكن كل التقدير والاحترام للأستاذ تركي الخليوي، ولإنجازاته الكبيرة لكنه لم يوفق في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر- على حد قوله- مشيرًا إلي أن بطولات المناطق تعتبر المحك الرئيسي وهي أكثر بطولة أثرت على نتائج توثيق البطولات؛ هل تصنف من ضمن الفئة A أو لا”.