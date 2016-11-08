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“التويجري” يوضح موقفه من “منصب نائب رئيس الاتحاد الجديد”.. وينتقد لجنة توثيق البطولات

8 نوفمبر, 2016 , 19:47 م
“التويجري” يوضح موقفه من “منصب نائب رئيس الاتحاد الجديد”.. وينتقد لجنة توثيق البطولات
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صحيفة المرصد: أكد الإعلامي الرياضي طارق التويجري، أن أغلب المرشحين لرئاسة الاتحاد السعودي تواصلوا معه لشغل منصب نائب الرئيس في الاتحاد الجديد؛ لكنه اعتذر.

على الجانب الأخر انتقد التويجري توقيت الإعلان عن نتائج لجنة توثيق البطولات السعودي، قائلا: “لم يكن مناسبًا، وأثارت غضب العديد من الأندية، وعلى رأسها الأهلي، النصر، الشباب والاتحاد”.

وأضاف التويجري خلال تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”: “أكن كل التقدير والاحترام للأستاذ تركي الخليوي، ولإنجازاته الكبيرة لكنه لم يوفق في الكلمة الافتتاحية للمؤتمر- على حد قوله- مشيرًا إلي أن بطولات المناطق تعتبر المحك الرئيسي وهي أكثر بطولة أثرت على نتائج توثيق البطولات؛ هل تصنف من ضمن الفئة A أو لا”.



تعليقات ( 6 )

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  1. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 20:49 م

    مشكلة الواحد لما يكون بعيد عن المسؤلية

    ينتقد ،، لكن لما يتقلد المسؤولية يتحجج ويدور اعذار ،، مع احترامي التويجري ،، من المفترض ان يكون لديه علم بان حصر البطولات مطلوب من الاتحادات العالمية مثل الفيفا ولاتحاد الآسيوي وغيرها .
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  2. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    تعليق 3

    وانت صادق صوت الفقر ( اما الأغلبية الساحقة فلا تكذب على نفسك ،، الجنه لها سنه ونصف وهي تشتغل على الموضوع وزياده على ذلك عطتهم شهر . وبعدين وين بطولات فقرك الرسمية ليش مايقدمها على الجنه وهي تعتمدها ؟
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  3. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    أوركيد🌺

    الزعييييم😎وبسس والباقي آصصص!
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  4. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 20:13 م

    صوت الشعب

    لجنة مرفوضة ونتائجها مرفوضه وتوقيتها مرفوض لأن الشرفاء وهم الاغلبية الساحقة عرفوا أهدافها ومراميها وكيفية تكوينها ومعاييرها ، شكرا للشرفاء
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  5. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    المنضبط

    طارق التويجري هلالي متعصب بنمرة واستمارة وإن كان يغلف عباراته بغطاء أقل حدة من عادل التويجري
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  6. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    أوركيد🌺

    م أنت أجملّ شيء في الدنيـآ وربگ ,, إنت دنيـآ كُل مافيهآ جميل💙. #الهلال🌙
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