بالفيديو .. ضابط بالجيش المصري يضرب مخالف بسبب أولوية المرور في الشارع

صحيفة المرصد : تداول ناشطون مصريون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لضابط جيش مصري لحظة اعتدائه على أحد المخالفين، بسبب أولوية المرور بالسيارة.

وبحسب الفيديو المتداول ، فقد قام الضابط وأحد الجنود المرافقين له بسحب المواطن من سيارته وانهالوا عليه ضربا، مع توجيه العديد من الشتائم البذيئة له.

وأظهر الفيديو تجمهر العديد من المارة، حيث قاموا باستعطاف الضابط ليترك المواطن، في حين انهال الرجل في تقديم الاعتذارات والأسف .