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بالفيديو .. ضابط بالجيش المصري يضرب مخالف بسبب أولوية المرور في الشارع

8 نوفمبر, 2016 , 20:04 م
بالفيديو .. ضابط بالجيش المصري يضرب مخالف بسبب أولوية المرور في الشارع
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صحيفة المرصد : تداول ناشطون مصريون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لضابط جيش مصري لحظة اعتدائه على أحد المخالفين، بسبب أولوية المرور بالسيارة.

وبحسب الفيديو المتداول ، فقد قام الضابط وأحد الجنود المرافقين له بسحب المواطن من سيارته وانهالوا عليه ضربا، مع توجيه العديد من الشتائم البذيئة له.

وأظهر الفيديو تجمهر العديد من المارة، حيث قاموا باستعطاف الضابط ليترك المواطن، في حين انهال الرجل في تقديم الاعتذارات والأسف .



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    من تحت الماء

    السيساويه اولاد*****
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  2. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 21:04 م

    تركي

    المشكلة هؤلاء العسكريين المتغطرسين ايام الثورة ما لقوهم دورهم الشعب هربو وتخموا في جحورهم
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  3. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    اتقوا الله واصلحوا بين اخويكم
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  4. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 20:58 م

    متعب

    مخالف للنشر
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  5. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    اتقوا الله واصلحوا بين اخويكم
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  6. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 20:55 م

    العويد

    استعباد
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  7. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    اس اس

    هذا قليل من كثير بس الصبر تعينات الوزارء والمحافظين ومدراء ووكلاء الوزارء كلهم عسكر وهذا من الاخطاء القاتله لعدم تمكنهم من الاندمج باالحياه المدنيه الا القليل وراح تصير اكثر من كذا بس عط الطير فرصه
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  8. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 20:38 م

    عسكوووول الوااافي

    ياقلم الخنبوقة. انت و c c لكم يوم واحد ان شاء الله. والوعد قريب ١١/١١
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  9. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 20:31 م

    الراصد

    هههههه بياع قرايد بياع كلام مايصح كدا ياشاويش
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  10. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 20:27 م

    المجد

    مسرحية
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  11. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 20:24 م

    المنضبط

    ما هذا ؟ أيحدث هذا في مصر علانية في الشارع وسط النهار من ضابط مهمته حفظ النظام مع المحافظة على كرامة الناس ؟؟
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  12. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 20:21 م
    عدد التعليقات:3

    مانع القحطاني

    الحمد لله رب العالمين ضباطنا محترمين وحكومتنا مع الي معاه هياط حازمه سيفيين ونخله
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  13. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 20:19 م

    بساط الحق

    المواطن يمكن انه غلط ، لان الضابط بقوله لمنت لست قد المواجهة بتقل أدبك ليش ،، لكن للاسف ضباط الجيش المصري المؤدبين والمخضرمين خلاص تقاعدو ،، ولَم يبقى للاسف غير هذا الضابط ***وامثاله .
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  14. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 20:19 م

    نسري

    اديله *** وتئكد ان الشعب المصري حيدي***وقررررريب
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  15. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    فيصل

    حنى عرب العرب لا يرضون الذل يجيلك يوم يا cc
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  16. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 20:09 م
    عدد التعليقات:2375

    توووووونسية

    دولة الانقلاب والعسكر ماذا تتوقعون منها حسبه الله ونعم الوكيل الظلم ظلمات يا قوم
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