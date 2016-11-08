بالفيديو .. ضابط بالجيش المصري يضرب مخالف بسبب أولوية المرور في الشارع

صحيفة المرصد : تداول ناشطون مصريون عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو لضابط جيش مصري لحظة اعتدائه على أحد المخالفين، بسبب أولوية المرور بالسيارة.
وبحسب الفيديو المتداول ، فقد قام الضابط وأحد الجنود المرافقين له بسحب المواطن من سيارته وانهالوا عليه ضربا، مع توجيه العديد من الشتائم البذيئة له.
وأظهر الفيديو تجمهر العديد من المارة، حيث قاموا باستعطاف الضابط ليترك المواطن، في حين انهال الرجل في تقديم الاعتذارات والأسف .
تعليقات ( 16 )
من تحت الماءالسيساويه اولاد*****
تركيالمشكلة هؤلاء العسكريين المتغطرسين ايام الثورة ما لقوهم دورهم الشعب هربو وتخموا في جحورهم
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهماتقوا الله واصلحوا بين اخويكم
متعبمخالف للنشر
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهماتقوا الله واصلحوا بين اخويكم
العويداستعباد
اس اسهذا قليل من كثير بس الصبر تعينات الوزارء والمحافظين ومدراء ووكلاء الوزارء كلهم عسكر وهذا من الاخطاء القاتله لعدم تمكنهم من الاندمج باالحياه المدنيه الا القليل وراح تصير اكثر من كذا بس عط الطير فرصه
عسكوووول الوااافيياقلم الخنبوقة. انت و c c لكم يوم واحد ان شاء الله. والوعد قريب ١١/١١
الراصدهههههه بياع قرايد بياع كلام مايصح كدا ياشاويش
المجدمسرحية
المنضبطما هذا ؟ أيحدث هذا في مصر علانية في الشارع وسط النهار من ضابط مهمته حفظ النظام مع المحافظة على كرامة الناس ؟؟
عدد التعليقات:3
مانع القحطانيالحمد لله رب العالمين ضباطنا محترمين وحكومتنا مع الي معاه هياط حازمه سيفيين ونخله
بساط الحقالمواطن يمكن انه غلط ، لان الضابط بقوله لمنت لست قد المواجهة بتقل أدبك ليش ،، لكن للاسف ضباط الجيش المصري المؤدبين والمخضرمين خلاص تقاعدو ،، ولَم يبقى للاسف غير هذا الضابط ***وامثاله .
نسرياديله *** وتئكد ان الشعب المصري حيدي***وقررررريب
فيصلحنى عرب العرب لا يرضون الذل يجيلك يوم يا cc
عدد التعليقات:2375
توووووونسيةدولة الانقلاب والعسكر ماذا تتوقعون منها حسبه الله ونعم الوكيل الظلم ظلمات يا قوم