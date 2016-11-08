شاهد: مفحط بصحبة فتاتين يستعرض وسط حشد كبير من المتجمهرين

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمفحط على الطريق السريع داخل مدينة الرياض وهو يمارس التفحيط بسرعة عالية . وبعد انتهاءه من التفحيط عاد ليستعرض بفتاتين كانتا معه داخل السيارة امام تجمهر كبير من الشباب.
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تعليقات ( 54 )
ناصراشوف هذه الظاهرة بدأت تكثر في المجتمع المسلم المحافظ من يصدق ان هذه في بلاد الحرمين وش السالفة يا جماعة وين الشرطة وين الهيئة وش قلت الحياء هذه وهالشباب هايتين في الشوارع مايدرون عن اهلهم
احمداين دور المرور!!!! المفروض يحاسبون اذا هم مقصرين في مراقبة الطرق مايكفي عمل المكاتب نزلوا الدوريات السرية الميدان للقبض على هولاء ****
الهوزانيفي يوم ما سيدخلون اعداء الله حدود البلاد ويهجمون فجأة او نشن حرب مثل حرب الحوثي وتشتعل الجبهات شمال وجنوب والسبب غضب الله بفعل هؤلاء دون تغيير من الصالحين يعم الدمار على الجميع دون استثناء
ام عبد الرحمنلازم ترجع الهيئه
عسكوووول الوااافيياليت لو يصير عندنا نظام تشهير والله كان الواحد احترم نفسه. اعتقد بان البنات مو سعوديات !! من معاي
مـبارگمن تعودن ع السواقين وصارت تطلع معه عادي بشكل متكرر وكأنه محرم لها والامور من حادر بحادر ماخلا رجل وامرأة الا والشيطان ٣ اللافت مستوى تفكيرهن شف وين تحط حالها صندوقة ***ماف احط واوضع وارخص م كذا
تركي2شكلهم****
عدد التعليقات:15293
قلم الحقيقههيئة بااااااااااااي بااااااااااااااي ... تحلمون بعودتها هههههههه
شنب الأسدكثروا ****.!
مـبارگاتوقع مهجنات عاد تخيل يسوقن ويصير ف كشف ويزيد الاختلاط ويكون بميانه هذا ال يسعون له عديمي الدين والغيرة والمضحوك ع بسالفة حقوق المرأة حق يراد به باطل ويتهمونا بالتشدد نرجع بالذاكرع لمقوله الامير نايف
شيعي برونزييجب اعادة مهام الهيئة اكثر من قبل وعندها ستختفي هذه الأشكال
ابن البلداشوف الظاهرة بدت تزداد ...وهذا والله ماهو خير...نطالب وزارة الداخلية الضرب بحديد لهذي الممارسات الدخيلة على مجتمعنا المحافظ..اللهم عليك بأهل الفساد يا رب العالمين .
محمدشنو الي صاير في البلد الدنياء خربت يارب اني أسألك الشهادة في سبيلك اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء
متقاعدابشرو لايهمكم وغدا لناظره قريب
حسنين الابههبالعكس ماضهروً هالاشكال الا من الانفتاح وعدم المتابعه وقل التربيه لحد يقول بسبب الكبت كبتوو راسك ***
مسكهذا مو كبت ... للاسف البنات ... عندنا نوادي مطاعم حدائق نسائيه مشاغل لليش كل ذا حتى لومللتي اذهبي لامك اطلبي رضاها اعوذ بالله كما رائيت ومما سمعت
مسكفي المقدمه بسم الله ماتقول غير الله يهديهم اعوذ بالله ايش الي شفته قبل شوي والله ياناس مو مصدقه اين الحياء والخجل والحشمه اين ذهبت ❌اسال الله ان يهديهم
مـبارگيجي 1 يقول ذكور او يقول نتيجة كبت ههاا واذ ماهي مكبوتة بتصير مستقيمة يعني وكل المنحرفات بسبب الكبت شكلهن وافدات المحليه تحب الرواق والهدوء والابواب المغلقة وعندها حسابات للمسأله لامن شاف ولا م دري
الليلكي👤عادي يبه عادي من أمن العقوبة أساء الأدب . ويامن تطالبون بمن ينكر هذا المنكر من الحاضرين هل سألتم أنفسكم لماذا هم متجتمعون؟؟؟؟!!!!!!!
عدد التعليقات:5669
المنتصر باللهيقولون ولد عمي أبو سن خطب وتزوج لللللييييش
وليدالاستراحات + الشقق + الفنادق + الثمامة + الطعوس وأماكن التفحيط وتجمعات الشباب + المخيمات + الشاليهات = هذه الأماكن تحديداً تحتاج لرقابة شديدة من رجال الهيئة والجهات الأمنية ورجال البلد الغيورين.
الستينيالقضيه ليست أمنيه وحسب بل قضيت خلل اجتماعي يجب ان ينظر له بعمق
عدد التعليقات:15293
قلم الحقيقهوسعو صدوركم الدنيا زايلة مافيها خير . غير أخونجي ومتصحر لابارك الله فيهم .
عبدالعزيز//اجنده ورائها ناس لنشر الفساد والفوضى زي هولاء ربط بواير وسحب بالطريق عليهم من الله مايستحقون
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
حمداناكيد من ايران
ارز 👊 نجدليس الحل في القبض عليهم الحل ماذا سيحكم عليهم ان تم القبض عليهم ليعرفوا ان هناك حدود تردع المفسد .. والله أعلم
ابو وسميالزمن الجميل ذهب ولن يعود
فوزييمكن أريج جلال تحتفل بعيد ميلادها 😂😂😂
شقرانالتربيه !!! ورعان وفالتين في الشوارع والله العظيم شي يفشل ولا عندهم حتى غيرها اعوذ بالله من هالاصناف في بلادنا الله يمحيكم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
الغامديمنعو الاختلاط وهو مباح عالم متستره في السوق والا في العمل ..يالله خذو النتايج العكسيه زي كذا واردا
آخر الزمانوين راحوا الرجال الغيورين على الدين والوطن والعرض معقول كل هالمتجمهرين مافيهم واحد رجال كفؤ غيور انكر هذا المنكر
أفريقيحرائر شريفات عفيفات وسترون الكثير من الشرف والعفة مع كل إتساع لنطاق الحرية
عدد التعليقات:5669
المنتصر باللههؤلاء هم أبناء التجار وأصحاب السيارات المذهبه أما البنات ****
وافيالمشكله مسكو البنت اللي تشرب عرق امس وهذولا ان شاء الله معهم في عنبر ٤
آخر الزمانمافيهم رجال واحد كفؤ انكر هذا المنكر
Ymni mahbobصحيح **** لكن كل شي وله حدود.....
عدد التعليقات:15293
قلم الحقيقهالأمر طبيعي ثقافة تسامح يحتاجها كل وطن لمحاربة الارهاب والارهابيين.
قَالَ الله تَعَالَىوَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
المنضبطيبغى لهم درس قوي جدا ويطبق بحزم .. ما هذا الاستهتار والاستخفاف ؟