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شاهد: مفحط بصحبة فتاتين يستعرض وسط حشد كبير من المتجمهرين

8 نوفمبر, 2016 , 20:21 م
شاهد: مفحط بصحبة فتاتين يستعرض وسط حشد كبير من المتجمهرين
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمفحط على الطريق السريع داخل مدينة الرياض وهو يمارس التفحيط بسرعة عالية . وبعد انتهاءه من التفحيط عاد ليستعرض بفتاتين كانتا معه داخل السيارة امام تجمهر كبير من الشباب.



تعليقات ( 54 )

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  1. 54
    8 نوفمبر, 2016 , 21:13 م

    ناصر

    اشوف هذه الظاهرة بدأت تكثر في المجتمع المسلم المحافظ من يصدق ان هذه في بلاد الحرمين وش السالفة يا جماعة وين الشرطة وين الهيئة وش قلت الحياء هذه وهالشباب هايتين في الشوارع مايدرون عن اهلهم
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  2. 53
    8 نوفمبر, 2016 , 21:11 م

    لاحياه لمن تنادي اااخ ياقلبي حسبي الله على من ينشر الفساد ويآيده
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  3. 52
    8 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    احمد

    اين دور المرور!!!! المفروض يحاسبون اذا هم مقصرين في مراقبة الطرق مايكفي عمل المكاتب نزلوا الدوريات السرية الميدان للقبض على هولاء ****
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  4. 51
    8 نوفمبر, 2016 , 21:09 م

    الهوزاني

    في يوم ما سيدخلون اعداء الله حدود البلاد ويهجمون فجأة او نشن حرب مثل حرب الحوثي وتشتعل الجبهات شمال وجنوب والسبب غضب الله بفعل هؤلاء دون تغيير من الصالحين يعم الدمار على الجميع دون استثناء
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  5. 50
    8 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    قلم الحقيقي جني دبغك. تفرح بانتشار المصايب ولا تدري ان بيوم راح ترجع لك نفسها
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  6. 49
    8 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    ام عبد الرحمن

    لازم ترجع الهيئه
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  7. 48
    8 نوفمبر, 2016 , 21:07 م

    قلم الحقيقه ياجعل مااتنطق الحق باذن الله ترجع الهيئه تدري ليش لان بلادنا. منبع الصحابه وو رسولنا الحبيب
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  8. 47
    8 نوفمبر, 2016 , 21:06 م

    عسكوووول الوااافي

    ياليت لو يصير عندنا نظام تشهير والله كان الواحد احترم نفسه. اعتقد بان البنات مو سعوديات !! من معاي
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  9. 46
    8 نوفمبر, 2016 , 21:05 م

    مـبارگ

    من تعودن ع السواقين وصارت تطلع معه عادي بشكل متكرر وكأنه محرم لها والامور من حادر بحادر ماخلا رجل وامرأة الا والشيطان ٣ اللافت مستوى تفكيرهن شف وين تحط حالها صندوقة ***ماف احط واوضع وارخص م كذا
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  10. 45
    8 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    عبدالرحمن بن مساعد مع أريج .. وهؤلا يفحطون في الشارع مع بنات. . مهازل والقادم أكبر
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  11. 44
    8 نوفمبر, 2016 , 21:02 م

    تركي2

    شكلهم****
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  12. 43
    8 نوفمبر, 2016 , 21:00 م
    عدد التعليقات:15293

    قلم الحقيقه

    هيئة بااااااااااااي بااااااااااااااي ... تحلمون بعودتها هههههههه
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  13. 42
    8 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    شنب الأسد

    كثروا ****.!
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  14. 41
    8 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    يا إبن البلد روح وتفرج على حفل أريج ولا النظام لايطبق إلا على ابوسن والمنسدح
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  15. 40
    8 نوفمبر, 2016 , 20:59 م

    هذي فقعه وقلت ادب ووعدم تربيه محد مكبوت كبتو نخاعك انتي ووياه ياجليله الحياه الله لايبلانا
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  16. 39
    8 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    مخالف للنشر
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  17. 38
    8 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    مـبارگ

    اتوقع مهجنات عاد تخيل يسوقن ويصير ف كشف ويزيد الاختلاط ويكون بميانه هذا ال يسعون له عديمي الدين والغيرة والمضحوك ع بسالفة حقوق المرأة حق يراد به باطل ويتهمونا بالتشدد نرجع بالذاكرع لمقوله الامير نايف
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  18. 37
    8 نوفمبر, 2016 , 20:57 م

    شيعي برونزي

    يجب اعادة مهام الهيئة اكثر من قبل وعندها ستختفي هذه الأشكال
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  19. 36
    8 نوفمبر, 2016 , 20:56 م

    ابن البلد

    اشوف الظاهرة بدت تزداد ...وهذا والله ماهو خير...نطالب وزارة الداخلية الضرب بحديد لهذي الممارسات الدخيلة على مجتمعنا المحافظ..اللهم عليك بأهل الفساد يا رب العالمين .
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  20. 35
    8 نوفمبر, 2016 , 20:54 م

    محمد

    شنو الي صاير في البلد الدنياء خربت يارب اني أسألك الشهادة في سبيلك اللهم لاتواخذنا بما فعل السفهاء
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  21. 34
    8 نوفمبر, 2016 , 20:53 م

    متقاعد

    ابشرو لايهمكم وغدا لناظره قريب
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  22. 33
    8 نوفمبر, 2016 , 20:52 م

    حسنين الابهه

    بالعكس ماضهروً هالاشكال الا من الانفتاح وعدم المتابعه وقل التربيه لحد يقول بسبب الكبت كبتوو راسك ***
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  23. 32
    8 نوفمبر, 2016 , 20:51 م

    مسك

    هذا مو كبت ... للاسف البنات ... عندنا نوادي مطاعم حدائق نسائيه مشاغل لليش كل ذا حتى لومللتي اذهبي لامك اطلبي رضاها اعوذ بالله كما رائيت ومما سمعت
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  24. 31
    8 نوفمبر, 2016 , 20:49 م

    مسك

    في المقدمه بسم الله ماتقول غير الله يهديهم اعوذ بالله ايش الي شفته قبل شوي والله ياناس مو مصدقه اين الحياء والخجل والحشمه اين ذهبت ❌اسال الله ان يهديهم
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  25. 30
    8 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    مـبارگ

    يجي 1 يقول ذكور او يقول نتيجة كبت ههاا واذ ماهي مكبوتة بتصير مستقيمة يعني وكل المنحرفات بسبب الكبت شكلهن وافدات المحليه تحب الرواق والهدوء والابواب المغلقة وعندها حسابات للمسأله لامن شاف ولا م دري
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  26. 29
    8 نوفمبر, 2016 , 20:47 م

    الليلكي👤

    عادي يبه عادي من أمن العقوبة أساء الأدب . ويامن تطالبون بمن ينكر هذا المنكر من الحاضرين هل سألتم أنفسكم لماذا هم متجتمعون؟؟؟؟!!!!!!!
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  27. 28
    8 نوفمبر, 2016 , 20:44 م
    عدد التعليقات:5669

    المنتصر بالله

    يقولون ولد عمي أبو سن خطب وتزوج لللللييييش
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  28. 27
    8 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    وليد

    الاستراحات + الشقق + الفنادق + الثمامة + الطعوس وأماكن التفحيط وتجمعات الشباب + المخيمات + الشاليهات = هذه الأماكن تحديداً تحتاج لرقابة شديدة من رجال الهيئة والجهات الأمنية ورجال البلد الغيورين.
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  29. 26
    8 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    الستيني

    القضيه ليست أمنيه وحسب بل قضيت خلل اجتماعي يجب ان ينظر له بعمق
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  30. 25
    8 نوفمبر, 2016 , 20:43 م
    عدد التعليقات:15293

    قلم الحقيقه

    وسعو صدوركم الدنيا زايلة مافيها خير . غير أخونجي ومتصحر لابارك الله فيهم .
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  31. 24
    8 نوفمبر, 2016 , 20:41 م

    عبدالعزيز//

    اجنده ورائها ناس لنشر الفساد والفوضى زي هولاء ربط بواير وسحب بالطريق عليهم من الله مايستحقون
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  32. 23
    8 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  33. 22
    8 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    ماهو راي أم بي سي هل ترى
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  34. 21
    8 نوفمبر, 2016 , 20:40 م

    حمدان

    اكيد من ايران
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  35. 20
    8 نوفمبر, 2016 , 20:39 م

    ارز 👊 نجد

    ليس الحل في القبض عليهم الحل ماذا سيحكم عليهم ان تم القبض عليهم ليعرفوا ان هناك حدود تردع المفسد .. والله أعلم
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  36. 19
    8 نوفمبر, 2016 , 20:37 م

    ابو وسمي

    الزمن الجميل ذهب ولن يعود
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  37. 18
    8 نوفمبر, 2016 , 20:37 م

    فوزي

    يمكن أريج جلال تحتفل بعيد ميلادها 😂😂😂
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  38. 17
    8 نوفمبر, 2016 , 20:37 م

    شقران

    التربيه !!! ورعان وفالتين في الشوارع والله العظيم شي يفشل ولا عندهم حتى غيرها اعوذ بالله من هالاصناف في بلادنا الله يمحيكم
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  39. 16
    8 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    ***الله يكفينا شره
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  40. 15
    8 نوفمبر, 2016 , 20:36 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته فالقران كله خير
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  41. 14
    8 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    الغامدي

    منعو الاختلاط وهو مباح عالم متستره في السوق والا في العمل ..يالله خذو النتايج العكسيه زي كذا واردا
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  42. 13
    8 نوفمبر, 2016 , 20:35 م

    آخر الزمان

    وين راحوا الرجال الغيورين على الدين والوطن والعرض معقول كل هالمتجمهرين مافيهم واحد رجال كفؤ غيور انكر هذا المنكر
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  43. 12
    8 نوفمبر, 2016 , 20:34 م

    أفريقي

    حرائر شريفات عفيفات وسترون الكثير من الشرف والعفة مع كل إتساع لنطاق الحرية
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  44. 11
    8 نوفمبر, 2016 , 20:33 م

    ماجاكم اخبار عن الصمان الاجتماعي مقدم على المقطوعة من اكثر من سنه ولانزل شي
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  45. 10
    8 نوفمبر, 2016 , 20:33 م
    عدد التعليقات:5669

    المنتصر بالله

    هؤلاء هم أبناء التجار وأصحاب السيارات المذهبه أما البنات ****
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  46. 9
    8 نوفمبر, 2016 , 20:32 م

    وافي

    المشكله مسكو البنت اللي تشرب عرق امس وهذولا ان شاء الله معهم في عنبر ٤
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  47. 8
    8 نوفمبر, 2016 , 20:31 م

    آخر الزمان

    مافيهم رجال واحد كفؤ انكر هذا المنكر
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  48. 7
    8 نوفمبر, 2016 , 20:30 م

    Ymni mahbob

    صحيح **** لكن كل شي وله حدود.....
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  49. 6
    8 نوفمبر, 2016 , 20:30 م
    عدد التعليقات:15293

    قلم الحقيقه

    الأمر طبيعي ثقافة تسامح يحتاجها كل وطن لمحاربة الارهاب والارهابيين.
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  50. 5
    8 نوفمبر, 2016 , 20:29 م

    قَالَ الله تَعَالَى

    وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ
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  51. 4
    8 نوفمبر, 2016 , 20:28 م

    المنضبط

    يبغى لهم درس قوي جدا ويطبق بحزم .. ما هذا الاستهتار والاستخفاف ؟
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  52. 3
    8 نوفمبر, 2016 , 20:27 م

    ****والتموا وبكرا نسمع خبر القبض عليهم
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  53. 2
    8 نوفمبر, 2016 , 20:26 م

    ماتت الغيرة ماعاد فيه رجال تغار على محارمها
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  54. 1
    8 نوفمبر, 2016 , 20:26 م

    هؤلاء يجاهرون بالمعصية وغضب الرب والله سينالنا غضب من الله وهلاك على ما نحن فيه من تخطيط من الأعداء إن لم يوقف هذا الكفر بنعم الله والمجاهرة بالمعصية .
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