شاهد: مفحط بصحبة فتاتين يستعرض وسط حشد كبير من المتجمهرين

صحيفة المرصد: تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمفحط على الطريق السريع داخل مدينة الرياض وهو يمارس التفحيط بسرعة عالية . وبعد انتهاءه من التفحيط عاد ليستعرض بفتاتين كانتا معه داخل السيارة امام تجمهر كبير من الشباب.