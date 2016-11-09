عبدالرحمن بن مساعد يكشف حقيقة حضوره حفل “عيد الميلاد” : مختلق وجارٍ اتخاذ إجراء قانوني – صورة وفيديو

صحيفة المرصد : صرح الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن عدم صحة حضوره حفل عيد ميلاد إحدى الإعلاميات، مؤكداً أن ذلك خبر مختلق.
وأوضح عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: “تعشيت في مطعم، وبعدها ذهبت إلى المقهى الملاصق، وطلب مني أشخاص التصوير، ووافقت، ومنهم الأخت المذكورة، وجارٍ اتخاذ إجراء قانوني” حسب صحيفة “عكاظ”.
وكانت موجة انتقادات قد طالت الأمير عبدالرحمن بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبر حضوره حفل عيد ميلاد الإعلامية، وهو ما دعا الأمير لتأكيد أن الخبر مختلق، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
تعليقات ( 26 )
كلمة حقويش يعني اذا حضر أو ماحضر نسوان انهبلوا صرنا نقلد كل ماهو شاذ عن مجتمعنا ونبتعد عن الحشمه ياامه ضحكت من جهلها الامم كان تبرعتي بقيمة الحفل للبيوت الفقيره لن ينفعك في قبرك حفل ميلادك بل ستحاسبين
💎💛عــــهــــــود💛💎طبعاً اقصد المذيعة السخيفة .
عــــهــــــودمخالف
د ماجدالموضوع لبعض المنتقدين ليس عشان طوع - ولا عارفين المنتقدين جوالاتهم مقاطع وخرفنة يو ناو وجسر بحرين وخرفنه - لكن فقط عشان هلال ونصر
ماحتفال خاص يصير عام وبمكان عام ول شخص غير معروف والكيكة تقدم امام شخص ماله علاقه وبدون شموع والمعني هي واقف ع طرف بعيد وكأنها زائر وهذاك يصور معها وينكر وعباراتها مثال قهرت تدل ع صغر عقلها حفل غريب
الوجيهصادق حتي انا ليلتها كنت متعشي في نفس المطعم ولكن يوم رحت المقهي مادخلوني يقلون محجوز
كلمة حقاعياد ميلاد حسبي الله عليكم رسولنا الاعظم ما احتفلنا بعيد ميلاده نحتفل باعياد ميلاد كل **** وكل واحدجار له *******وراه ويقول خويتي وين الله يرحمنا ***ترتكب في أعياد الميلاد
نصراوي شرقاويطيب طيب صدقناك
كونان 2016تكفى يا اميرنا المحبوب جحفلهم في اعقار ديارهم كما جحفلتهم في المستطيل الاخضر . الفقراوي فقراوي ما يجي الا بالجحفلة ..
فهد العرمانيصادوة طيور شلوى ، بالرفا والبنين
دعباديوالله هو واضح ان الامير ماعنده خبر بعيد ميلادها حتي مستغرب التصوير وبعدين لو كان عنده خبر بعيد ميللادها كان سمعنا جلسة شموع وهابي بيرتي تو يو صراحه ذي واضح ان عندها انفصام بالشخصيه
سلمانما عاد ينفع . الله المستعان
2030ههههههه صادق
ابو احمداختي جنوبية كيف تقولون مستحيل ينزل نفسه للاشكال ذي وهو بنفسه قال لها انا اتشرف فيك اعتقد انه بهذا يريد ان يوقف ردود الافعال اللي ما توقعها
واضحعلينا يا.....
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتالله يصلحك يالامير !! .. يعني نكذب وجودك بالحفلة ونصدق نفيك !؟ .. ليت كل من يقوم بمثل هذه الأمور ان يكون شجاعاً ويعترف دون البحث عن اعذار واهية !
عسير الهولواضح انه حاضر عيد ميلاد ***هذي .هل هي صدفه ام دعوه الله اعلم واكرم ..وين رايحين.**
يالطيفيناس الفيديو واضح وش اكثر من ذالك المشكله فيه ترقيع وتديد باتخاذ اجاراء لاكن هذا مكسبناه من ****
متابعو المطعم ما عنده قهوه تشربها عندهم !!!
الرأي العامقايلكم الخبر فبركة الاعلامية
جنوبية..🌻🌻حتى انا ترفعت عن التعليق بصراحة ماصدقت فيه هذا الإنسان لأنه محترم جدا لايمكن ينزل لهذه الأشكال احسن خله يعاقبهم بس تنشر من دون تأكد
himaانا اشوف مافيها شي,ومافي داعي للاجراء القانوني.
اسمرعبرالفقراوية وحب اختلاق الإشاعات معروف منذ زمن ياسمو الامير .. اجلدهم قانونياً كما جلدتهم كروياً
أبو فيصل - الرياضوالله كنت شاك بأن هذا التصرف يحدث من سمو الأمير الراقي عبدالرحمن بن مساعد وهو فوق هذه المستويات ***ومعروف من يقف خلفها من العلمانيين والليبراليين***