عبدالرحمن بن مساعد يكشف حقيقة حضوره حفل “عيد الميلاد” : مختلق وجارٍ اتخاذ إجراء قانوني – صورة وفيديو

صحيفة المرصد : صرح الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن عدم صحة حضوره حفل عيد ميلاد إحدى الإعلاميات، مؤكداً أن ذلك خبر مختلق.

وأوضح عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: “تعشيت في مطعم، وبعدها ذهبت إلى المقهى الملاصق، وطلب مني أشخاص التصوير، ووافقت، ومنهم الأخت المذكورة، وجارٍ اتخاذ إجراء قانوني” حسب صحيفة “عكاظ”.

وكانت موجة انتقادات قد طالت الأمير عبدالرحمن بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبر حضوره حفل عيد ميلاد الإعلامية، وهو ما دعا الأمير لتأكيد أن الخبر مختلق، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.