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عبدالرحمن بن مساعد يكشف حقيقة حضوره حفل “عيد الميلاد” : مختلق وجارٍ اتخاذ إجراء قانوني – صورة وفيديو

9 نوفمبر, 2016 , 6:19 ص
عبدالرحمن بن مساعد يكشف حقيقة حضوره حفل “عيد الميلاد” : مختلق وجارٍ اتخاذ إجراء قانوني – صورة وفيديو
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صحيفة المرصد : صرح الأمير عبدالرحمن بن مساعد عن عدم صحة حضوره حفل عيد ميلاد إحدى الإعلاميات، مؤكداً أن ذلك خبر مختلق.

وأوضح عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلاً: “تعشيت في مطعم، وبعدها ذهبت إلى المقهى الملاصق، وطلب مني أشخاص التصوير، ووافقت، ومنهم الأخت المذكورة، وجارٍ اتخاذ إجراء قانوني” حسب صحيفة “عكاظ”.

وكانت موجة انتقادات قد طالت الأمير عبدالرحمن بعد تداول وسائل التواصل الاجتماعي خبر حضوره حفل عيد ميلاد الإعلامية، وهو ما دعا الأمير لتأكيد أن الخبر مختلق، وأنه سيتخذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.

 

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تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    9 نوفمبر, 2016 , 7:18 ص

    كلمة حق

    ويش يعني اذا حضر أو ماحضر نسوان انهبلوا صرنا نقلد كل ماهو شاذ عن مجتمعنا ونبتعد عن الحشمه ياامه ضحكت من جهلها الامم كان تبرعتي بقيمة الحفل للبيوت الفقيره لن ينفعك في قبرك حفل ميلادك بل ستحاسبين
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  2. 25
    9 نوفمبر, 2016 , 7:16 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    طبعاً اقصد المذيعة السخيفة .
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  3. 24
    9 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص

    عــــهــــــود

    مخالف
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  4. 23
    9 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص

    د ماجد

    الموضوع لبعض المنتقدين ليس عشان طوع - ولا عارفين المنتقدين جوالاتهم مقاطع وخرفنة يو ناو وجسر بحرين وخرفنه - لكن فقط عشان هلال ونصر
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  5. 22
    9 نوفمبر, 2016 , 7:13 ص

    م

    احتفال خاص يصير عام وبمكان عام ول شخص غير معروف والكيكة تقدم امام شخص ماله علاقه وبدون شموع والمعني هي واقف ع طرف بعيد وكأنها زائر وهذاك يصور معها وينكر وعباراتها مثال قهرت تدل ع صغر عقلها حفل غريب
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  6. 21
    9 نوفمبر, 2016 , 7:08 ص

    خنبوق الخنابق اقعد وتخنبق حكامنا لا يحضرون اماكن المجون
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  7. 20
    9 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص

    يعني قصدك صدفه بس هي عارفه انك بتحضر للحفل
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  8. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 7:03 ص

    الوجيه

    صادق حتي انا ليلتها كنت متعشي في نفس المطعم ولكن يوم رحت المقهي مادخلوني يقلون محجوز
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  9. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 6:57 ص

    كلمة حق

    اعياد ميلاد حسبي الله عليكم رسولنا الاعظم ما احتفلنا بعيد ميلاده نحتفل باعياد ميلاد كل **** وكل واحدجار له *******وراه ويقول خويتي وين الله يرحمنا ***ترتكب في أعياد الميلاد
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  10. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 6:55 ص

    نصراوي شرقاوي

    طيب طيب صدقناك
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  11. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 6:51 ص

    كونان 2016

    تكفى يا اميرنا المحبوب جحفلهم في اعقار ديارهم كما جحفلتهم في المستطيل الاخضر . الفقراوي فقراوي ما يجي الا بالجحفلة ..
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  12. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 6:48 ص

    فهد العرماني

    صادوة طيور شلوى ، بالرفا والبنين
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  13. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 6:47 ص

    دعبادي

    والله هو واضح ان الامير ماعنده خبر بعيد ميلادها حتي مستغرب التصوير وبعدين لو كان عنده خبر بعيد ميللادها كان سمعنا جلسة شموع وهابي بيرتي تو يو صراحه ذي واضح ان عندها انفصام بالشخصيه
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  14. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 6:46 ص

    سلمان

    ما عاد ينفع . الله المستعان
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  15. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 6:45 ص

    2030

    ههههههه صادق
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  16. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 6:39 ص

    ابو احمد

    اختي جنوبية كيف تقولون مستحيل ينزل نفسه للاشكال ذي وهو بنفسه قال لها انا اتشرف فيك اعتقد انه بهذا يريد ان يوقف ردود الافعال اللي ما توقعها
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  17. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 6:38 ص

    واضح

    علينا يا.....
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  18. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 6:38 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    الله يصلحك يالامير !! .. يعني نكذب وجودك بالحفلة ونصدق نفيك !؟ .. ليت كل من يقوم بمثل هذه الأمور ان يكون شجاعاً ويعترف دون البحث عن اعذار واهية !
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  19. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 6:34 ص

    عسير الهول

    واضح انه حاضر عيد ميلاد ***هذي .هل هي صدفه ام دعوه الله اعلم واكرم ..وين رايحين.**
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  20. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 6:33 ص

    يالطيف

    يناس الفيديو واضح وش اكثر من ذالك المشكله فيه ترقيع وتديد باتخاذ اجاراء لاكن هذا مكسبناه من ****
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  21. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 6:31 ص

    متابع

    و المطعم ما عنده قهوه تشربها عندهم !!!
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  22. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 6:30 ص

    الرأي العام

    قايلكم الخبر فبركة الاعلامية
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  23. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 6:30 ص

    جنوبية..🌻🌻

    حتى انا ترفعت عن التعليق بصراحة ماصدقت فيه هذا الإنسان لأنه محترم جدا لايمكن ينزل لهذه الأشكال احسن خله يعاقبهم بس تنشر من دون تأكد
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  24. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 6:28 ص

    hima

    انا اشوف مافيها شي,ومافي داعي للاجراء القانوني.
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  25. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 6:24 ص

    اسمرعبر

    الفقراوية وحب اختلاق الإشاعات معروف منذ زمن ياسمو الامير .. اجلدهم قانونياً كما جلدتهم كروياً
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  26. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 6:23 ص

    أبو فيصل - الرياض

    والله كنت شاك بأن هذا التصرف يحدث من سمو الأمير الراقي عبدالرحمن بن مساعد وهو فوق هذه المستويات ***ومعروف من يقف خلفها من العلمانيين والليبراليين***
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