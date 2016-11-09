القصاص من “يمني” طعن آخر بسكين حتى الموت في جدة

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمحافظة جدة بعد قتله مقيم من أبناء جلدته طعناً بسبب خلاف بينهما، وفيما يلي نصه :

“أقدم أكرم علي العاقل ـ يمني الجنسية ـ على قتل يوسف حسين أحمد – يمني الجنسية – وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ماتقرر شرعًا وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني اليوم 09 /02/ 1438هـ في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.