القصاص من “يمني” طعن آخر بسكين حتى الموت في جدة

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بمحافظة جدة بعد قتله مقيم من أبناء جلدته طعناً بسبب خلاف بينهما، وفيما يلي نصه :
“أقدم أكرم علي العاقل ـ يمني الجنسية ـ على قتل يوسف حسين أحمد – يمني الجنسية – وذلك بطعنه بسكين مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأُيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ماتقرر شرعًا وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني اليوم 09 /02/ 1438هـ في محافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.
تعليقات ( 6 )
.. سعودي ..على كل حال رحم الله هؤلاء وغفر الله لهم ولأموات المسلمين المؤمنين الموحدين لله
.. سعودي ..4 لو فيك خير مارماك الطير الحوثي خارجاً وجلس يسرق ويلعب؟؟وانت جالس تعلق هنا
يمنياليمن لها رجالها خلك في *****
بوعلياكيد قتل علشان البرسيم لانه الواحد منهم يبيع نفسه علشان الفوز بحزمة برسيم هههه فيكم عنتره على اليمن حرر بلدك انت وياه وخلكم من التبطح هنا والتعليق بمعرفات مكشوفه للجميع .القات دمار الشعب ومافى رقوله
يمنيهههه طفران تعال اعطيك
طفران ومامعه فلسأكيد ماطعنه الا هو طفران الله يكون بعون الطفرانين