صحيفة المرصد:حذر الأكاديمي الكويتي، حاكم المطيري، دول الخليج من عواقب فوز دونالد ترامب، بمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال المطيري:” أيها الخليجيون ثرواتكم في مهب الريح وما بقي منها سيسطو عليه القرصان ترامب لسداد ديون أمريكا من جيوبكم!”.
يأتي هذا عقب تصريحات ترامب العدائية لدول الخليج، والتي قال فيها إنه سيجعل دول الخليج العربي تدفع أموالا مقابل تقديم الحماية الأمريكية لها، في حالة فوزه.
وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، عقب تفوقه على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، بعد حصوله على 274 صوتًا من المجمع الانتخابي، بينما كان في حاجة إلى 270 صوتًا، ليصبح الرئس الخامس والأربعين خلفًا للديمقراطي باراك أوباما.
“حاكم المطيري”يبعث رسالة تحذير لدول الخليج بعد فوز”ترامب” : ثرواتكم في مهب الريح!
صحيفة المرصد:حذر الأكاديمي الكويتي، حاكم المطيري، دول الخليج من عواقب فوز دونالد ترامب، بمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
تعليقات ( 16 )
sar-al-saلن يفعل بثروات العرب شيئارغم مديونيه ال USA بنحو ٢٠ ترليون دولار الا انه قد يفعل بالدولار شيئا كتخفض قيمته والصين لها نحو ١،٣ ترليون على امريكا واليابان دائنه ومصالح امريكا اعظم من ديون العرب
↩🌟ريما Rima 🌟↩حنا نحمي روحنا بعد الله ■حسبي الله ونعم الوكيل يبي رز غير جاستا وحنا بعد مديونين داخليا وخارجيا😢
ام ايلينتعليق ٢ وإن غداً لناظره لقريب
زائرابوفوازالحمدالله انه يدور ذهب وفلوس ترامب الحمدالله سلمت معزا أمك وسلمت يابوفواز غنمك أهلا بي العيد أهلا بي العيد
مواطن ولكن ،،،،مخالف للنشر
تحيا مصرمصر لن تركع
عموريخف علينا يا حاكم خلك بحالك واترك السياسة والاقتصاد لاهلها
Saadتعبتونا في مناهجكم تقولون كفار ويحاربون المسلمين واخرتها تؤمنون فلوسكم وامنكم وتعليم عيالكم عندهم تناقض غير مفهوم مالوم ترامب وغيره في الطمع في الشرق الأوسط
مدريمنين طلع حاكم ذا.. هاه
زائر70خطة امريكا معروفه وهي تدميرالدول العربيه وتقسيمها ولكن ترامب سوف يكمل ماتبقى من خريطة الطريق التي رسمها ارثر ولكن نرجوا من الله سبحانه ان تتدمرامريكا وتتفكك بعزة الله وقدرته ويجعل تدبيرهم تدميرهم
هي اين الثروات يا ستاذتقصد الفانورة بترتفع ؟
مصري جدعطيب طيب ترامب دا ممتاز بس هو شوي متسرع
ابن الوغيدهالمطيرى وامثاله هم ا***
هلاالله يستر شكل بتضيع ثروتي وأنا اختكم .
محقستسقط أمريكا وروسيا وإيران واليهود والنصيرية والحوثية وحزب اللات وحكومة والصوفية الغلاة ونصارى العرب وروافض العرب اتباع إيران والعلمانيين أتباع الغرب والملحدين العرب اتباع روسيا على أيدي المسلمين
علي العمريصدق. حاكم. وربي.