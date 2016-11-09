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“حاكم المطيري”يبعث رسالة تحذير لدول الخليج بعد فوز”ترامب” : ثرواتكم في مهب الريح!

9 نوفمبر, 2016 , 16:22 م
“حاكم المطيري”يبعث رسالة تحذير لدول الخليج بعد فوز”ترامب” : ثرواتكم في مهب الريح!
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صحيفة المرصد:حذر الأكاديمي الكويتي، حاكم المطيري، دول الخليج من عواقب فوز دونالد ترامب، بمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.
وفي تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال المطيري:” أيها الخليجيون ثرواتكم في مهب الريح وما بقي منها سيسطو عليه القرصان ترامب لسداد ديون أمريكا من جيوبكم!”.
يأتي هذا عقب تصريحات ترامب العدائية لدول الخليج، والتي قال فيها إنه سيجعل دول الخليج العربي تدفع أموالا مقابل تقديم الحماية الأمريكية لها، في حالة فوزه.
وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، عقب تفوقه على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، بعد حصوله على 274 صوتًا من المجمع الانتخابي، بينما كان في حاجة إلى 270 صوتًا، ليصبح الرئس الخامس والأربعين خلفًا للديمقراطي باراك أوباما.



تعليقات ( 16 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 17:21 م

    sar-al-sa

    لن يفعل بثروات العرب شيئارغم مديونيه ال USA بنحو ٢٠ ترليون دولار الا انه قد يفعل بالدولار شيئا كتخفض قيمته والصين لها نحو ١،٣ ترليون على امريكا واليابان دائنه ومصالح امريكا اعظم من ديون العرب
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  2. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 17:19 م

    ↩🌟ريما Rima 🌟↩

    حنا نحمي روحنا بعد الله ■حسبي الله ونعم الوكيل يبي رز غير جاستا وحنا بعد مديونين داخليا وخارجيا😢
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  3. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 17:18 م

    ام ايلين

    تعليق ٢ وإن غداً لناظره لقريب
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  4. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 17:17 م

    زائرابوفواز

    الحمدالله انه يدور ذهب وفلوس ترامب الحمدالله سلمت معزا أمك وسلمت يابوفواز غنمك أهلا بي العيد أهلا بي العيد
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  5. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    مواطن ولكن ،،،،

    مخالف للنشر
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  6. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    تحيا مصر

    مصر لن تركع
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  7. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    عموري

    خف علينا يا حاكم خلك بحالك واترك السياسة والاقتصاد لاهلها
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  8. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    Saad

    تعبتونا في مناهجكم تقولون كفار ويحاربون المسلمين واخرتها تؤمنون فلوسكم وامنكم وتعليم عيالكم عندهم تناقض غير مفهوم مالوم ترامب وغيره في الطمع في الشرق الأوسط
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  9. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    مدري

    منين طلع حاكم ذا.. هاه
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  10. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    زائر70

    خطة امريكا معروفه وهي تدميرالدول العربيه وتقسيمها ولكن ترامب سوف يكمل ماتبقى من خريطة الطريق التي رسمها ارثر ولكن نرجوا من الله سبحانه ان تتدمرامريكا وتتفكك بعزة الله وقدرته ويجعل تدبيرهم تدميرهم
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  11. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    هي اين الثروات يا ستاذ

    تقصد الفانورة بترتفع ؟
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  12. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 16:46 م

    مصري جدع

    طيب طيب ترامب دا ممتاز بس هو شوي متسرع
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  13. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    ابن الوغيده

    المطيرى وامثاله هم ا***
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  14. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    هلا

    الله يستر شكل بتضيع ثروتي وأنا اختكم .
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  15. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    محق

    ستسقط أمريكا وروسيا وإيران واليهود والنصيرية والحوثية وحزب اللات وحكومة والصوفية الغلاة ونصارى العرب وروافض العرب اتباع إيران والعلمانيين أتباع الغرب والملحدين العرب اتباع روسيا على أيدي المسلمين
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  16. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    علي العمري

    صدق. حاكم. وربي.
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