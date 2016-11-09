“حاكم المطيري”يبعث رسالة تحذير لدول الخليج بعد فوز”ترامب” : ثرواتكم في مهب الريح!

صحيفة المرصد:حذر الأكاديمي الكويتي، حاكم المطيري، دول الخليج من عواقب فوز دونالد ترامب، بمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” قال المطيري:” أيها الخليجيون ثرواتكم في مهب الريح وما بقي منها سيسطو عليه القرصان ترامب لسداد ديون أمريكا من جيوبكم!”.

يأتي هذا عقب تصريحات ترامب العدائية لدول الخليج، والتي قال فيها إنه سيجعل دول الخليج العربي تدفع أموالا مقابل تقديم الحماية الأمريكية لها، في حالة فوزه.

وفاز المرشح الجمهوري دونالد ترامب بمنصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الأربعاء، عقب تفوقه على منافسته الديمقراطية، هيلاري كلينتون، بعد حصوله على 274 صوتًا من المجمع الانتخابي، بينما كان في حاجة إلى 270 صوتًا، ليصبح الرئس الخامس والأربعين خلفًا للديمقراطي باراك أوباما.