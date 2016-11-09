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شاهد بالصور: جولة داخل منزل واستراحة “الرئيس الملياردير”

9 نوفمبر, 2016 , 22:35 م
شاهد بالصور: جولة داخل منزل واستراحة “الرئيس الملياردير”
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صحيفة المرصد: يمتلك الملياردير الأمريكي دونالد ترامب، الذي أصبح الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية، العديد من الأماكن التي يطلق عليها لقب المنزل.
وفي التقرير التالي، يرصد «المصري لايت»، جولة داخل منزل الرئيس الملياردير، دونالد ترامب، وفق ما نشره ماي فيرست كلاس لايف، وهاوس بيوتيفول.

مبنى ترامب
كثير من الأمريكيين يعيشون في ناطحات سحاب، لكن ليس جميعهم يعيشون في ناطحات سحاب تحمل اسمهم، الرئيس الأمريكي الجديد يمتلك ناطحة سحاب تسمى بـ«برج ترامب»، المتواجدة في وسط مدينة نيويورك والتي تصل حوالي 58 طابقًا.

استراحة ترامب
يمتلك ترامب داخل مبناه استراحة خاصة قدر ثمنها بـ 100 مليون دولار، ويظهر عليها حبه للذهب حيث أن معظم الأماكن بها إما مصنوعة من الذهب أو مرصعة بالذهب حتى الأطباق التي يتناولون بها الطعام.

المنزل الجنوبي
تم بناؤه عام 1927 وأصبح أحد المعالم التاريخية الأمريكية، وتم اعتماده كاستراحة رئاسية عام 1980 وفي عام 1985 قام ترامب بشرائه من الحكومة مقابل 10 مليون دولار فقط.
المنزل يقع على مساحة 110 ألف أقدام مربعة، ويتكون من 126 غرفة و 58 غرفة للنوم و33 حمامًا ويستخدمه ترامب لقضاء العطلات وعطلة نهاية الأسبوع.
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تعليقات ( 19 )

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  1. 19
    9 نوفمبر, 2016 , 23:15 م

    ٧٧

    اللهم ارزقنا رضاك و الجنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 18
    9 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    عزوبي غلبان

    مايزوجني واحدتن من بناته ؟؟؟؟ يمكن نئب على وش الدنيا شويه !!!!!!!!!
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  3. 17
    9 نوفمبر, 2016 , 23:13 م

    نبارك لقلم الحقيقه بفوز ترامب
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  4. 16
    9 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    إلى عبدالله ت 4

    الله وسعت رحمته كل شي. ماتصنف الناس ولا تدري احتمال يدخل الاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 15
    9 نوفمبر, 2016 , 23:03 م

    احمد عسيري

    والذي نفسي بيده لتراب عتبات أبواب المساجد خير من مايملك الحمد لله الذي جعلنا مسلمين .
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  6. 14
    9 نوفمبر, 2016 , 23:02 م

    مجري

    من هوالذيب الذي يعطيه عين الخواجه هذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 13
    9 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    اليوسي

    نسأل الله تعالى الهلاك لاعداء أهل السنة في كل مكان . اللهم اهلك من في هلاكه خير لأهل السنة في كل مكان . اللهم انزل الخوف والرعب في قلوب أعداء أهل السنة في كل مكان اللهم احفظنا وأكفنا شر الاشرار يارب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  8. 12
    9 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    NO PROBLEM

    على الاقل يتمتع بحلاله وتعبه وشقاه ... ولم ينهب ثروات وخيرات شعبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  9. 11
    9 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    راكاااان

    أوركيد🌺 ي ليييل نهاية ترامب للتراب ... ومحشومين المحترمين ... ومن قال محشوم ... لكن التراب نهاية الجميع وليس ترامب فقط والواحد الحمد لله على كل حال كان وده يعيش ويتهنى بالحياه فالعمر مره وحده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 10
    9 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    زائره

    تكفون لا أحد فيكم يقول تافه أو غبي أو سطحي شوفوا العز وبس
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  11. 9
    9 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    مفلس

    اهيب عليك يا ترامب اهييييييييب ذا كله له اهيب من القلب
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  12. 8
    9 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    وتلك الايام....

    ما عند الله خير وأبقى ..الدنيا لهم والآخرة بأذن الله لنا نعيم ممتد الى أبد الأبدين .....
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  13. 7
    9 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    رحمه

    عجبتني الصورة الاولى العربيات اللعبة على الطاوله وبتذكرني بطريق بورسعيد الزراعي هيء هيء هيء هيء
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  14. 6
    9 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    عبدالله عبدالله

    يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوا لهم ؛ صدق الله العظيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  15. 5
    9 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    عبدالله عبدالله

    اللهم لاعيش الا عيش الاخره....والله أنا بنعمة .....الحمد لله علي نعمة الاسلام...هؤلاء يقال لهم يوم القيامه أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون ...الايه ..
    لا يعجبني(1) اعجبني(6)
  16. 4
    9 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    متمكن

    تراب ***** جدف مثل اللي كان يصفق عليان وسعيدان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 3
    9 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    اكشن

    عنده ثقة نادرة في نفسه تعدت مرحلة التكبر و الغرور
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  18. 2
    9 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    متقاعد

    اقسم بلله العلي العظيم لا بيت ولاحتي غرفه واني مستاجر والحاله زفت ديون وقهر بديت احس ان الحياه ليست للجميع
    لا يعجبني(2) اعجبني(8)
  19. 1
    9 نوفمبر, 2016 , 22:41 م

    أوركيد🌺

    ي ليييل نهاية ترامب للتراب ... ومحشومين المحترمين.
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