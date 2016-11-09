شاهد بالصور: جولة داخل منزل واستراحة “الرئيس الملياردير”

صحيفة المرصد: يمتلك الملياردير الأمريكي دونالد ترامب، الذي أصبح الرئيس 45 للولايات المتحدة الأمريكية، العديد من الأماكن التي يطلق عليها لقب المنزل.
وفي التقرير التالي، يرصد «المصري لايت»، جولة داخل منزل الرئيس الملياردير، دونالد ترامب، وفق ما نشره ماي فيرست كلاس لايف، وهاوس بيوتيفول.
مبنى ترامب
كثير من الأمريكيين يعيشون في ناطحات سحاب، لكن ليس جميعهم يعيشون في ناطحات سحاب تحمل اسمهم، الرئيس الأمريكي الجديد يمتلك ناطحة سحاب تسمى بـ«برج ترامب»، المتواجدة في وسط مدينة نيويورك والتي تصل حوالي 58 طابقًا.
استراحة ترامب
يمتلك ترامب داخل مبناه استراحة خاصة قدر ثمنها بـ 100 مليون دولار، ويظهر عليها حبه للذهب حيث أن معظم الأماكن بها إما مصنوعة من الذهب أو مرصعة بالذهب حتى الأطباق التي يتناولون بها الطعام.
المنزل الجنوبي
تم بناؤه عام 1927 وأصبح أحد المعالم التاريخية الأمريكية، وتم اعتماده كاستراحة رئاسية عام 1980 وفي عام 1985 قام ترامب بشرائه من الحكومة مقابل 10 مليون دولار فقط.
المنزل يقع على مساحة 110 ألف أقدام مربعة، ويتكون من 126 غرفة و 58 غرفة للنوم و33 حمامًا ويستخدمه ترامب لقضاء العطلات وعطلة نهاية الأسبوع.
تعليقات ( 19 )
٧٧اللهم ارزقنا رضاك و الجنة
عزوبي غلبانمايزوجني واحدتن من بناته ؟؟؟؟ يمكن نئب على وش الدنيا شويه !!!!!!!!!
إلى عبدالله ت 4الله وسعت رحمته كل شي. ماتصنف الناس ولا تدري احتمال يدخل الاسلام
احمد عسيريوالذي نفسي بيده لتراب عتبات أبواب المساجد خير من مايملك الحمد لله الذي جعلنا مسلمين .
مجريمن هوالذيب الذي يعطيه عين الخواجه هذا
اليوسينسأل الله تعالى الهلاك لاعداء أهل السنة في كل مكان . اللهم اهلك من في هلاكه خير لأهل السنة في كل مكان . اللهم انزل الخوف والرعب في قلوب أعداء أهل السنة في كل مكان اللهم احفظنا وأكفنا شر الاشرار يارب
NO PROBLEMعلى الاقل يتمتع بحلاله وتعبه وشقاه ... ولم ينهب ثروات وخيرات شعبه
راكاااانأوركيد🌺 ي ليييل نهاية ترامب للتراب ... ومحشومين المحترمين ... ومن قال محشوم ... لكن التراب نهاية الجميع وليس ترامب فقط والواحد الحمد لله على كل حال كان وده يعيش ويتهنى بالحياه فالعمر مره وحده
زائرهتكفون لا أحد فيكم يقول تافه أو غبي أو سطحي شوفوا العز وبس
مفلساهيب عليك يا ترامب اهييييييييب ذا كله له اهيب من القلب
وتلك الايام....ما عند الله خير وأبقى ..الدنيا لهم والآخرة بأذن الله لنا نعيم ممتد الى أبد الأبدين .....
رحمهعجبتني الصورة الاولى العربيات اللعبة على الطاوله وبتذكرني بطريق بورسعيد الزراعي هيء هيء هيء هيء
عبدالله عبداللهيتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوا لهم ؛ صدق الله العظيم
عبدالله عبداللهاللهم لاعيش الا عيش الاخره....والله أنا بنعمة .....الحمد لله علي نعمة الاسلام...هؤلاء يقال لهم يوم القيامه أذهبتم طيباتكم في الحياة الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون ...الايه ..
متمكنتراب ***** جدف مثل اللي كان يصفق عليان وسعيدان
اكشنعنده ثقة نادرة في نفسه تعدت مرحلة التكبر و الغرور
متقاعداقسم بلله العلي العظيم لا بيت ولاحتي غرفه واني مستاجر والحاله زفت ديون وقهر بديت احس ان الحياه ليست للجميع
أوركيد🌺ي ليييل نهاية ترامب للتراب ... ومحشومين المحترمين.