بيان من وزارة الداخلية بتنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر بسلاح رشاش

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصًا في أحد الجناة في مدينة الرياض، وفيما يلي نصه :

أقدم : عرنان بن فدغوش بن عرنان آل جليغم القحطاني – سعودي الجنسية – على قتل : سعد بن ماجد بن محمد بن جليغم – سعودي الجنسية – وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش مما أدى لوفاته بسبب خلاف بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذه حتى بلوغ القصار من الورثة وتكليفهم واتفاقهم مع بقية الورثة على المطالبة بالقصاص من الجاني ،وأيد الحكم من مرجعة ثم ألحق بالصك ثبوت مطالبة الورثة باستيفاء القصاص من الجاني وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وتم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني عرنان بن فدغوش بن عرنان آل جليغم القحطاني – سعودي الجنسية – اليوم الخميس 10 / 2 / 1438هـ في مدينة الرياض بمنطقة الرياض.