كشف تفاصيل جديدة حول جريمة قتل ثلاثيني لشقيقه بينبع

صحيفة المرصد:كشفت مصادر تفاصيل مثيرة حول جريمة القتل بين شقيقين بمحافظة ينبع بحي العمودي بعد أن قام الجاني الأربعاء الماضي بإطلاق النار من مسدس كان بحوزته على رأس شقيقه ليلقي حتفه بالمستشفى أثناء محاولة إنقاذه، ومن المقرر الصلاة على المقتول بعد صلاة الجمعة غدًا بمسجد أبوعوف.

ووفقاً لموقع “سبق” أوضحت المصادر إن السبب وراء الجريمة هو خلاف عائلي بين الشقيقين، حيث كان المقتول خارجًا من المسجد بعد أداء صلاة الظهر ليتفاجأ بالأخ الصغير يقوم بإطلاق النار عليه مباشرة.

وكان الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة العميد فهد بن عامر الغنام قد أوضح في حينه أن عمليات دوريات الأمن بمحافظة ينبع تلقت بلاغًا بالواقعة في حي العمودي، وانتقلت الجهات الأمنية إلى الموقع , مبينًا أن الجهات الأمنية تحفظت على الجاني واتخذت الإجراءات الأولية.