كشف تفاصيل جديدة حول جريمة قتل ثلاثيني لشقيقه بينبع

صحيفة المرصد:كشفت مصادر تفاصيل مثيرة حول جريمة القتل بين شقيقين بمحافظة ينبع بحي العمودي بعد أن قام الجاني الأربعاء الماضي بإطلاق النار من مسدس كان بحوزته على رأس شقيقه ليلقي حتفه بالمستشفى أثناء محاولة إنقاذه، ومن المقرر الصلاة على المقتول بعد صلاة الجمعة غدًا بمسجد أبوعوف.
ووفقاً لموقع “سبق” أوضحت المصادر إن السبب وراء الجريمة هو خلاف عائلي بين الشقيقين، حيث كان المقتول خارجًا من المسجد بعد أداء صلاة الظهر ليتفاجأ بالأخ الصغير يقوم بإطلاق النار عليه مباشرة.
وكان الناطق الإعلامي باسم شرطة منطقة المدينة المنورة العميد فهد بن عامر الغنام قد أوضح في حينه أن عمليات دوريات الأمن بمحافظة ينبع تلقت بلاغًا بالواقعة في حي العمودي، وانتقلت الجهات الأمنية إلى الموقع , مبينًا أن الجهات الأمنية تحفظت على الجاني واتخذت الإجراءات الأولية.
تعليقات ( 15 )
networkمشكله قويه حاصله
عربي من أم واحدة!لوجه الله سبحانه،أتوجه لكل أب لديه أبناء وبنات من أكثر من زوجة أن يوصي بتوزيع ثروته بالعدل الشرعي بين أبنائه وبناته وزوجاته قبل موته.إن هذه الخطوة ستخفف من حدة المشاكل الحاصلة بعد وفاة الأب.
عربي من أم واحدة!تعدد الزوجات(أي تعدد الأمهات من أب واحد)يكبر الأخوة وحبهم لإخوانهم وأخواتهم من أمهم لا يقارن بحب آخر.الوالد هنا مجرد إثبات نسب لزوم الوراثة.وتقع المصيبة لأتفه الأسباب،وهي ثمرة الغيرة بين الضرائر!
عدد التعليقات:4343
العنيدلاحول ولاقوةالابالله..اسأل الله ان يرحمه ويغفرله ويسكنه الفردوس الأعلى من الجنه..المجني عليه توفي والجاني سوف يقتص منه وعندالله تجتمع الخصوم !!
علي العمرياهم. شي. لا. تقول. مرض نقسي.
شافيالمشاكل العائليه لا تؤدي الى القتل بكل سهوله الا اذا كان به سبب قوي و لكن تدخل الشيطان بينهم و القاتل طاع الشيطان و قتل اخيه..... البيوت اسرار و الحمد لله على نعمة العقل وعدم الغضب
ساميالله يرحمه كان رجلا خلوقا ومهذب عرفته من خلال زمالة العمل.
عدد التعليقات:15321
قلم الحقيقهحسبي الله على الدواعش لم نكن نعرف بمثل هذه الجرائم الا بعد أن عم شرهم واجرامهم كل أنحاء العالم بما فيه بلادنا. جماعة البغدادي وكلاب جبال أفغانستان تورا بورا والقاعدة هذه أصولهم وشخوصهم لعنهم الله.
أرزة 🌲 لبنانالله يرحمو ويغفر لموتى المسلمين آخر أعمالو كانت الصلاة الله يحسن خاتمتنا يارب والله يصبر هاﻷم على ما أصابها
ندى( 🌺سبحان الله🌺وبحمده🌺سبحان الله العظيم🌺 (اللهم صَل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين)
قاضيه أجتماعية.والعياذبلله كثير من الناس يتقاتلون بسبب الدنيا. وخاصتآ المواريث التي تعمي النفوس وتزرع الأنانية والخبث من الورثه الطامعين الذين لم يتعبوا فيها. وخاصة المتسلطين من الورثه. على الظعفاء منهم.
ثقافة رأي﴿ إِنَّ اللَّهَ وملائكتَه يُصلُّون علَى النَّبِي ياأيُّها الَّذينَ آمنُواصلُّواعليْه. وَسَلمُواتسْليمًا ﴾ ﷺ
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله