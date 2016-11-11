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شاهد بالصور المرحلة ما قبل النهائية لتمرين أمن الخليج العربي 1 المقام في البحرين

11 نوفمبر, 2016 , 18:12 م
شاهد بالصور المرحلة ما قبل النهائية لتمرين أمن الخليج العربي 1 المقام في البحرين
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صحيفة المرصد: شاركت وزارة الداخلية السعودية بقطاعاتها المختلفة -“قوات الأمن الخاصة، وأمن المنشآت، وقوات الطوارئ الخاصة، وحرس الحدود، وطيران الأمن، إضافة إلى قوات من المدرعات والإسناد الناري وقوة من إبطال وإزالة المتفجرات وقوة من الشرطة العسكرية وقوات الدعم اللوجستي”- قوات أمن دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة ما قبل النهائية من تمرين أمن الخليج العربي 1 المقام بمملكة البحرين.
وتمكنت هذه القوات من الوصول لدرجة عالية من التكامل والانسجام لتشكل على الأرض قوة ردع كبيرة من الجاهزية وكفاءة الأداء.
تأتي المشاركة تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وتحت رعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز -حفظه الله.

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تعليقات ( 7 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 7
    11 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    سعد

    صور تسر الصديق وتهين العدو عاشت بلادي الابية السعودية وكل دول الخليج العربي
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  2. 6
    11 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    حذاري

    مخالف للنشر
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  3. 5
    11 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    ابوبنيان

    خليجنا واحد والدحباشي ذنب المجوسي يطلع برا
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  4. 4
    11 نوفمبر, 2016 , 18:53 م
    عدد التعليقات:754

    سامية

    🇸🇦❤️يمينا بخالقنا الأوحد🇸🇦علينا ونحن رجال الغـد عهود الحفاظ على السؤدد🇸🇦بصدق الرعاية للمهتدي وصدق الرمايةللمعتـدي🇸🇦يمينا بلاد الهـدى نفتـدي علاك ببذل سخيِّ اليـد🇸🇦وعمر يطول بمستشهـد❤️🇸🇦
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  5. 3
    11 نوفمبر, 2016 , 18:37 م
    عدد التعليقات:754

    سامية

    الصور تحت المقال ذات الرقم ١٠و١٥و١٦ أعجبتني جدا روعة سأكبرها وأبروزها جميلة جدا ماشاء الله .
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  6. 2
    11 نوفمبر, 2016 , 18:26 م
    عدد التعليقات:754

    سامية

    رائع أبطال الله يحفظهم مرونة ولياقة عالية والله يحفظ بلدنا الغالي 🇸🇦المملكة العربية السعودية🇸🇦ويحفظ ملكنا سلمان الحزم والعزم وولي عهده وولي ولي عهده ويطول أعمارهم وبنصرهم على كل معتدي .
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  7. 1
    11 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    وتلك الايام....

    مخالف للنشر
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