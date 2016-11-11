شاهد بالصور المرحلة ما قبل النهائية لتمرين أمن الخليج العربي 1 المقام في البحرين

صحيفة المرصد: شاركت وزارة الداخلية السعودية بقطاعاتها المختلفة -“قوات الأمن الخاصة، وأمن المنشآت، وقوات الطوارئ الخاصة، وحرس الحدود، وطيران الأمن، إضافة إلى قوات من المدرعات والإسناد الناري وقوة من إبطال وإزالة المتفجرات وقوة من الشرطة العسكرية وقوات الدعم اللوجستي”- قوات أمن دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة ما قبل النهائية من تمرين أمن الخليج العربي 1 المقام بمملكة البحرين.

وتمكنت هذه القوات من الوصول لدرجة عالية من التكامل والانسجام لتشكل على الأرض قوة ردع كبيرة من الجاهزية وكفاءة الأداء.

تأتي المشاركة تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وتحت رعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز -حفظه الله.