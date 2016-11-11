شاهد بالصور المرحلة ما قبل النهائية لتمرين أمن الخليج العربي 1 المقام في البحرين

صحيفة المرصد: شاركت وزارة الداخلية السعودية بقطاعاتها المختلفة -“قوات الأمن الخاصة، وأمن المنشآت، وقوات الطوارئ الخاصة، وحرس الحدود، وطيران الأمن، إضافة إلى قوات من المدرعات والإسناد الناري وقوة من إبطال وإزالة المتفجرات وقوة من الشرطة العسكرية وقوات الدعم اللوجستي”- قوات أمن دول مجلس التعاون الخليجي في مرحلة ما قبل النهائية من تمرين أمن الخليج العربي 1 المقام بمملكة البحرين.
وتمكنت هذه القوات من الوصول لدرجة عالية من التكامل والانسجام لتشكل على الأرض قوة ردع كبيرة من الجاهزية وكفاءة الأداء.
تأتي المشاركة تنفيذًا لأوامر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وتحت رعاية الكريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز -حفظه الله.
تعليقات ( 7 )
سعدصور تسر الصديق وتهين العدو عاشت بلادي الابية السعودية وكل دول الخليج العربي
حذاريمخالف للنشر
ابوبنيانخليجنا واحد والدحباشي ذنب المجوسي يطلع برا
عدد التعليقات:754
سامية🇸🇦❤️يمينا بخالقنا الأوحد🇸🇦علينا ونحن رجال الغـد عهود الحفاظ على السؤدد🇸🇦بصدق الرعاية للمهتدي وصدق الرمايةللمعتـدي🇸🇦يمينا بلاد الهـدى نفتـدي علاك ببذل سخيِّ اليـد🇸🇦وعمر يطول بمستشهـد❤️🇸🇦
عدد التعليقات:754
ساميةالصور تحت المقال ذات الرقم ١٠و١٥و١٦ أعجبتني جدا روعة سأكبرها وأبروزها جميلة جدا ماشاء الله .
عدد التعليقات:754
ساميةرائع أبطال الله يحفظهم مرونة ولياقة عالية والله يحفظ بلدنا الغالي 🇸🇦المملكة العربية السعودية🇸🇦ويحفظ ملكنا سلمان الحزم والعزم وولي عهده وولي ولي عهده ويطول أعمارهم وبنصرهم على كل معتدي .
وتلك الايام....مخالف للنشر