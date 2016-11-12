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اصابة أربعة أشخاص إثر سقوط مقذوفات حوثية على صامطة بجازان – صور

12 نوفمبر, 2016 , 1:47 ص
اصابة أربعة أشخاص إثر سقوط مقذوفات حوثية على صامطة بجازان – صور
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صحيفة المرصد:أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني بأن فرق الدفاع المدني باشرت مساء أمس الجمعة بلاغين عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظتي صامطه والطوال مما نتج عنها إصابة (٤) أشخاص ، (٣) مواطنين ومقيم، حيث تم نقلهم إلى المستشفى، كما تعرض منزلين و٤ سيارات لإضرار مختلفة، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.

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تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    12 نوفمبر, 2016 , 3:55 ص
    عدد التعليقات:758

    سامية

    الله يشفي المصابين ويهلك حوثة الشر المجرمين .
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  2. 3
    12 نوفمبر, 2016 , 2:54 ص

    من شبوة اليمنيه

    اقول على شحم يابو مصلفح ياخنبقه ***** السعوديه ارض الحرمين وقبله المسلمين******
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  3. 2
    12 نوفمبر, 2016 , 2:50 ص

    زياد

    فيه تعويض او لا😮😮😮
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  4. 1
    12 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
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