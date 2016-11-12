شاهد:مدرسة تفاجئ طلابها بجوائز “خرفان” لتشجيعهم على الحضور!

صحيفة المرصد:نجحت مدرسة “ثانوية القدس” في القوز التابعة لتعليم محافظة القنفذة جنوب مكة المكرمة، في الحد من مستوى غياب الطلاب في الأيام الأخيرة قبيل إجازة منتصف الفصل الأول، من خلال إطلاق سحب على جوائز تشجيعية للمنتظمين في الحضور.
ووفقاً لصحيفة”الحياة”كانت أبرز الجوائز وأغربها “خروفين”، إلى جانب بطاقات اشتراك في الصالة الرياضية، وتم توزيع الجوائز خلال الطابور الصباحي، وقابل الطلاب الفكرة بالتشجيع والانتظام في الحضور.
وقالت مصادر إن الأسبوع الأخير قبيل أي إجازة، يسمى “الأسبوع الميت”، وتسعى المدارس من خلال سلسلة حوافز أو إجراءات عقابية إلى منع غياب الطلاب.وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، حذر من ظاهرة الغياب في المدارس، مؤكداً أهمية متابعة رصد الغياب بدقة عبر برنامج “نور” الإلكتروني.
تعليقات ( 7 )
( ريما Rima )🍎😂محظوظين اللي يفوزون بخروف يحطها طلعة مع أصدقاءه للبر ويذبحون الخروف 😋
سعدفكره جيده و يشكر القائمون عليها
خالد الزهرانيحضروا اولادي ووالله ثم والله مافيه دراسه ولاشي بس جالسين ياخي يجلسون في البيت ابرك وبعدين شوف عيني ماقالوا لي هم
كيف اقاضي المدرسهفكرة تشجيعيه للحضور افضل من مدارس اخرى كانت مكافئتهم للحضور تسجيل ابنائي في كشوفات الغائبين نهاية الاسبوع الميت وذلك حسب برنامج نور
بندرتخلففففف
معيضوش هالتفكير العبقري الابداعي واشوف المبالغه في العبقرية تنتج نتيجه عكسية
محمد الحميد 2030توجه عكس مؤشر التطور الحضاري "مسئلة ثقافة و فكر" لتنمية الأجيال.