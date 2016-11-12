شاهد:مدرسة تفاجئ طلابها بجوائز “خرفان” لتشجيعهم على الحضور!

صحيفة المرصد:نجحت مدرسة “ثانوية القدس” في القوز التابعة لتعليم محافظة القنفذة جنوب مكة المكرمة، في الحد من مستوى غياب الطلاب في الأيام الأخيرة قبيل إجازة منتصف الفصل الأول، من خلال إطلاق سحب على جوائز تشجيعية للمنتظمين في الحضور.

ووفقاً لصحيفة”الحياة”كانت أبرز الجوائز وأغربها “خروفين”، إلى جانب بطاقات اشتراك في الصالة الرياضية، وتم توزيع الجوائز خلال الطابور الصباحي، وقابل الطلاب الفكرة بالتشجيع والانتظام في الحضور.

وقالت مصادر إن الأسبوع الأخير قبيل أي إجازة، يسمى “الأسبوع الميت”، وتسعى المدارس من خلال سلسلة حوافز أو إجراءات عقابية إلى منع غياب الطلاب.وكان وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، حذر من ظاهرة الغياب في المدارس، مؤكداً أهمية متابعة رصد الغياب بدقة عبر برنامج “نور” الإلكتروني.