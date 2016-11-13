ضبط شباب و فتيات في سهرة ماجنة داخل إحدى الاستراحات بالمدينة

صحيفة المرصد: بثَّ مجموعة من الشباب مقاطع فيديو لهم في وضع مختلط غير لائق، مع تعاطيهم المخدرات والمسكرات، وقيادة السيارات برفقة فتيات، لا يرتدين ملابس ساترة، وذلك في شوارع المدينة المنورة، ووثق ذلك أحد المرافقين، ونشره في برنامج “سناب شات”؛ الأمر الذي أدى إلى تحرك إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المدينة المنورة، وتم تحديد هويات الجناة، والقبض على صاحب الحساب، ومجموعة كانت مشاركة في الحفلة، وذلك في وقت قياسي وفقاً لموقع سبق .

واتضح أن أحد الجناة وافد من جنسية عربية، إضافة إلى بقية الوافدين، فضلاً عن مشاركة حارس الاستراحة، الذي تم القبض عليه. وبتفتيش الاستراحة عُثر على مادة الحشيش المخدر؛ فتم استكمال الإجراءات الأولية، وإحالة الجناة لمركز الشرطة المختص تمهيدًا لعرضهم على الدائرة المختصة بهيئة التحقيق والادعاء العام.