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ضبط شباب و فتيات في سهرة ماجنة داخل إحدى الاستراحات بالمدينة

13 نوفمبر, 2016 , 1:53 ص
ضبط شباب و فتيات في سهرة ماجنة داخل إحدى الاستراحات بالمدينة
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صحيفة المرصد: بثَّ مجموعة من الشباب مقاطع فيديو لهم في وضع مختلط غير لائق، مع تعاطيهم المخدرات والمسكرات، وقيادة السيارات برفقة فتيات، لا يرتدين ملابس ساترة، وذلك في شوارع المدينة المنورة، ووثق ذلك أحد المرافقين، ونشره في برنامج “سناب شات”؛ الأمر الذي أدى إلى تحرك إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المدينة المنورة، وتم تحديد هويات الجناة، والقبض على صاحب الحساب، ومجموعة كانت مشاركة في الحفلة، وذلك في وقت قياسي وفقاً لموقع سبق .

واتضح أن أحد الجناة وافد من جنسية عربية، إضافة إلى بقية الوافدين، فضلاً عن مشاركة حارس الاستراحة، الذي تم القبض عليه. وبتفتيش الاستراحة عُثر على مادة الحشيش المخدر؛ فتم استكمال الإجراءات الأولية، وإحالة الجناة لمركز الشرطة المختص تمهيدًا لعرضهم على الدائرة المختصة بهيئة التحقيق والادعاء العام.



تعليقات ( 35 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 35
    13 نوفمبر, 2016 , 4:44 ص

    سعد بن فهد

    هاذي هيا تعارف كلاب وبعدها حفلاة وبعدها علاقة قذرة والنتيجة طفل لقيط منهم عند الزبالة او المسجد او المستشفى
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  2. 34
    13 نوفمبر, 2016 , 4:32 ص

    الاسلام ديني

    تذكير -- والمستغفرين بالأسحار -- رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا -- رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين -- ادعوا لهم بالهداية والصلاح
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  3. 33
    13 نوفمبر, 2016 , 4:27 ص

    إستشاري صح

    إلى أرز لبنان سامحك الله تريد مثل هؤلاء الناس المجرمون أن يغسلون أموات يقربون لك ....لا لا لا ...الجلد والسجن عقاب رادع والذي قد يصل إلى القتل إذا كان هناك ترويج للمخدرات .
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  4. 32
    13 نوفمبر, 2016 , 4:24 ص

    لا حول ولا قوة إلا بالله
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  5. 31
    13 نوفمبر, 2016 , 4:20 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    والشباب عقابهم بحفر القبور وأيضا بتغسيل وتكفين الموتى وربي يهدي شباب وفتيات المسلمين يارب ويبعدهم عن المعاصي
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  6. 30
    13 نوفمبر, 2016 , 4:16 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    لا حول ولا قوة إلا بالله بتمنى ينحكم عالبنات تنضيف دورات المياه في مساجد المدينة وتغسيل وتكفين المتوفيات
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  7. 29
    13 نوفمبر, 2016 , 4:08 ص

    رازان سعود

    يالله صباح خير . لا حول ولا قوة إلا بالله . الله يعافيهم ولا يبلانا
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  8. 28
    13 نوفمبر, 2016 , 4:07 ص

    هذا نتاج فسادكم في الدول الاسيويه والعربيه والاجنبيه كما تدين تدان ولسى الخير جاي
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  9. 27
    13 نوفمبر, 2016 , 4:06 ص

    مواطن

    المسؤلين على من فتح لهم الحدود
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  10. 26
    13 نوفمبر, 2016 , 4:05 ص

    يمني عاشق الدمام

    الان يقولوا الأبطال الرجال يمنيين طيب ليش؟؟ من عنده جواب ؟؟؟؟
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  11. 25
    13 نوفمبر, 2016 , 4:02 ص
    عدد التعليقات:520

    ابونواف...

    للأسف اصبح بعض المقيمين يجلبون البلاوي فمنهم من يريد نشر العهر والرذيله والمخدرات والمسكرات ومضغ القات يجب ان يكون العقاب رادع مقرون بالتشهير واسكات اصحاب الأفواه المشدوقه والأسنان الصفر مدعين الشرف⭕️
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  12. 24
    13 نوفمبر, 2016 , 4:00 ص

    مواطن

    يا ناس والله سوف يأتي يوم والأجانب يمارسون الفواحش في مكه والمكينه اذا لم ينفذفيهم حد السيف والتعبير وافدجنسيه عربيه شبعنا من ذا الكلام قولوا *** وفضوهاسيره
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  13. 23
    13 نوفمبر, 2016 , 3:54 ص

    داعس المطايا

    عندما وجه الحوثيين صاروخهم الى مكة المكرمه اختفى الهمداني وابومصلفح وعندما تأتي اخبار القذاره تطل رؤوسهم من الجحور وماتلمح به لممدوح تراها بضاعتكم ومشهورين بها يامثال العفة والشرف
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  14. 22
    13 نوفمبر, 2016 , 3:42 ص

    أبو مصلفح الرياض

    راشد الخير ترى ماحنا جايين من زريبة غنم نعرف طينتكم زين عموما انت في طباعك مثل ممدوح الشمري خويك اللي انت خابر ينصح ومسوي راعي مرجلة وانقفط لا ومستشرف علينا بعد وهو يوم انه في المدرسة كان ولا مايحتاج
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  15. 21
    13 نوفمبر, 2016 , 3:29 ص

    شمس و قمر

    بما انو لا يطبق شرع الله في بلاد الحرمين لن تنتهي هذه ***الحمدلله والشكر وفي ارض رسول الله يااااااه
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  16. 20
    13 نوفمبر, 2016 , 3:23 ص

    راشد

    هي البلاوي كلها ماتجيك غير من هالوافدين والمتجنسين
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  17. 19
    13 نوفمبر, 2016 , 3:19 ص

    16 همجاني بايران على عينك وعلانية
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  18. 18
    13 نوفمبر, 2016 , 3:14 ص

    هناك شروط عدّة يجب أن تتحقّق للحصول
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  19. 17
    13 نوفمبر, 2016 , 3:13 ص

    الهمجاني الهم جاك الدم يحن بايران بالشوارع وعلانيه وبتصريح وفيه بيوت مخصصه ومرخصه غير المتعه حسب الاتفاق كأنك مستاجر سياره ولا تنسى تفخيذ الرضيع بفتوى غير بقيه القصص ولا تنسى انه عدو محارب
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  20. 16
    13 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    سالم

    كل يوم على هالموال .هاذا اللي ضبطوهم اجل اللي ماضبطوهم كم ؟
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  21. 15
    13 نوفمبر, 2016 , 2:52 ص

    يالجماعة الخير ،بعض الناس لا تراعي حرمة الحرم ولا تراعي اي قوانين دينية او دولية، قد مسكوا نشالين جنب الكعبة وقد مسكوا نااس تتحرش بالبنات بالحرام ،لذلك تتعامل بالقيم والاخلاق مع هولاء بالقيم الاسلامية
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  22. 14
    13 نوفمبر, 2016 , 2:43 ص
    عدد التعليقات:7937

    الحرمان

    مثل تعلمته من والدي/ لاتحط يدك تحت المقراضه الحقيقه تعلمته من زملاء الوالد ينسبونه لوالد معني المثل لاتجعل لاي شخص طريق لصيدك او ذلك . تصور ماقلنا شي لكن وين الوناسه وانت تصور وضعك بسهره يعنني الخف
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  23. 13
    13 نوفمبر, 2016 , 2:29 ص

    نبي احكام رجم للزناه غير هالكلام مايرضينا لان الموضوع تطور وتجرؤ حتى بمدينة الرسول
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  24. 12
    13 نوفمبر, 2016 , 2:28 ص

    أبو فريده

    إشتقتلك إكتييير 😍
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  25. 11
    13 نوفمبر, 2016 , 2:22 ص

    أبو حازم

    بحبك يا شاشتو 😍
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  26. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص

    قال الرسول صلى الله عليه وسلم ( كل امتي معافى الا المجاهرون) اللهم نسألك الهدايه والستر لنا ولاخواننا المسلمين.
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  27. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص

    الناقد

    وافدون ومفسدون بمدينة الرسول صلى الله عيه وسلم .. يجب تطبيق العقوبه عليهم وترحيلهم ، ومنعهم من دخول المملكه نهائياً !!
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  28. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 2:14 ص

    أبو مصلفح الرياض

    بغض النظر عن الجنسيات بس الوضع صار لازم له عقاب رادع لجل يعتبر اللغير عموما تظن انك مسيطر على الفئة الفالة هذي راج يجي غيرهم لأن اللي يحيي الحفلات هذي تحت رقابة وعين .... مثل ماكانت حفلات في ديراب ...
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  29. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص

    أبو مصلفح الرياض

    المدينة يااللي ماتخافون الله والله إشتغلت في المدينة قباء الطالع قبل ممكن 9 سنوات والله أفضل مكان تحصل فيه راحة نفسية مع اني كنت عزوبي واللي كانوا بسني يتكون تحت البيت بس حسيت براحة عمري للآن مالقيتها
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  30. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص

    ياليت يكون فيه مراقبه خاصه الاستراحات الواحد يقعد من بعد صلاه المغرب الى مابعد الفجر كل يوم هذا مو منطق خاصه المتزوجين الزوجه والعيال الضحيه حسبي الله عليهم
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  31. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 2:10 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    كما هي الصلاة بالحرم في المدينه عن الف صلاة ،، يجب ان يكون العقاب الف ضعف عن سواه وان كانو اجانب تسفير بعدها ووضعهم على البلاك لست وان كانو مواطنين بعد مضاعفه العقاب ترحيلهم الى مناطق بعيده عن الحرم
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  32. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    ضمير الناس

    خطامافعلولايرقى لضررالتشددوالتكفير***يجب الاخذعلى ايديهم واخذالتعهدات عليهم***
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  33. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 2:05 ص

    مـ،ـاݛــے

    أحد الجناة جنسية عربية إضافة إلى بقية الوافدين سطر غريب يبيله وقفه تأمل ليش استثني هل يعني البقية غير عرب كيف وافد وينشر ويتمشى كذا وذكر شباب بدون تحديد ولا فيه طاري لجنسية الاناث مفهومة ماغيرهن
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  34. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    شقران

    حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
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  35. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    وليد

    الاستراحات + الشقق + الفنادق + الشاليهات = هذه الاماكن تحتاج لمتابعة ورقابة مشددة من رجال الهيئة + الشرطة + رجال البلد الغيورين على الدين والوطن والاعراض.
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