ضبط شباب و فتيات في سهرة ماجنة داخل إحدى الاستراحات بالمدينة

صحيفة المرصد: بثَّ مجموعة من الشباب مقاطع فيديو لهم في وضع مختلط غير لائق، مع تعاطيهم المخدرات والمسكرات، وقيادة السيارات برفقة فتيات، لا يرتدين ملابس ساترة، وذلك في شوارع المدينة المنورة، ووثق ذلك أحد المرافقين، ونشره في برنامج “سناب شات”؛ الأمر الذي أدى إلى تحرك إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المدينة المنورة، وتم تحديد هويات الجناة، والقبض على صاحب الحساب، ومجموعة كانت مشاركة في الحفلة، وذلك في وقت قياسي وفقاً لموقع سبق .
واتضح أن أحد الجناة وافد من جنسية عربية، إضافة إلى بقية الوافدين، فضلاً عن مشاركة حارس الاستراحة، الذي تم القبض عليه. وبتفتيش الاستراحة عُثر على مادة الحشيش المخدر؛ فتم استكمال الإجراءات الأولية، وإحالة الجناة لمركز الشرطة المختص تمهيدًا لعرضهم على الدائرة المختصة بهيئة التحقيق والادعاء العام.
تعليقات ( 35 )
سعد بن فهدهاذي هيا تعارف كلاب وبعدها حفلاة وبعدها علاقة قذرة والنتيجة طفل لقيط منهم عند الزبالة او المسجد او المستشفى
الاسلام دينيتذكير -- والمستغفرين بالأسحار -- رب اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا -- رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين -- ادعوا لهم بالهداية والصلاح
إستشاري صحإلى أرز لبنان سامحك الله تريد مثل هؤلاء الناس المجرمون أن يغسلون أموات يقربون لك ....لا لا لا ...الجلد والسجن عقاب رادع والذي قد يصل إلى القتل إذا كان هناك ترويج للمخدرات .
أرزة 🌲 لبنانوالشباب عقابهم بحفر القبور وأيضا بتغسيل وتكفين الموتى وربي يهدي شباب وفتيات المسلمين يارب ويبعدهم عن المعاصي
أرزة 🌲 لبنانلا حول ولا قوة إلا بالله بتمنى ينحكم عالبنات تنضيف دورات المياه في مساجد المدينة وتغسيل وتكفين المتوفيات
رازان سعوديالله صباح خير . لا حول ولا قوة إلا بالله . الله يعافيهم ولا يبلانا
مواطنالمسؤلين على من فتح لهم الحدود
يمني عاشق الدمامالان يقولوا الأبطال الرجال يمنيين طيب ليش؟؟ من عنده جواب ؟؟؟؟
عدد التعليقات:520
ابونواف...للأسف اصبح بعض المقيمين يجلبون البلاوي فمنهم من يريد نشر العهر والرذيله والمخدرات والمسكرات ومضغ القات يجب ان يكون العقاب رادع مقرون بالتشهير واسكات اصحاب الأفواه المشدوقه والأسنان الصفر مدعين الشرف⭕️
مواطنيا ناس والله سوف يأتي يوم والأجانب يمارسون الفواحش في مكه والمكينه اذا لم ينفذفيهم حد السيف والتعبير وافدجنسيه عربيه شبعنا من ذا الكلام قولوا *** وفضوهاسيره
داعس المطاياعندما وجه الحوثيين صاروخهم الى مكة المكرمه اختفى الهمداني وابومصلفح وعندما تأتي اخبار القذاره تطل رؤوسهم من الجحور وماتلمح به لممدوح تراها بضاعتكم ومشهورين بها يامثال العفة والشرف
أبو مصلفح الرياضراشد الخير ترى ماحنا جايين من زريبة غنم نعرف طينتكم زين عموما انت في طباعك مثل ممدوح الشمري خويك اللي انت خابر ينصح ومسوي راعي مرجلة وانقفط لا ومستشرف علينا بعد وهو يوم انه في المدرسة كان ولا مايحتاج
شمس و قمربما انو لا يطبق شرع الله في بلاد الحرمين لن تنتهي هذه ***الحمدلله والشكر وفي ارض رسول الله يااااااه
راشدهي البلاوي كلها ماتجيك غير من هالوافدين والمتجنسين
سالمكل يوم على هالموال .هاذا اللي ضبطوهم اجل اللي ماضبطوهم كم ؟
عدد التعليقات:7937
الحرمانمثل تعلمته من والدي/ لاتحط يدك تحت المقراضه الحقيقه تعلمته من زملاء الوالد ينسبونه لوالد معني المثل لاتجعل لاي شخص طريق لصيدك او ذلك . تصور ماقلنا شي لكن وين الوناسه وانت تصور وضعك بسهره يعنني الخف
أبو فريدهإشتقتلك إكتييير 😍
أبو حازمبحبك يا شاشتو 😍
الناقدوافدون ومفسدون بمدينة الرسول صلى الله عيه وسلم .. يجب تطبيق العقوبه عليهم وترحيلهم ، ومنعهم من دخول المملكه نهائياً !!
أبو مصلفح الرياضبغض النظر عن الجنسيات بس الوضع صار لازم له عقاب رادع لجل يعتبر اللغير عموما تظن انك مسيطر على الفئة الفالة هذي راج يجي غيرهم لأن اللي يحيي الحفلات هذي تحت رقابة وعين .... مثل ماكانت حفلات في ديراب ...
أبو مصلفح الرياضالمدينة يااللي ماتخافون الله والله إشتغلت في المدينة قباء الطالع قبل ممكن 9 سنوات والله أفضل مكان تحصل فيه راحة نفسية مع اني كنت عزوبي واللي كانوا بسني يتكون تحت البيت بس حسيت براحة عمري للآن مالقيتها
سعودي💚🇸🇦💚وافتخركما هي الصلاة بالحرم في المدينه عن الف صلاة ،، يجب ان يكون العقاب الف ضعف عن سواه وان كانو اجانب تسفير بعدها ووضعهم على البلاك لست وان كانو مواطنين بعد مضاعفه العقاب ترحيلهم الى مناطق بعيده عن الحرم
ضمير الناسخطامافعلولايرقى لضررالتشددوالتكفير***يجب الاخذعلى ايديهم واخذالتعهدات عليهم***
مـ،ـاݛــےأحد الجناة جنسية عربية إضافة إلى بقية الوافدين سطر غريب يبيله وقفه تأمل ليش استثني هل يعني البقية غير عرب كيف وافد وينشر ويتمشى كذا وذكر شباب بدون تحديد ولا فيه طاري لجنسية الاناث مفهومة ماغيرهن
شقرانحسبي الله ونعم الوكيل فيهم
وليدالاستراحات + الشقق + الفنادق + الشاليهات = هذه الاماكن تحتاج لمتابعة ورقابة مشددة من رجال الهيئة + الشرطة + رجال البلد الغيورين على الدين والوطن والاعراض.