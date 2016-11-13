كتيبة البرادلي السعودية تسقط مصور “الأوهام الحوثية”

صحيفة المرصد: تمكنت كتيبة البرادلي السعودية أمس من القضاء على أكثر من 9 من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، بينهم أحد المصورين والذي كان يزيف أوهام اقتحام الانقلابيين للقرى الحدودية في قنواتهم، كما أحبطت القوات المسلحة السعودية وقوات الحرس الوطني وحرس الحدود بمشاركة طيران التحالف والمدفعية السعودية محاولة تسلل فاشلة قامت بها مجاميع من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح إلى عدد من الرقابات قبالة نجران، تم خلالها القضاء على 11 من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وتدمير عدد من العربات.
وذكرت صحيفة “الوطن”، أن كتيبة البرادلي تمكنت من القضاء على أكثر من 9 عناصر من ميليشيا الحوثي والمخلوع، بينهم مصور تلفزيوني لإحدى قنوات الانقلابيين، دأب على تزييف واقع المعركة باستخدام التصوير عن بعد، وادعاء اقتحام عناصر الميليشيات للقرى الحدودية للمملكة، إلا أن القوات السعودية كانت لهم بالمرصاد وتم ردعهم وكشف حقيقة تقاريرهم الكاذبة، وذلك أثناء محاولتهم التسلل إلى إحدى الرقابات قبالة نجران.
تواصل الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح استهداف المدنيين في القرى الحدودية السعودية، حيث أصيب 4 أشخاص بينهم مقيم كما تعرض منزلان و4 سيارات لأضرار، وذلك بعد سقوط مقذوفات حوثية على محافظتي صامطة والطوال أطلقت من داخل الأراضي اليمنية. وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت أول من أمس بلاغين عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظتي صامطة والطوال، مما نتج عنها إصابة 7 مواطنين ومقيم، وتم نقلهم إلى المستشفى، كما تعرض منزلان و4 سيارات لأضرار مختلفة، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
تعليقات ( 14 )
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((((عـــــــــــــــــــــاجل ...... ((قصف _مدفعي _عنيف)) .....على مواقع وتجمعات مسلحة ...يخلف ((مجزرة_ مروعة_جديدة ))....... في ميدي وحرض ... قبالة الحدود ))))))
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((((الله أكبر .................الله أكبر ..............الله أكبر )))))))
زائرابوفوازأن شالله نشوف الريس عبدربه هادي في صنعاء وهو يشكر قوات التحالف على تحرير اليمن
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونأستغفرالله وأتوب اليه
محب آل البيتسن توب وعلي العمري ***ويدعون أنهم سعوديون
عدد التعليقات:773
ساميةرائع إلى الجحيم إن شاء الله وعقبال التطهير الكامل لليمن من حوثة الشر
محب آل البيتاللهم أنصر الجيش السعودي البطل وقوات التحالف العربي وقوات التحرير اليمني (الجيش الوطن اليمني )
عدد التعليقات:9101
اللامي10{ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ }
سن توبتعليق مخالف
عدد التعليقات:1
برق الحرم((((((بوركت الايادي ...........بوركت الايادي .......بوركت الايادي )))))
علي العمريالله. المستعان.
فهد العرمانيابيدوهم جميعهم على بكرة ابيهم لان هؤلاء لا ينفعون ليكونوا احياء بسبب فهم الخاطئ للعيش بسلام
واضححطوه طعام للسباع بس اخاف السباع تسمم من لحم ابو يمن بحكم انه مخلوق معفن طحلبي فيروسي