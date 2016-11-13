كتيبة البرادلي السعودية تسقط مصور “الأوهام الحوثية”

صحيفة المرصد: تمكنت كتيبة البرادلي السعودية أمس من القضاء على أكثر من 9 من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، بينهم أحد المصورين والذي كان يزيف أوهام اقتحام الانقلابيين للقرى الحدودية في قنواتهم، كما أحبطت القوات المسلحة السعودية وقوات الحرس الوطني وحرس الحدود بمشاركة طيران التحالف والمدفعية السعودية محاولة تسلل فاشلة قامت بها مجاميع من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح إلى عدد من الرقابات قبالة نجران، تم خلالها القضاء على 11 من ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح وتدمير عدد من العربات.

وذكرت صحيفة “الوطن”، أن كتيبة البرادلي تمكنت من القضاء على أكثر من 9 عناصر من ميليشيا الحوثي والمخلوع، بينهم مصور تلفزيوني لإحدى قنوات الانقلابيين، دأب على تزييف واقع المعركة باستخدام التصوير عن بعد، وادعاء اقتحام عناصر الميليشيات للقرى الحدودية للمملكة، إلا أن القوات السعودية كانت لهم بالمرصاد وتم ردعهم وكشف حقيقة تقاريرهم الكاذبة، وذلك أثناء محاولتهم التسلل إلى إحدى الرقابات قبالة نجران.

تواصل الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح استهداف المدنيين في القرى الحدودية السعودية، حيث أصيب 4 أشخاص بينهم مقيم كما تعرض منزلان و4 سيارات لأضرار، وذلك بعد سقوط مقذوفات حوثية على محافظتي صامطة والطوال أطلقت من داخل الأراضي اليمنية. وأوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الرائد يحيى القحطاني أن فرق الدفاع المدني باشرت أول من أمس بلاغين عن سقوط مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على محافظتي صامطة والطوال، مما نتج عنها إصابة 7 مواطنين ومقيم، وتم نقلهم إلى المستشفى، كما تعرض منزلان و4 سيارات لأضرار مختلفة، وقد باشرت الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.