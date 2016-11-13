ماذا قال “العودة” و”العريفي” في نعي مؤسس تيار “السرورية”؟

صحيفة المرصد: وجه العديد من رموز الدين بالمملكة رسائل تعزية في وفاة الشيخ محمد سرور بن نايف زين العابدين، مؤسس تيار “السرورية” الذي أثار جدلاً كبيرًا داخل الحركة الإسلامية.
وكان من أبرز الوجوه التي نعت الشيخ زين العابدين، الداعية سلمان العودة، والذي أكد أن الراحل كان يدرس له مادة الحساب، وأنه كان ينتقل بين المملكة وبريطانيا واستقر مؤخرًا في قطر.
وأكد العودة خلال سلسلة فيديوهات عبر “سناب شات”، أنه كان يزور “زين العابدين” كثيرًا، وأنه قبل وفاته كان يحترق من داخله على وضع المسلمين، مضيفًا: بسبب حدته ابتعد عنه معظم من تربوا على يديه.
قبل قليل#وفاة_الشيخ_محمد_سرور زين العابدين
اللهم اغفر له وارحمه وارفع درجته
واخلُف على ذريته بخير
واشمل يا رب جميع موتى المسلمين برحمتك
— د. محمد #العريفي (@MohamadAlarefe) November 11, 2016
أيضًا كان من المعزين في الشيخ زين العابدين، الداعية محمد العريفي، والذي اكتفى بتغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها إن الشيخ والداعية محمد سرور كان رائدا صدق أهله في بيان خطر المجوس منذ عقود.
والشيخ زين العابدين، هو من مواليد سوريا، وانضم في بداياته لجماعة الإخوان المسلمين، واضطر بعد ذلك لمغادرة سوريا إلى دول الخليج حيث كان له دور بارز في تأسيس البنية الفكرية لما عرف بـ”تيار الصحوة”.
تعليقات ( 46 )
ابو ناصرمنهم رموز الدين في المملكة. الشيخ العريفي والشيخ العودة. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين
كاره الاخونجيةلى حيث القت
كاره الاخونجيةقاتل الله المجرمين الخوارج الحزبيين الاخوانية **
يوسف الشمرييادعاتنا الافاضل كفى مسميات مبتدعه جاميه وسروريه وووو ماانزل الله بها من سلطان
السدغانيهذه تيارات الضعف والهوان التي تجعل الإنسان المسلم يغرق فتجعله ينادي بأعلى صوته فلا يجيبه أحد ولا يهابه عدو فعلينا بجماعة المسلمين الواحده التي اوصانا عليها النبي وتتمثل في ولاة الأمر والعلماء الأفاضل
اخونجي متشددتعليق مخالف
؟تعليق مخالف
؟تعليق مخالف
؟برضو الله يرحم صدام والشيخ وكل سني
؟اوف رخمة عصبت وصارت تخالف النشر هههه
هههههالتيار السلفي العلماني والتيار السلفي ليبرالي هههههه
رحمهتعليق مخالف
رحمهتعليق مخالف
؟اي من يدعي اننا امة واحدة سنة وشيعي هذا*****
88تعليق مخالف
؟تعليق مخالف
؟كان هذا الشيخ قوي في تبيان حركة الخميني وخطرها على الامة الاسلامية عموما والخليج خصوصا
؟من يقول احنا في زمننا هذا مسلمين وبس اعلم انه*** . الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر عن بضع وسبعون شعبة في آخر الزمن كلها في النار الا واحدة
؟من يقول ان السرورية مذهب لا يعرف شيء عن السنة .السنة مذاهبه اربعه في فهم فروع الفقه فقط والسرورية حركة نشطت باسم هذا الرجل في زمن معين ولم تخرج عن السنة بشيء فلسنا مثلكم يا فرق الصفوية والاثنى عشرية
ام ايلينالله يرحمه ويغفرله ويجعله ب اعلى جنانه الشيخ يكره اتباع الخميني لئنه م اشرك بالله ولاسب الصحابه رضوان الله عليهم
متميزتعليق مخالف
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عدد التعليقات:15383
قلم الحقيقهوشــــــ سروري ***وأخواني وعدواني خرابيط الأخونجية. ربنا الله ونبينا محمد وكتابنا القرآن وديننا الاسلام .اخلاصنا لربنا ولانتبع الا رسولنا صلى الله عليه وسلم ومانزل به القرآن.لاخلف داعية ***.
؟الله يرحمة رحمة كبيرة ويجعله في عليين ويرحم صدام وجميع المسلمين
متميزتعليق مخالف
رحمهالاخوانجي والسروري من انحدار الى دحديره
عبيدهذه الالقاب أطلقها ****المدرعمين بحياة الغرب جملة وتفصيلاً
انوسأة علي المذاهب نحن أمة مسلمة فقط ارحمونة ****
سلمان القحطاني ٥٠٥ديننا ليس به احزاب ولاسروريه ولاجاميه ولااخوانيه هذه بدع بدع يعني كل حزب له فتيا يجب ايقاف التحزب ديننا واحد لكل المسلمين قول الله غز وجل وسنه رسوله صلي الله عليه وسلم
عدد التعليقات:15383
قلم الحقيقهلعله توفى من أثر الصدمة القوية التي ربما أثرت عليه بعد فوز المرشح الأمريكي ترررررررامب وتسلمه رئآسة البيت الأبيض.خصوصآ أن مشروع الدولة الأخوانية فشل في سوريا ومصر.
زاااااائرتعليق مخالف
سلمان القحطاني ٥٠٥يااخواني في الله نحن نتبع قول الله وسنه نبيه ماهاذي الاسماء سروريه واخوان وامور لاتودي ولاتجيب نحن مسلمين نتبع فول الله وسنه نبينا صلي الله عليه وسلم تحن في عقر الاسلام
فاهماللهم اغفر له ورحمه وجميع من نختلف معهم نحن بشر نصيب ونخطئ
ابو منصورالرجل لا أعرفه شخصيا لكنني قرأت كتابا له في السيرة النبوية منذ زمن قديم. وما زالت نسخته في مكتبتي، والكتاب رائع ومفيد يدلّ على فقه الرجل ومكانته في العلم رحمه الله
شكرا شكرالماذا لا نبتعد عن هذه المسميات والاسلام واحد سروري جامي كلام فاضي حنا مسلمين وبس
الله المستعانالحذر الخذر*****غفر الله للمتوفي ولجميع اموات المسلمين .
شيوخ ***تعليق مخالف
السروري***تعليق مخالف
عموريتعليق مخالف
عدد التعليقات:12957
برق الحرم(((( من وصايا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم : قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين))))
عموريتعليق مخالف
عدد التعليقات:12957
برق الحرمتعليق مخالف