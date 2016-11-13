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ماذا قال “العودة” و”العريفي” في نعي مؤسس تيار “السرورية”؟

13 نوفمبر, 2016 , 17:48 م
ماذا قال “العودة” و”العريفي” في نعي مؤسس تيار “السرورية”؟
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صحيفة المرصد: وجه العديد من رموز الدين بالمملكة رسائل تعزية في وفاة الشيخ محمد سرور بن نايف زين العابدين، مؤسس تيار “السرورية” الذي أثار جدلاً كبيرًا داخل الحركة الإسلامية.

وكان من أبرز الوجوه التي نعت الشيخ زين العابدين، الداعية سلمان العودة، والذي أكد أن الراحل كان يدرس له مادة الحساب، وأنه كان ينتقل بين المملكة وبريطانيا واستقر مؤخرًا في قطر.

وأكد العودة خلال سلسلة فيديوهات عبر “سناب شات”، أنه كان يزور “زين العابدين” كثيرًا، وأنه قبل وفاته كان يحترق من داخله على وضع المسلمين، مضيفًا: بسبب حدته ابتعد عنه معظم من تربوا على يديه.

أيضًا كان من المعزين في الشيخ زين العابدين، الداعية محمد العريفي، والذي اكتفى بتغريدات على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال فيها إن الشيخ والداعية محمد سرور كان رائدا صدق أهله في بيان خطر المجوس منذ عقود.

والشيخ زين العابدين، هو من مواليد سوريا، وانضم في بداياته لجماعة الإخوان المسلمين، واضطر بعد ذلك لمغادرة سوريا إلى دول الخليج حيث كان له دور بارز في تأسيس البنية الفكرية لما عرف بـ”تيار الصحوة”.



تعليقات ( 46 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 46
    13 نوفمبر, 2016 , 19:48 م

    ابو ناصر

    منهم رموز الدين في المملكة. الشيخ العريفي والشيخ العودة. اللهم اصلح احوالنا واحوال المسلمين
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  2. 45
    13 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    كاره الاخونجية

    لى حيث القت
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  3. 44
    13 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    كاره الاخونجية

    قاتل الله المجرمين الخوارج الحزبيين الاخوانية **
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  4. 43
    13 نوفمبر, 2016 , 19:23 م

    يوسف الشمري

    يادعاتنا الافاضل كفى مسميات مبتدعه جاميه وسروريه وووو ماانزل الله بها من سلطان
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  5. 42
    13 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    السدغاني

    هذه تيارات الضعف والهوان التي تجعل الإنسان المسلم يغرق فتجعله ينادي بأعلى صوته فلا يجيبه أحد ولا يهابه عدو فعلينا بجماعة المسلمين الواحده التي اوصانا عليها النبي وتتمثل في ولاة الأمر والعلماء الأفاضل
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  6. 41
    13 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    اخونجي متشدد

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  7. 40
    13 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    ؟

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  8. 39
    13 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    ؟

    تعليق مخالف
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  9. 38
    13 نوفمبر, 2016 , 19:11 م

    ؟

    برضو الله يرحم صدام والشيخ وكل سني
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  10. 37
    13 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    ؟

    اوف رخمة عصبت وصارت تخالف النشر هههه
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  11. 36
    13 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    ههههه

    التيار السلفي العلماني والتيار السلفي ليبرالي هههههه
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  12. 35
    13 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    رحمه

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  13. 34
    13 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    رحمه

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  14. 33
    13 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    ؟

    اي من يدعي اننا امة واحدة سنة وشيعي هذا*****
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  15. 32
    13 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    88

    تعليق مخالف
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  16. 31
    13 نوفمبر, 2016 , 19:01 م

    ؟

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  17. 30
    13 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    ؟

    كان هذا الشيخ قوي في تبيان حركة الخميني وخطرها على الامة الاسلامية عموما والخليج خصوصا
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  18. 29
    13 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    ؟

    من يقول احنا في زمننا هذا مسلمين وبس اعلم انه*** . الرسول عليه الصلاة والسلام اخبر عن بضع وسبعون شعبة في آخر الزمن كلها في النار الا واحدة
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  19. 28
    13 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    ؟

    من يقول ان السرورية مذهب لا يعرف شيء عن السنة .السنة مذاهبه اربعه في فهم فروع الفقه فقط والسرورية حركة نشطت باسم هذا الرجل في زمن معين ولم تخرج عن السنة بشيء فلسنا مثلكم يا فرق الصفوية والاثنى عشرية
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  20. 27
    13 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    (إذا أحب أحدكم عبدا فليخبرة)
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  21. 26
    13 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    ام ايلين

    الله يرحمه ويغفرله ويجعله ب اعلى جنانه الشيخ يكره اتباع الخميني لئنه م اشرك بالله ولاسب الصحابه رضوان الله عليهم
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  22. 25
    13 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    متميز

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  23. 24
    13 نوفمبر, 2016 , 18:50 م

    ؟

    تعليق مخالف
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  24. 23
    13 نوفمبر, 2016 , 18:50 م
    عدد التعليقات:15383

    قلم الحقيقه

    وشــــــ سروري ***وأخواني وعدواني خرابيط الأخونجية. ربنا الله ونبينا محمد وكتابنا القرآن وديننا الاسلام .اخلاصنا لربنا ولانتبع الا رسولنا صلى الله عليه وسلم ومانزل به القرآن.لاخلف داعية ***.
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  25. 22
    13 نوفمبر, 2016 , 18:48 م

    ؟

    الله يرحمة رحمة كبيرة ويجعله في عليين ويرحم صدام وجميع المسلمين
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  26. 21
    13 نوفمبر, 2016 , 18:48 م

    متميز

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  27. 20
    13 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    رحمه

    الاخوانجي والسروري من انحدار الى دحديره
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  28. 19
    13 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    عبيد

    هذه الالقاب أطلقها ****المدرعمين بحياة الغرب جملة وتفصيلاً
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  29. 18
    13 نوفمبر, 2016 , 18:27 م

    انوس

    أة علي المذاهب نحن أمة مسلمة فقط ارحمونة ****
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  30. 17
    13 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    سلمان القحطاني ٥٠٥

    ديننا ليس به احزاب ولاسروريه ولاجاميه ولااخوانيه هذه بدع بدع يعني كل حزب له فتيا يجب ايقاف التحزب ديننا واحد لكل المسلمين قول الله غز وجل وسنه رسوله صلي الله عليه وسلم
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  31. 16
    13 نوفمبر, 2016 , 18:20 م
    عدد التعليقات:15383

    قلم الحقيقه

    لعله توفى من أثر الصدمة القوية التي ربما أثرت عليه بعد فوز المرشح الأمريكي ترررررررامب وتسلمه رئآسة البيت الأبيض.خصوصآ أن مشروع الدولة الأخوانية فشل في سوريا ومصر.
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  32. 15
    13 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    الله يرحم من يستاهل الرحمه بس
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  33. 14
    13 نوفمبر, 2016 , 18:17 م

    زاااااائر

    تعليق مخالف
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  34. 13
    13 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    سلمان القحطاني ٥٠٥

    يااخواني في الله نحن نتبع قول الله وسنه نبيه ماهاذي الاسماء سروريه واخوان وامور لاتودي ولاتجيب نحن مسلمين نتبع فول الله وسنه نبينا صلي الله عليه وسلم تحن في عقر الاسلام
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  35. 12
    13 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    فاهم

    اللهم اغفر له ورحمه وجميع من نختلف معهم نحن بشر نصيب ونخطئ
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  36. 11
    13 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    ابو منصور

    الرجل لا أعرفه شخصيا لكنني قرأت كتابا له في السيرة النبوية منذ زمن قديم. وما زالت نسخته في مكتبتي، والكتاب رائع ومفيد يدلّ على فقه الرجل ومكانته في العلم رحمه الله
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  37. 10
    13 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    شكرا شكرا

    لماذا لا نبتعد عن هذه المسميات والاسلام واحد سروري جامي كلام فاضي حنا مسلمين وبس
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  38. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    الله المستعان

    الحذر الخذر*****غفر الله للمتوفي ولجميع اموات المسلمين .
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  39. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    شيوخ ***

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  40. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    السروري***

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  41. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    ونحن نقول رحمه الله وغفر له ان كان البعض يرى انه قد اخطأ فليعلم هؤلاء انه ليس معصوما وحتى محمد الجامي نقول رحمه الله
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  42. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    عموري

    تعليق مخالف
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  43. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 18:00 م
    عدد التعليقات:12957

    برق الحرم

    (((( من وصايا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم : قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين))))
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  44. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 17:58 م

    السروري على ***
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  45. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 17:55 م

    عموري

    تعليق مخالف
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  46. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 17:54 م
    عدد التعليقات:12957

    برق الحرم

    تعليق مخالف
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