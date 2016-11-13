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فيديو: تقرير يرصد كيف يتم تهريب الفتيات الأجنبيات عبر جسر الملك فهد

13 نوفمبر, 2016 , 17:58 م
فيديو: تقرير يرصد كيف يتم تهريب الفتيات الأجنبيات عبر جسر الملك فهد
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صحيفة المرصد: سلط تقرير مصور الضوء على محاولات تهريب فتيات أجنبيات عبر جسر الملك فهد، وطرق إدخالهن إلى المملكة، مبينًا أن أغلب من يتم ضبطهن من السيدات يكن أما في حالات سكر أو وقعن في حالات حب، ويتم استخدامهن في شبكات الدعارة.

وأوضح مدير جمارك جسر الملك فهد ضيف الله العتيبي أنه تم حتى الآن ضبط عدد 13 حالة تهريب فتاة عبر الجسر وعدد من المنافذ الأخرى، هذا إلى جانب إحباط العديد من عمليات تهريب أسلحة ومخدرات، وغيرها من الممنوعات.

من جهتهم أكد عدد من المسؤولين بالجسر أن عددا ممن تم ضبطهن كن في حالة سكر وآخرين وقعوا في حالات حب خاطفة مع الفتيات فحاولوا تهريبهن، لافتين إلى أن بعضهن كن من جنسيات أوروبية، وذلك لاستخدامهن في شبكات للدعارة، وغسيل الأموال.

وبدوره أكد أحد المسؤولين بالجسر أنه في إحدى المرات حاول أحد الأشخاص تهريب فتاة أجنبية بإخفائها في أرضية السيارة بالمقعد الخلفي، وتغطيتها بشرشف، موضحاً أن المهرب والفتاة كانا في حالة سكر، وأنه بسؤال الفتاة أفادت بأنها كانت في أحد المراقص ولا تدري كيف وصلت إلى الجسر.



تعليقات ( 9 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 9
    13 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    ويقولوا ان البحرين دوله مسلمه وهي ****الله يعز حكامنا بس
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  2. 8
    13 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    فتى مكة

    اقفلو الجسر ...والانتقال بالعبارات. .البحرين جزيره صغيره. .لا تحتاج سيارات.الجسر لنقل البضائع .
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  3. 7
    13 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    ريان الصغير

    تعليق 5 هو الخنبوقي خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ اخ يابطني
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  4. 6
    13 نوفمبر, 2016 , 18:48 م

    روح تعلم

    تعليق 2 . روح تعلم الإملاء وبعدين تعال علق
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  5. 5
    13 نوفمبر, 2016 , 18:47 م

    ام راكان

    اللهم لاتؤاخذنا بمافعل السفهاء منا اللهم من اراد بهالبلاد الشر والفسق فاللهم دمره شر تدمير واكشف غطاؤه الله حليم فينا وومازال حلمه يغمرنا رغم المعاصي والفجور ممن لايخاف الله ولايتقيه ....
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  6. 4
    13 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    رشاد

    زائر الخنبوقي تعليق 2 كلامك مردود عليك****
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  7. 3
    13 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    شلولخ

    تعليق مخالف
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  8. 2
    13 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    زاااااائر

    اشباب يذهبون للبحرين والغيرها من الدول المجاورة . فيزني ويشرب المسكر . ثم يعود وينتقد اختة اوزجتة في لبسها ويدعي الكمال .
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  9. 1
    13 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    دبي النظيفه

    روسيه تجيبها خادمه يا ***ههههههه
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