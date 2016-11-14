الشرطة تحقق في وفاة “فتاة الجبيل” بعد ادعاءات تعرضها للتعنيف قبل وفاتها

صحيفة المرصد : كشفت شرطة المنطقة الشرقية عن فتح تحقيقات عاجلة في وفاة فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً بمحافظة الجبيل، بعد ظهور شبهات تتعلق بتعرضها إلى تعنيف تسبب في وفاتها.
وكان مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قد نشروا تغريدات ادعوا فيها تعرض الفتاة لتعنيف تسبب في وفاتها يوم الجمعة الماضي، لاسيما أن والدها ووالدتها منفصلان.
وحسب موقع “سبق” أوضح المتحدث باسم شرطة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن الجهات الأمنية تفاعلت مع بلاغ تقدمت به زوجة والد الفتاة، عن وفاتها بشكل مفاجئ.
ونوه إلى إجراء التحقيقات كافة بشأن ملابسات الوفاة، التي بدأت بإجراء الطب الشرعي فحوصات كاملة على الجثمان للتأكد من حقيقة تعرضها للتعنيف.
تعليقات ( 8 )
عدد التعليقات:5753
المنتصر باللهيجب فحص وتشريح الجثه لأن هناك من قتل إبنته واحرق في مؤخرتها وهناك الكثير من الأطفال والنساء قتلوا على يد آهاليهم أقول طبقوا النظام في حذافيره.................?
محمدفارس قلم الكيكة خنبوقة والله لو تدخل بمليون اسم نميزك بكذبك وتدليسك ومعرفاتك الكثيرة
جنوبية..🌻🌻غيور 3 هذاك اول يقدرون الحرمة الحين يسبقها في السرى ويزاحم الحريم رجال اول وبس ولا الحين ذكور إلا مارحم ربي
؟بلاغ تقدمت به زوجة والد الفتاة،
الايطاليونا اقول وش الصياح اللي ورا البيت اخر الليل
غييييووووررررتعليق 1 مكانة المراة في مجتمعنا افضل وارقى مكانه من كثير من البلدان وخاصة اوروبا وامريكا ومثال على ذلك لاحظ عند وجود امراة عند صراف الي يقدمها الجميع ولاحظ احترام المراة في الدوائر الحكومية وغيرها
غييييووووررررفارس تعليق 1 هذي حالات نادره وشاذه
فارسمسكينه المراة في مجتمعنا اذا تعرضت لعنف او لأي مشكلة في حياتها كذبوها ! يجب على حقوق الانسان الاهتمام بالمعنفات والجهات المعنيه التجاوب فورا مع شكوى المعنفات وانقاذهم