الشرطة تحقق في وفاة “فتاة الجبيل” بعد ادعاءات تعرضها للتعنيف قبل وفاتها

صحيفة المرصد : كشفت شرطة المنطقة الشرقية عن فتح تحقيقات عاجلة في وفاة فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً بمحافظة الجبيل، بعد ظهور شبهات تتعلق بتعرضها إلى تعنيف تسبب في وفاتها.

وكان مغردون بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قد نشروا تغريدات ادعوا فيها تعرض الفتاة لتعنيف تسبب في وفاتها يوم الجمعة الماضي، لاسيما أن والدها ووالدتها منفصلان.

وحسب موقع “سبق” أوضح المتحدث باسم شرطة الشرقية العقيد زياد الرقيطي، أن الجهات الأمنية تفاعلت مع بلاغ تقدمت به زوجة والد الفتاة، عن وفاتها بشكل مفاجئ.

ونوه إلى إجراء التحقيقات كافة بشأن ملابسات الوفاة، التي بدأت بإجراء الطب الشرعي فحوصات كاملة على الجثمان للتأكد من حقيقة تعرضها للتعنيف.