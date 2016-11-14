“السبهان” يكشف حقيقة الوساطة بين السعودية وإيران

صحيفة المرصد : وصف وزير الدولة لشؤون الخليج في السعودية ثامر السبهان لقاءاته الأخيرة مع الأقطاب السياسيين في لبنان بـ «الإيجابية».
وصرح : «إن هدف اللقاءات يتمثل بتحصين لبنان وعودة الحياة السياسية الطبيعية إليه». وعما أشيع عن وساطة بين السعودية وإيران يقودها الرئيس اللبناني ميشال عون قال: «لا أعتقد أن هناك وساطة يقوم بها الرئيس اللبناني ميشال عون» حسب صحيفة «الحياة».
وأضاف: «النظام الإيراني يعلم ماذا تريد المملكة، ويعلم ما أسباب انقطاع العلاقات». وكان الوزير السبهان زار لبنان آخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والتقى مختلف القيادات السياسية والحزبية في لبنان، بغرض بحث سبل العمل المشترك لمستقبل العلاقات بين البلدين. وأكد السبهان، حينها، سعي المملكة الدائم إلى بناء علاقات جيدة مع الدول العربية.
مشيراً إلى أن «لبنان يعني للسعودية الكثير، وأن العلاقات التاريخية بين البلدين لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن أن تؤثر فيها أية أجندات طارئة». وإذ شــدد السبهان على أن «الرياض تعمل على استراتيجيات كاملة في ما يخص لبنان وجميع الدول العربية»، أكد «رفض المملكة الدائم التدخل في السياسات الداخلية للدول».
تعليقات ( 18 )
حسنتعليق مخالف
حسنالمؤمن لايلدغ من جحر مرتين ... واتوقع ان هناك مسرحيه اخرى للضحك على السعوديه
زائرابوفوازلأمور طيبه ونحن ن__حب لبنان ح__ب قديم ماتمحيه ساعه عتب وابشر بي الخير يا أهل لبنان الخير قا____دم والمساعدات ولامور الي تنهض بي لبنان وأهل لبنان
محب آل البيتلا صلح مع دولة ايران المجوسية التى تحار الإسلام والمسلمين في كل مكان وتثير الفتن والقلاقل ويحرفون القران ويكفرون الصحابة ويلعنونهم فهي الدولة الداعمة للإرهاب
محمدالجعيدلبنان مثل مصر مافيه فايدة منهم
عبدالعزيز//تعليق2 و8 انتم وامثالكم تعرفون ان المجوس لا عهد ولا ذمه فمن يكفر بما انزل الله فلا امان له وهي تسعى الأن للحرب مع السعوديه وسيمرق انفها ومن معها من اذناب باذن الله فلا كسر بعد كسرى
سالمأكد «رفض المملكة الدائم التدخل في السياسات الداخلية للدول».
رعد الجنوبالله يكفينا شرهم الفكة منهم غنيمة والدليل حج عام 37 مر بهدوء وسلام لاشعارات ولابراءة مزعومة
عدد التعليقات:12980
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=0XA5Ype9z-k
عدد التعليقات:12980
برق الحرم((((((( الثأر العربي والاسلامي من ايران واذنابها واعوانها................واقعا بأذن الله قد اقترب )))))))
سبهللالصلح خير
اهم شي الاقتصادمومهم مين يكون اهم شي نعدل وضعنا الاقتصادي وهم دفعين والصلح بركه الناس تريد تعيش وتاكل وتشرب والدنيا ضايقه
زائراتوقع يصبح وزير خارجيه مستقبلا الله يوفقك لخدمة لهذه الارض المقدسه
خااالد الحايليلاتصالح مع المجوس..الى ان يتسنع الخام الاكبر( الخامنئي )
زائرخلوها تولي كانه على الزعفران اللي عندهم مانبيه الله يخلي لنا ا لهند
خااالد الحايليلاتصالح المجوس
طيب وين المشكلة لو احد سعى للصلحبيننا وبين ايران ،، كفاية أمريكا لها 30 سنه وهي تغذي المشاكل بين الدول وخاصة ايران والدول العربية حتى تشغلنا عن العدو الصهيوني . نحن لا ننكر ان في النظام الإيراني متشددين ، لكن كذلك يوجد عقلاء معتدلين
الصبيانيوالله ياذيب انة يبان من عيونة كفو ياالسبهان والي الأمام