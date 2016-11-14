“السبهان” يكشف حقيقة الوساطة بين السعودية وإيران

صحيفة المرصد : وصف وزير الدولة لشؤون الخليج في السعودية ثامر السبهان لقاءاته الأخيرة مع الأقطاب السياسيين في لبنان بـ «الإيجابية».

وصرح : «إن هدف اللقاءات يتمثل بتحصين لبنان وعودة الحياة السياسية الطبيعية إليه». وعما أشيع عن وساطة بين السعودية وإيران يقودها الرئيس اللبناني ميشال عون قال: «لا أعتقد أن هناك وساطة يقوم بها الرئيس اللبناني ميشال عون» حسب صحيفة «الحياة».

وأضاف: «النظام الإيراني يعلم ماذا تريد المملكة، ويعلم ما أسباب انقطاع العلاقات». وكان الوزير السبهان زار لبنان آخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والتقى مختلف القيادات السياسية والحزبية في لبنان، بغرض بحث سبل العمل المشترك لمستقبل العلاقات بين البلدين. وأكد السبهان، حينها، سعي المملكة الدائم إلى بناء علاقات جيدة مع الدول العربية.

مشيراً إلى أن «لبنان يعني للسعودية الكثير، وأن العلاقات التاريخية بين البلدين لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن أن تؤثر فيها أية أجندات طارئة». وإذ شــدد السبهان على أن «الرياض تعمل على استراتيجيات كاملة في ما يخص لبنان وجميع الدول العربية»، أكد «رفض المملكة الدائم التدخل في السياسات الداخلية للدول».