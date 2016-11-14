  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

“السبهان” يكشف حقيقة الوساطة بين السعودية وإيران

14 نوفمبر, 2016 , 8:43 ص
“السبهان” يكشف حقيقة الوساطة بين السعودية وإيران
  • 3٬510
  • 18
  • حجم الخط

صحيفة المرصد : وصف وزير الدولة لشؤون الخليج في السعودية ثامر السبهان لقاءاته الأخيرة مع الأقطاب السياسيين في لبنان بـ «الإيجابية».

وصرح : «إن هدف اللقاءات يتمثل بتحصين لبنان وعودة الحياة السياسية الطبيعية إليه». وعما أشيع عن وساطة بين السعودية وإيران يقودها الرئيس اللبناني ميشال عون قال: «لا أعتقد أن هناك وساطة يقوم بها الرئيس اللبناني ميشال عون» حسب صحيفة «الحياة».

وأضاف: «النظام الإيراني يعلم ماذا تريد المملكة، ويعلم ما أسباب انقطاع العلاقات». وكان الوزير السبهان زار لبنان آخر شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، والتقى مختلف القيادات السياسية والحزبية في لبنان، بغرض بحث سبل العمل المشترك لمستقبل العلاقات بين البلدين. وأكد السبهان، حينها، سعي المملكة الدائم إلى بناء علاقات جيدة مع الدول العربية.

مشيراً إلى أن «لبنان يعني للسعودية الكثير، وأن العلاقات التاريخية بين البلدين لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن أن تؤثر فيها أية أجندات طارئة». وإذ شــدد السبهان على أن «الرياض تعمل على استراتيجيات كاملة في ما يخص لبنان وجميع الدول العربية»، أكد «رفض المملكة الدائم التدخل في السياسات الداخلية للدول».



تعليقات ( 18 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    14 نوفمبر, 2016 , 10:50 ص

    حسن

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 17
    14 نوفمبر, 2016 , 10:49 ص

    حسن

    المؤمن لايلدغ من جحر مرتين ... واتوقع ان هناك مسرحيه اخرى للضحك على السعوديه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 16
    14 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص

    زائرابوفواز

    لأمور طيبه ونحن ن__حب لبنان ح__ب قديم ماتمحيه ساعه عتب وابشر بي الخير يا أهل لبنان الخير قا____دم والمساعدات ولامور الي تنهض بي لبنان وأهل لبنان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 15
    14 نوفمبر, 2016 , 10:16 ص

    محب آل البيت

    لا صلح مع دولة ايران المجوسية التى تحار الإسلام والمسلمين في كل مكان وتثير الفتن والقلاقل ويحرفون القران ويكفرون الصحابة ويلعنونهم فهي الدولة الداعمة للإرهاب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  5. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص

    محمدالجعيد

    لبنان مثل مصر مافيه فايدة منهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 10:14 ص

    عبدالعزيز//

    تعليق2 و8 انتم وامثالكم تعرفون ان المجوس لا عهد ولا ذمه فمن يكفر بما انزل الله فلا امان له وهي تسعى الأن للحرب مع السعوديه وسيمرق انفها ومن معها من اذناب باذن الله فلا كسر بعد كسرى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 10:12 ص

    سالم

    أكد «رفض المملكة الدائم التدخل في السياسات الداخلية للدول».
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 10:06 ص

    رعد الجنوب

    الله يكفينا شرهم الفكة منهم غنيمة والدليل حج عام 37 مر بهدوء وسلام لاشعارات ولابراءة مزعومة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 9:56 ص
    عدد التعليقات:12980

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=0XA5Ype9z-k
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 9:55 ص
    عدد التعليقات:12980

    برق الحرم

    ((((((( الثأر العربي والاسلامي من ايران واذنابها واعوانها................واقعا بأذن الله قد اقترب )))))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    سبهلل

    الصلح خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    اهم شي الاقتصاد

    مومهم مين يكون اهم شي نعدل وضعنا الاقتصادي وهم دفعين والصلح بركه الناس تريد تعيش وتاكل وتشرب والدنيا ضايقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 9:20 ص

    زائر

    اتوقع يصبح وزير خارجيه مستقبلا الله يوفقك لخدمة لهذه الارض المقدسه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 9:09 ص

    خااالد الحايلي

    لاتصالح مع المجوس..الى ان يتسنع الخام الاكبر( الخامنئي )
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 9:08 ص

    زائر

    خلوها تولي كانه على الزعفران اللي عندهم مانبيه الله يخلي لنا ا لهند
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  16. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 9:07 ص

    خااالد الحايلي

    لاتصالح المجوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 8:58 ص

    طيب وين المشكلة لو احد سعى للصلح

    بيننا وبين ايران ،، كفاية أمريكا لها 30 سنه وهي تغذي المشاكل بين الدول وخاصة ايران والدول العربية حتى تشغلنا عن العدو الصهيوني . نحن لا ننكر ان في النظام الإيراني متشددين ، لكن كذلك يوجد عقلاء معتدلين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 8:46 ص

    الصبياني

    والله ياذيب انة يبان من عيونة كفو ياالسبهان والي الأمام
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم