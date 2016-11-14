«القرني» يردّ على تهديدات ميليشيا «الحوثي» بقتله وأفراد قبيلته!

صحيفة المرصد: رد الشيخ عوض القرني، على تهديد ميليشيا “الحوثي” بقتله وافراد عائلته قائلا: “موتوا بغيظكم أيها الصفويون”.

وقال “القرني” في تغريدة عبر حسابه على موقع “توتير”: “مخلب إيران القذر (الحوثيون) يتوعدون قبيلة بالقرن ويعتبرونني ساحر القبيلة يظنون الناس مثلهم ويقيسوننا على أنفسهم، موتوا بغيظكم أيها الصفويون”.

وكان حساب ما يسمى “قوات المهام الخاصة” التابع لميليشا الحوثي، زعم أن أحد أفراد قبيلة الشيخ “القرني” -طيار- قصف نساء وأطفال في عطان اليمنية، فيما طالب أنصار الانقلابيين بقتل الشيخ وأفراد قبيلته.