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«القرني» يردّ على تهديدات ميليشيا «الحوثي» بقتله وأفراد قبيلته!

14 نوفمبر, 2016 , 14:16 م
«القرني» يردّ على تهديدات ميليشيا «الحوثي» بقتله وأفراد قبيلته!
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صحيفة المرصد: رد الشيخ عوض القرني، على تهديد ميليشيا “الحوثي” بقتله وافراد عائلته قائلا: “موتوا بغيظكم أيها الصفويون”.

وقال “القرني” في تغريدة عبر حسابه على موقع “توتير”: “مخلب إيران القذر (الحوثيون) يتوعدون قبيلة بالقرن ويعتبرونني ساحر القبيلة يظنون الناس مثلهم ويقيسوننا على أنفسهم، موتوا بغيظكم أيها الصفويون”.

وكان حساب ما يسمى “قوات المهام الخاصة” التابع لميليشا الحوثي، زعم أن أحد أفراد قبيلة الشيخ “القرني” -طيار- قصف نساء وأطفال في عطان اليمنية، فيما طالب أنصار الانقلابيين بقتل الشيخ وأفراد قبيلته.



تعليقات ( 31 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 31
    14 نوفمبر, 2016 , 16:41 م

    مشــعل

    تعليق مخالف
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  2. 30
    14 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    مشــعل

    توض قبل تنام وتروح اضغاث الاحلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 29
    14 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    محمد الفقراوي يعني مُعدم

    يا عوض من هددك وهدد قبيلة لا تختلق المواضيع علشان تبقي في الصورة وتحت اضواء الاعلام طفشتنا يا عوض
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  4. 28
    14 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    نتمنى عدم زج باسماء القبائل في مثل هذي السوالف

    اول شي قبيلة بالقرن عزيزه علينا ولا نرضى احد يمس أي قبيلة من قبائل السعودية بسوء سواء تهديد او غيره ،، وبعدين ياعوض القرني قبيلة القرني بعيده من الحدود . كيف يطيح الحوثي من السماء ولا ايش ؟؟
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  5. 27
    14 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    سابق

    تهديد اجوف في جلسة تخزين اختلط عليهم فيها الخيال بالواقع وان كان من طبعهم الغدر والاغتيال والخيانة لان هذه مهتهم التي من اجلها جندهم آسيادهم المجوس
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  6. 26
    14 نوفمبر, 2016 , 15:28 م

    سالم

    اتق الله كل العالم وراك ههههه ايش انت مسوي
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  7. 25
    14 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    محق

    على ***يالحوثيين كلوه بالكامل كلكم انتم لاتساوو ***طفل سعودي
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  8. 24
    14 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    سوط الحق

    القرني .. ***المسلم هددته الموساد سابقا والحوثيون أيضا هددوه والآن جاءه التهديد من الحشد فعلى الدولة نقله إلى مكان سري آمن خوفا عليه ****
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  9. 23
    14 نوفمبر, 2016 , 14:50 م

    مسمار

    تعليق مخالف
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  10. 22
    14 نوفمبر, 2016 , 14:46 م
    عدد التعليقات:9108

    اللامي10

    __ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ __
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  11. 21
    14 نوفمبر, 2016 , 14:45 م
    عدد التعليقات:9108

    اللامي10

    ( قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ )
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  12. 20
    14 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
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  13. 19
    14 نوفمبر, 2016 , 14:42 م

    سعيد

    هل وصل الأمر بتهديد قبائل ومواطنين****.هزلت !!
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  14. 18
    14 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    سرور ابن قطب

    تعليق مخالف
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  15. 17
    14 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    القناص2

    ياشيخ كل ابناء السعوديه والقبايل مشاركين ليش انت فقط ***
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  16. 16
    14 نوفمبر, 2016 , 14:40 م

    الصارم

    بالقرن قبيله عزيزه على أهل الجزيره ومن دونها كل القبائل، لو يموت فرد منهم أبدنا الحوثيين وأنصارهم
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  17. 15
    14 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    الله يحفظك ياشيخ عوض وعائلتك وكل بالقرن الحوثيون أذناب المجوس خونة وكل شيء عندهم وارد فإذا خانوا دينهم وبلدهم وسلموها للروافض وأبادوا أهل السنة في اليمن فهم أعداء لنا ويجب الحذر منهم أهلكهم الله .
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  18. 14
    14 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    عبيد ولد الشيخ علي

    وش يبون فيك
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  19. 13
    14 نوفمبر, 2016 , 14:34 م
    عدد التعليقات:9108

    اللامي10

    ( قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ )
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  20. 12
    14 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    فاهم اللعبة

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  21. 11
    14 نوفمبر, 2016 , 14:29 م

    الحقيقه

    بالقرن ارض من اراضي السعوديه والغاليه علينا ك سعوديين فلن تدوسها الاقدام الصفويه النجسه وفيه سعودي واحد على قيد الحياة
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  22. 10
    14 نوفمبر, 2016 , 14:29 م
    عدد التعليقات:13020

    برق الحرم

    (((((( افراد قبيلة او حزب ........ تعقب ملالي ايران ان تمس افراد القبيلة واغر طفلا فيهم برقبة الولي السفيه ...... اما الحزبيين فلن نسلم من قلب المنجل علينا ))))))
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  23. 9
    14 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    ولا شيء

    لن يصيبنا الا ماكتبه الله لنا
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  24. 8
    14 نوفمبر, 2016 , 14:28 م
    عدد التعليقات:9108

    اللامي10

    فـذاك اللهُ يفشـله ويعلـي * * * لأهل الـحـق قـدْرًا فـي العبـاد *** وحتـى لـو تجـمـعـت البـرايـا
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  25. 7
    14 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    مرسي

    تعليق مخالف
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  26. 6
    14 نوفمبر, 2016 , 14:28 م

    الماااااضي2030

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  27. 5
    14 نوفمبر, 2016 , 14:26 م

    أبو مصلفح الرياض

    في حرب بين تحالف من هنا وهناك على اليمن والطرف الثاني يمنيين أتباع عفاش والحوثي وانتوا شفتواقبل فترة اللي بمئات الآلاف اللي طلعوا بدعوة من عفاش لاتدلسوا على الناس وتجيرن الحرب إنها ضد الحوثي الله غالب
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  28. 4
    14 نوفمبر, 2016 , 14:23 م

    عبادي القرني

    تخسون ي اذناب ايران ماتوصلون فخذ من بلقرن ..ربي يحميك ي عوض القرني ويحمي هالبلاد وقادتها وشعبها من كل شر
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  29. 3
    14 نوفمبر, 2016 , 14:22 م

    أحذر يا شيخ *** منتشرين في الداخل
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  30. 2
    14 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    جلمود

    ادعس على الرووووفض ياشيخ .. وادعس على قائد دينهم الخميني بس انتبه لا **** الخميني
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  31. 1
    14 نوفمبر, 2016 , 14:19 م

    لافي

    انتبه ترا المتخلفين واجد لا تأخذ الأمور ببساااااااااطه
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