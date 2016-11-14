«القرني» يردّ على تهديدات ميليشيا «الحوثي» بقتله وأفراد قبيلته!

صحيفة المرصد: رد الشيخ عوض القرني، على تهديد ميليشيا “الحوثي” بقتله وافراد عائلته قائلا: “موتوا بغيظكم أيها الصفويون”.
وقال “القرني” في تغريدة عبر حسابه على موقع “توتير”: “مخلب إيران القذر (الحوثيون) يتوعدون قبيلة بالقرن ويعتبرونني ساحر القبيلة يظنون الناس مثلهم ويقيسوننا على أنفسهم، موتوا بغيظكم أيها الصفويون”.
وكان حساب ما يسمى “قوات المهام الخاصة” التابع لميليشا الحوثي، زعم أن أحد أفراد قبيلة الشيخ “القرني” -طيار- قصف نساء وأطفال في عطان اليمنية، فيما طالب أنصار الانقلابيين بقتل الشيخ وأفراد قبيلته.
تعليقات ( 31 )
مشــعلتعليق مخالف
مشــعلتوض قبل تنام وتروح اضغاث الاحلام
محمد الفقراوي يعني مُعدميا عوض من هددك وهدد قبيلة لا تختلق المواضيع علشان تبقي في الصورة وتحت اضواء الاعلام طفشتنا يا عوض
نتمنى عدم زج باسماء القبائل في مثل هذي السوالفاول شي قبيلة بالقرن عزيزه علينا ولا نرضى احد يمس أي قبيلة من قبائل السعودية بسوء سواء تهديد او غيره ،، وبعدين ياعوض القرني قبيلة القرني بعيده من الحدود . كيف يطيح الحوثي من السماء ولا ايش ؟؟
سابقتهديد اجوف في جلسة تخزين اختلط عليهم فيها الخيال بالواقع وان كان من طبعهم الغدر والاغتيال والخيانة لان هذه مهتهم التي من اجلها جندهم آسيادهم المجوس
سالماتق الله كل العالم وراك ههههه ايش انت مسوي
محقعلى ***يالحوثيين كلوه بالكامل كلكم انتم لاتساوو ***طفل سعودي
سوط الحقالقرني .. ***المسلم هددته الموساد سابقا والحوثيون أيضا هددوه والآن جاءه التهديد من الحشد فعلى الدولة نقله إلى مكان سري آمن خوفا عليه ****
مسمارتعليق مخالف
عدد التعليقات:9108
اللامي10__ قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ __
عدد التعليقات:9108
اللامي10( قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ )
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
سعيدهل وصل الأمر بتهديد قبائل ومواطنين****.هزلت !!
سرور ابن قطبتعليق مخالف
القناص2ياشيخ كل ابناء السعوديه والقبايل مشاركين ليش انت فقط ***
الصارمبالقرن قبيله عزيزه على أهل الجزيره ومن دونها كل القبائل، لو يموت فرد منهم أبدنا الحوثيين وأنصارهم
عبيد ولد الشيخ عليوش يبون فيك
عدد التعليقات:9108
اللامي10( قُل لَّن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۚ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ )
فاهم اللعبةتعليق مخالف
الحقيقهبالقرن ارض من اراضي السعوديه والغاليه علينا ك سعوديين فلن تدوسها الاقدام الصفويه النجسه وفيه سعودي واحد على قيد الحياة
عدد التعليقات:13020
برق الحرم(((((( افراد قبيلة او حزب ........ تعقب ملالي ايران ان تمس افراد القبيلة واغر طفلا فيهم برقبة الولي السفيه ...... اما الحزبيين فلن نسلم من قلب المنجل علينا ))))))
ولا شيءلن يصيبنا الا ماكتبه الله لنا
عدد التعليقات:9108
اللامي10فـذاك اللهُ يفشـله ويعلـي * * * لأهل الـحـق قـدْرًا فـي العبـاد *** وحتـى لـو تجـمـعـت البـرايـا
مرسيتعليق مخالف
الماااااضي2030تعليق مخالف
أبو مصلفح الرياضفي حرب بين تحالف من هنا وهناك على اليمن والطرف الثاني يمنيين أتباع عفاش والحوثي وانتوا شفتواقبل فترة اللي بمئات الآلاف اللي طلعوا بدعوة من عفاش لاتدلسوا على الناس وتجيرن الحرب إنها ضد الحوثي الله غالب
عبادي القرنيتخسون ي اذناب ايران ماتوصلون فخذ من بلقرن ..ربي يحميك ي عوض القرني ويحمي هالبلاد وقادتها وشعبها من كل شر
جلمودادعس على الرووووفض ياشيخ .. وادعس على قائد دينهم الخميني بس انتبه لا **** الخميني
لافيانتبه ترا المتخلفين واجد لا تأخذ الأمور ببساااااااااطه