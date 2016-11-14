بالصور: خلافات اللاعب “كهربا” مع مذيعة المحور تكشف زواجهما السري!

صحيفة المرصد: فضحت مذيعة قناة المحور سارة خليفة، سر زواجها من نجم كرة القدم الشهير محمود عبد المنعم كهربا لاعب نادي الزمالك المصري والمحترف حالياً في نادي الاتحاد السعودي، الذي تم قبل 6 أشهر دون أن يعلنا عنه.

وحررت سارة محضراً ضد كهربا، بقسم شرطة مصر القديمة تتهمه فيه بتبديد منقولات الزوجية، وقالت إنها تركت منزل الزوجية بسبب الخلافات بينهما.

وكان نشطاء فايسبوك قد تداولوا من قبل صورة تجمع كهربا مع المذيعة بأحد المطاعم، لكنه نفى وقتها أي علاقة بينهما حتى تسببت خلافاتهما في كشف قصة الزواج السري.

من جهتها تباشر نيابة مصر القديمة التحقيق فى البلاغ المقدم من المذيعة ضد زوجها تتهمه فيه بتبديد منقولات الزوجية، وتم استدعئها للاستماع لأقوالها.

وكشفت المستندات التى حصل عليها اليوم السابع ورقة بتوقيع محمود كهربا على كل المنقولات فى شقة الزوجية منها شبكة ذهبية بقيمة 200 ألف جنيه كما كشفت المستندات أنه تزوج من المذيعة سارة خليفة فى شهر يونيو من العام الجارى 2016 وهى الفترة التى أحترف فيها كهربا فى نادى الاتحاد السعودي وشهد على زواجهما مهندس صديق كهربا.