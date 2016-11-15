كشف لغز وفاة مقيمة إثيوبية تعرضت لاغتصاب جماعي بمحافظة صبيا!

صحيفة المرصد: كشفت شرطة منطقة جازان لغز وفاة مقيمة إثيوبية فارقت الحياة، بمنزل أحد الأشخاص من بني جلدتها بمحافظة صبيا.

ووفقًا لـ”عاجل” تبين من خلال التحقيقات تعرض المقيمة لاغتصاب جماعي وعنف شديدين، أدى إلى مقتلها داخل منزل يقطنه شخص من الجنسية ذاتها.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني إن شرطة محافظة صبيا، تلقّت بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بالواقعة.

واتضح أن المتوفاة في العقد الثالث من العمر، وتوجد آثار عنف خارجي على جثتها، ومن خلال التحريات الموسعة توصل فريق التحريات إلى معلومات الشخص السعودي الذي أحضرها إلى هذا المنزل، حيث تم رصده والقبض عليه.

من جهته أكّد المواطن السعودي، أن نقله السيدة المتوفاة عبر مركبته من أحد مواقع محافظة بني مالك عن طريق أحد الأفارقة، ليتمكن فريق التحريات من التنسيق واستدراج ذلك الشخص والقبض عليه مع مجموعة من الأفارقة، وتسليمهم جميعًا لشرطة محافظة صبيا، وإحالتهم إلى فرع هيئة التحقيق والادّعاء العامّ بالمحافظة.