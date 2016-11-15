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كشف لغز وفاة مقيمة إثيوبية تعرضت لاغتصاب جماعي بمحافظة صبيا!

15 نوفمبر, 2016 , 12:56 م
كشف لغز وفاة مقيمة إثيوبية تعرضت لاغتصاب جماعي بمحافظة صبيا!
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صحيفة المرصد: كشفت شرطة منطقة جازان لغز وفاة مقيمة إثيوبية فارقت الحياة، بمنزل أحد الأشخاص من بني جلدتها بمحافظة صبيا.

ووفقًا لـ”عاجل” تبين من خلال التحقيقات تعرض المقيمة لاغتصاب جماعي وعنف شديدين، أدى إلى مقتلها داخل منزل يقطنه شخص من الجنسية ذاتها.

وقال الناطق الإعلامي لشرطة منطقة جازان المقدم عبدالرحمن الزهراني إن شرطة محافظة صبيا، تلقّت بلاغًا من أحد المواطنين يفيد بالواقعة.

واتضح أن المتوفاة في العقد الثالث من العمر، وتوجد آثار عنف خارجي على جثتها، ومن خلال التحريات الموسعة توصل فريق التحريات إلى معلومات الشخص السعودي الذي أحضرها إلى هذا المنزل، حيث تم رصده والقبض عليه.

من جهته أكّد المواطن السعودي، أن نقله السيدة المتوفاة عبر مركبته من أحد مواقع محافظة بني مالك عن طريق أحد الأفارقة، ليتمكن فريق التحريات من التنسيق واستدراج ذلك الشخص والقبض عليه مع مجموعة من الأفارقة، وتسليمهم جميعًا لشرطة محافظة صبيا، وإحالتهم إلى فرع هيئة التحقيق والادّعاء العامّ بالمحافظة.



تعليقات ( 10 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    محمد

    اللهم*** الروافض *** ومعمميهم ومن يؤيدهم ومن يناصرهم والعن خامنئي المجرم ا**** قاتل المسلمين واطفالهم اللعم*** في كل مكان وفي كل كتاب
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  2. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 13:42 م

    منتعش

    لا حوووووول ****
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  3. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 13:41 م

    محمد

    *** عليهم مشردين وميتين من الجوع**** عليهم وعلى الي جابهم
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  4. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    واضح

    يا حكومتنا الى متى الصبر على هالاجانب ترا والله تمادوا وعاثوا فساد واهلكو الزرع والنسل ارجو من الله ان يزيلهم عن بكرة ابيهم ما شفنا منهم مصلحة لبلادنا الا الاجرام والعربده *****
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  5. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    مسمار

    لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم نسال الله العافيه في الدنيا والاخره
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  6. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 13:26 م

    اسمرعبر

    جنت على نفسها براقش الاثيوبية
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  7. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    ابو سليمان

    عمل خطه استباقيه بتنظيف البلد من اصحاب السوابق من الخالفين والمتخلفين ترتاح البلاد والعباد من المشاكل هذه هو الواقع
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  8. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    أفريقي

    العداله في مثل هذه الحاله تقتضي إعدام القاتل حتى لو كان من أبناء العمومة الأفارقة الأعزاء ولكن المعزة لا تعلوا على إحقاق الحق.
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  9. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 13:08 م

    علم ؟؟أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳 ؟؟حلو تعرف جميله ؟؟لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، قمة الأجرام و خلوهم من الأنسانية و الرحمه في قلوبهم ، جزائهم القتل . للهم صلي علي محمد وصحابه وسلام ع
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  10. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 13:00 م

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، قمة الأجرام و خلوهم من الأنسانية و الرحمه في قلوبهم ، جزائهم القتل .
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