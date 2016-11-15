القبض على مفحط ظهر بصحبة فتاتين بالرياض – فيديو

صحيفة المرصد:كشفت مصادر اليوم أنه قد تم إلقاء القبض على أحد المفحطين ، ظهر عبر مقطع فيديو وبصحبته فتاتين بالرياض .
جاء ذلك بعد تحديد هويتهم ، حيث ظهرا في الفيديو على طريق صلبوخ بالرياض، والفتاتان تلوحان بأيديهن.
هذا وقد أثار الفيديو غضب العديد من المغردين ، الذين طالبوا بضرورة تعقب وإيقاف مثل هذة الممارسات ، ومالها من تأثير سلبي على المجتمع .
تعليقات ( 18 )
خالداللي ما يربونه أهله تربيه ( الـــــحــــــكــــــــــومـــــة )
ابونايفكشفت مصادر اليوم أنه قد تم إلقاء القبض على أحد المفحطين ، ظهر عبر مقطع فيديو وبصحبته فتاتان لو علموا ان هناك جزاء رادع لما فحطوا ولادها يرافقه بنات سوال هل لهن اهل اللهم استر كل مسلم
فارس نحدعندنا جميع الانظمه والعقوبات لاكن نحتاج نسمع منهم ليش هالصرفات
صلاة الفجر تشتكيروح جاهد تموت شهيد افضل من تموت بالتفحيط وتدهس وتقتل ناس ابرياء .
أرزة 🌲 لبناناستغفر الله مافكرو بإنو لو أتاهم ملك الموت وهم بهالشكل على معصية عدا عن أذية الناس بالشارع
💇💇 ريما Rima 💇💇نفس مكان المفحط السابق اللي معه بنت وأيضا به متجمهرين___من وين يجيبون البنات كأن سهل الوصول لهن استغفرالله❗ وأيضا الظاهر المتجمهرين ما اتعضوا من اللي دهسو ❗
مديرة مياه الثرواتاعملوله تحليل ويطلع في دم بلاوي
والله احس ان هذيالحركات مقصودة ، السؤال وين أهل هذولا الفتيات ؟؟؟ ثاني شي هذي ثالث مقطع خلال شهر .
عدد التعليقات:350
الديدحانونعم الحريه .
اكيدهل مسكوهم اكيد والا ......
ابونايفكشفت مصادر اليوم أنه قد تم إلقاء القبض على أحد المفحطين ، ظهر عبر مقطع فيديو وبصحبته فتاتان لو علموا ان هناك جزاء رادع لما فحطوا ولادها يرافقه بنات سوال هل لهن اهل اللهم استر كل مسلم
شمس و قمرعفيه رجال أمن مملكتي 👏👏👏
محمدت 2 ايش دخل الموضوع بالي كاتبه ههههه حركات خنبوقة ما تبطل سوالفك هههههه
مستر صحالصراحة شفتهم بأم عيني بطريق الامير تركي بن عبدالعزيز الاول نفس السوندا ونفس البنتين أعمارهم ماتتجاوز ٢٠ ومن الصدمة ماعرفت أصور رقم اللوحة،شكرًا رجال المباحث
البيكههههههههااااااااااااا خنبوقه
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتهراقبوا عيالكم وبناتكم. فتشوا جوالات عيالكم وبناتكم.بعض الآباء مايدري عن سوالف ابنه وقد يكون ابنه على علاقات محرمه ويبتز له بنات.والاباء والامهات كذلك لايدرون عن سوالف ابنتهم.راقبوا ابناءكم وبناتكم
محمدهههههههه ويبون اسقاط الولاية علشان على طول يسقطون ملابسهم