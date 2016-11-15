القبض على مفحط ظهر بصحبة فتاتين بالرياض – فيديو

صحيفة المرصد:كشفت مصادر اليوم أنه قد تم إلقاء القبض على أحد المفحطين ، ظهر عبر مقطع فيديو وبصحبته فتاتين بالرياض .

جاء ذلك بعد تحديد هويتهم ، حيث ظهرا في الفيديو على طريق صلبوخ بالرياض، والفتاتان تلوحان بأيديهن.

هذا وقد أثار الفيديو غضب العديد من المغردين ، الذين طالبوا بضرورة تعقب وإيقاف مثل هذة الممارسات ، ومالها من تأثير سلبي على المجتمع .