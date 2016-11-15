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القبض على مفحط ظهر بصحبة فتاتين بالرياض – فيديو

15 نوفمبر, 2016 , 19:09 م
القبض على مفحط ظهر بصحبة فتاتين بالرياض – فيديو
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صحيفة المرصد:كشفت مصادر اليوم أنه قد تم إلقاء القبض على أحد المفحطين ، ظهر عبر مقطع فيديو وبصحبته فتاتين بالرياض .

جاء ذلك بعد تحديد هويتهم ، حيث ظهرا في الفيديو على طريق صلبوخ بالرياض، والفتاتان تلوحان بأيديهن.

هذا وقد أثار الفيديو غضب العديد من المغردين ، الذين طالبوا بضرورة تعقب وإيقاف مثل هذة الممارسات ، ومالها من تأثير سلبي على المجتمع .



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    15 نوفمبر, 2016 , 20:01 م

    خالد

    اللي ما يربونه أهله تربيه ( الـــــحــــــكــــــــــومـــــة )
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  2. 17
    15 نوفمبر, 2016 , 20:00 م

    ابونايف

    كشفت مصادر اليوم أنه قد تم إلقاء القبض على أحد المفحطين ، ظهر عبر مقطع فيديو وبصحبته فتاتان لو علموا ان هناك جزاء رادع لما فحطوا ولادها يرافقه بنات سوال هل لهن اهل اللهم استر كل مسلم
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  3. 16
    15 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    فارس نحد

    عندنا جميع الانظمه والعقوبات لاكن نحتاج نسمع منهم ليش هالصرفات
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  4. 15
    15 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    صلاة الفجر تشتكي

    روح جاهد تموت شهيد افضل من تموت بالتفحيط وتدهس وتقتل ناس ابرياء .
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  5. 14
    15 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    أرزة 🌲 لبنان

    استغفر الله مافكرو بإنو لو أتاهم ملك الموت وهم بهالشكل على معصية عدا عن أذية الناس بالشارع
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  6. 13
    15 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    💇💇 ريما Rima 💇💇

    نفس مكان المفحط السابق اللي معه بنت وأيضا به متجمهرين___من وين يجيبون البنات كأن سهل الوصول لهن استغفرالله❗ وأيضا الظاهر المتجمهرين ما اتعضوا من اللي دهسو ❗
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  7. 12
    15 نوفمبر, 2016 , 19:46 م

    مديرة مياه الثروات

    اعملوله تحليل ويطلع في دم بلاوي
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  8. 11
    15 نوفمبر, 2016 , 19:43 م

    والله احس ان هذي

    الحركات مقصودة ، السؤال وين أهل هذولا الفتيات ؟؟؟ ثاني شي هذي ثالث مقطع خلال شهر .
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  9. 10
    15 نوفمبر, 2016 , 19:42 م
    عدد التعليقات:350

    الديدحان

    ونعم الحريه .
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  10. 9
    15 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    اكيد

    هل مسكوهم اكيد والا ......
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  11. 8
    15 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    ابونايف

    كشفت مصادر اليوم أنه قد تم إلقاء القبض على أحد المفحطين ، ظهر عبر مقطع فيديو وبصحبته فتاتان لو علموا ان هناك جزاء رادع لما فحطوا ولادها يرافقه بنات سوال هل لهن اهل اللهم استر كل مسلم
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  12. 7
    15 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    شمس و قمر

    عفيه رجال أمن مملكتي 👏👏👏
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  13. 6
    15 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    محمد

    ت 2 ايش دخل الموضوع بالي كاتبه ههههه حركات خنبوقة ما تبطل سوالفك هههههه
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  14. 5
    15 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    مستر صح

    الصراحة شفتهم بأم عيني بطريق الامير تركي بن عبدالعزيز الاول نفس السوندا ونفس البنتين أعمارهم ماتتجاوز ٢٠ ومن الصدمة ماعرفت أصور رقم اللوحة،شكرًا رجال المباحث
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  15. 4
    15 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    لازم يكون للمفحط هذا وللبنات الي معه سجل شامل عن ماضيهم وعن قضيتهم وتسجل عليهم سابقة حتى ماتتورط زوجة المستقبل بالمفحط ولا يتورطون ازواج المستقبل لازم تسجل عليهم سابقة تكشف عن سجلهم الفاسد.
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  16. 3
    15 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    البيك

    ههههههههااااااااااااا خنبوقه
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  17. 2
    15 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته

    راقبوا عيالكم وبناتكم. فتشوا جوالات عيالكم وبناتكم.بعض الآباء مايدري عن سوالف ابنه وقد يكون ابنه على علاقات محرمه ويبتز له بنات.والاباء والامهات كذلك لايدرون عن سوالف ابنتهم.راقبوا ابناءكم وبناتكم
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  18. 1
    15 نوفمبر, 2016 , 19:13 م

    محمد

    هههههههه ويبون اسقاط الولاية علشان على طول يسقطون ملابسهم
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