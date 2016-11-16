“بنك شهير” يسحب سيارة مواطن بالخطأ.. ويتسبب في نقل والدته للمستشفى

صحيفة المرصد : فوجئ مواطن من محافظة الطائف، أثناء زيارته هو وعائلته مدينة جدة؛ لقضاء نزهة لعدة أيام، باختفاء سيارته من أمام عمارة للشقق المفروشة التي أقام فيها بأبحر، ليعثر عليها في أحواش أحد البنوك الشهيرة.
وصرح المواطن ويدعى سعود السبيعي حسب موقع “سبق”، أنه قدم إلى جدة؛ لأخذ موعد لابنه بأحد المستشفيات وقضاء نزهة عائلية، ثم فوجئ باختفاء سيارته من نوع (جيب جيكسار 2016) وقدم بلاغاً بسرقتها، وبعد تكثيف رجال الأمن جهودهم في البحث، وجدوها في حوش لأحد البنوك، تبين أن منسوبيه هم مَن قاموا بسحبها بدعوى أنها مطالبة للبنك.
وأكد المواطن أنه لا علاقة له بالبنك ولا يملك أي حساب فيه، مشيراً إلى أنه دعا الجهات المعنية لفتح تحقيق في الواقعة؛ لأنها تسببت في متاعب له ولأسرته وسببت له انهياراً عصبياً ومعنوياً، كما أثرت نفسياً على والدته المصابة بمرض السكر وتعبت بعد علمها بالواقعة، وتم نقلها للمستشفى.
تعليقات ( 22 )
مجرد فكرةلابد من مشاركة امارات المناطق بوضع الية للشركات والبنوك للحد من تلك الظاهرة والاكتفاء بعمل بلاغ للشرطة وهي جهت الاختصاص لعدم الدخول في مشاكل او جريمة لا قدر الله في حال سحب سيارة او التعامل مع عميل
مجرد فكرةهمجية البنوك وشركات السيارات باختيار فئة التحصيل وسحب السيارات مع احترامي ولاكن اسلوبهم لا يمت الي التعامل الراقي بصله والله حلال انة يسلخ البنك سلخ لعدم اقحامة في اي مشاريع اجتماعية انما يهتم بالكسب
الحقبانيعلم كلام صح ؟نبرااس؟اذا كان تبرير صاحب السياره حقيقي فلابد ان يكون التعويض كبير لانه في الاساس لايجوز سحب الابامر بس ممكن في بلاد غير مسلمين الانهم يعرف نظام ام هنا لالالا علم الاسف مسكين موطن علم
عدد التعليقات:1238
نبرااساذا كان تبرير صاحب السياره حقيقي فلابد ان يكون التعويض كبير لانه في الاساس لايجوز سحب السياره على المتعثر هذا اولا وثانيا لو كان البنك صاحب الحق والله مايرحم المواطن،ارجو ان يكسبها وبتعويض كبير جدا.
بهلول الرابع عشرقاضيهم ولا تتنازل لو ان البنك له حق عندك ما يتنازل لو يسجنك
مرسيدساطلب تعويض مالي بقيمة السياره فمن حقك تأخذ قيمة التعويض دبل
ابو نورةالرجاء عدم الحكم والأستعجال الى ان يصل توضيح من البنك
بدرانا ابغى اعرف ليش ما احد يلتزم بتعليمات وزارة الداخليه التي منعت ذلك الى هذا الحد الاجانب مطنشين تعليمات الداخليه وتعليماتها ويسحبون على كيفهم كل المسئولين ذلك اجانب وضاربين التعليمات عرض الحائط
رهين الحياةياحبيبي البنك ماراح يسوي شي الاهوعارف القوانين وخاصه المسائل الماليه فلا تسوي نفسك شاطر وسدد الاقساط اول بأول وماحدراح يجيك عندك خطاء نظامي في بنود العقدالمبرم وانت شكلك مصختهامعاهم ومسوي فاهم وشاطر
جنوبية..🌻🌻تعليق 8 سحبوها بالسيارة الي تسحب السيارات مو شغلوها بمفتاح مخ
سعيدانواضح انه كذاب كيف فتحوا السيارة وش دخل امه في الموضوع هذي أساليب قديمة
بومحمدفي مفتاح اسمه مفتاح الذكي يفتح مخك بعد هههههههههههههههههه
محمد ..اذا ماهي مملوكه للبنك كيف تم تشغيلها ومن اين حصل على نسخه من المفتاح مندوب البنك !!؟؟
محمداكيد هاذي ايران السبب زي ما يكتب خنبوقة ومعرفاته للتدليس
محمدطيب كيف فتح السيارة وشغلها موظف البنك يعني نفس المفتاح غريبه
اخو صيتهصحيح كلامه تحصل غلطه من البنك ومن المندوب الي بجيب السياره غلط في السياره اكيد سيارتهم كانت حول سيارت السبيعي ههههههههه حظهم الاقشر
عموريكيف يقوم بنك بسحب سيارة لا علاقة للعميل بالبنك حسب روايته عميل كاذب ثم استغل مرض والدته بالسكر استغلال وقح
عدد التعليقات:11303
إنسان منصفصعبه،،،، اصدق،،،،ان بنك يسحب سيارتك،،،، من الباب للطاقة،،،،، كذا،،،،،خلوكم واقعيين،،،،،قل الحق ولو على نفسك
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتلماذا لاتتقيد البنوك بالتعليمات من قبل وزارة الداخلية .. حيث منعت سحب السيارات من اصحابها دون امر من المحكمة .. وانصح هذا الاخ بإقامة دعوى ضد هذا البنك مع دفع الاضرار عن ذلك
خالد الجعيدالبنوك والشركات يمشون بقانون كل من ايده اله
زائرحسبي الله عليهم لاتتركهم خذ حقك منهم
الحربي 1للى سحب السياره يعتبر سارق ومغتصب أموال الناس السجن 5 سنوات وقليله تعويض صاحب السياره 50 الف و20الف عن الاضرار التى حصلت له