“بنك شهير” يسحب سيارة مواطن بالخطأ.. ويتسبب في نقل والدته للمستشفى

صحيفة المرصد : فوجئ مواطن من محافظة الطائف، أثناء زيارته هو وعائلته مدينة جدة؛ لقضاء نزهة لعدة أيام، باختفاء سيارته من أمام عمارة للشقق المفروشة التي أقام فيها بأبحر، ليعثر عليها في أحواش أحد البنوك الشهيرة.

وصرح المواطن ويدعى سعود السبيعي حسب موقع “سبق”، أنه قدم إلى جدة؛ لأخذ موعد لابنه بأحد المستشفيات وقضاء نزهة عائلية، ثم فوجئ باختفاء سيارته من نوع (جيب جيكسار 2016) وقدم بلاغاً بسرقتها، وبعد تكثيف رجال الأمن جهودهم في البحث، وجدوها في حوش لأحد البنوك، تبين أن منسوبيه هم مَن قاموا بسحبها بدعوى أنها مطالبة للبنك.

وأكد المواطن أنه لا علاقة له بالبنك ولا يملك أي حساب فيه، مشيراً إلى أنه دعا الجهات المعنية لفتح تحقيق في الواقعة؛ لأنها تسببت في متاعب له ولأسرته وسببت له انهياراً عصبياً ومعنوياً، كما أثرت نفسياً على والدته المصابة بمرض السكر وتعبت بعد علمها بالواقعة، وتم نقلها للمستشفى.