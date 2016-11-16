إلزام «التعليم» منح معلمي 21و 24 «درجاتهم المفقودة»

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر مظلعة أن الدائرة الـ13 في المحكمة الإدارية بالرياض أصدرت أمس حكمها في قضية تباين درجات المعلمين، وقضت بمنحهم الدرجات المستحقة في «تباين الدرجات».

حضر الجلسة المستشار القانوني لوزارة التعليم وممثل لوزارة الخدمة المدنية. وألزمت المحكمة وزارة التعليم بمنح درجة إضافية لمن تم الترافع عنه من دفعة 1421هـ اعتبارا من 1432هـ على أن يتم صرف الفروقات المالية لهذه الدرجة من عام 1432هـ حتى عام 1438هـ.

وحسب صحيفة «عكاظ»، فإن الفروقات لن تقل عن 30 ألف ريال لكل معلم. وأوضحت لجنة المعلمين أن المحكمة أصدرت حكما بمنح درجة إضافية لمن تم الترافع عنه من دفعة 1424هـ اعتبارا من 1432هـ، وسيتم صرف الفروقات المالية لهذه الدرجة من عام 1432هـ حتى عام 1438هـ. ووفقا للجنة، تم تأجيل البت في الدعوى الخاصة لمن تم الترافع عنهم من دفعة 1425هـ حتى موعد الجلسة القادمة، فيما رفضت المحكمة دعوى من تم الترافع عنهم من دفعة 1418هـ.