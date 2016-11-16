إلزام «التعليم» منح معلمي 21و 24 «درجاتهم المفقودة»

صحيفة المرصد : ذكرت مصادر مظلعة أن الدائرة الـ13 في المحكمة الإدارية بالرياض أصدرت أمس حكمها في قضية تباين درجات المعلمين، وقضت بمنحهم الدرجات المستحقة في «تباين الدرجات».
حضر الجلسة المستشار القانوني لوزارة التعليم وممثل لوزارة الخدمة المدنية. وألزمت المحكمة وزارة التعليم بمنح درجة إضافية لمن تم الترافع عنه من دفعة 1421هـ اعتبارا من 1432هـ على أن يتم صرف الفروقات المالية لهذه الدرجة من عام 1432هـ حتى عام 1438هـ.
وحسب صحيفة «عكاظ»، فإن الفروقات لن تقل عن 30 ألف ريال لكل معلم. وأوضحت لجنة المعلمين أن المحكمة أصدرت حكما بمنح درجة إضافية لمن تم الترافع عنه من دفعة 1424هـ اعتبارا من 1432هـ، وسيتم صرف الفروقات المالية لهذه الدرجة من عام 1432هـ حتى عام 1438هـ. ووفقا للجنة، تم تأجيل البت في الدعوى الخاصة لمن تم الترافع عنهم من دفعة 1425هـ حتى موعد الجلسة القادمة، فيما رفضت المحكمة دعوى من تم الترافع عنهم من دفعة 1418هـ.
تعليقات ( 11 )
ومعلمي دفعه1420بند105معلمين دفعه1420بند 105 لاتعويض ولا درجات كانت رواتبنا4000لكم سنه دون تعوضنا الى الان عن تلك السنين وعلاوه متدنيه مده خمس سنوات رواتبنا مدنيه ونريد حقوق تلك السنين
محب والديهأخي صاحب التعليق رقم ٣ أرجوا منك أَن تعدل فيما تقول المعلم الوطني درسك و علمك الكتابة و الإخوة السوريين و المصريين نشكرهم ولكن الحريص هو منك و فيك
الهاشميالف مبرووووك تستاااهلوا اكثر بعدين يا ت 4 لو يروح المريخ انت وشلك بهم صير مثلهم *****
سينيابعض التعليقات تحمل الحسد الله اكبر عليكم دوام المعلم من ٧ الى ١ ظهرا يشتغل بكل حواسه وعقله ونص ساعه الفسحة حسبي الله على كل حاسد
مزاجي رايق ⭐🌟⭐دفعت 1425 فقدت منهم 3 درجات تقريبا او درجتان لكن ربك موجود وان شاء الله ترجع حقوقهم
دفع ثلاثيرد 4 ويتم استقطاب موظفين من مصر وسوريا والهند في الوظائف الأخرى بربع الراتب وبقدرات أعلى يعني بالمثل اذا تبغى شيلة المعلم السعودي فااقشع معه الموظف السعودي في بقيةالقطاعات ووفر ثلاث ارباع الميزانيه
دفع رباعيلن يصرفو ريال مدام البترول تحت 60 دولار وحقوق شركات المقاولات لم تدفع حتى الان
١المدرسين بياخذون الفروقات واليوم الثاني غايبين تلقاهم في المغرب والبحرين ومصر هايتين
--ليه تسمونه معلم سموه موظف لان التعليم الان اصبح مهنه من لا مهنه له رواتبهم عاليه وعمل بدون ضمير اتمنى من الوزاره توفر ميزانيه الدوله في استفطاب معلمين من مصر وسوريا لانهم فعلاً اصحاب مهنه