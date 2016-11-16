لديه 700 سيارة فاخرة و 58 طائرة خاصة و20 قصر .. هذا هو أغنى رئيس دولة – صور

صحيفة المرصد:سلّط موقع lifebuzz الضوء على ثروة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي أطلق عليه البعض لقب أكثر السياسيين ثراء، أو حتى أغنى رجل في العالم.
ولدفع أي شكوك أو شبهات حول ثروته، فقد صرّح بوتين بأن ما يحققه سنويًا 100 ألف دولار فقط! لكن هل يُعقل أن يكون ذلك صحيحًا، وقد أفاد مدير سابق لصندوق الاستثمار أن ثروة بوتين تُقدَّر بـ 200 مليار دولار، وأن أمواله مخبّأة في جميع أنحاء العالم.
هناك العديد من التقارير التي تتحدث عن أرقام مختلفة لثروة هذا الرجل، لكن الأكيد أنه يخبئ أمواله في أماكن خفية لا يعلم عنها إلا بوتين فقط. لا تستطيع مجلة مثل “فوربس” أن تدرج اسمه في قائمة الأثرياء، حيث لا يمكنها التحقق مما يملكه.
بوتين وبيل جيتس:
إن كانت هذه الأرقام دقيقة، فسيهزم الرئيس بوتين مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، حيث تبلغ ثروته ضعفي ثروة جيتس التي تُقدَّر بـ 79.8 مليار دولار، حسب إحصاءات عام 2015.
ممتلكات بوتين:
أفادت الأنباء أنه يمتلك عقارات في جميع أنحاء روسيا والعالم. حين كان بوتين صغيرًا لم تكن عائلته تمتلك سيارة. لكن ذلك لم يعد مشكلة على الإطلاق، حيث يمتلك حاليًا 700 سيارة، بالإضافة لـ 58 طائرة، ويخت أو ثلاثة!
بوتين أقوى الرؤساء بدنيًا:
بوتين من الرؤساء الذين يتمتعون بجسم رياضي قوي، فهو يواظب على التمارين الرياضية، ورفع الأثقال، والسباحة، والهوكي، والصيد. يعرف جيدًا كيفية استخدام الأسلحة، فهو على استعداد للدفاع عن نفسه في حال تعرّض لهجوم.
ذواق بوتين:
رجل المخابرات بوتين يبدو أنه لا يعيش بدون الحس الاستخباراتي والأمني، فتأمينًا لحياته من خطر الاغتيال، فلا يتناول طعامه إلا بعد أن يمر على الذواق الخاص به، تمامًا كما كان يفعل هتلر.
تعليقات ( 71 )
طبل سامريحط ف الخرج الايسر ياسدران ..ابدا ده مش بوتين اللي اعرفوو:)
سيااروبعدين يموت .. وين يروح .. هذا هو السؤال الملح دائما .
متفضيميزانيه إيران والرافضه راحت كلها لبوتين على شان يتدخل في سوريا وتضرب طائراته السوريين من طهران ، يعني شيء بديهي يكون مليونير وأغنى رجل بالعالم وهو مدعوم بميزانيه دوله وخمس روافض أين العجب؟
عربي وأفتخررأيي أن هذا الهراء ليس إلا فبركة غبية غير موفقة، لو خففوا عدد السيارات والطائرات إلى الربع كان ممكنا أن يعلق بذهني منها 4 سيارات وطائرتين.تحبه أو تكرهه،بوتــــين زعيم نادر وقيادي ناجح يخدم بلده بصدق
مظلومجنوبيه عارفين انك تمليكن ثروه بس محصلتي غير الغريب تسلفينه سلفيني هو
مظلومجوع كلبك يتبعك
جنوبية..🌻🌻الحين هذا يعتبر ثري انا اشوف ثروته عادية قياس بالي املكه انا وترى متسلف مني ومارجعها الواحد يسكت مايحب التفاخر والمدح والثناء وبس
غورباتشوفههههههه وانتم كم ثروتكم يا اعزاء يخال لي انه ثروة بوتين او تزيد
غورباتشوفههههههه وانتم كم ثروتكم يا اعزاء يخال لي انه ثروة بوتين او تزيد
سعد القرني / ال يزيدعليه غضب الله
الثقفيبوتين قاتل الاطفال المسلمين وميتم الاطفال المسلمين ومرمل نسائهم ومشردهم في بقاع الارض ومدمر بلادهم اللهم يارب تبلاها بمرض يصرف كل ثروته عليه للعلاج ولاتكفي لعلاجه ويتمنى الموت ان شاء الله ولايطوله
الثقفيت ٣٣المرء مع من احب يوم القبامه ان شاء الله تحشر معه
الثقفيت ٣٣ جعلك تحشر مع بوتين ومع الغرب كلهم حتى اسرائيل والخميني قل آمين مثل متنافح عنهم
الثقفيهذا سفاح شافط اموال شعبه اكيد ليس غريب على واحد مثله مجرم زعيم عصابة القتل والاجرام واكيد سرق من ثروات سوريا من الغبي النعجه بشار
سامرقاتل مجرم ارهابي عليه من الله مايستحق....
الثقفيمادام عنده هالثروات هالبخيل ليش مايقدم مساعدات للمدنيين السوريين دامه يرفض يدخل مساعدات لهم ويتحجج بإنهم يهربون اسلحه هالمجرم
الثقفياللهم انزع البركه من امواله كما نزع من اطفال المسلمين الحياة
مرسيدسإذا كان من تعبه وعرق جبينه فألف مبروك والله يبارك له ويزيده أما إذا كانت من ثروت الشعب فحسبي الله عليه وعلى من يسرق ثروات شعوبهم والله يهديهم عشان يردوا ثروات الشعوب ☻
الثقفيبوتين قاتل الاطفال المسلمين وميتم الاطفال المسلمين ومرمل نسائهم ومشردهم في بقاع الارض ومدمر بلادهم اللهم يارب تبلاها بمرض يصرف كل ثروته عليه للعلاج ولاتكفي لعلاجه ويتمنى الموت ان شاء الله ولايطوله
ونا اميرعندي سيكل 26 و10 دبابات بطه فل كامل و500جوال ابوكشاف مطور وووووالخ الخ
شيعي برونزيوش علاكم منه فلوسه وهو حر لابعد ودكم مثله يابعض المعلقين انصحه نصيحه بطل حسد وربي يرزقك
ابو احمدوفي رواية أخرى: يا عمر أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟))
ابو اخمد((سيدنا عمر دخل عليه ورآه نائماً على الحصير؛ فبكى، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير؟ قال: أفي شك أنت يا عمر؟ إنما هي نبوة وليست ملكاً، >> يتبع ">
ابو اخمد((سيدنا عمر دخل عليه ورآه نائماً على الحصير؛ فبكى، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير؟ قال: أفي شك أنت يا عمر؟ إنما هي نبوة وليست ملكاً، >> يتبع ">
مهرول700 سيارة فاخرة و58 طائرة وعشرون قصراً وهو مخبيء ثروته بمكان لايعلمه أحد غيره .... سمعت بأن حاملة الطائرات كوزينتسوف ملكه أيضاً وهو صاحب مصنع صواريخ كاليبر وعنده كمان كشك سجاير بنصف الساحة الحمراء ؟
الراصدجعله مايدبرها ماراح تنفعه عند الله جعلها تحترق عليه نار
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦فيه من هو اغنى منه لكن يقطع 👅 ان تكلمت
🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦انا ما اعتبره رئيس بل زعيم المافيا الروسيه
انا اقول ويش فيهما هو شايف أوباما ولا شيء . لكن الحق يقال اثبت بوتن انه رجل قوي يحكم دولة عظمى ،، فيه ملاحظة بسيطة الصورة اللي مع الحصان مال أمها داعي
السموألسيغادر الدنيا رغم انفه وسيترك وراءه كل هذا وسيحاسب عليه يوم القيامة
الشنفرهبس للامانه رجال ونعم يقول ويطول جاء سوريا على صهوة جواده واللي رجال يطلعه
أجامل أياميمستحيل يكون أثرى رئيس فتشوا زين
كلمة حقعندنا من هو أكثر منه بأضعاف ولكن كل يغني على ليلاه القبر امامهم وسوف يسأل مالك من أين اكتسبته وفيما انفقته اقسم بالله لو ان كل صاحب ملايين ومليارات بحث عن الفقراء لم يبقى فقير في الوطن العربي
عيدمع ذالك ثراءه لايقارن مع ثراء هوامير الصحراء ؟؟؟
خلدونهذا هم *** ثرواتهم بالترليونات
سار888عندنا واحد أغنى منه يوزع ثروته على البعيد ويترك القريب
الهمدانييقول الشيخ محمد عبده//اسلام بلا مسلمين ومسلمون بلا اسلام//وقال طه حسين//هل كنت اعبد.......؟كملوا انتوا ,, طبعا كلامهم هذا حين زاروا الغرب((جايين انتوا الحين تسبون الغرب خخخخخخخخخخ))
السبيعيواللي عندنا عيني عينك وانطم
صبحيويش الفايده اذا هو ماهو مسلم وسني يخاف الله.
wadرئيس مافيا وتحته كم حاكم منهم المجوسيه والنصيريه
طنطلعندنا ناس تملك ترليون كل سنة شرهات
💎🎀سُندُسقال صلى الله عليه وسلم : " لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ "
مودير كبيراكيد بيكون غني يعني اش تتوقعو ****
حمدبوتن عندك سلف 20 دولار
💎🎀سُندُس﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا )
الهمدانيماركتو زعيم أكبر مافيا في العالم كيف لا يكون أغنى شخص في العالم من خلال نهبه المستمر لثروات روسيا وطحن الشعب في مطحنة الفقر((هل انت موظف؟؟ ام مطحون؟؟))
ماركتوزعيم أكبر مافيا في العالم كيف لا يكون أغنى شخص في العالم من خلال نهبه المستمر لثروات روسيا وطحن الشعب في مطحنة الفقر.
💎🎀سُندُسوَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا )🌿
💎🎀سُندُسلو عقدت الأمل على العمل الصالح الذي تبدأ فضائله بعد الموت أفضل من أن تعقد الأمل على مال فان ، أو ولد لا تدر ما سينتهي به حاله إليك👈🏻 ( ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا........
saleh33نكمله /// ولا كمبيوترات وحاسبات ولا معدات ثقيله وخفيفه ولا حتى جوالات مشهوره بمعنى صناعه واهيه وعملتهم بالحضيض وهم عندهم بترول ولاتطير بالعجه يالاهبل وحتى صناعه عسكريه ليست بذات الكفاءه الا قليل منها
جيهانبوتين السفاح سفاح الاطفال--يااارب يمووت ومايتهنى ربي سلط عليه الامراض وخد بحق شهداء سوريا الابرياء من بشار وبوتين يارب انتقم ياجبار يامنتقم
مشعلة الرياضقال تعالى (( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ))
علاهاشيهانه مسّكتها على الدين ونسخ الآيات وبعد دقيقتين بتقوم تصاقل وترامح وتكتب حبيبي عايشن مع شعب راقي 😚 نفسيات متقلبه وعجيبه علم
الهمداني💎🎀سُندُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ),,يعني ننتحر//غرور
saleh33الاهبل اللي يقول يصنعون اقوله كل صناعتهم واهيه وتنك وهات لي صناعه دقيقه ومتطوره لا اقمار صناعيه ولا طايرات بوينج وترايستار وايرباص الشهيره ولا سيارات واتحداك تعرف سياره روسيه غير لادا المعفنه
العفالقانا اعرف ناس جيران لنا افقر واحد فيهم عنده ترليون
💎🎀سُندُسفَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ )
💎🎀سُندُس﴿ أعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ
رعد الجنوبالله ينتقم منه
قادميستاهل
الهمدانيروسيا تصنع من الابرة الى حاملات طائرات لو خذ على كل منتج سنت بيطلع بترليونات وهو يستاهل انا اعرف ناس ليس عندهم صناعة ولا يحزنون ويملكون طططرليونات المطرلنة ولا حد يقول من وين
زائراللهم من دمر وقتل ابناء **فأمته موتت لايحيا بعدها ماني عارف ويش اقول من القهر
💎🎀سُندُسقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يتبع الميت ثلاثة : أهله وماله وعمله ؛ فيرجع أثنان ، ويبقى واحد : يرجع أهله وماله ، ويبقى عمله )
احمدترى بوتين من اكثر الشخصيات شهره بالعالم مو على كيفك تالف عليه مقال وتجيب كلام من الصحافه البريطانيه الصفرا حقت الاشاعات والمبالغات . ام الحقيقه فبوتين يملك اكثر يملك قلوب الروس وثقتهم وايمانهم بنزاهته
خالد بن سليمانأنه يخبئ أمواله في أماكن خفية لا يعلم عنها إلا بوتين فقط.هههههههههههه طالما الامر كذالك كيف عرف من كتب هذا التقرير.
الزهراني9512﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (43)﴾
💎🎀سُندُسالغني والفقير .. مرده للحفرة مامعاه إلا "عمله"
ماجد الرفاعييارب زيده وزيده وزيده حتى يطغى ثم خذه أخذ عزيز مقتدر ياااااا كريم.