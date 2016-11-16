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لديه 700 سيارة فاخرة و 58 طائرة خاصة و20 قصر .. هذا هو أغنى رئيس دولة – صور

16 نوفمبر, 2016 , 22:05 م
لديه 700 سيارة فاخرة و 58 طائرة خاصة و20 قصر .. هذا هو أغنى رئيس دولة – صور
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صحيفة المرصد:سلّط موقع lifebuzz الضوء على ثروة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي أطلق عليه البعض لقب أكثر السياسيين ثراء، أو حتى أغنى رجل في العالم.

ولدفع أي شكوك أو شبهات حول ثروته، فقد صرّح بوتين بأن ما يحققه سنويًا 100 ألف دولار فقط! لكن هل يُعقل أن يكون ذلك صحيحًا، وقد أفاد مدير سابق لصندوق الاستثمار أن ثروة بوتين تُقدَّر بـ 200 مليار دولار، وأن أمواله مخبّأة في جميع أنحاء العالم.

هناك العديد من التقارير التي تتحدث عن أرقام مختلفة لثروة هذا الرجل، لكن الأكيد أنه يخبئ أمواله في أماكن خفية لا يعلم عنها إلا بوتين فقط. لا تستطيع مجلة مثل “فوربس” أن تدرج اسمه في قائمة الأثرياء، حيث لا يمكنها التحقق مما يملكه.

بوتين وبيل جيتس:

إن كانت هذه الأرقام دقيقة، فسيهزم الرئيس بوتين مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، حيث تبلغ ثروته ضعفي ثروة جيتس التي تُقدَّر بـ 79.8 مليار دولار، حسب إحصاءات عام 2015.

ممتلكات بوتين:

أفادت الأنباء أنه يمتلك عقارات في جميع أنحاء روسيا والعالم. حين كان بوتين صغيرًا لم تكن عائلته تمتلك سيارة. لكن ذلك لم يعد مشكلة على الإطلاق، حيث يمتلك حاليًا 700 سيارة، بالإضافة لـ 58 طائرة، ويخت أو ثلاثة!

بوتين أقوى الرؤساء بدنيًا:

بوتين من الرؤساء الذين يتمتعون بجسم رياضي قوي، فهو يواظب على التمارين الرياضية، ورفع الأثقال، والسباحة، والهوكي، والصيد. يعرف جيدًا كيفية استخدام الأسلحة، فهو على استعداد للدفاع عن نفسه في حال تعرّض لهجوم.

ذواق بوتين:

رجل المخابرات بوتين يبدو أنه لا يعيش بدون الحس الاستخباراتي والأمني، فتأمينًا لحياته من خطر الاغتيال، فلا يتناول طعامه إلا بعد أن يمر على الذواق الخاص به، تمامًا كما كان يفعل هتلر.

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تعليقات ( 71 )

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  1. 71
    17 نوفمبر, 2016 , 2:11 ص

    طبل سامري

    حط ف الخرج الايسر ياسدران ..ابدا ده مش بوتين اللي اعرفوو:)
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  2. 70
    17 نوفمبر, 2016 , 2:06 ص

    سياار

    وبعدين يموت .. وين يروح .. هذا هو السؤال الملح دائما .
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  3. 69
    17 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    متفضي

    ميزانيه إيران والرافضه راحت كلها لبوتين على شان يتدخل في سوريا وتضرب طائراته السوريين من طهران ، يعني شيء بديهي يكون مليونير وأغنى رجل بالعالم وهو مدعوم بميزانيه دوله وخمس روافض أين العجب؟
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  4. 68
    17 نوفمبر, 2016 , 1:59 ص

    عربي وأفتخر

    رأيي أن هذا الهراء ليس إلا فبركة غبية غير موفقة، لو خففوا عدد السيارات والطائرات إلى الربع كان ممكنا أن يعلق بذهني منها 4 سيارات وطائرتين.تحبه أو تكرهه،بوتــــين زعيم نادر وقيادي ناجح يخدم بلده بصدق
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  5. 67
    17 نوفمبر, 2016 , 1:49 ص

    مظلوم

    جنوبيه عارفين انك تمليكن ثروه بس محصلتي غير الغريب تسلفينه سلفيني هو
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  6. 66
    17 نوفمبر, 2016 , 1:42 ص

    مظلوم

    جوع كلبك يتبعك
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  7. 65
    17 نوفمبر, 2016 , 1:39 ص

    جنوبية..🌻🌻

    الحين هذا يعتبر ثري انا اشوف ثروته عادية قياس بالي املكه انا وترى متسلف مني ومارجعها الواحد يسكت مايحب التفاخر والمدح والثناء وبس
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  8. 64
    17 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    غورباتشوف

    ههههههه وانتم كم ثروتكم يا اعزاء يخال لي انه ثروة بوتين او تزيد
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  9. 63
    17 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص

    غورباتشوف

    ههههههه وانتم كم ثروتكم يا اعزاء يخال لي انه ثروة بوتين او تزيد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  10. 62
    17 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص

    سعد القرني / ال يزيد

    عليه غضب الله
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  11. 61
    17 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    اااخ تفووو عليه
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  12. 60
    17 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    الثقفي

    بوتين قاتل الاطفال المسلمين وميتم الاطفال المسلمين ومرمل نسائهم ومشردهم في بقاع الارض ومدمر بلادهم اللهم يارب تبلاها بمرض يصرف كل ثروته عليه للعلاج ولاتكفي لعلاجه ويتمنى الموت ان شاء الله ولايطوله
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  13. 59
    17 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    الثقفي

    ت ٣٣المرء مع من احب يوم القبامه ان شاء الله تحشر معه
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  14. 58
    17 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص

    الثقفي

    ت ٣٣ جعلك تحشر مع بوتين ومع الغرب كلهم حتى اسرائيل والخميني قل آمين مثل متنافح عنهم
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  15. 57
    17 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    الثقفي

    هذا سفاح شافط اموال شعبه اكيد ليس غريب على واحد مثله مجرم زعيم عصابة القتل والاجرام واكيد سرق من ثروات سوريا من الغبي النعجه بشار
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  16. 56
    17 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    سامر

    قاتل مجرم ارهابي عليه من الله مايستحق....
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 55
    17 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    الثقفي

    مادام عنده هالثروات هالبخيل ليش مايقدم مساعدات للمدنيين السوريين دامه يرفض يدخل مساعدات لهم ويتحجج بإنهم يهربون اسلحه هالمجرم
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  18. 54
    17 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    تعليق مخالف
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  19. 53
    17 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    الثقفي

    اللهم انزع البركه من امواله كما نزع من اطفال المسلمين الحياة
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  20. 52
    17 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    مرسيدس

    إذا كان من تعبه وعرق جبينه فألف مبروك والله يبارك له ويزيده أما إذا كانت من ثروت الشعب فحسبي الله عليه وعلى من يسرق ثروات شعوبهم والله يهديهم عشان يردوا ثروات الشعوب ☻
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  21. 51
    17 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    الثقفي

    بوتين قاتل الاطفال المسلمين وميتم الاطفال المسلمين ومرمل نسائهم ومشردهم في بقاع الارض ومدمر بلادهم اللهم يارب تبلاها بمرض يصرف كل ثروته عليه للعلاج ولاتكفي لعلاجه ويتمنى الموت ان شاء الله ولايطوله
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  22. 50
    17 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    ونا امير

    عندي سيكل 26 و10 دبابات بطه فل كامل و500جوال ابوكشاف مطور وووووالخ الخ
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  23. 49
    17 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    شيعي برونزي

    وش علاكم منه فلوسه وهو حر لابعد ودكم مثله يابعض المعلقين انصحه نصيحه بطل حسد وربي يرزقك
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  24. 48
    17 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    ابو احمد

    وفي رواية أخرى: يا عمر أما ترضى أن تكون الدنيا لهم والآخرة لنا؟))
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  25. 47
    17 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    ابو اخمد

    ((سيدنا عمر دخل عليه ورآه نائماً على الحصير؛ فبكى، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير؟ قال: أفي شك أنت يا عمر؟ إنما هي نبوة وليست ملكاً، >> يتبع ">
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  26. 46
    17 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    ابو اخمد

    ((سيدنا عمر دخل عليه ورآه نائماً على الحصير؛ فبكى، قال: ما يبكيك يا عمر؟ قال: رسول الله ينام على الحصير، وكسرى ملك الفرس ينام على الحرير؟ قال: أفي شك أنت يا عمر؟ إنما هي نبوة وليست ملكاً، >> يتبع ">
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  27. 45
    17 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    مهرول

    700 سيارة فاخرة و58 طائرة وعشرون قصراً وهو مخبيء ثروته بمكان لايعلمه أحد غيره .... سمعت بأن حاملة الطائرات كوزينتسوف ملكه أيضاً وهو صاحب مصنع صواريخ كاليبر وعنده كمان كشك سجاير بنصف الساحة الحمراء ؟
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  28. 44
    17 نوفمبر, 2016 , 0:23 ص

    الراصد

    جعله مايدبرها ماراح تنفعه عند الله جعلها تحترق عليه نار
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  29. 43
    17 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    فيه من هو اغنى منه لكن يقطع 👅 ان تكلمت
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  30. 42
    17 نوفمبر, 2016 , 0:21 ص

    🙃🛰الفضائي🖌🇸🇦

    انا ما اعتبره رئيس بل زعيم المافيا الروسيه
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  31. 41
    16 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    انا اقول ويش فيه

    ما هو شايف أوباما ولا شيء . لكن الحق يقال اثبت بوتن انه رجل قوي يحكم دولة عظمى ،، فيه ملاحظة بسيطة الصورة اللي مع الحصان مال أمها داعي
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  32. 40
    16 نوفمبر, 2016 , 23:53 م

    السموأل

    سيغادر الدنيا رغم انفه وسيترك وراءه كل هذا وسيحاسب عليه يوم القيامة
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  33. 39
    16 نوفمبر, 2016 , 23:50 م

    الشنفره

    بس للامانه رجال ونعم يقول ويطول جاء سوريا على صهوة جواده واللي رجال يطلعه
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  34. 38
    16 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    أجامل أيامي

    مستحيل يكون أثرى رئيس فتشوا زين
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  35. 37
    16 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    كلمة حق

    عندنا من هو أكثر منه بأضعاف ولكن كل يغني على ليلاه القبر امامهم وسوف يسأل مالك من أين اكتسبته وفيما انفقته اقسم بالله لو ان كل صاحب ملايين ومليارات بحث عن الفقراء لم يبقى فقير في الوطن العربي
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  36. 36
    16 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    عيد

    مع ذالك ثراءه لايقارن مع ثراء هوامير الصحراء ؟؟؟
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  37. 35
    16 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    خلدون

    هذا هم *** ثرواتهم بالترليونات
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 34
    16 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    سار888

    عندنا واحد أغنى منه يوزع ثروته على البعيد ويترك القريب
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  39. 33
    16 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    الهمداني

    يقول الشيخ محمد عبده//اسلام بلا مسلمين ومسلمون بلا اسلام//وقال طه حسين//هل كنت اعبد.......؟كملوا انتوا ,, طبعا كلامهم هذا حين زاروا الغرب((جايين انتوا الحين تسبون الغرب خخخخخخخخخخ))
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  40. 32
    16 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    السبيعي

    واللي عندنا عيني عينك وانطم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  41. 31
    16 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    صبحي

    ويش الفايده اذا هو ماهو مسلم وسني يخاف الله.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  42. 30
    16 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    wad

    رئيس مافيا وتحته كم حاكم منهم المجوسيه والنصيريه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 29
    16 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    طنطل

    عندنا ناس تملك ترليون كل سنة شرهات
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  44. 28
    16 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    💎🎀سُندُس

    قال صلى الله عليه وسلم : " لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ "
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  45. 27
    16 نوفمبر, 2016 , 23:01 م

    مودير كبير

    اكيد بيكون غني يعني اش تتوقعو ****
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  46. 26
    16 نوفمبر, 2016 , 22:58 م

    حمد

    بوتن عندك سلف 20 دولار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 25
    16 نوفمبر, 2016 , 22:57 م

    💎🎀سُندُس

    ﴿ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا )
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  48. 24
    16 نوفمبر, 2016 , 22:55 م

    الهمداني

    ماركتو زعيم أكبر مافيا في العالم كيف لا يكون أغنى شخص في العالم من خلال نهبه المستمر لثروات روسيا وطحن الشعب في مطحنة الفقر((هل انت موظف؟؟ ام مطحون؟؟))
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  49. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    ماركتو

    زعيم أكبر مافيا في العالم كيف لا يكون أغنى شخص في العالم من خلال نهبه المستمر لثروات روسيا وطحن الشعب في مطحنة الفقر.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    💎🎀سُندُس

    وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا )🌿
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  51. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    💎🎀سُندُس

    لو عقدت الأمل على العمل الصالح الذي تبدأ فضائله بعد الموت أفضل من أن تعقد الأمل على مال فان ، أو ولد لا تدر ما سينتهي به حاله إليك👈🏻 ( ﴿الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا........
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  52. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    saleh33

    نكمله /// ولا كمبيوترات وحاسبات ولا معدات ثقيله وخفيفه ولا حتى جوالات مشهوره بمعنى صناعه واهيه وعملتهم بالحضيض وهم عندهم بترول ولاتطير بالعجه يالاهبل وحتى صناعه عسكريه ليست بذات الكفاءه الا قليل منها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  53. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 22:47 م

    جيهان

    بوتين السفاح سفاح الاطفال--يااارب يمووت ومايتهنى ربي سلط عليه الامراض وخد بحق شهداء سوريا الابرياء من بشار وبوتين يارب انتقم ياجبار يامنتقم
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  54. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    مشعلة الرياض

    قال تعالى (( ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ))
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  55. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    علاها

    شيهانه مسّكتها على الدين ونسخ الآيات وبعد دقيقتين بتقوم تصاقل وترامح وتكتب حبيبي عايشن مع شعب راقي 😚 نفسيات متقلبه وعجيبه علم
    لا يعجبني(33) اعجبني(3)
  56. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    الهمداني

    💎🎀سُندُ فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ),,يعني ننتحر//غرور
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  57. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    saleh33

    الاهبل اللي يقول يصنعون اقوله كل صناعتهم واهيه وتنك وهات لي صناعه دقيقه ومتطوره لا اقمار صناعيه ولا طايرات بوينج وترايستار وايرباص الشهيره ولا سيارات واتحداك تعرف سياره روسيه غير لادا المعفنه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  58. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    العفالق

    انا اعرف ناس جيران لنا افقر واحد فيهم عنده ترليون
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  59. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    💎🎀سُندُس

    فَتَرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَكُونُ حُطَاماً وَفِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 22:39 م

    💎🎀سُندُس

    ﴿ أعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  61. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 22:35 م

    رعد الجنوب

    الله ينتقم منه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  62. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    قادم

    يستاهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    هب الله يهده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 22:27 م

    الهمداني

    روسيا تصنع من الابرة الى حاملات طائرات لو خذ على كل منتج سنت بيطلع بترليونات وهو يستاهل انا اعرف ناس ليس عندهم صناعة ولا يحزنون ويملكون طططرليونات المطرلنة ولا حد يقول من وين
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  65. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 22:25 م

    زائر

    اللهم من دمر وقتل ابناء **فأمته موتت لايحيا بعدها ماني عارف ويش اقول من القهر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  66. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    💎🎀سُندُس

    قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يتبع الميت ثلاثة : أهله وماله وعمله ؛ فيرجع أثنان ، ويبقى واحد : يرجع أهله وماله ، ويبقى عمله )
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  67. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    احمد

    ترى بوتين من اكثر الشخصيات شهره بالعالم مو على كيفك تالف عليه مقال وتجيب كلام من الصحافه البريطانيه الصفرا حقت الاشاعات والمبالغات . ام الحقيقه فبوتين يملك اكثر يملك قلوب الروس وثقتهم وايمانهم بنزاهته
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  68. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    خالد بن سليمان

    أنه يخبئ أمواله في أماكن خفية لا يعلم عنها إلا بوتين فقط.هههههههههههه طالما الامر كذالك كيف عرف من كتب هذا التقرير.
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  69. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 22:19 م

    الزهراني9512

    ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (42) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ (43)﴾
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  70. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    💎🎀سُندُس

    الغني والفقير .. مرده للحفرة مامعاه إلا "عمله"
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  71. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    ماجد الرفاعي

    يارب زيده وزيده وزيده حتى يطغى ثم خذه أخذ عزيز مقتدر ياااااا كريم.
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