لديه 700 سيارة فاخرة و 58 طائرة خاصة و20 قصر .. هذا هو أغنى رئيس دولة – صور

صحيفة المرصد:سلّط موقع lifebuzz الضوء على ثروة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والذي أطلق عليه البعض لقب أكثر السياسيين ثراء، أو حتى أغنى رجل في العالم.

ولدفع أي شكوك أو شبهات حول ثروته، فقد صرّح بوتين بأن ما يحققه سنويًا 100 ألف دولار فقط! لكن هل يُعقل أن يكون ذلك صحيحًا، وقد أفاد مدير سابق لصندوق الاستثمار أن ثروة بوتين تُقدَّر بـ 200 مليار دولار، وأن أمواله مخبّأة في جميع أنحاء العالم.

هناك العديد من التقارير التي تتحدث عن أرقام مختلفة لثروة هذا الرجل، لكن الأكيد أنه يخبئ أمواله في أماكن خفية لا يعلم عنها إلا بوتين فقط. لا تستطيع مجلة مثل “فوربس” أن تدرج اسمه في قائمة الأثرياء، حيث لا يمكنها التحقق مما يملكه.

بوتين وبيل جيتس:

إن كانت هذه الأرقام دقيقة، فسيهزم الرئيس بوتين مؤسس شركة مايكروسوفت بيل جيتس، حيث تبلغ ثروته ضعفي ثروة جيتس التي تُقدَّر بـ 79.8 مليار دولار، حسب إحصاءات عام 2015.

ممتلكات بوتين:

أفادت الأنباء أنه يمتلك عقارات في جميع أنحاء روسيا والعالم. حين كان بوتين صغيرًا لم تكن عائلته تمتلك سيارة. لكن ذلك لم يعد مشكلة على الإطلاق، حيث يمتلك حاليًا 700 سيارة، بالإضافة لـ 58 طائرة، ويخت أو ثلاثة!

بوتين أقوى الرؤساء بدنيًا:

بوتين من الرؤساء الذين يتمتعون بجسم رياضي قوي، فهو يواظب على التمارين الرياضية، ورفع الأثقال، والسباحة، والهوكي، والصيد. يعرف جيدًا كيفية استخدام الأسلحة، فهو على استعداد للدفاع عن نفسه في حال تعرّض لهجوم.

ذواق بوتين:

رجل المخابرات بوتين يبدو أنه لا يعيش بدون الحس الاستخباراتي والأمني، فتأمينًا لحياته من خطر الاغتيال، فلا يتناول طعامه إلا بعد أن يمر على الذواق الخاص به، تمامًا كما كان يفعل هتلر.