آل الشيخ ينتقد حضور “المنجد” حفل شرطة مكة : يا شرطة مكة مالقيتوا إلا شيخ سوري!

صحيفة المرصد: استغرب الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، اختيار الداعية السوري محمد المنجد، لحضور حفل شرطة مكة، مؤكدًا أن “المملكة بها العديد من الدعاة”.
و انتقد آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” وجود المنجد بالحفل، قائلاً: “يا مدير شرطة مكة مالقيتوا الا شيخ سوري يقوم بهذا الدور؟.. هل اقفرت المملكة من الدعاة.. ياعيباه”.
وأضاف: إذا كان تقديم الوطن والمواطن على الأجانب، عند “الإخونج والسروريين” تعني العنصرية، فليسجل التاريخ عنصريتي رغم أنوفهم.
محمد المنجد يرعى حفل شرطة مكة لختام انشطتها. يا مدير شرطة مكة مالقيتوا الا شيخ سوري يقوم بهذا الدور؟.. هل اقفرت المملكة من الدعاة.. ياعيباه
— محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) November 14, 2016
اذا كان تقديم الوطن والمواطن على الاجانب عند الاخونج والسروريين تعني العنصرية فليسجل التاريخ اني عنصري رغما عن انوفهم
— محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) November 15, 2016
تعليقات ( 74 )
كارهه🍀🌼هل للمنجد كفيل🌼🍀
منصورلو كان الموضوع متعلق بحدث ديني فتاوي مسائل دينه دراسات علميه أوديته مناقشة رساله فهذا اهلًا وسهلا بالشيح المنجد اما ميخص الدوائر الحكومية فأبناء الوطن أهل لها و من اختصاصهم لاادافع عن الكاتب او غيرة
الصقر الجارححضور الناس من جنسيات مختلفة له دلالةت ومعاني خاصة في مكة ويمثل الوجة المشرق للبلد وتقبله لجميع الاعراق والالوان لكن كيف يفهم من لا يتعدى نظره ارنبة انفة وليس لديه غوص في بواطن الامور
شايمجهاز الشرطة معقل امني ويجب ان يكون شرف الحضور لمناسبانه لابناء الوطن
لو كانتعليق مخالف
أرزة 🌲 لبنانالشيخ المنجد الله يحفظو رجل دين ومش عنصري تجاه أخو المسلم فهل عندك ربع علمو أو ربع عفوه عن من قتل ابنه فكر قبل أن تطلق لسانك للتعبير
الزهرانياسال الله يحفظ شيوخنا ومنهم شيخنا المنجد وش قدمت للاسلام يا ال الشيخ
مـ،ـاݛــےكاتبه 85 وتو ماوصل للثمانينات حولا او ضعف نظر فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . شف التربيه والاخلاق والفكر والعقلية والسلوك والالفاض يالله لا تبلانا
عدد التعليقات:865
سامية٨٥ لا فرق ؟؟؟؟ من جدك ؟؟؟ لوكان كلامك صحيح كان ماطلقت التميمية من زوجها وأبو بنتها هذا طبع الإخونج متلونون يكذبون كما يتنفسون 😡
ريمالله يكثر السوريين امثاله عشان نتزوج سوري يكفي انه مسلم سني
سعودمحمد آل الشيخ.. جعلك ( فداء أقدام ) الشيخ المنجد جعلك فداه وفدا مرته وعواله
محب الوطنلافرق بين عربي ولا عجمي ولا ابيض ولا اسود الا بالتقوى ، المملكه تحكم بشرع الله وتقدر المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وانت تنبح وسوف يحاسبك الله على ماتفعل فلاتطعن في ظهر الدين
عبيد ولد الشيخ عليوالاليش ماجابو عبد الله الصريخ
لا حول و لا قوة الا باللهبغض النظر عن من هو و لكن اي شعب لن يرتقي ابدا ابدا الا بالتعارف و الاختلاط مع الشعوب الاخرى و تبادل الثقافات و الافكار بدلا من الانغلاق و ال الشيخ اجزم انه ما وصل الي ما فيه الا بالتعارف مع الثقافات ا
عبيد ولد الشيخ عليلا منجد ولا غيره اصلا ليش يجيبون مطوع من الاساس ليش ماجابو فنان محترم مثل خالد عبدالرحمن مثلا
عدد التعليقات:865
سامية٤٩ لو الله فكنا منهم وغفوتهم كان ماشفنا مثلك يقدسهم ويفضلهم على علماء بلده يالأثول
مـ،ـاݛــےع ساس ان امر الدين يهمك
مـ،ـاݛــےكل صاحب لحية ومتدين وشيخ علم عندهم اخونجي وكأن الشيخ ماعاش ف هالبلد ردح طويل من الزمن وله محبين وكأن الدين احتكار ولا شاف قطاعات وادارات استعانت بالاجانب ولا زالت قلوب مريضة
عدد التعليقات:865
ساميةمن جد مالقوا غير هالأجنبي اللي أفتى بقتل ميكي ماوس 🐭
كنكيرفع الله بهذا العلم اقوام ويذل اقوام
مـ،ـاݛــےكل صاحب لحية ومتدين وشيخ علم عندهم اخونجي وكأن الشيخ ماعاش ف هالبلد ردح طويل من الزمن وله محبين وكأن الدين احتكار ولا شاف قطاعات وادارات استعانت بالاجانب ولا زالت قلوب مريضة
ملكاوووووويالله يحفظ المنجد ويبارك له في ذريته والله يهدي الكاتب
جنابيماعلمكم إلا الإخوان والسرورية ولا أسس العلم والمعاهد والمدارس عندكم الا هم وهذه مؤلفاتهم تزخر بها المكتبات .
ابووفوازاللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا ،وهل في الاسلام سعودي واجنبي *** ،كل قدره عند الله ان اكرمكم عندالله اتقاكم
صنداحيالمنجد ي محمد آل الشيخ وهابي على منهج جدك. تأدب مع مشايخة السلفية الوهابية
جنوبية..🌻🌻وهو صادق في جزئية مافي دعاة سعوديين يعني حفل يخص السعودية لقطاع حكومي هو مو مخيم دعوي عشان يجيبونه كلامه منطقي
عبدالعزيز الشمريعنصري مقيت ... صاحب فتنه
!!!!عز الله اللي عرف لك الضالع يامحيميد مهي غريبة عليك مهاجمة الشيخ المنجد
حده ردهلا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله المستعان عليكم يا المرصد هذا لايرضي الله وليس من سنة الرسول اتقو الله فيما تنشرون
معاضباللي معجبني ان الكاتب انسلق سلق بيض ....يجيبو الكلام لنفسكو ليه
سعود الحربينعرف المنجد ولكن مانعرف من هذا الشخص اللذي ينتقده نتمنى من الصحيفه المحترمه ان لاتنقل سفهاء الأحلام
الصقر الجارحبالله هذه عقلية مثقف يذكرني بالأطفال عند مشاجرتهم فك انت اول فك وافك ههههه المشكلة بعد ايام يجيك يتكلم عن الرقي والكلمات اللطيفة كلامه تعداه الزمن كل شخص الآن قيمته بما يقدم وبجمهوره وحضوره القوي
Wadاعتقد فيه نظام يجرم هذا العلماني .ان شاء الله يشتكيه المنجد ليسجن حسب النظام
للاسف اعلامنا ترك الاشياء المهمةواخذ على عاتقه بث المشاكل ولاختلاف والتشاحن بين أطياف الشعب وطبقاته . موضوع في تويتر . وتنشرونه وسيتسبب نشركم لهذي التغريدة في لغط كثير . نقول التقوى الله في أنفسكم.
عدد التعليقات:5805
المنتصر باللههذا الكويتب يبي الدين حصرياً على جماعته من أحفاد ال شيخ وهذا يدل على عقليه متخلفه وقصر نظر وسذاجه وووووووو
هههههههلن ننتصر على اعدائنا الا بطرد اللبراليون من بيننا . فهم الحلقة الاظعف الكل ينتج الا هم فضحونا مع اخوننا
هههههههوالله اخجل ان امثال هذا الكاتب يحملون نفس جنسيتي . امام الشيخ الجليل القدير المنجد
Abo 7oorياخي ايش التفاهه هذي معقول في ناس تفكيرها لحد الان كذا عقلية طفل هذي ماهي كاتب قلت القاضايا اللي تنتقد فيها الشرهه على المرصد والله اللي ناشريلنا هالتافه حتى تعليقات الناس على خبر تدل على وعيهم
💎🎀سُندُستراه حضور حفل مناسبة رسمية مو نسب !
علي العمريالي. الاخ. الناقد. حلوه. منك حفيد. ال شيخ. ليش. هو حفيد احد. الرسال. او الصحابه. علشان تقول. كذا
💎🎀سُندُسطيب وين المشكلة؟ يبقى مسلم.
الحربي2324انا اويد كلام ال الشيخ لكن في أمور العلماء والشيوخ انا معارض له
وتلك الايام....الروافض اتحدوا واجتمعوا من كل النحل والملل وحنا هذا سوري وهذا يمني وهذا مصري ...اتركوها فأنها منتنة.....والله لا ننتصر بذلك....
خالدالمنجد ونعم الشيخ ****
himaكاتب صادق ومحترم رعاه الله,ودا وضعنا شئنا ام ابينا الاجنبي الاول في كل شي.
علي العمريوليش. ما. يروح. يدافع. عن. حلب. ****
عدد التعليقات:2442
توووووونسيةلاحول ولاقوة الا بالله كيف نطقت بها ما لقيتو غير شيخ سوري اليس الشيخ السوري عربي سني مثلك ام انك من من اصابتهم العنصرة واصبحو يرون حد انفوهم كاتب المفروض معروف تكون قدوة في زرع الحب والتسامح وليس الع
أوركيد🌺لا للعنصرية
جداويامسحها في وجهي ياشخ المنجد ورحم الله ولدك
عدد التعليقات:2442
توووووونسيةتفكك الشعوب وبداية مرضهم بالعنصرية تبدا من داخل قوقعتهم اي من ما يتابعون كيف لكاتب مثل ال الشيخ ان يقول هذا الكلام اليس من العيب ان تعترض على ضيف شرف عربي في حفل شرطة هل هيا وظيفة ام مجرد حضور شرفي .!
ابو تركيلانزكي على الله احدآ يمكن اخيرآ منكم عند الله يوم القيامه
يمني وافتخرونعم فيك يالشيخ وطني واعتبرك رجل
الناقدللأسف . . أن حفيد الشيخ المجدد محمد أبن عبدالوهاب يتحدث بهذا الأسلوب ، ويكفي أن الشيخ المنجد من أفضل وأشهر المشايخ والعلماء في العصر الحديث نفع الله به وبعلمه وأكثر الله من أمثاله ،،
هههههههوالله اللبرلة دائما يشيدون بحريات ونبذ العنصرية الزائفة في الغرب وهنا ينتقد ويتعنصر يعني جا حب الوطن يوم صار فيها شيخ دين . فضحكم الله يا عنصريين هذا شيخ دين احسن مني ومنك للوطن
فهدالجويانالشيخ المنجد شيخ فاضل وله برنامج دعوي في القنوات الفضائيه ومحبوب لدى العموم ولم يظر احد واكن الكويتب غار من الشيخ ومن علمه واشتغلت عنده دعامات الشياطين المبرله وانتقد الشيخ والشجره المثمره هي من تقدف
عدد التعليقات:153
تابط شراسبجان الله قوم كالزئبق ماتعرف له وجهه يتلونون كالحرباء
مسلم غيور****** تاج راسك وإنه يدافع عن الإسلام لم يقل يومآ إنه سوري وإنه يحترمه المسلمون في كل بقاع الأرض فمن أنت يا مجهولأ أللهم عليك بأعداء الإسلام
علي العمريجا. اليمني. والسوري. والمصري. الموطن. أوت او بره. الله. يسعد. ترمب. الي. يبغه. بنظافة امريكه. من الأجانب وغيرهم.
صُــــورصورة من صور العصبية القبلية دعها يا هذا فإنها منتنة وتذكر إن أكرمكم عند الله اتقاكم كان بلال عبداً حبشيا إلا أنه عند الله أفضل منك ومني وما تشريف الشيخ المنجد بالحضور إلا فضل من الله يؤتيه من يشاء
علي العمريصدق. صار البلد. كله اجانب. من شيوخ. وعمال. وكل. شي. صار الوطن. ضيف. شرف.
العتيبيبعيد عن موضع المنجد ال الشيخ معروف بتوجهه وهدافه دايم ينتقد اهل الدين
عبدالعزيز آل شيخ***يكفي هذا الشيخ منهجة سنة النبي صل الله عليه وسلم والأقتاداء بسنة الرسول صل الله عليه وسلم في تربية الحيته والسير في طريق الدعوه الى الله
راي عامعنصريين
ابوبنيانوالله ماسمعنا وعرفنا الشيخ المنجد إلى كل خير
مسلم غيورتعليق مخالف
الشقرديالعنصرية بغيضة بجميع انواعها وللعلم بعض الاجانب اكثر وطنية من بعض ابناء الوطن و ياللاسف هناك من المواطنين من باع وطنة للارهاب وهناك من باع وطنه لا افكاره الخاصة واقصد زوار السفارات
فيصلاويصدق ال الشيخ
محمدالمفروض هذي منشآت ممنوع دخول الأجانب لها نهائيا
الشقرديتعليق مخالف