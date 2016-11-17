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آل الشيخ ينتقد حضور “المنجد” حفل شرطة مكة : يا شرطة مكة مالقيتوا إلا شيخ سوري!

17 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص
آل الشيخ ينتقد حضور “المنجد” حفل شرطة مكة : يا شرطة مكة مالقيتوا إلا شيخ سوري!
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صحيفة المرصد: استغرب الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، اختيار الداعية السوري محمد المنجد، لحضور حفل شرطة مكة، مؤكدًا أن “المملكة بها العديد من الدعاة”.

و انتقد آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” وجود المنجد بالحفل، قائلاً: “يا مدير شرطة مكة مالقيتوا الا شيخ سوري يقوم بهذا الدور؟.. هل اقفرت المملكة من الدعاة.. ياعيباه”.

وأضاف: إذا كان تقديم الوطن والمواطن على الأجانب، عند “الإخونج والسروريين” تعني العنصرية، فليسجل التاريخ عنصريتي رغم أنوفهم.



تعليقات ( 74 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 74
    17 نوفمبر, 2016 , 5:09 ص

    كارهه

    🍀🌼هل للمنجد كفيل🌼🍀
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 73
    17 نوفمبر, 2016 , 5:06 ص

    منصور

    لو كان الموضوع متعلق بحدث ديني فتاوي مسائل دينه دراسات علميه أوديته مناقشة رساله فهذا اهلًا وسهلا بالشيح المنجد اما ميخص الدوائر الحكومية فأبناء الوطن أهل لها و من اختصاصهم لاادافع عن الكاتب او غيرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 72
    17 نوفمبر, 2016 , 5:01 ص

    الصقر الجارح

    حضور الناس من جنسيات مختلفة له دلالةت ومعاني خاصة في مكة ويمثل الوجة المشرق للبلد وتقبله لجميع الاعراق والالوان لكن كيف يفهم من لا يتعدى نظره ارنبة انفة وليس لديه غوص في بواطن الامور
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  4. 71
    17 نوفمبر, 2016 , 4:59 ص

    حفل الجنادرية نستضيف من دول الخليج ومصر.. وغسل الكعبة يشركون المغنيين وو؟؟ اما استضافة الشيخ الفاضل محمد المنجد صار ضد الوطنية والسعودة.. واه عجبى..
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  5. 70
    17 نوفمبر, 2016 , 4:53 ص

    شايم

    جهاز الشرطة معقل امني ويجب ان يكون شرف الحضور لمناسبانه لابناء الوطن
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  6. 69
    17 نوفمبر, 2016 , 4:47 ص

    لو كان

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 68
    17 نوفمبر, 2016 , 4:38 ص

    الله يحفظك ياشيخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  8. 67
    17 نوفمبر, 2016 , 4:37 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    الشيخ المنجد الله يحفظو رجل دين ومش عنصري تجاه أخو المسلم فهل عندك ربع علمو أو ربع عفوه عن من قتل ابنه فكر قبل أن تطلق لسانك للتعبير
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  9. 66
    17 نوفمبر, 2016 , 4:36 ص

    والله إنه أفلح منك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  10. 65
    17 نوفمبر, 2016 , 4:26 ص

    الزهراني

    اسال الله يحفظ شيوخنا ومنهم شيخنا المنجد وش قدمت للاسلام يا ال الشيخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  11. 64
    17 نوفمبر, 2016 , 4:25 ص

    مـ،ـاݛــے

    كاتبه 85 وتو ماوصل للثمانينات حولا او ضعف نظر فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . شف التربيه والاخلاق والفكر والعقلية والسلوك والالفاض يالله لا تبلانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  12. 63
    17 نوفمبر, 2016 , 4:17 ص
    عدد التعليقات:865

    سامية

    ٨٥ لا فرق ؟؟؟؟ من جدك ؟؟؟ لوكان كلامك صحيح كان ماطلقت التميمية من زوجها وأبو بنتها هذا طبع الإخونج متلونون يكذبون كما يتنفسون 😡
    لا يعجبني(17) اعجبني(13)
  13. 62
    17 نوفمبر, 2016 , 4:13 ص

    ريم

    الله يكثر السوريين امثاله عشان نتزوج سوري يكفي انه مسلم سني
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  14. 61
    17 نوفمبر, 2016 , 4:12 ص

    سعود

    محمد آل الشيخ.. جعلك ( فداء أقدام ) الشيخ المنجد جعلك فداه وفدا مرته وعواله
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  15. 60
    17 نوفمبر, 2016 , 4:08 ص

    محب الوطن

    لافرق بين عربي ولا عجمي ولا ابيض ولا اسود الا بالتقوى ، المملكه تحكم بشرع الله وتقدر المتبعين لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وانت تنبح وسوف يحاسبك الله على ماتفعل فلاتطعن في ظهر الدين
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  16. 59
    17 نوفمبر, 2016 , 4:07 ص

    عبيد ولد الشيخ علي

    والاليش ماجابو عبد الله الصريخ
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  17. 58
    17 نوفمبر, 2016 , 4:06 ص

    لا حول و لا قوة الا بالله

    بغض النظر عن من هو و لكن اي شعب لن يرتقي ابدا ابدا الا بالتعارف و الاختلاط مع الشعوب الاخرى و تبادل الثقافات و الافكار بدلا من الانغلاق و ال الشيخ اجزم انه ما وصل الي ما فيه الا بالتعارف مع الثقافات ا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 57
    17 نوفمبر, 2016 , 4:05 ص

    عبيد ولد الشيخ علي

    لا منجد ولا غيره اصلا ليش يجيبون مطوع من الاساس ليش ماجابو فنان محترم مثل خالد عبدالرحمن مثلا
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  19. 56
    17 نوفمبر, 2016 , 4:03 ص
    عدد التعليقات:865

    سامية

    ٤٩ لو الله فكنا منهم وغفوتهم كان ماشفنا مثلك يقدسهم ويفضلهم على علماء بلده يالأثول
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  20. 55
    17 نوفمبر, 2016 , 4:02 ص

    مـ،ـاݛــے

    ع ساس ان امر الدين يهمك
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  21. 54
    17 نوفمبر, 2016 , 4:01 ص

    مـ،ـاݛــے

    كل صاحب لحية ومتدين وشيخ علم عندهم اخونجي وكأن الشيخ ماعاش ف هالبلد ردح طويل من الزمن وله محبين وكأن الدين احتكار ولا شاف قطاعات وادارات استعانت بالاجانب ولا زالت قلوب مريضة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  22. 53
    17 نوفمبر, 2016 , 4:00 ص
    عدد التعليقات:865

    سامية

    من جد مالقوا غير هالأجنبي اللي أفتى بقتل ميكي ماوس 🐭
    لا يعجبني(6) اعجبني(9)
  23. 52
    17 نوفمبر, 2016 , 4:00 ص

    كنك

    يرفع الله بهذا العلم اقوام ويذل اقوام
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  24. 51
    17 نوفمبر, 2016 , 3:58 ص

    مـ،ـاݛــے

    كل صاحب لحية ومتدين وشيخ علم عندهم اخونجي وكأن الشيخ ماعاش ف هالبلد ردح طويل من الزمن وله محبين وكأن الدين احتكار ولا شاف قطاعات وادارات استعانت بالاجانب ولا زالت قلوب مريضة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  25. 50
    17 نوفمبر, 2016 , 3:53 ص

    ملكاووووووي

    الله يحفظ المنجد ويبارك له في ذريته والله يهدي الكاتب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  26. 49
    17 نوفمبر, 2016 , 3:53 ص

    جنابي

    ماعلمكم إلا الإخوان والسرورية ولا أسس العلم والمعاهد والمدارس عندكم الا هم وهذه مؤلفاتهم تزخر بها المكتبات .
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  27. 48
    17 نوفمبر, 2016 , 3:48 ص

    ابووفواز

    اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا ،وهل في الاسلام سعودي واجنبي *** ،كل قدره عند الله ان اكرمكم عندالله اتقاكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  28. 47
    17 نوفمبر, 2016 , 3:47 ص

    صنداحي

    المنجد ي محمد آل الشيخ وهابي على منهج جدك. تأدب مع مشايخة السلفية الوهابية
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  29. 46
    17 نوفمبر, 2016 , 3:47 ص

    جنوبية..🌻🌻

    وهو صادق في جزئية مافي دعاة سعوديين يعني حفل يخص السعودية لقطاع حكومي هو مو مخيم دعوي عشان يجيبونه كلامه منطقي
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  30. 45
    17 نوفمبر, 2016 , 3:45 ص

    عبدالعزيز الشمري

    عنصري مقيت ... صاحب فتنه
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  31. 44
    17 نوفمبر, 2016 , 3:33 ص

    !!!!

    عز الله اللي عرف لك الضالع يامحيميد مهي غريبة عليك مهاجمة الشيخ المنجد
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  32. 43
    17 نوفمبر, 2016 , 3:32 ص

    حده رده

    لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم الله المستعان عليكم يا المرصد هذا لايرضي الله وليس من سنة الرسول اتقو الله فيما تنشرون
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  33. 42
    17 نوفمبر, 2016 , 3:30 ص

    معاضب

    اللي معجبني ان الكاتب انسلق سلق بيض ....يجيبو الكلام لنفسكو ليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  34. 41
    17 نوفمبر, 2016 , 3:26 ص

    سعود الحربي

    نعرف المنجد ولكن مانعرف من هذا الشخص اللذي ينتقده نتمنى من الصحيفه المحترمه ان لاتنقل سفهاء الأحلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  35. 40
    17 نوفمبر, 2016 , 3:24 ص

    الصقر الجارح

    بالله هذه عقلية مثقف يذكرني بالأطفال عند مشاجرتهم فك انت اول فك وافك ههههه المشكلة بعد ايام يجيك يتكلم عن الرقي والكلمات اللطيفة كلامه تعداه الزمن كل شخص الآن قيمته بما يقدم وبجمهوره وحضوره القوي
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  36. 39
    17 نوفمبر, 2016 , 3:17 ص

    Wad

    اعتقد فيه نظام يجرم هذا العلماني .ان شاء الله يشتكيه المنجد ليسجن حسب النظام
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  37. 38
    17 نوفمبر, 2016 , 3:13 ص

    للاسف اعلامنا ترك الاشياء المهمة

    واخذ على عاتقه بث المشاكل ولاختلاف والتشاحن بين أطياف الشعب وطبقاته . موضوع في تويتر . وتنشرونه وسيتسبب نشركم لهذي التغريدة في لغط كثير . نقول التقوى الله في أنفسكم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 37
    17 نوفمبر, 2016 , 3:12 ص
    عدد التعليقات:5805

    المنتصر بالله

    هذا الكويتب يبي الدين حصرياً على جماعته من أحفاد ال شيخ وهذا يدل على عقليه متخلفه وقصر نظر وسذاجه وووووووو
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  39. 36
    17 نوفمبر, 2016 , 3:09 ص

    ههههههه

    لن ننتصر على اعدائنا الا بطرد اللبراليون من بيننا . فهم الحلقة الاظعف الكل ينتج الا هم فضحونا مع اخوننا
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  40. 35
    17 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    ههههههه

    والله اخجل ان امثال هذا الكاتب يحملون نفس جنسيتي . امام الشيخ الجليل القدير المنجد
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  41. 34
    17 نوفمبر, 2016 , 3:04 ص

    Abo 7oor

    ياخي ايش التفاهه هذي معقول في ناس تفكيرها لحد الان كذا عقلية طفل هذي ماهي كاتب قلت القاضايا اللي تنتقد فيها الشرهه على المرصد والله اللي ناشريلنا هالتافه حتى تعليقات الناس على خبر تدل على وعيهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  42. 33
    17 نوفمبر, 2016 , 3:00 ص

    💎🎀سُندُس

    تراه حضور حفل مناسبة رسمية مو نسب !
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  43. 32
    17 نوفمبر, 2016 , 2:58 ص

    علي العمري

    الي. الاخ. الناقد. حلوه. منك حفيد. ال شيخ. ليش. هو حفيد احد. الرسال. او الصحابه. علشان تقول. كذا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 31
    17 نوفمبر, 2016 , 2:57 ص

    💎🎀سُندُس

    طيب وين المشكلة؟ يبقى مسلم.
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  45. 30
    17 نوفمبر, 2016 , 2:53 ص

    الحربي2324

    انا اويد كلام ال الشيخ لكن في أمور العلماء والشيوخ انا معارض له
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 29
    17 نوفمبر, 2016 , 2:53 ص

    وتلك الايام....

    الروافض اتحدوا واجتمعوا من كل النحل والملل وحنا هذا سوري وهذا يمني وهذا مصري ...اتركوها فأنها منتنة.....والله لا ننتصر بذلك....
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  47. 28
    17 نوفمبر, 2016 , 2:52 ص

    خالد

    المنجد ونعم الشيخ ****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  48. 27
    17 نوفمبر, 2016 , 2:50 ص

    hima

    كاتب صادق ومحترم رعاه الله,ودا وضعنا شئنا ام ابينا الاجنبي الاول في كل شي.
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  49. 26
    17 نوفمبر, 2016 , 2:48 ص

    علي العمري

    وليش. ما. يروح. يدافع. عن. حلب. ****
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  50. 25
    17 نوفمبر, 2016 , 2:43 ص
    عدد التعليقات:2442

    توووووونسية

    لاحول ولاقوة الا بالله كيف نطقت بها ما لقيتو غير شيخ سوري اليس الشيخ السوري عربي سني مثلك ام انك من من اصابتهم العنصرة واصبحو يرون حد انفوهم كاتب المفروض معروف تكون قدوة في زرع الحب والتسامح وليس الع
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  51. 24
    17 نوفمبر, 2016 , 2:42 ص

    أوركيد🌺

    لا للعنصرية
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  52. 23
    17 نوفمبر, 2016 , 2:40 ص

    جداوي

    امسحها في وجهي ياشخ المنجد ورحم الله ولدك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  53. 22
    17 نوفمبر, 2016 , 2:40 ص
    عدد التعليقات:2442

    توووووونسية

    تفكك الشعوب وبداية مرضهم بالعنصرية تبدا من داخل قوقعتهم اي من ما يتابعون كيف لكاتب مثل ال الشيخ ان يقول هذا الكلام اليس من العيب ان تعترض على ضيف شرف عربي في حفل شرطة هل هيا وظيفة ام مجرد حضور شرفي .!
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  54. 21
    17 نوفمبر, 2016 , 2:38 ص

    انا ضد تقديم الاجانب في البلد لسبب وحيد وهو فسادهم وفساد اخلاقهم بالبلد عندنا لكن الشيخ المنجد لم نعرف عنه الا كل خير وانا متأكد يامحمد لو كان ليبرالي ****لأتيت بنفسك للترحيب به وجلسته جنبك بعد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  55. 20
    17 نوفمبر, 2016 , 2:38 ص

    ابو تركي

    لانزكي على الله احدآ يمكن اخيرآ منكم عند الله يوم القيامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  56. 19
    17 نوفمبر, 2016 , 2:38 ص

    يمني وافتخر

    ونعم فيك يالشيخ وطني واعتبرك رجل
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  57. 18
    17 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص

    الناقد

    للأسف . . أن حفيد الشيخ المجدد محمد أبن عبدالوهاب يتحدث بهذا الأسلوب ، ويكفي أن الشيخ المنجد من أفضل وأشهر المشايخ والعلماء في العصر الحديث نفع الله به وبعلمه وأكثر الله من أمثاله ،،
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  58. 17
    17 نوفمبر, 2016 , 2:37 ص

    ههههههه

    والله اللبرلة دائما يشيدون بحريات ونبذ العنصرية الزائفة في الغرب وهنا ينتقد ويتعنصر يعني جا حب الوطن يوم صار فيها شيخ دين . فضحكم الله يا عنصريين هذا شيخ دين احسن مني ومنك للوطن
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  59. 16
    17 نوفمبر, 2016 , 2:36 ص

    فهدالجويان

    الشيخ المنجد شيخ فاضل وله برنامج دعوي في القنوات الفضائيه ومحبوب لدى العموم ولم يظر احد واكن الكويتب غار من الشيخ ومن علمه واشتغلت عنده دعامات الشياطين المبرله وانتقد الشيخ والشجره المثمره هي من تقدف
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  60. 15
    17 نوفمبر, 2016 , 2:33 ص
    عدد التعليقات:153

    تابط شرا

    سبجان الله قوم كالزئبق ماتعرف له وجهه يتلونون كالحرباء
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  61. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 2:31 ص

    مسلم غيور

    ****** تاج راسك وإنه يدافع عن الإسلام لم يقل يومآ إنه سوري وإنه يحترمه المسلمون في كل بقاع الأرض فمن أنت يا مجهولأ أللهم عليك بأعداء الإسلام
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  62. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 2:29 ص

    علي العمري

    جا. اليمني. والسوري. والمصري. الموطن. أوت او بره. الله. يسعد. ترمب. الي. يبغه. بنظافة امريكه. من الأجانب وغيرهم.
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  63. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 2:28 ص

    صُــــور

    صورة من صور العصبية القبلية دعها يا هذا فإنها منتنة وتذكر إن أكرمكم عند الله اتقاكم كان بلال عبداً حبشيا إلا أنه عند الله أفضل منك ومني وما تشريف الشيخ المنجد بالحضور إلا فضل من الله يؤتيه من يشاء
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  64. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 2:27 ص

    علي العمري

    صدق. صار البلد. كله اجانب. من شيوخ. وعمال. وكل. شي. صار الوطن. ضيف. شرف.
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  65. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 2:27 ص

    العتيبي

    بعيد عن موضع المنجد ال الشيخ معروف بتوجهه وهدافه دايم ينتقد اهل الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  66. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 2:26 ص

    عبدالعزيز آل شيخ

    ***يكفي هذا الشيخ منهجة سنة النبي صل الله عليه وسلم والأقتاداء بسنة الرسول صل الله عليه وسلم في تربية الحيته والسير في طريق الدعوه الى الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  67. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 2:25 ص

    راي عام

    عنصريين
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  68. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    ابوبنيان

    والله ماسمعنا وعرفنا الشيخ المنجد إلى كل خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  69. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    مسلم غيور

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  70. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    الشقردي

    العنصرية بغيضة بجميع انواعها وللعلم بعض الاجانب اكثر وطنية من بعض ابناء الوطن و ياللاسف هناك من المواطنين من باع وطنة للارهاب وهناك من باع وطنه لا افكاره الخاصة واقصد زوار السفارات
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  71. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 2:23 ص

    فيصلاوي

    صدق ال الشيخ
    لا يعجبني(10) اعجبني(3)
  72. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 2:21 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  73. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص

    محمد

    المفروض هذي منشآت ممنوع دخول الأجانب لها نهائيا
    لا يعجبني(8) اعجبني(4)
  74. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 2:17 ص

    الشقردي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

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