آل الشيخ ينتقد حضور “المنجد” حفل شرطة مكة : يا شرطة مكة مالقيتوا إلا شيخ سوري!

صحيفة المرصد: استغرب الكاتب السعودي محمد آل الشيخ، اختيار الداعية السوري محمد المنجد، لحضور حفل شرطة مكة، مؤكدًا أن “المملكة بها العديد من الدعاة”.

و انتقد آل الشيخ عبر حسابه في “تويتر” وجود المنجد بالحفل، قائلاً: “يا مدير شرطة مكة مالقيتوا الا شيخ سوري يقوم بهذا الدور؟.. هل اقفرت المملكة من الدعاة.. ياعيباه”.

وأضاف: إذا كان تقديم الوطن والمواطن على الأجانب، عند “الإخونج والسروريين” تعني العنصرية، فليسجل التاريخ عنصريتي رغم أنوفهم.

محمد المنجد يرعى حفل شرطة مكة لختام انشطتها. يا مدير شرطة مكة مالقيتوا الا شيخ سوري يقوم بهذا الدور؟.. هل اقفرت المملكة من الدعاة.. ياعيباه — محمد آل الشيخ (@alshaikhmhmd) November 14, 2016