كيف ستكون علاقة رئيس موظفي البيت الأبيض الجديد بالسودان؟

صحيفة المرصد: اختار الرئيس الأمريكي الجديد، دونالد ترمب، الأحد الماضي، رئيس موظفي البيت الأبيض الجديد أو ما يعرف بـ”أمين عام البيت الأبيض” أو “الرجل الثاني” في واشنطن، وقد جاء المنصب من نصيب الجمهوري رينس بريبوس، الذي سيصبح الرجل الأهم في بيت الرئاسة وفي واشنطن أيضا.

وكشف “نيكست جينريشن انشيتف” في عام 2014، عن أن “بريبوس” والده ألماني ووالدته إغريقية تدعى ديميترا بريبوس، وهو من مواليد السودان، وجزء كبير من عائلته يعيشون في اليونان.

وقال “رينس” في تلك المقابلة، إن والده ووالدته التقيا في الستينيات من القرن العشرين في شمال إفريقيا، وقد كانت والدته في حوالي العشرين من عمرها عندما قابلت والده لأول مرة، وكانت تعمل موظفة بالسفارة الأميركية في الخرطوم، في حين كان بريبوس يعمل بالعسكرية في دولة أثيوبيا المجاورة للسودان حيث كان للولايات المتحدة قاعدة عسكرية هناك في إريتريا.

ويشير رينس بريبوس إلى أن اللقاء كان بين الاثنين (الوالد والوالدة) في مدينة الخرطوم عاصمة السودان، في ذلك العهد من الستينيات.

وكشف عدد من السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، أن والدة رينس، قريبة الصلة بعائلة معروفة من مدينة أم درمان ذات أصول يهودية، لكن أطراف ملمة نفت ذلك.

ورينس من مواليد 1972 في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، وهو محامٍ وسياسي معروف، درس القانون في جامعة ميامي وتخرج سنة 1998 وعمل بالمحاماة قبل أن يصعد كنجم في الحزب الجمهوري في ويسكونسن حتى وصل إلى منصب رئيس الحزب في الولاية عام 2007، ليكون أصغر من شغل هذه الوظيفة. تزوج سنة 1999 من سالي بريبوس وله بنتان جاك وجريس.

وقد تناقل العديد من السودانيين الخبر على وسائل التواصل الاجتماعي ونسبوا والدة رينس لعائلة معروفة من مدينة أم درمان ذات أصول يهودية. لكن أطراف ملمة نفت ذلك.

وسيقع على عاتق رينس بوصفه الموظف الأكبر المسؤول عن شؤون البيت الرئاسي، تجهيز أجندة الرئيس ويرتب أمور العلاقات العامة، كما سيكون لهذا المنصب أهمية خاصة مع ترمب الذي لا يتمتع بخبرات في مجال صناعة السياسات والقليل من الارتباط بصناع القرار في واشنطن العاصمة.