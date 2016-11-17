فضيحة..وزير هندي يتصفح صورا عارية لزوجة دونالد ترامب!

صحيفة المرصد:قالت صحيفة “تايمز أوف إنديا” الهندية، إنّه تم رصد وزير التربية والتعليم بولاية “كارناتاكا”، تنوير سيت، وهو يتصفح صوراً عارية لـ”ميلانيا ترامب”، زوجة الرئيس الامريكي المنتخب دونالد على هاتفه المحمول، خلال حضوره اجتماعأ رسميًا.

وفي الوقت الذي سارعت فيه أحزاب المعارضة إلى الهجوم على الوزير، فقد أسرع سيت أيضًا بالدفاع عن نفسه، قائلاً، إنه كان يتابع تقاريرعن تيبو جايانتي في محل إقامته بمنطقة ميسورو.ولكن اللقطات التي بثها التلفزيون، تشير إلى خلاف ذلك.

وذكر تقرير الصحيفة، نقلاً عن ضابط كبير في الشرطة، قوله “الصور التي كان يطالعها الوزير خاصة بميلانيا ترامب، وأن هذه الصور التي تم التقاطها منذ أكثر من 15 عامًا، حازت على الاهتمام خلال فترة سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية، وبعد صدمة فوز ترامب الأسبوع الماضي، كانت صور ميلانيا من بين العديد من الرسائل الواردة للوزير من خلال حسابه على واتس آب”.وقال الوزير، إنه لم يرتكب أي خطأ، وقدم شكوى ضد المصور والصحفيين، لتصويرهم له خلال حضوره الاحتفال.