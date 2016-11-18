130 نادي نسائي رياضي على مستوى المملكة

صحيفة المرصد : كشفت مصادر مطلعة أنه لن يتم تسليم الرخص للأندية النسائية الخاصة بعد إقرار خصخصتها، إلا عند تخصيص حضانات للأطفال، إضافة إلى كون الأندية ملائمة لعادات وتقاليد المجتمع، وكشف وجود 130 ناديا جاهزا للسيدات على مستوى المملكة، وهي فقط في انتظار التصاريح، وأوضح أن هذه النوادي «خاصة» عدا الأندية الأخرى.
وأكدت المصادر حسب صحيفة «عكاظ» أن الهيئة العامة للرياضة تجري ورش عمل، واجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارات التعليم، والعمل، والتجارة، من أجل إطلاق العديد من البرامج التي تستهدف الرياضة المجتمعية ونشرها من خلال مراكز، وصالات نسائية في مناطق ومحافظات المملكة كافة.
وأضافت المصادر أن وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي الأميرة ريما بنت بندر تعمل على استثمار منشآت الجامعات من خلال توقيع اتفاقات ما بين الهيئة والجامعات. وأضافت أنه من المنتظر أن تكون لهذه الخطوات آلية عمل وتطبيق خلال الفترة القادمة.
ولفتت المصادر إلى أن هذا يعتبر إيذانا بدخول الرياضة النسائية، وفق تنظيم معين، وبينت أن هذه الرياضة هي الرياضة التي تستهدف صحة المرأة، وأوضحت أن الوظائف ستكون متنوعة ما بين وظائف رقابية على الصالات الرياضية، ومتابعة تأهيل الكوادر النسائية، والمتدربات، وغيرها من الوظائف، إذ لن يقتصر التوظيف على الوظائف القيادية فقط بل سيكون هنالك تنوع في الوظائف.
تعليقات ( 27 )
الخيار حبه حبهلا تعليق
المحاميةو إن كنّا تأخرنا كثيراً إلا أنها خطوة في الطريق الصحيح ستؤتي ثمارها. نتمنى أن نرى خطوات إيجابية أخرى تصب في صالح المجتمع و تنصف المرأة و ترفع عنها المعاناة و أولها قيادتها للسيارة. مبروك 🇸🇦🌹
عدد التعليقات:887
سامية٢٣ سعودية/ لاتلومينه خبر يجلط 😂😂😂وبحول الله نسمع خبر السماح بقيادة السيارة قريبا إن شاء الله .
سعوديهالحازمي/ اللهم ..عساعا تقوم ساعتك
سعد الدوسريقرار سليم،،،ممارسه الرياضه،،،يجب أن تكون للجميع،،،وبالنسبه للمرأة يجب أن تكون وفق الضوابط الشرعيه،،،وفق الله تعالى،،،الجميع لما يحبه ويرضاه...
وشك وشكالمراءه العصريه تلعب رياضه علشان تنحف...ولو اشتغلت في البيت كان افضل
عدد التعليقات:5817
المنتصر باللهمافيه رياضه عندنا قال رياضه قال
عدد التعليقات:5817
المنتصر باللهمافيه رياضه ومن تبي رياضه نسفر راعي الغنم وتصير بداله تركض خلف الطليان والصخول والمراييع وتمسك إذن خضير تصبح رياضيه 100 في ميه صح يا شيهانه كلامي علم يااختاه 🌿
عدد التعليقات:5817
المنتصر باللهرياضه للمرأة ههههههه والمدربين من أي دوله رياضة المرأة هو حلب المعزا والغنم وتدهر في المطبخ وغسيل ملابس صح يا أم 🌳🌲سدره
أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳بنت ترامب حلوه أدورها دواء تحت السدرة
أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳ليه نوادي من يطبخ لي ابي امي ابي ابوي اهيئ اهيء اهيء
تنبيهزمن عجيب ، ابو صلفح 👉 لذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳أصبح عمل التمارين وتحت أخصائين غذا و تمارين في متناول الكل ،، اذا لا تودين الحضور للنادي عليك عمل التمارين في المنزل بواسطة مدربة أوبهه ع السيدي ،، والعبي و تمططي يا سندرلا .
عدد التعليقات:887
ساميةخبر سار جدا ورائع والأروع الصورة الرمزية 😍 الخبر والصورة بتجيب كوابيس للإخونجية👹والدعشاوية👹 😂😂😂
أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳رياضة المرأة في النوادي المخصصة لها ، عمل رائع مطي ارقولك يا حسنيه !
أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳مازال صلفوح الرياض يتسكع في شوارعنا ، و يدس السم في العسل ؟
أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳السمنه ؟؟ الرياضة 👍
أبو مصلفح الرياضياشباب النوتيلا عليه تخفيض ب20 ريال
أبو مصلفح الرياضالله أكبر لابد من إكتمال البنية الجسمانية السليمة بعد ماتم إكتمل البنية السريالية العقلية نعم هكذا تورد الإبل ياحميدان
الحازمياللهم أقم الساعة مستني ايه يارب كمان ما كله ظهر وبان ..
الحمد اللهحسبنا الله ونعم الوكيل
زوروشي طيب والى الامام
زمن عجيبالحين يجونك الي كانو يتغزلون في بنت ترامب ويهاجمون رياضة المراة 😂