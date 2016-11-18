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130 نادي نسائي رياضي على مستوى المملكة

18 نوفمبر, 2016 , 6:10 ص
130 نادي نسائي رياضي على مستوى المملكة
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صحيفة المرصد : كشفت مصادر مطلعة أنه لن يتم تسليم الرخص للأندية النسائية الخاصة بعد إقرار خصخصتها، إلا عند تخصيص حضانات للأطفال، إضافة إلى كون الأندية ملائمة لعادات وتقاليد المجتمع، وكشف وجود 130 ناديا جاهزا للسيدات على مستوى المملكة، وهي فقط في انتظار التصاريح، وأوضح أن هذه النوادي «خاصة» عدا الأندية الأخرى.

وأكدت المصادر حسب صحيفة «عكاظ» أن الهيئة العامة للرياضة تجري ورش عمل، واجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارات التعليم، والعمل، والتجارة، من أجل إطلاق العديد من البرامج التي تستهدف الرياضة المجتمعية ونشرها من خلال مراكز، وصالات نسائية في مناطق ومحافظات المملكة كافة.

وأضافت المصادر أن وكيلة رئيس الهيئة العامة للرياضة للقسم النسائي الأميرة ريما بنت بندر تعمل على استثمار منشآت الجامعات من خلال توقيع اتفاقات ما بين الهيئة والجامعات. وأضافت أنه من المنتظر أن تكون لهذه الخطوات آلية عمل وتطبيق خلال الفترة القادمة.

ولفتت المصادر إلى أن هذا يعتبر إيذانا بدخول الرياضة النسائية، وفق تنظيم معين، وبينت أن هذه الرياضة هي الرياضة التي تستهدف صحة المرأة، وأوضحت أن الوظائف ستكون متنوعة ما بين وظائف رقابية على الصالات الرياضية، ومتابعة تأهيل الكوادر النسائية، والمتدربات، وغيرها من الوظائف، إذ لن يقتصر التوظيف على الوظائف القيادية فقط بل سيكون هنالك تنوع في الوظائف.



تعليقات ( 27 )

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  1. 27
    18 نوفمبر, 2016 , 8:21 ص

    الخيار حبه حبه

    لا تعليق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 26
    18 نوفمبر, 2016 , 8:08 ص

    المحامية

    و إن كنّا تأخرنا كثيراً إلا أنها خطوة في الطريق الصحيح ستؤتي ثمارها. نتمنى أن نرى خطوات إيجابية أخرى تصب في صالح المجتمع و تنصف المرأة و ترفع عنها المعاناة و أولها قيادتها للسيارة. مبروك 🇸🇦🌹
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  3. 25
    18 نوفمبر, 2016 , 8:02 ص

    اكل العنب حبه حبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 24
    18 نوفمبر, 2016 , 7:19 ص
    عدد التعليقات:887

    سامية

    ٢٣ سعودية/ لاتلومينه خبر يجلط 😂😂😂وبحول الله نسمع خبر السماح بقيادة السيارة قريبا إن شاء الله .
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  5. 23
    18 نوفمبر, 2016 , 7:02 ص

    سعوديه

    الحازمي/ اللهم ..عساعا تقوم ساعتك
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  6. 22
    18 نوفمبر, 2016 , 7:02 ص

    سعد الدوسري

    قرار سليم،،،ممارسه الرياضه،،،يجب أن تكون للجميع،،،وبالنسبه للمرأة يجب أن تكون وفق الضوابط الشرعيه،،،وفق الله تعالى،،،الجميع لما يحبه ويرضاه...
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  7. 21
    18 نوفمبر, 2016 , 7:01 ص

    وشك وشك

    المراءه العصريه تلعب رياضه علشان تنحف...ولو اشتغلت في البيت كان افضل
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  8. 20
    18 نوفمبر, 2016 , 6:56 ص
    عدد التعليقات:5817

    المنتصر بالله

    مافيه رياضه عندنا قال رياضه قال
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  9. 19
    18 نوفمبر, 2016 , 6:53 ص
    عدد التعليقات:5817

    المنتصر بالله

    مافيه رياضه ومن تبي رياضه نسفر راعي الغنم وتصير بداله تركض خلف الطليان والصخول والمراييع وتمسك إذن خضير تصبح رياضيه 100 في ميه صح يا شيهانه كلامي علم يااختاه 🌿
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  10. 18
    18 نوفمبر, 2016 , 6:52 ص

    شدو حيلكن ياحريم ماعاد نبغى نشوف سمنه وكروش وشحوم وهشاشة عظام العبن رياضة وسوو تمارين رياضية ومافي احلى من الرشاقة والاناقة 😍
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  11. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 6:48 ص
    عدد التعليقات:5817

    المنتصر بالله

    رياضه للمرأة ههههههه والمدربين من أي دوله رياضة المرأة هو حلب المعزا والغنم وتدهر في المطبخ وغسيل ملابس صح يا أم 🌳🌲سدره
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  12. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 6:48 ص

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    بنت ترامب حلوه أدورها دواء تحت السدرة
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  13. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 6:46 ص

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    ليه نوادي من يطبخ لي ابي امي ابي ابوي اهيئ اهيء اهيء
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  14. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 6:42 ص

    تنبيه

    زمن عجيب ، ابو صلفح 👉 لذكر ( غير ) سعودي . للتنبيه
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  15. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 6:37 ص

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    أصبح عمل التمارين وتحت أخصائين غذا و تمارين في متناول الكل ،، اذا لا تودين الحضور للنادي عليك عمل التمارين في المنزل بواسطة مدربة أوبهه ع السيدي ،، والعبي و تمططي يا سندرلا .
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  16. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 6:36 ص
    عدد التعليقات:887

    سامية

    خبر سار جدا ورائع والأروع الصورة الرمزية 😍 الخبر والصورة بتجيب كوابيس للإخونجية👹والدعشاوية👹 😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(20)
  17. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 6:33 ص

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    رياضة المرأة في النوادي المخصصة لها ، عمل رائع مطي ارقولك يا حسنيه !
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  18. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 6:31 ص

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    مازال صلفوح الرياض يتسكع في شوارعنا ، و يدس السم في العسل ؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  19. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 6:30 ص

    ت1 ههههه من جد يتغزلون ببنت ترامب .وعلى رياضة المراة وسواقتها يسولك ضجة مادري وش يحسون فيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  20. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 6:29 ص

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    السمنه ؟؟ الرياضة 👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  21. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 6:26 ص

    أبو مصلفح الرياض

    ياشباب النوتيلا عليه تخفيض ب20 ريال
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  22. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 6:25 ص

    أبو مصلفح الرياض

    الله أكبر لابد من إكتمال البنية الجسمانية السليمة بعد ماتم إكتمل البنية السريالية العقلية نعم هكذا تورد الإبل ياحميدان
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  23. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 6:23 ص

    الحازمي

    اللهم أقم الساعة مستني ايه يارب كمان ما كله ظهر وبان ..
    لا يعجبني(2) اعجبني(6)
  24. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 6:22 ص

    الحمد الله

    حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  25. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 6:21 ص

    زورو

    شي طيب والى الامام
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  26. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 6:20 ص

    خطوة ممتاز لصالح المرأه وحفاظا على صحة المرأه من جميع الامراض واولها السمنه
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  27. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 6:19 ص

    زمن عجيب

    الحين يجونك الي كانو يتغزلون في بنت ترامب ويهاجمون رياضة المراة 😂
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