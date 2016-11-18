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كشف تفاصيل “الجثة المتعفنة” فى صحراء البكيرية

18 نوفمبر, 2016 , 6:58 ص
كشف تفاصيل “الجثة المتعفنة” فى صحراء البكيرية
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صحيفة المرصد : صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة القصيم الرائد بدر السحيباني، أن شرطة محافظة البكيرية تلقت بلاغا الساعة التاسعة صباح أول من أمس، يتضمن العثور على جثمان وافد من جنسية أفريقية في العقد الرابع من العمر، مطمورا في منطقة صحراوية قرب مزرعة جنوب محافظة البكيرية.

وأشار إلى أن المختصين بشرطة البكيرية وخبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي استكملوا إجراءات الضبط والاستدلال اللازمة، والتي أوضحت وصول الجثة إلى حالة عفن متقدم بعد مضي قرابة الشهرين على وجودها بذلك الموقع وفقا لما ورد بصحيفة “الوطن”.

وأضاف السحيباني أن أعمال البحث والتحري أسفرت عن التوصل للجاني خلال وقت وجيز، وهو مقيم من جنسية آسيوية في العقد الثالث من العمر، حيث أقر عند سماع أقواله بارتكابه الجريمة، إثر مشاجرة وقعت بينه وبين المجني عليه، وقيامه بالاعتداء على المجني عليه بعصا غليظة وإخفاء الجثمان في مكان منزوٍ، وتغطيته بمخلفات الأخشاب والإطارات التالفة.

وقال إنه تم إيداع المتهم التوقيف وضبط الأداة المستخدمة، وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص.



تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 8:19 ص

    محمدالجعيد

    الدم مايروح
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  2. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 7:18 ص
    عدد التعليقات:5817

    المنتصر بالله

    وجميعهم الإفريقي والآسيوي مخالفين ومتخلفين ويشتغلون في التجاره هذه نتائج وجود أكثر من 11 مليون وافد لسنا في حاجه لهم وقاطعين رزق المواطنين في ارزاقهم ووووووووووو
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  3. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 7:16 ص

    ابو فارس

    حسبنا الله ونعم الوكيل فعلا الدم مايضيع .
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  4. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 7:10 ص
    عدد التعليقات:529

    ابونواف...

    سبحان بشر القاتل بالقتل ولوبعد حين النفس متصوره -الشكر للجهات الامنيه لسرعة كشفها للجاني واطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات
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