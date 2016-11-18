إصابة شخصين في “حفل زواج” إثر سقوط مقذوف بمحافظة الخوبة – صور

صحيفة المرصد : أصيب شخصان في حفل زواج بمركز الخوبة في محافظة الحرث جنوب منطقة جازان، عقب تعرضهما لمقذوف عسكري انطلق من الأراضي اليمنية.

وبحسب ما أوردت قناة “الإخبارية” على حسابها بموقع “تويتر” أمس الخميس، فإن المنطقة التي تم استهدافها هي قرية العطايا، حيث سقط المقذوف العسكري على حفل زواج.