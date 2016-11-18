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إصابة شخصين في “حفل زواج” إثر سقوط مقذوف بمحافظة الخوبة – صور

18 نوفمبر, 2016 , 8:55 ص
إصابة شخصين في “حفل زواج” إثر سقوط مقذوف بمحافظة الخوبة – صور
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صحيفة المرصد : أصيب شخصان في حفل زواج بمركز الخوبة في محافظة الحرث جنوب منطقة جازان، عقب تعرضهما لمقذوف عسكري انطلق من الأراضي اليمنية.

وبحسب ما أوردت قناة “الإخبارية” على حسابها بموقع “تويتر” أمس الخميس، فإن المنطقة التي تم استهدافها هي قرية العطايا، حيث سقط المقذوف العسكري على حفل زواج.

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تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    18 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص
    عدد التعليقات:4379

    العنيد

    صلو على النبي اللهم صل وسلم عليه !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 18
    18 نوفمبر, 2016 , 10:43 ص

    الأمانة

    نعم اختي هناك حرب غذائيه على للمسلمين تسببت الأمراض خطيره قلما سلم للمسلمين منها
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  3. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    مبغض الدواعش

    والله لا اضربنك في **ياحوثي تشتي تضرب بيوتنا والله ما تقدر ضربوا راسك...
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  4. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 10:33 ص

    مبغض الدواعش

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 10:31 ص

    مبغض الدواعش

    والله لا اطردنك ايوه الحوثي يشتي ام قات لو رجال ي حوثي شاء اقابلك والله ****
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  6. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 10:28 ص

    مبغض الدواعش

    ماهو مخبر فيانك طاحت ما تشأ ي حوثي لعنك الله والله لاحرقنك هههه لهجه الجوازنه حلوه فديتهم...
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  7. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    حسنيه الحسون

    تعليق مخالف
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  8. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 10:22 ص

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    موت بغيضك ههههه
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  9. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    مبغض الدواعش

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  10. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 10:01 ص

    مبغض الدواعش

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  11. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳

    ندق خشومهم ذق بالطيران و نرد عليهم للقرود بالجبال الحوثة ترقبو الرد
    لا يعجبني(0) اعجبني(9)
  12. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 9:58 ص

    جنوبية..🌻🌻

    الحمدلله جات على كذا تقومو بالسلامة
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  13. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 9:46 ص

    مبغض الدواعش

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  14. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 9:43 ص

    مبغض الدواعش

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  15. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 9:40 ص

    مبغض الدواعش

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  16. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 9:39 ص

    مبغض الدواعش

    اليمنيون خطر فهم لا يعرفون الخوف لا في الجاهليه ولا في الحاضر ...
    لا يعجبني(40) اعجبني(9)
  17. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 9:36 ص

    Ymni mahbob

    تعليق مخالف
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  18. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 9:34 ص

    Ymni mahbob

    تعليق مخالف
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  19. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 9:24 ص

    لاحول ولاقوة الابالله

    لابد من اخلاء المناطق القريبة من الحدود من المقيمين اليمنيين فهم من يعطي الحوثيين الاحداثيات والمواقع المهمه والمزدحمة بالمواطنين ولابد من حسم المعركة باسرع وقت
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