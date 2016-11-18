إصابة شخصين في “حفل زواج” إثر سقوط مقذوف بمحافظة الخوبة – صور

صحيفة المرصد : أصيب شخصان في حفل زواج بمركز الخوبة في محافظة الحرث جنوب منطقة جازان، عقب تعرضهما لمقذوف عسكري انطلق من الأراضي اليمنية.
وبحسب ما أوردت قناة “الإخبارية” على حسابها بموقع “تويتر” أمس الخميس، فإن المنطقة التي تم استهدافها هي قرية العطايا، حيث سقط المقذوف العسكري على حفل زواج.
تعليقات ( 19 )
عدد التعليقات:4379
العنيدصلو على النبي اللهم صل وسلم عليه !!
الأمانةنعم اختي هناك حرب غذائيه على للمسلمين تسببت الأمراض خطيره قلما سلم للمسلمين منها
مبغض الدواعشوالله لا اضربنك في **ياحوثي تشتي تضرب بيوتنا والله ما تقدر ضربوا راسك...
مبغض الدواعشتعليق مخالف
مبغض الدواعشوالله لا اطردنك ايوه الحوثي يشتي ام قات لو رجال ي حوثي شاء اقابلك والله ****
مبغض الدواعشماهو مخبر فيانك طاحت ما تشأ ي حوثي لعنك الله والله لاحرقنك هههه لهجه الجوازنه حلوه فديتهم...
حسنيه الحسونتعليق مخالف
أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳موت بغيضك ههههه
مبغض الدواعشتعليق مخالف
مبغض الدواعشتعليق مخالف
أدور على دواء عيوني تحت السدرة🌳ندق خشومهم ذق بالطيران و نرد عليهم للقرود بالجبال الحوثة ترقبو الرد
جنوبية..🌻🌻الحمدلله جات على كذا تقومو بالسلامة
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مبغض الدواعشتعليق مخالف
مبغض الدواعشاليمنيون خطر فهم لا يعرفون الخوف لا في الجاهليه ولا في الحاضر ...
Ymni mahbobتعليق مخالف
Ymni mahbobتعليق مخالف
لاحول ولاقوة الاباللهلابد من اخلاء المناطق القريبة من الحدود من المقيمين اليمنيين فهم من يعطي الحوثيين الاحداثيات والمواقع المهمه والمزدحمة بالمواطنين ولابد من حسم المعركة باسرع وقت