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بالصور.. تعرف على اليهودي الذي غيّرت ابنة ترامب دينها من أجله وأطاح بحاكم ولاية أمريكية

18 نوفمبر, 2016 , 15:02 م
بالصور.. تعرف على اليهودي الذي غيّرت ابنة ترامب دينها من أجله وأطاح بحاكم ولاية أمريكية
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صحيفة المرصد: نجح اليهودي غاريد كوشنر، زوج إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي الجديد، في أن يصبح أقوى صهرٍ تطأ قدماه البيت الأبيض، وفقا لما نقله موقع “”هافينجتون بوست”.
كوشنر، هو رجل الأعمال والناشر وعملاق العقارات، الذي يبلغ من العمر 35 عاماً- أحد الأفراد الأساسيين بفريق ترامب الانتقالي، ويعتبر المدير الفعلي لحملة انتخابات “ترامب” فقد كان يقدم النصائح لترامب بخصوص الاستراتيجية التي ينبغي له اتباعها، وكان يقوم بصياغة خطابات ترامب، وكذلك قام بإدارة الحملة الإعلامية الخاصة بترامب على وسائل الإعلام الرقمية، وفق تقرير نشرته صحيفة الغارديان البريطانية، الخميس 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2016.

 
ويعمل كوشنر الآن، في قلب عملية انتقال ترامب الفوضوية للسلطة، والتي وصفتها وسائل الإعلام بأوصافٍ مختلفة للإشارة إلى الاقتتال الداخلي بالحملة، كتشبيهها بعمليات التطهير على طريقة ستالين، أو بمعارك الأسلحة البيضاء؛ إذ إنه تمت إقالة كريس كريستي -حاكم ولاية نيوجيرسي- من منصب مدير الفريق الانتقالي يوم الجمعة، وعُيِّنَ بدلاً منه نائب الرئيس المنتخب، مايك بينس.
يُزعَم أن إقالة كريستي من منصبه كانت بسبب العداء القائم بينه وبين كوشنر؛ إذ قام كريستي أثناء عمله مدعياً فيدرالياً برفع بعض الدعاوى القضائية ضد تشارلز كوشنر، والد غاريد، والذي أُدِينَ بسبب تهمٍ عديدة؛ منها التهرب الضريبي والتلاعب بالشهود وإقامة حملات تبرعات غير قانونية. حصل تشارلز على حكمٍ بالسجن لمدة عامين، قضى منها عاماً واحداً ثم تم إطلاق سراحه. وبينما كان تشارلز بالسجن، تولى غاريد مهمة إدارة أعمال والده.

 
وخلال الأسبوع الجاري تمت إقالة عضوين آخرين من فريق ترامب الانتقالي، وهما مايك روجرز الذي كان مسؤولاً عن تولي شؤون الأمن القومي، وماثيو فريدمان أحد أفراد جماعات الضغط السياسي، والذي تربطه علاقات وثيقة برجال الأعمال والحكومات الأجنبية. وكلاهما كان حليفاً لكريستي.
لدى كوشنر صفةً ما تميزه عن حاشية ترامب اليمينية: فهو يهودي (تحولت إيفانكا ترامب إلى اليهودية عند زواجها به عام 2009، ولديهما الآن 3 أطفال يدينون باليهودية الأرثوذكسية). دافع غاريد دائماً عن الاتهامات المستمرة لترامب بمعاداته للسامية، وكتب مقالاً للدفاع عنه نشرته صحيفة “نيويورك أوبزرفر” التي يمتلكها.

 
يصف ترامب صهره غاريد بالرجل العظيم. كما قام ترامب أيضاً بفعلٍ غير مسبوق؛ إذ يُقال إنَّه قد طلب تصريحاً أمنياً لحضور غاريد لجلسات الاستماع الرئاسية شديدة السرية، والتي كانت الأولى منها يوم الثلاثاء الماضي. ومن غير الواضح ما إن كان هذا الطلب سيتم الموافقة عليه أم لا، ولكنه يُعَد اختلافاً مذهلاً عن الرؤساء السابقين، وربما يؤدي إلى اتهام ترامب بالمحسوبية.
طبقاً لتصريح ريتشارد باينتر -المحامي السابق بالبيت الأبيض في أثناء تولي جورج بوش للرئاسة- لوكالة أسوشييتد برس الإخبارية، تظل خيارات غاريد وإمكانية تعيينه بالبيت الأبيض محدودة، وذلك لعلاقته العائلية بترامب؛ إذ أقر الكونغرس مشروع قانون عام 1967 يمنع الرئيس من تعيين أيٍ من أفراد عائلته -ومن ضمنهم أصهاره- بالبيت الأبيض أو إحدى الوكالات التي يشرف عليها، وذلك للقضاء على المحسوبية. وكان هذا القانون قد تم تمريره بعد تعيين الرئيس الأميركي السابق جون كيندي لأخيه روبرت بمنصب المدعي العام.

 
ولكن القانون لا يستطيع منع كوشنر من العمل مستشاراً بشكلٍ مجاني، ويشك القليلون في إمكانية لعب كوشنر دوراً حاسماً في تشكيل سياسة فترة ترامب الرئاسية. وفي أثناء اللقاء الخاص بين ترامب وأوباما الأسبوع الماضي، كان كوشنر يتجول بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض ويجري حديثاً طويلاً مع مدير موظفي أوباما. وعندما وصل كوشنر إلى الجناح الغربي بأصواته الصاخبة، سأل معاوني أوباما قائلاً: “كم شخص من هؤلاء سيبقى بالبيت الأبيض؟”؛ إذ لم يكن يعلم أن جميع موظفي الجناح الغربي سيرحلون برحيل أوباما في نهاية ولايته الرئاسية.
يمتلك غاريد علاقات قوية بالعديد من الشخصيات المهمة، كهنري كيسينغر، وروبرت مردوخ، كما قام من قبل باستقبال العديد من السفراء الأجانب. ومع أن غاريد لم يشغل أي منصب رسمي بالحكومة من قبل كترامب، ولكن يبدو الآن أنه يتم إعداده ليصبح أكثر أهمية من غيره من أصحاب تلك المناصب.

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تعليقات ( 26 )

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  1. 26
    18 نوفمبر, 2016 , 16:55 م
    عدد التعليقات:5821

    المنتصر بالله

    لو من عشقها من أهل العارض هل يقدر يغير وزنية بليتينها ويتزوجها لا أعتقد ذلك لأننا شاطرين بس في الهياط والمهابد والمرامح والصقل والبربسه في الحوش 112 هههههههههه خخخخخخ
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  2. 25
    18 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    آبك علامك علانا

    آثاريهم من قوم مردخاي أنا من شفت خشته طرمب ونا غاسلن يدي وخسر ويقولون دفه واحد كم مليون لين وقف على رجليه رغم أنه يختلف عنه في الدين والعرق والقاره ووووووو وووو ووووووووووووووو
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  3. 24
    18 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    آبك علامك علانا

    طبع اليهودي خبيث يعرف وشلون يعيش أما يجيك يلعب على وتر الدين أو على وتر المال هكذا شكلهم يهود الدونما شغالين في جميع أصقاع العالم لعن الله اليهود والنصارى والشيعه والمجوس واذنابهم في كل مكان وزمان وجع
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  4. 23
    18 نوفمبر, 2016 , 16:30 م
    عدد التعليقات:897

    سامية

    يمنية١٨ لأن قدامها مراية مقابلة للي خلفها فتتكون صور لانهائية 😇🙃
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  5. 22
    18 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    مثقفين وفي الراي متفقين وحياتهم سعيدة مايعرفون التحريض والشرط والمحاكم اللهم اكفنا اهل اشر والحياة معاهم
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  6. 21
    18 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    مردخاي

    وش علينا منهم
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  7. 20
    18 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    آبك علامك علانا

    هههههههه لوكنت عندهم علي الحرام غير اقلبها مسلمه والقبيله هيلاوي مشيامب 💘
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  8. 19
    18 نوفمبر, 2016 , 16:26 م

    بقايا مشاعر.....♡

    لفت نظري تماسك اسرته رغم ان كل مجموعه لهم من ام لكنهم ملتفون حوله وترامب بالرغم انه طلق حريمه لكنه اهتم بعياله لاعنف اسري ولادار الحمايه تعليم عالي وعقول نظيفه صحيح الاب لك عليه كلامه سخيف بعض الاحيان
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  9. 18
    18 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    يمنيه

    شوفوا المرايه خلف بنت ترامب في الصوره الثالثه شكلها غربب مكرره كيف تكون كوذا
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  10. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 16:19 م
    عدد التعليقات:897

    سامية

    ودي أشوف وجه راعي القصيدة وقت ماهو يشوف الصور خاصة الصورة ماقبل الأخيرة 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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  11. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    منال

    بنته الثانيه بياخذها ايراني او روسي/ زواج سياسي ومصالح
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  12. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    جيهان

    كمان زوجها اجمل منها -لا بس يهودي يع--اهي متوفقه اتزوجت حبيبها وخلفت منه وكمان ملياردير ووسيم مالت ع حظنا ههه-اهم شي الصحه
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  13. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    عيد

    هل يجوز لليهودي ان يتجوز مسيحية والعكس نريد فتوى من كبار العلماء في هذا الشأن ونشرها في الجريدة الرسمية حتى نطيع ولاة الامر
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  14. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    ههههههه

    افااااا يا ايفانكا طرامب مالقيتي الا يهودي ليه وش فيه الأسباني ما يعجب ليه بس ليه
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  15. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    فواز

    الهمداني الذكي اللي يتبع رزقه على الكتاب والسنة طال عمرك موب بالطريقة اللي تعجبه بل الطريقة اللي شرعها الله وبينها والرزق الحقيقي طال عمرك في الآخرة
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  16. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    شوف انسب ماهو نسب الحافي اما ياكل مال نسيبه او بخيل ومسكين ومايستاهل بنتنا شوفي وانا بوكي وشوفي وانا امك اعملي له مشاكل وجننيه حتى يضربك واطمحي منه ولامنه جاعندي والله لاوريه النجوم القائله وانا ام فل
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  17. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    ياعرب

    إنتبهوا من ترامب ولاتنخوا له ولو على رقبتكم بينوا له القوه لا الإنكسار وإن كانت مصالحكم بيده نصيحه إن وقف معكم مره بيصفعكم تسعه وتسعين مره موقف واحد موحد صادق يغير امه
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  18. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران

    اليهوديه ثراء ثقافه علم
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  19. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    خزعبلات نفسية !

    التجسس له فوائد كثيرررره !
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  20. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 15:34 م

    ياسمين 🌸

    ضحكتهم مو من القلب
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  21. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    sar-al-sa

    ومن الحب مافعل الاعاجيب ولو كان عربيا ولا اقول مسلما لحدث له ماحدث للفايد وديانا في بريطانيا الذان حبا بعضهما فتم التخلص منهما
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  22. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 15:31 م

    الراصد

    كلهم يهود كلاب سلط الله عليهم دينهم واحد
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  23. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    الهمداني

    كل واحد يعبد ربه بالطريقة اللي تعجبه والذكي يتبع رزقه
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  24. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 15:22 م

    شجاع

    اذاً نعتبرة الرأيس القادم بعد ترامب فهذه العائله ستكون بمثابه عائلة الاسد التي اعتبرت سلامة سوريا بالاسد او تدمير سوريا للابد والايام بيننا ولن تعود امريكا كما كانت بعد ان اصبحت ادارتها ادارة شركات
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  25. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    الى داعش والروافض والليبرالية

    الولاء عندنا وصل لإيران وللغرب يريدون ان يهدمو وطنهم لكي ترضى اسيادهم عنهم حسبنا الله ونعم والوكيل .....ستظل سنة الله ورسوله منهجنا وسيظل الوطن شامخا ً رغما ً عنهم ....
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  26. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 15:09 م

    منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران

    الدواعش حسره وندامه
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