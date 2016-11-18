«العمل» تكشف شروط الحصول على مكافأة الإبلاغ عن المخالفات

صحيفة المرصد:تلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، نحو 870 بلاغاً من مواطنين في كافة مناطق المملكة، عبر تطبيق “معا للرصد” منذ إطلاقه يوم الأحد 1438/2/6 هـ حتى يوم أمس الخميس، ويتيح التطبيق لعملاء الوزارة الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل، ومنحهم مكافأة مالية تبلغ 10% من قيمة المخالفة عند تحصيلها.

ووفقاً للتقسيم الإداري لمناطق المملكة، أبان الفالح أن منطقة الرياض تصدرت مناطق المملكة في عدد البلاغات بـ323 بلاغاً، تمثل نحو 37% من إجمالي البلاغات في المملكة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 287 بلاغاً، شكلت نحو 33% من إجمالي البلاغات على مستوى المملكة.

وجاءت المنطقة الشرقية في المرتبة الثالثة بـ 127 بلاغاً، لتستحوذ على نحو 15%، ثم منطقة عسير بـ 39 بلاغًا، فالمدينة المنورة بـ 38 بلاغاً، بينما حلت منطقة جازان في المرتبة السادسة بـ 28 بلاغاً، تلتها منطقة تبوك بـ 11 بلاغاً، ومنطقة الباحة بـ 6 بلاغات، ثم منطقة الجوف بـ 5 بلاغات، ومنطقة الحدود الشمالية بـ 4 بلاغات، وبلاغ واحد لكل من منطقتي حائل ونجران.

وأكد وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل، الدكتور محمد الفالح، أن الإبلاغ عن مخالفات سوق العمل عبر تطبيق معاً للرصد يجعل المجتمع شريكاً فاعلاً في اكتشاف مكامن الخلل في سوق العمل، لافتاً إلى أن مكافأة الـ 10%، التي أقرتها الوزارة للمبلِّغ “المتعاون” تأتي وفقاً لمواد نظام العمل، الذي أعطى الوزير الحق في منح المبلِّغ “المتعاون” نسبة من المكافأة، تقديراً له لمساهمته في رصد المخالفة، ومساعدة موظفي التفتيش في رصد المخالفات.

وأشار الفالح إلى أن معايير استحقاق المكافأة للمبلغ تتضمن أن يتم تقديم البلاغ عن طريق تطبيق معاً للرصد، وأن تكون بيانات المبلّغ المدخلة صحيحة، وألا تكون المخالفة قد تم ضبطها خلال الـ 30 يوماً السابقة لتاريخ البلاغ لنفس المنشأة ونفس المخالفة، بالإضافة إلى أن تكون المخالفة قد أقرت، وتم تحصيل قيمة المخالفة بعد انتهاء فترة إجراءات الاعتراض أو إجراءات التسوية، وفي حال وجود ثلاث بلاغات غير صحيحة متتالية خلال شهر من نفس المبلّغ يتم حجبه عن الإبلاغ.