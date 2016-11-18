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خادمة أفريقية تصدم أسرة كويتية بعد عام من عملها في المنزل!

18 نوفمبر, 2016 , 21:40 م
خادمة أفريقية تصدم أسرة كويتية بعد عام من عملها في المنزل!
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صحيفة المرصد: ساق القدر مواطنة كويتية لاكتشاف حقيقة خادمة جلبتها من أوغندا، واكتشفت فيما بعد أنها رجل وليست إمرأة!.

وتفصيلًا، استقدمت المواطنة الجارية من أوغندا، لتعمل لديها في المنزل، وذلك بعد أن أخضعتها للفحص الطبي، ثم لاحظت بعد عام كامل من العمل لديها، أن المواطنة تعمل بنشاط غريب داخل البيت، ولديها تفاحة آدم.

ولاحظت المواطنة أن الفتاة مفتولة العضلات وتستطيع حمل خيشة عيش بيد واحدة، وهو ما جعلها تفكر في الأمر، حيث بدأ الشك يدخل إليها. حاولت المواطنة الكشف عن جاريتها، فرفضت، فأخبرت زوجها بالأمر، فقام بفحصها وتبين أنها ذكر وليست أنثى.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    18 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    شجاع

    الله يستر دامكم سلمتو من الاعتداء الباقي .... المهم عسى بنت الاجواد ماهي من اللي لبسها ب***
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  2. 28
    18 نوفمبر, 2016 , 23:17 م

    وجهه نظر

    تفاحة آدم[1] أو الحَرْقَدَة[1] أو عقدة الحنجرة[1] أو جوزة الحلق[2] أو الشامخة الحنجرية[2] هو اسم يطلق على جزء بارز يظهر في الجزء الأمامي للرقبة،
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  3. 27
    18 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    abood

    اجل جاريه وفي اي سوق نريد ان****
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  4. 26
    18 نوفمبر, 2016 , 22:52 م

    ابو عمر١١١

    عيش؟؟؟ خيشه؟؟؟ عيش قصدكم خبز او رز ؟؟؟
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  5. 25
    18 نوفمبر, 2016 , 22:50 م

    سعيد

    تفاحه ادم يعني ***
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  6. 24
    18 نوفمبر, 2016 , 22:46 م

    الشهري

    شكلها كانت جالسه ***
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  7. 23
    18 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    تهاني

    طيب عادي اهم شي تشتغل زين وتشيل كيس العيش بيدوحدة
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  8. 22
    18 نوفمبر, 2016 , 22:37 م

    بديت اشك في شغالتنا الاثيوبية يوم من الايام عطت شغالتنا البغالية طراق وتقلبت ب الارض ثلاث مرات يمكن تكون رجل !
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  9. 21
    18 نوفمبر, 2016 , 22:36 م

    زياد

    *** هم من خادمات الوافدات..كويتي ثلاث او اربع شغالات في البيت😂😂😂😂
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  10. 20
    18 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    والله عام كامل ولا يكتشفونها مصيبه

    لكن الخبر صياغته ذكرتني بالشماغ ايّام الطيبين يالبسونه بدون مرزام ،، يعني **** وتفاحة آدم وخيشة عيش !!!!؟؟؟
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  11. 19
    18 نوفمبر, 2016 , 22:28 م

    مافهمت تفاحة ادم؟؟
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  12. 18
    18 نوفمبر, 2016 , 22:26 م
    عدد التعليقات:1984

    عاشق الجورري

    مصيبة بأن تكتشف بأن العملة المنزلية رجل والعكس ،،، تبادل أدوار في الحياة !
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  13. 17
    18 نوفمبر, 2016 , 22:26 م

    بركود

    هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه
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  14. 16
    18 نوفمبر, 2016 , 22:22 م

    من حرر الخبر ؟!

    اجل الجارية رجل
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  15. 15
    18 نوفمبر, 2016 , 22:17 م

    أبجد هوز

    من أجل شرح مما قد يصعب فهمه من الخبر أعلاه، فخيشة عيش بالكويتي تعني كيس رز بلهجتنا.
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  16. 14
    18 نوفمبر, 2016 , 22:16 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    شعر جنيه أعوذ بالله بعدين مين **** اللي يستقدم مثل ذي اﻷشكال ؟
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  17. 13
    18 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    ميادة

    جاريتها يعنى عبدتها سلامات من اي ****
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  18. 12
    18 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    ابو حامد

    الكشف على ***!!!! ****
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  19. 11
    18 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    واضح من طقعته الرجال له طقعه مدويه
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  20. 10
    18 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    أفريقي

    *** أكثر من صدمة تلك الكويتيه بجاريتها الرجل فقد نكون في عصر تبادل الصدمات.
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  21. 9
    18 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    شايم

    ***تقنعهم مكاتب العمالة في بلادهم حتى يحصلو على فرصة عمل ***
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  22. 8
    18 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    تفاحة آدم !!
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  23. 7
    18 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    مسمار

    لو فلبيني نقوول معقول فهم متشابهون اناثهم كذكورهم لكن اوغندا فرررق يبان شكل الخال هههه عموما لاحظت مصطلح جاريه هل عاد سوق***
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  24. 6
    18 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    هدوء

    كيف تفحصها...........
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  25. 5
    18 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    ابوبنيان

    جارية وتفاحة اسقني من النبيذ ياغلام
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  26. 4
    18 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    سعودي غيور

    ياساتر سنه وهو عندها في البيت على انها خاددمة
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  27. 3
    18 نوفمبر, 2016 , 21:49 م

    هده ساحره والله اعلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  28. 2
    18 نوفمبر, 2016 , 21:48 م

    مواطن

    الله يفكهم ولايبلانا بالخادمات. راح زمن الطيبين المرأة تغسل وتطبخ ** وتربي أولادها احسن تربية.
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  29. 1
    18 نوفمبر, 2016 , 21:45 م

    REALITY

    ايه هذي الاخبار اللي تفتح النفس
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