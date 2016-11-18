خادمة أفريقية تصدم أسرة كويتية بعد عام من عملها في المنزل!

صحيفة المرصد: ساق القدر مواطنة كويتية لاكتشاف حقيقة خادمة جلبتها من أوغندا، واكتشفت فيما بعد أنها رجل وليست إمرأة!.
وتفصيلًا، استقدمت المواطنة الجارية من أوغندا، لتعمل لديها في المنزل، وذلك بعد أن أخضعتها للفحص الطبي، ثم لاحظت بعد عام كامل من العمل لديها، أن المواطنة تعمل بنشاط غريب داخل البيت، ولديها تفاحة آدم.
ولاحظت المواطنة أن الفتاة مفتولة العضلات وتستطيع حمل خيشة عيش بيد واحدة، وهو ما جعلها تفكر في الأمر، حيث بدأ الشك يدخل إليها. حاولت المواطنة الكشف عن جاريتها، فرفضت، فأخبرت زوجها بالأمر، فقام بفحصها وتبين أنها ذكر وليست أنثى.
تعليقات ( 29 )
شجاعالله يستر دامكم سلمتو من الاعتداء الباقي .... المهم عسى بنت الاجواد ماهي من اللي لبسها ب***
وجهه نظرتفاحة آدم[1] أو الحَرْقَدَة[1] أو عقدة الحنجرة[1] أو جوزة الحلق[2] أو الشامخة الحنجرية[2] هو اسم يطلق على جزء بارز يظهر في الجزء الأمامي للرقبة،
aboodاجل جاريه وفي اي سوق نريد ان****
ابو عمر١١١عيش؟؟؟ خيشه؟؟؟ عيش قصدكم خبز او رز ؟؟؟
سعيدتفاحه ادم يعني ***
الشهريشكلها كانت جالسه ***
تهانيطيب عادي اهم شي تشتغل زين وتشيل كيس العيش بيدوحدة
زياد*** هم من خادمات الوافدات..كويتي ثلاث او اربع شغالات في البيت😂😂😂😂
والله عام كامل ولا يكتشفونها مصيبهلكن الخبر صياغته ذكرتني بالشماغ ايّام الطيبين يالبسونه بدون مرزام ،، يعني **** وتفاحة آدم وخيشة عيش !!!!؟؟؟
عدد التعليقات:1984
عاشق الجورريمصيبة بأن تكتشف بأن العملة المنزلية رجل والعكس ،،، تبادل أدوار في الحياة !
بركودهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ه
من حرر الخبر ؟!اجل الجارية رجل
أبجد هوزمن أجل شرح مما قد يصعب فهمه من الخبر أعلاه، فخيشة عيش بالكويتي تعني كيس رز بلهجتنا.
خلك بعيد حبك يزيد 😊شعر جنيه أعوذ بالله بعدين مين **** اللي يستقدم مثل ذي اﻷشكال ؟
ميادةجاريتها يعنى عبدتها سلامات من اي ****
ابو حامدالكشف على ***!!!! ****
أفريقي*** أكثر من صدمة تلك الكويتيه بجاريتها الرجل فقد نكون في عصر تبادل الصدمات.
شايم***تقنعهم مكاتب العمالة في بلادهم حتى يحصلو على فرصة عمل ***
خلك بعيد حبك يزيد 😊تفاحة آدم !!
مسمارلو فلبيني نقوول معقول فهم متشابهون اناثهم كذكورهم لكن اوغندا فرررق يبان شكل الخال هههه عموما لاحظت مصطلح جاريه هل عاد سوق***
هدوءكيف تفحصها...........
ابوبنيانجارية وتفاحة اسقني من النبيذ ياغلام
سعودي غيورياساتر سنه وهو عندها في البيت على انها خاددمة
مواطنالله يفكهم ولايبلانا بالخادمات. راح زمن الطيبين المرأة تغسل وتطبخ ** وتربي أولادها احسن تربية.
REALITYايه هذي الاخبار اللي تفتح النفس