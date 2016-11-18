خادمة أفريقية تصدم أسرة كويتية بعد عام من عملها في المنزل!

صحيفة المرصد: ساق القدر مواطنة كويتية لاكتشاف حقيقة خادمة جلبتها من أوغندا، واكتشفت فيما بعد أنها رجل وليست إمرأة!.

وتفصيلًا، استقدمت المواطنة الجارية من أوغندا، لتعمل لديها في المنزل، وذلك بعد أن أخضعتها للفحص الطبي، ثم لاحظت بعد عام كامل من العمل لديها، أن المواطنة تعمل بنشاط غريب داخل البيت، ولديها تفاحة آدم.

ولاحظت المواطنة أن الفتاة مفتولة العضلات وتستطيع حمل خيشة عيش بيد واحدة، وهو ما جعلها تفكر في الأمر، حيث بدأ الشك يدخل إليها. حاولت المواطنة الكشف عن جاريتها، فرفضت، فأخبرت زوجها بالأمر، فقام بفحصها وتبين أنها ذكر وليست أنثى.