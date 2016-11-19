الداخلية: استشهاد جندي من قوات أمن المنشآت في الدمام

صحيفة المرصد – واس: صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه عند الساعة 1:10 بعد منتصف ليلة السبت 19/2/1438 هـ ، تعرض الجندي في قوات أمن المنشآت عادل بهلول خردلي لإطلاق نار من مصدر مجهول بعد ترجله من سيارته الخاصة بحي النور شمال غرب مدينة الدمام، مما نتج عن استشهاده.
وقد باشرت الجهات المختصة بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية وتحديد دوافعها
تعليقات ( 21 )
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برق الحرم(((((((( دماء جنود بلاد الحرمين ...... أمانة ........وعدم القصاص لها ....... يمنح الخونة والمجرمين الامعان في الغدر بهم واستهدافهم )))))))
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Xx5halidxXتعليق مخالف
من يفهمعمموا الكاميرات في جميع أنحاء الوطن في كل شارع .واجعلوها إلزامية علي المحلات والمحطات والأسواق وخاصتا الشوارع الكاميرات عيون يقظة تساعد الامن بنسبة 95% بالتعرف علي المجرمين والقبض عليهم هكذا الدول الم
معيضرحمه الله وكل شهداء الوطن في اي مكان. الحقيقة كثرت حوادث استهداف رجال الأمن ف*** لابد من الضرب بيد من حديد على هؤلاء المخربين وتقديمهم للعدالة
من يفهم***** جميع دول العالم المتقدمة تلزم اصحاب المحلات الصغيرة بوضع كاميرات من الداخل والخارج..بريطانيا أينما التفت تجد الكاميرا امامك وهي معدل 25 كاميرا للمواطن الواحد .
من يفهملماذا لايتم زرع كاميرات مراقبة علي الطرقات والمرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات إلى اخره؟ كاميرا واحدة فقط متحركة تكفي بحيث تثبت بالتسجيل الرقمي في اماكن مختلفة حيث انها تكفي عن مئات البشر
منصورحسبي الله عليهم الروافض الملاعين الارهاپيين هم من يحاولون زرع الفتنةفي البلادالطاهرةلايحترمون من سهرليناموامطمأنين
شيعيتصحيح الله موجود
شيعيالله موجد يظهر الحق ويزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
عالمي واثقالله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
الله اكبرالى متى السكوت عن ***
مرسي الزهراني****ابحثوا عن الدواعش
مواطن زائريظهر ان الحاله تتكرر..ﻻبد من اخذالحيطه ولبس ضدللرصاص وسيارات رجال امننا ضد الرصاص..فارواحهم غاليه فهم اﻻمن بعدالله..وسرعة القبض ع الجناة وتعليقهم احياء بمدخل العواميه حتى الموت..
١وين بيروح المجرم هذي دوله والله لتجيبه لو يندس في جحر فار سوف تقص الدوله راسه بالسيف مثل الكلب حسبي الله عليه ونعم الوكيل
ابوفارسالله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه. حسبي الله ونعم الوكيل على كل خاين. ومتمرد على الدين والبلد وولاة الامر. سوف تقعون ياخونه. وياخذ الله بحقك كل نفسة زهقت بسببكم
صرررريحالله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته الوضع صار يخوف
NHKلا حول ولاقوة إلا بالله الله يرحمه ويسكنه الجنه و يحمي المسلمين أجمعين الموضوع زاد عن حده وش العلم وش العلم نبغي الموضوع من الأخر ما ودي أتكلم
عدد التعليقات:4690
بدورالله يرحمه ويغفر له حسبنا الله ونعم الوكيل