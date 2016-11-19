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الداخلية: استشهاد جندي من قوات أمن المنشآت في الدمام

19 نوفمبر, 2016 , 6:58 ص
الداخلية: استشهاد جندي من قوات أمن المنشآت في الدمام
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صحيفة المرصد – واس: صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه عند الساعة 1:10 بعد منتصف ليلة السبت 19/2/1438 هـ ، تعرض الجندي في قوات أمن المنشآت عادل بهلول خردلي لإطلاق نار من مصدر مجهول بعد ترجله من سيارته الخاصة بحي النور شمال غرب مدينة الدمام، مما نتج عن استشهاده.

​وقد باشرت الجهات المختصة بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية وتحديد دوافعها



تعليقات ( 21 )

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  1. 21
    19 نوفمبر, 2016 , 11:31 ص
    عدد التعليقات:13280

    برق الحرم

    (((((((( دماء جنود بلاد الحرمين ...... أمانة ........وعدم القصاص لها ....... يمنح الخونة والمجرمين الامعان في الغدر بهم واستهدافهم )))))))
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  2. 20
    19 نوفمبر, 2016 , 11:05 ص
    عدد التعليقات:219

    Xx5halidxX

    تعليق مخالف
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  3. 19
    19 نوفمبر, 2016 , 10:25 ص

    من يفهم

    عمموا الكاميرات في جميع أنحاء الوطن في كل شارع .واجعلوها إلزامية علي المحلات والمحطات والأسواق وخاصتا الشوارع الكاميرات عيون يقظة تساعد الامن بنسبة 95% بالتعرف علي المجرمين والقبض عليهم هكذا الدول الم
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  4. 18
    19 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص

    معيض

    رحمه الله وكل شهداء الوطن في اي مكان. الحقيقة كثرت حوادث استهداف رجال الأمن ف*** لابد من الضرب بيد من حديد على هؤلاء المخربين وتقديمهم للعدالة
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  5. 17
    19 نوفمبر, 2016 , 10:04 ص

    من يفهم

    ***** جميع دول العالم المتقدمة تلزم اصحاب المحلات الصغيرة بوضع كاميرات من الداخل والخارج..بريطانيا أينما التفت تجد الكاميرا امامك وهي معدل 25 كاميرا للمواطن الواحد .
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  6. 16
    19 نوفمبر, 2016 , 9:30 ص

    من يفهم

    لماذا لايتم زرع كاميرات مراقبة علي الطرقات والمرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات إلى اخره؟ كاميرا واحدة فقط متحركة تكفي بحيث تثبت بالتسجيل الرقمي في اماكن مختلفة حيث انها تكفي عن مئات البشر
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  7. 15
    19 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص

    تعليق مخالف
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  8. 14
    19 نوفمبر, 2016 , 9:19 ص

    منصور

    حسبي الله عليهم الروافض الملاعين الارهاپيين هم من يحاولون زرع الفتنةفي البلادالطاهرةلايحترمون من سهرليناموامطمأنين
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  9. 13
    19 نوفمبر, 2016 , 8:53 ص

    شيعي

    تصحيح الله موجود
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  10. 12
    19 نوفمبر, 2016 , 8:51 ص

    شيعي

    الله موجد يظهر الحق ويزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا
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  11. 11
    19 نوفمبر, 2016 , 8:48 ص

    عالمي واثق

    الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته
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  12. 10
    19 نوفمبر, 2016 , 8:41 ص

    الله اكبر

    الى متى السكوت عن ***
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  13. 9
    19 نوفمبر, 2016 , 8:13 ص

    مرسي الزهراني

    ****ابحثوا عن الدواعش
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  14. 8
    19 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    مواطن زائر

    يظهر ان الحاله تتكرر..ﻻبد من اخذالحيطه ولبس ضدللرصاص وسيارات رجال امننا ضد الرصاص..فارواحهم غاليه فهم اﻻمن بعدالله..وسرعة القبض ع الجناة وتعليقهم احياء بمدخل العواميه حتى الموت..
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  15. 7
    19 نوفمبر, 2016 , 7:21 ص

    ١

    وين بيروح المجرم هذي دوله والله لتجيبه لو يندس في جحر فار سوف تقص الدوله راسه بالسيف مثل الكلب حسبي الله عليه ونعم الوكيل
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  16. 6
    19 نوفمبر, 2016 , 7:10 ص

    ابوفارس

    الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه. حسبي الله ونعم الوكيل على كل خاين. ومتمرد على الدين والبلد وولاة الامر. سوف تقعون ياخونه. وياخذ الله بحقك كل نفسة زهقت بسببكم
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  17. 5
    19 نوفمبر, 2016 , 7:10 ص

    صرررريح

    الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته الوضع صار يخوف
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  18. 4
    19 نوفمبر, 2016 , 7:08 ص

    NHK

    لا حول ولاقوة إلا بالله الله يرحمه ويسكنه الجنه و يحمي المسلمين أجمعين الموضوع زاد عن حده وش العلم وش العلم نبغي الموضوع من الأخر ما ودي أتكلم
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  19. 3
    19 نوفمبر, 2016 , 7:08 ص
    عدد التعليقات:4690

    بدور

    الله يرحمه ويغفر له حسبنا الله ونعم الوكيل
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  20. 2
    19 نوفمبر, 2016 , 7:01 ص

    نشوف زنوبه وش رايها في من يعتدي على جنودنا البواسل حفظهم الله
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  21. 1
    19 نوفمبر, 2016 , 7:00 ص

    الله يرحمه وينصره
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