الداخلية: استشهاد جندي من قوات أمن المنشآت في الدمام

صحيفة المرصد – واس: صرح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية بأنه عند الساعة 1:10 بعد منتصف ليلة السبت 19/2/1438 هـ ، تعرض الجندي في قوات أمن المنشآت عادل بهلول خردلي لإطلاق نار من مصدر مجهول بعد ترجله من سيارته الخاصة بحي النور شمال غرب مدينة الدمام، مما نتج عن استشهاده.

​وقد باشرت الجهات المختصة بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للجريمة التي لا تزال قيد المتابعة الأمنية وتحديد دوافعها