حائل.. الإطاحة بـ “3 سعوديين” ظهروا في مقاطع مخلة بالقيم والآداب – صورة

صحيفة المرصد : ضبطت شرطة منطقة حائل، ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي، أمس (السبت)، ثلاثة أشخاص – سعوديي الجنسية – تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والثالث، ظهروا في مقاطع مخلة بالقيم والآداب العامة، جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة حائل الرائد سامي الشمري، أنه بسماع أقوالهم المضبوطين، أقروا بصلتهم بتلك المقاطع.

وأشار إلى أنه جرى استكمال الإجراءات اللازمة، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة.