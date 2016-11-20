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حائل.. الإطاحة بـ “3 سعوديين” ظهروا في مقاطع مخلة بالقيم والآداب – صورة

20 نوفمبر, 2016 , 6:25 ص
حائل.. الإطاحة بـ “3 سعوديين” ظهروا في مقاطع مخلة بالقيم والآداب – صورة
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صحيفة المرصد : ضبطت شرطة منطقة حائل، ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي، أمس (السبت)، ثلاثة أشخاص – سعوديي الجنسية – تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والثالث، ظهروا في مقاطع مخلة بالقيم والآداب العامة، جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة حائل الرائد سامي الشمري، أنه بسماع أقوالهم المضبوطين، أقروا بصلتهم بتلك المقاطع.

وأشار إلى أنه جرى استكمال الإجراءات اللازمة، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة.

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تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    20 نوفمبر, 2016 , 8:30 ص

    الحل

    ظهرت هذه الظواهر بشكل ملفت للنظر بعد سحب صلاحيات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحل إرجاع الصلاحيات والله الموفق
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  2. 23
    20 نوفمبر, 2016 , 8:29 ص

    ابو سجى

    نفسي اعرف ايش الهدف من وراء هذي الافعال وهل يعقل انهم ما سمعو بمن اتمسك قبلهم ولا هو عناد وعجرفه
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  3. 22
    20 نوفمبر, 2016 , 8:27 ص

    الحل

    ظهرت هذه الظواهر بشكل ملفت للنظر بعد سحب صلاحيات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحل إرجاع الصلاحيات والله الموفق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 8:22 ص

    جيل الوسط-الرياض

    بعض هالجيل أتكالي وسئ بصراحه مرفه ايامنا من عمري 19 والوالد الله يرحمه يقولي لاتقعد عندي روح دور شغل في الدمام اوجده ما كان فيه وقت للخرابيط الصراحه الراحه . دلع الاباء والفسقه والشبع يدورون اي عذر
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  5. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 8:19 ص

    حنشل

    يا فريده شوقي تعالجين الخطاء بخطاء اخر
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  6. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    ابواهات

    اللهم عليك بمن يريد افساد بلد الحرمين اللهم شل لسانة ويدة وخلص المسلمين من شرورهم الله ينصر بلد التوحيد
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  7. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 8:18 ص

    ابواهات

    اللهم عليك بمن يريد افساد بلد الحرمين اللهم شل لسانة ويدة وخلص المسلمين من شرورهم الله ينصر بلد التوحيد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 8:08 ص

    شاوش

    من بكره يدورهم راعي الثامنه
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  9. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    متابع

    تعليق مخالف
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  10. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 7:53 ص

    فريدة شوقي

    شباب يفتقد لوسائل الترفيه بأوقات فراغه كالسينما والفنون اكيد بتصدر منه تصرفات شاذه
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  11. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص

    هذا

    نفاق الكل يدعي لهم بالصلاح لانهم سعوديين ولو كان مقيم فيهم كما الخبر الاخر يكون الرد استهزاء وشتم وطرد
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  12. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 7:50 ص

    سواق وايت موية

    حائل أصبحت تنافس جدة !! سياحياً !!
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  13. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    سواق وايت موية

    هذه من نتائج إيقاف حلقات التحفيظ وتقليص صلاحيات الهيئة والغزو الفضائي الفاسد الذي ضرب المجتمع و ... المخدرات
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  14. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص

    سواق وايت موية

    كلها كم يوم وMBC تحتضنهم
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  15. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 7:48 ص

    سواق وايت موية

    حان الوقت لفتح باب الهجرة وتجنيس ( اوادم ) من اليابان فقد أبتلينا بمخلوقات تشكل خطر على الأمن الأخلاقي والإجتماعي
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  16. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 7:33 ص
    عدد التعليقات:2403

    سهم

    ماهم صغار ، اللهم اصلح شباب المسلمين . وبعدين مع هالشباب ، الله يهديهم .
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  17. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 7:33 ص

    خبير

    قلنا لكم الحل الوحيد التجنيد الاجباري
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  18. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 7:22 ص

    محمد

    لما كان يدرس القران والدين كان يمتعهم مما فعلوه خوف من الله قبل الخوف من النظام ولما حاربو الظين والقران والسنة مثل خنبوقة ابو معرفات وغيره صارو هؤلاء ما يخافون الله ولا النظام اذا مبروم عليكم هؤلاء
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  19. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص

    ابو احمد العنزي

    تعليق مخالف
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  20. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 7:07 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    من بعد ان جففت منابع تعليم حلقات تحفيظ القران الكريم بالمدارس والمساجد..وتم الغاء الدروس الوعضية بالمساجد وتم وصم المراكز الصيفية بإنها مفرخة للإرهاب خرج لنا جيل منحل خلقياً بلا هويته الاسلامية
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  21. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 6:47 ص

    بدوي

    هل قمنا بدراسة لمعرفة الأسباب التي أوصلتهم لهذا المستوى الأخلاقي المنحط وتعاملنا معها بشعور المسؤولية التي يتحملها المجتمع بأسره ؟!...
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  22. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 6:46 ص

    بدون اسم

    ليش الأخبار اللي زي كذا مبهمة.."ثلاثة أشخاص " مخلة " ليش ما تكتبون أسامي وأفعال زي الدول الثانية . حتى افعال تتطلب التشهير سواء دينيا او قرار من المحكمة او فقط للمصلحة العامة.
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  23. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 6:45 ص

    لاالة الا الله وحدة لاشريك لة

    هذولا عيال النيدو مايشرفون ديرة حاتم تكرم عن ها الاشكال وصابعك ماهب واحد
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  24. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 6:28 ص

    Ymni mahbob

    اخلاقهم عاليه وهذا يدل على التربيه،،،
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