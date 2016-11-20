حائل.. الإطاحة بـ “3 سعوديين” ظهروا في مقاطع مخلة بالقيم والآداب – صورة

صحيفة المرصد : ضبطت شرطة منطقة حائل، ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي، أمس (السبت)، ثلاثة أشخاص – سعوديي الجنسية – تتراوح أعمارهم ما بين العقدين الثاني والثالث، ظهروا في مقاطع مخلة بالقيم والآداب العامة، جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة حائل الرائد سامي الشمري، أنه بسماع أقوالهم المضبوطين، أقروا بصلتهم بتلك المقاطع.
وأشار إلى أنه جرى استكمال الإجراءات اللازمة، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة.
تعليقات ( 24 )
الحلظهرت هذه الظواهر بشكل ملفت للنظر بعد سحب صلاحيات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحل إرجاع الصلاحيات والله الموفق
ابو سجىنفسي اعرف ايش الهدف من وراء هذي الافعال وهل يعقل انهم ما سمعو بمن اتمسك قبلهم ولا هو عناد وعجرفه
الحلظهرت هذه الظواهر بشكل ملفت للنظر بعد سحب صلاحيات هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر والحل إرجاع الصلاحيات والله الموفق
جيل الوسط-الرياضبعض هالجيل أتكالي وسئ بصراحه مرفه ايامنا من عمري 19 والوالد الله يرحمه يقولي لاتقعد عندي روح دور شغل في الدمام اوجده ما كان فيه وقت للخرابيط الصراحه الراحه . دلع الاباء والفسقه والشبع يدورون اي عذر
حنشليا فريده شوقي تعالجين الخطاء بخطاء اخر
ابواهاتاللهم عليك بمن يريد افساد بلد الحرمين اللهم شل لسانة ويدة وخلص المسلمين من شرورهم الله ينصر بلد التوحيد
ابواهاتاللهم عليك بمن يريد افساد بلد الحرمين اللهم شل لسانة ويدة وخلص المسلمين من شرورهم الله ينصر بلد التوحيد
شاوشمن بكره يدورهم راعي الثامنه
متابعتعليق مخالف
فريدة شوقيشباب يفتقد لوسائل الترفيه بأوقات فراغه كالسينما والفنون اكيد بتصدر منه تصرفات شاذه
هذانفاق الكل يدعي لهم بالصلاح لانهم سعوديين ولو كان مقيم فيهم كما الخبر الاخر يكون الرد استهزاء وشتم وطرد
سواق وايت مويةحائل أصبحت تنافس جدة !! سياحياً !!
سواق وايت مويةهذه من نتائج إيقاف حلقات التحفيظ وتقليص صلاحيات الهيئة والغزو الفضائي الفاسد الذي ضرب المجتمع و ... المخدرات
سواق وايت مويةكلها كم يوم وMBC تحتضنهم
سواق وايت مويةحان الوقت لفتح باب الهجرة وتجنيس ( اوادم ) من اليابان فقد أبتلينا بمخلوقات تشكل خطر على الأمن الأخلاقي والإجتماعي
عدد التعليقات:2403
سهمماهم صغار ، اللهم اصلح شباب المسلمين . وبعدين مع هالشباب ، الله يهديهم .
خبيرقلنا لكم الحل الوحيد التجنيد الاجباري
محمدلما كان يدرس القران والدين كان يمتعهم مما فعلوه خوف من الله قبل الخوف من النظام ولما حاربو الظين والقران والسنة مثل خنبوقة ابو معرفات وغيره صارو هؤلاء ما يخافون الله ولا النظام اذا مبروم عليكم هؤلاء
ابو احمد العنزيتعليق مخالف
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتمن بعد ان جففت منابع تعليم حلقات تحفيظ القران الكريم بالمدارس والمساجد..وتم الغاء الدروس الوعضية بالمساجد وتم وصم المراكز الصيفية بإنها مفرخة للإرهاب خرج لنا جيل منحل خلقياً بلا هويته الاسلامية
بدويهل قمنا بدراسة لمعرفة الأسباب التي أوصلتهم لهذا المستوى الأخلاقي المنحط وتعاملنا معها بشعور المسؤولية التي يتحملها المجتمع بأسره ؟!...
بدون اسمليش الأخبار اللي زي كذا مبهمة.."ثلاثة أشخاص " مخلة " ليش ما تكتبون أسامي وأفعال زي الدول الثانية . حتى افعال تتطلب التشهير سواء دينيا او قرار من المحكمة او فقط للمصلحة العامة.
لاالة الا الله وحدة لاشريك لةهذولا عيال النيدو مايشرفون ديرة حاتم تكرم عن ها الاشكال وصابعك ماهب واحد
Ymni mahbobاخلاقهم عاليه وهذا يدل على التربيه،،،