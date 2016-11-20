“شرطة المدينة” تكشف حقيقة مشاجرة كورنيش ينبع وإصابة 15 شخصا – صورة

صحيفة المرصد :صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة العميد فهد الغنام، أن مشاجرة وقعت بكورنيش ينبع أمس (السبت) بين شخص في مقابل ثلاثة آخرين بسبب خلاف بينهم نتج عنها إصابة شخص واحد.

وأكد أنه تم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى ينبع العام لتلقي العلاج وخرج في حينه، نافياً ما تم الترويج له بوسائل التواصل الإجتماعي عن إصابة 15 شخصا في تلك المشاجرة.

وأضاف العقيد الغنام أنه تم أخذ أقوال جميع الأطراف وإخلاء سبيلهم، وتمت إحالة أوراقهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.