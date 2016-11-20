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“شرطة المدينة” تكشف حقيقة مشاجرة كورنيش ينبع وإصابة 15 شخصا – صورة

20 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص
“شرطة المدينة” تكشف حقيقة مشاجرة كورنيش ينبع وإصابة 15 شخصا – صورة
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صحيفة المرصد :صرح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة العميد فهد الغنام، أن مشاجرة وقعت بكورنيش ينبع أمس (السبت) بين شخص في مقابل ثلاثة آخرين بسبب خلاف بينهم نتج عنها إصابة شخص واحد.

وأكد أنه تم نقل الشخص المصاب إلى مستشفى ينبع العام لتلقي العلاج وخرج في حينه، نافياً ما تم الترويج له بوسائل التواصل الإجتماعي عن إصابة 15 شخصا في تلك المشاجرة.

وأضاف العقيد الغنام أنه تم أخذ أقوال جميع الأطراف وإخلاء سبيلهم، وتمت إحالة أوراقهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام بحكم الاختصاص.

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تعليقات ( 3 )

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  1. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 10:09 ص

    زيد

    الناس صارت اخلاقها زي الزفت كل واحد مثل القنبلة بينفجر في اي لحظة عليكم بالصلاة والاذكار فهي حفظ لكم من الشيطان
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  2. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 8:03 ص

    مواطن

    المفروض الاماكن العامة يتواجد فيهامركز للشرطة لحفظ الامن ودوريات للهيئة وابعاد اماكن الشباب عن العوائل ونشر ثقافة الوعي لدى الشباب باحترام خصوصية العوائل وعدم ازعاجهم وان تكون لهم اماكن خاصة بالشباب
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  3. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 7:52 ص

    ابو سليمان

    في هذا الزمن الغريب تخرج من بيتك تبغى تغير جو يجيك من يبتليك وتدخل معه في مشاكل ماكنت متوقعها فعليكم بالرحلات البريه والبعد عن التجمعات البشريه فناس اخلاقها معاد تتحمل اي خلاف يتطور لمشكله
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