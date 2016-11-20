وزارة الإسكان تكشف عن تغير جديد في بناء المساكن الجاهزة “بريفابريك”

صحيفة المرصد: كشفت وزارة الإسكان إنها لم تسمح ببناء المساكن الجاهزة منخفضة التكلفة أنها لن تقبل بأي نظام إلا بعد التأكد من مطابقته لاشتراطات كود البناء السعودي.

ووفقاً لصحيف”الحياة” كانت الشركة السعودية سوقت لنوع من المنازل المعروفة بأسم”بريفابريك” ، قالت إنها ستطرحها في بداية 2017، وتداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن دخول نوع جديد من المنازل السريعة البناء، التي يعمل بها في العديد من الدول مثل تركيا والولايات المتحدة الأميركية وكندا، وبأسعار منخفضة لا تتجاوز 100 ألف ريال للفيلا المكونة من طابقين، كحل لأزمة الإسكان التي تؤرق الكثيرين.

وأكد عضو هيئة المهندسين السعوديين المهندس محمد صقر، أن أغلب الشركات الأجنبية للبناء لم تحصل على التراخيص للدخول إلى سوق بناء المنازل، مشدداً على ضرورة خضوع تلك الشركات إلى اشتراطات كود البناء السعودي. وأشار إلى أن شركات البناء لم تحصل على شهادة «ساسو» التي تعتبر متخصصة في البناء، وأن أغلب المنتجات حصلت على شهادة «أيزو» لسهولة الحصول عليها.