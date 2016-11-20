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وزارة الإسكان تكشف عن تغير جديد في بناء المساكن الجاهزة “بريفابريك”

20 نوفمبر, 2016 , 14:52 م
وزارة الإسكان تكشف عن تغير جديد في بناء المساكن الجاهزة “بريفابريك”
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صحيفة المرصد: كشفت وزارة الإسكان إنها لم تسمح ببناء المساكن الجاهزة منخفضة التكلفة أنها لن تقبل بأي نظام إلا بعد التأكد من مطابقته لاشتراطات كود البناء السعودي.

ووفقاً لصحيف”الحياة” كانت الشركة السعودية سوقت لنوع من المنازل المعروفة بأسم”بريفابريك” ، قالت إنها ستطرحها في بداية 2017، وتداول ناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو عن دخول نوع جديد من المنازل السريعة البناء، التي يعمل بها في العديد من الدول مثل تركيا والولايات المتحدة الأميركية وكندا، وبأسعار منخفضة لا تتجاوز 100 ألف ريال للفيلا المكونة من طابقين، كحل لأزمة الإسكان التي تؤرق الكثيرين.

وأكد عضو هيئة المهندسين السعوديين المهندس محمد صقر، أن أغلب الشركات الأجنبية للبناء لم تحصل على التراخيص للدخول إلى سوق بناء المنازل، مشدداً على ضرورة خضوع تلك الشركات إلى اشتراطات كود البناء السعودي. وأشار إلى أن شركات البناء لم تحصل على شهادة «ساسو» التي تعتبر متخصصة في البناء، وأن أغلب المنتجات حصلت على شهادة «أيزو» لسهولة الحصول عليها.



تعليقات ( 30 )

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  1. 30
    20 نوفمبر, 2016 , 17:38 م
    عدد التعليقات:924

    سامية

    (ضرورة خضوع تلك الشركات إلى اشتراطات كود البناء السعودي. وأشار إلى أن شركات البناء لم تحصل على شهادة «ساسو» )شكرا لوزارة الإسكان حرصها على حماية مصلحة المواطن والمطالبة بشهادة الجودة ساسو .
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  2. 29
    20 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    خلك بعيد حبك يزيد 😊

    سلم لي على ساسو ههه
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  3. 28
    20 نوفمبر, 2016 , 17:10 م

    من بعيد.

    تعليق مخالف
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  4. 27
    20 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    سعد محمد عبدالله

    نعم ممتازه جدا البيوت الجاهزه نفس حقت المدينه العسكريه سكنا فيها 30 سنه وميه ع ميه اتمنى نفس الجوده
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  5. 26
    20 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    واحد من الناس

    و لماذا هذا التأخير في الموافقة او الرفض النهائي على هذه الطريقة في البناء مع العلم ان هذه الطريقة لها عشرات السنين و هي قائمة في بلدان مشهورة بالأعاصير و الرياح و مازالت قائمة هذا النظام قد يكون الحل
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  6. 25
    20 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    سهم

    اهم شي اضربوا لاحد يأخذ شي من التجار خلوها تبور في حلوقهم زي مابارت السيارات وانخفضت وصاروا يسوون لها إعلانات بيع بثلاثة ارباع السعر
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  7. 24
    20 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    سهم

    كسرت السراميك عندنا يعني وين المعاينة وين الكلام اللي كليوم مطلعينه ومبهدلين العالم بالشروط والقرارات الله يعينكم ياللي تنتظرون مع وزارة الإعجاز
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  8. 23
    20 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    سهم

    تصدقون بالله انهم لعابين اشتريت شقه من عندهم قبل سنه ونصف طلع اسمنا وجه مهندس وعاين البناء ويقول كلشي اوكي والحين كل شوي جدار متشلخ والحمامات خربانه والله العظيم انها طاحت الثرية على الارض وسلمنا كسرت
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  9. 22
    20 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    سالم

    كل الدول تسمح بهالمنازل إلا عندنا تدرون ليه علشان لايخسرون تجار العقار وتطيح عقاراتهم بكبودهم قالك كود البناء
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  10. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    زين زين زين
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  11. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    hima

    طبعا اي شي فيه توفير على المواطن,**
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  12. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    السم

    تعليق مخالف
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  13. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    ابو شلش

    الحمدلله ان شقق الايجار متوفره في كل المدن انقذتنا من استغلال البنوك شكرا يارب على عنايتك ورحمتك بعبادك الفقراء
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  14. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 16:02 م

    الحمدلله رب العالمين لاحول ولاقوة الابالله أستغفرالله وأتوب اليه
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  15. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    بوعلي

    الفلل التجاريه ينطبق عليها كود البناء السعودي ؟اغلب الفلل التجاريه تطلع عيوبها بعد 6أشهر ردائه فى البناء خاصه السباكة والكهرباء وتصدع الجدران ؟اتمنى نشاهد تلك الشركات على ارض الواقع رخيصة التكلفه
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  16. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    ارز 👊 نجد

    اللهم اصلح بالنا اللهم ارزقنا البركة والأمن والطمئنينة وانت أرحم الراحمين لااله الاأنت
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  17. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    لا حول ولا قوة الا بالله

    اخذت من راتبي *** حسبنا الله ونعم الوكيل
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  18. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 15:54 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    انا لله وانا اليه راجعون .. لاحول ولاقوة الابالله
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  19. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    لا حول ولا قوة الا بالله

    والله من الظلم نحن اصحاب الاراضي المقدمين على الصندوق العقاري من عام 26 نهمش ولا يتم مساواتنا بالسابقين الذين حصلوا عليها حتى القرض المعجل لا يعطى من لديه ارض هذه مهزلة التاريخ .ارض شاريها اقساط
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  20. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    مواطن ذروق

    خلصونا وبس ... إن شاء الله تكون حتى خيام ... المهم ننفك من ذل المؤجرين وتغولهم وغلاهم
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  21. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 15:29 م

    اسد

    ***يعني حتى المواطن لوبغى يدور اقل كلفه تبون توقفون بطريقه الحمدالله مالكم دخل لو بشري شي مولازم امرك تقرر لي وشي في ارضي الا تسوق مشاريعك حتى بالوهم الحمدالله
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  22. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    فنان شعبي قديم

    تمخضت تمخضت الأسكان وبالأخير (( صنادق )) ههههههههههههه فيه فله دورين بي 100 الف ان لم تكن صندقه
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  23. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    فهد١١١

    السؤال لوزارة الإسكان هل فلل الكراتين التجارية التي يتم بناءها في السوق وتصريفها بشرط قرض الصندوق!مطابقة لمعايير الكود السعودي !!علماً أن عيوب البناء والردم والتشققات والتسريب وقت الأمطار منتشرة فيها؟
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  24. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 15:20 م

    سواق وايت موية

    أرى أن يتم تحويل مسماها إلى وزارة تصريحات مايسمى بالإسكان
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  25. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    ابو ناصر

    لا يبنوا اسكان لسعوديين ولا يتركوا السعوديين يبنوا بسلام
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  26. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    يالطيف

    اصصصص الاسكان يتكلم واتاكم بمشروع جديد فقط ادعون أن يكون على الاقل عشر سنين لاكثرو يتم التسليم المسلسل بداء بطولة الاسكان بطوله المماطله والاعذار سيناريو الكاتب الكبير كلام مكرر المخرج (لايوجدتسليم)
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  27. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    خندمه

    انا لا اعلم ماهي*ولكن مافيه أفضل من الخيام وسمعت انه صار منها دورين وثلاثة
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  28. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    احمد الشملان

    يعني انا مادري هل أنتم تستحون ياوزاره الإسكان الى متى ونحن ننتظر انا بالنسبه لي والله العظيم يااءست من السكن اللي يجي من وراكم كله ***
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  29. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 15:03 م

    الهمداني

    وزارة الإسكان(***)
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  30. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 14:59 م

    ساسوا ياممادوا

    يعنى لازم تدور نفس العجلة الى دارت من قبل خمسين سنه ونصرف نفس المصارف على الحديد و السمنت ***
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