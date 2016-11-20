أمانة جدة تطالب سائق “شاحنة الجسر” بـ 4 ملايين ريال-فيديو

صحيفة المرصد:أوضحت مصادر مطلعة أن أمانة جدة ستطالب قائد الشاحنة ومؤسسته بالتعويض لتكلفة الجسر التي تصل إلى 4 ملايين ريال، إضافة إلى تكاليف أعمال الإزالة العاجلة التي تم تنفيذها بتكلفة تزيد على 200 ألف ريال.

ووفقاً لموقه”مسار”كلفت مؤسسة الفاروقي، بإنجاز المهمة خلال 12 ساعة، واستعانت المؤسسة بـ 8 رافعات ضخمة لإزالة الجسر قبل أول يوم دراسي وإعادة الحياة والحركة الطبيعية دون مخاطر إلى طريق المدينة.

وأفادت إدارة مرور جدة في بيان رسمي أنه تم التحفظ على قائد الشاحنة وإحالته إلى التوقيف وفتح تحقيق في أسباب الحادث، بعد أن أوضح قائد الشاحنة أن صندوق الشاحنة الذي تسبب في الحادث فُتح إثر عطل في السيارة دون تعمده ذلك.