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أمانة جدة تطالب سائق “شاحنة الجسر” بـ 4 ملايين ريال-فيديو

20 نوفمبر, 2016 , 16:25 م
أمانة جدة تطالب سائق “شاحنة الجسر” بـ 4 ملايين ريال-فيديو
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صحيفة المرصد:أوضحت مصادر مطلعة أن أمانة جدة ستطالب قائد الشاحنة ومؤسسته بالتعويض لتكلفة الجسر التي تصل إلى 4 ملايين ريال، إضافة إلى تكاليف أعمال الإزالة العاجلة التي تم تنفيذها بتكلفة تزيد على 200 ألف ريال.

ووفقاً لموقه”مسار”كلفت مؤسسة الفاروقي، بإنجاز المهمة خلال 12 ساعة، واستعانت المؤسسة بـ 8 رافعات ضخمة لإزالة الجسر قبل أول يوم دراسي وإعادة الحياة والحركة الطبيعية دون مخاطر إلى طريق المدينة.

وأفادت إدارة مرور جدة في بيان رسمي أنه تم التحفظ على قائد الشاحنة وإحالته إلى التوقيف وفتح تحقيق في أسباب الحادث، بعد أن أوضح قائد الشاحنة أن صندوق الشاحنة الذي تسبب في الحادث فُتح إثر عطل في السيارة دون تعمده ذلك.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 17:33 م

    زائره

    صوت المصري أول المقطع نرفزني
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  2. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 17:28 م

    فنزولي

    تحس انهم في ورطه مو عارفين ينجزون خلال 12 ساعه هههه
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  3. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 17:18 م

    ماجد الجهني

    ي أمانة جده وين حقوق ضحايا سيول جده ولا نسينا شي يدعو ل الضحك
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  4. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    من العرب

    التأمين ملزم بالتعويض
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  5. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    الامانة

    سيارتي 2016 صار فيها حادث شنيع ولم تعمل الايرباقات معه والان انا ووزارة التجارة شيل وحط يعوضني والا مايعوضوني
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  6. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 16:52 م

    True

    القلاب صناعة محلية وتكرر نفس الحادث في عدة مدن ... المفروض إجبارياً يكون فيه حساسات في القلاب تنبه السائق عند حدوث أي إرتفاع لصندوق القلاب. وهذي مسؤلية مصانع القلابات.
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  7. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    ابو محمد

    سائق شاحنه اكيد اجنبي وتبونه يدفع . لو تسجنونه 100 سنه لايمكن يدفع .
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