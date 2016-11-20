صحيفة المرصد: كشف مركز دراسات بريطاني يدعى “STARCH & British Global Research” أن النساء السعوديات هن ثالث أجمل نساء حول العالم بعد النساء المجريات اللّواتي يحتللن المرتبة الأولى يتبعهنّ البولنديات.
وشملت الدراسة الاعتماد على الرقة التي تتمتع بها المرأة السعودية، مع احتفاظها بالحياء الذي يبرز جليًا في تصرفاتها، إلى جانب قدرتها الفائقة على التفاعل مع الموضة من دون أن يفقدها ذلك شيئاً من حشمتها.
دراسة بريطانية: لهذه الأسباب المرأة السعودية ثالث أجمل نساء العالم
صحيفة المرصد: كشف مركز دراسات بريطاني يدعى “STARCH & British Global Research” أن النساء السعوديات هن ثالث أجمل نساء حول العالم بعد النساء المجريات اللّواتي يحتللن المرتبة الأولى يتبعهنّ البولنديات.
تعليقات ( 78 )
مـ،ـاݛــےتعليق مخالف
اربيلههه تضحك على عكل 20مليون سعودي
عدد التعليقات:15490
قلم الحقيقهالسعوديات الله يحفظهم لايجدون أنفسهم الا في مدن الجمال مثلهم تمامآ كالمنامة ودبي وأبوظبي والدوحة . فهناك حريتهم مصانة وقدرهم محفوظ وكرامتهم فوق كل اعتبار.يتمشون مابين مولات وسينما وقيادة سيارات .
مـ،ـاݛــےتعليق مخالف
ابوشيخهالحمد لله وشكر لله أصبحوا السعوديين والسعوديات على كل لسان في العالم وهذا من فضل ربي على هذه البلاد كيف لا تريدهم في الامام ونبيهم محمد عليه (ص) كيف لا تريدهم في الامام وقائدهم سلمان زعيم الامتين
منى ~مغربيه تكلمي بلهجتك الله ياخذك يالحشريه ترا مو حنا اللي سوينا الدراسه
ابوشيخهكنت اتمنا من الدول التي تغص بالمراقص كالعراق ومصر ولبنان أن يتعلموا الادب والاخلاق في حفظ الشرف مثل السعوديين والسعوديات وعدم ترك بلدانهم تغص بالمراقص عشان حفنه من المال ارتقوا وتركوا عنكم الضعف
مدري ماهوالله يرزقنا الصدق....
ابوشيخههذه الحقيقة السعوديات والخليجيات أشرف بنات العالم أبى من أبى وشاء من شاء ليس كباقي الدول كالعراق ومصر ولبنان يغصون بالمراقص ونوادي الليليه لجمع قوتهم اليومي من اموال الشباب الخليجي
مغربيةيا شين اللي يضحك على نفسه
ابوشيخهيضل السعودي والسعودية تاج وفخر لكل العرب والملسمين في تعلمهم وأدبهم وأخلاقهم أصبح السعودي والسعودية فخر ومعلم لكل إنسان في ارجاء العالم حفظ الله هذه البلاد وأهلها الكرام من كل حاقد وحاسد بأذن الله
عتعليق مخالف
سيفتعليق مخالف
عدد التعليقات:5885
المنتصر باللهالحلا والزين خابرينه في ربوع بلادي نجد بعدها الباحه وبس
شمس و قمراعتقد انو من يعمل هذه الدراسات من المراكز يريد الاعلان والاشهار بطرق غير مباشره والجمال لا جنسيه له ولا دوله الجمال في كل مكان وكل عين لها نظرتها وشكرا
الهمدانيتعليق مخالف
جيجييا اخوان اصبرو ا****
ابوشيخههذه الحقيقة أصبح ذكر السعودي والسعودية على اللسنت العالم أكثر من ذكر الله هذا يدل أن السعودي والسعودية اصبحوا فخر للعالم اصبحوا السعوديين والسعوديات متواجدين في قنوات وصحف العالم اليومية الى الامام
عدد التعليقات:5885
المنتصر باللهتعليق مخالف
سوالف ليلهههه تم تصوير الصفحه انتضرونا على تويتر او#هشتاق اخر خبر تنفرد به المرصد
زمنالمرأه السعودية اكثر امرأه تتعرض لإساءات وإهانات عبر الإنترنت والصحف / وفي احدى الصحف ولنفس الخبر قرأت فيها عدد من التعليقات المريضة والحاقدة على السعوديات ف**
الجنوووووووووووووبيايفانكا ترامب + 5 مليون فتاة سعودية بنات وطني = 2 .... هذي هي المعادلة والدراسة الصحيحة.......حما الله بناتنا من كل شر
سوالف ليلالاخت سندس عاجبك ***😁😁
عدد التعليقات:5885
المنتصر باللهناظر وجه شوندش وهيفاء وريمه وقرر بعدين ولا تنسى 112 هههههههههه خخخخخخ
الامانةاجتمعتم لهدم الأسلام لاحتلال بلداننا وقتلنا وتشريدنا وانتهاك أعراضنا وسلب أموالنا وياتون يمتحدون نسائنا فما حاجتنا لمدحكم
غتعليق مخالف
الامانةالمسلمات صحيح انهن ضعيفات عقل ولكن اذا تعرضت بدينهن أصبحن كالاسود لا كالنعاج
شاقوووووووولالله يحفظهن بس ويستر عليهن من كل متربص ثم يحمدن الله ويشكرنه على ما لديهن من جمال ليزيدهن الله ثم كل خلق الله جميل وهو الذي خلقكم فاحسن صوركم وقصه الذي قال للكلب ما اقبحك فعاقبه الله خلقه جمله
💎🎀سُندُس🤔دراسة بريطانية🤑😛😂أنتم بالأول شيكوا ع جميع نساء الكرة الأرضية🌎امرأة امرأة وبعدين قرروا😂.............حدث العاقل بما "لايعقل" فإن صدق الله يخلف ع أهله😜😂قصدي فلاعقل له.
الى داعش والروافض والليبراليةداعش يريد العبوديه والروافض ***والليبرالية الانحطاط رحمك الله يا أسد السنه
سلمانوفابو شيخه هههه وزيدك من الشعر بيت الثالث😂😂😂😂
الجنوووووووووووووبيفعلا والدليل ان اغلب الشباب يتزوجون من خارج الوطن
اللهم انا نعوذ بك من الفتن ..قال الله {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}
الجنوووووووووووووبيلاجل عيووون المرصد ومسؤوليها نبي نجامل ونقول اجمل بنات بالكووووووووووون السعوديات...هذا بلدي ووطني ولازم اجامل
بولاوالله الرجال السعودين أوسم من المراه غالبيت النساء بس ميم أب
فهد الجهني / والحقيقه تقالانا أشهد بأن غالبيتهن إمرأة عصرية دون أن تفرط بتقاليدها وحشمتها ، وحياءها لله درك أيتها المرأة السعودية ذات العراقة الأصيلة التي لم تلوثها مظاهر الحياة الزائفه
فهد الجهني / والحقيقه تقالانا أشهد بأن غالبيتهن إمرأة عصرية دون أن تفرط بتقاليدها وحشمتها ، وحياءها لله درك أيتها المرأة السعودية ذات العراقة الأصيلة التي لم تلوثها مظاهر الحياة الزائفه
عهود مادريتاتعليق مخالف
وشك وشكالمراءه السعوديه.....تستاهل الاول بنت بلدي
عدد التعليقات:15490
قلم الحقيقهطبعآ في المقابل يتم تصنيف جلادها ومعذبها وقاتلها المتصحر والأخونجي على أنهم أسوأ أشخاص في العالم على مستوى الكرة الأرضية. لارحمة ولاشفقة ولا احترام للمرأة أو تقدير .الحياة بجانبهم موت لكل سعودية.
ابوشيخهيضل السعودي انتاجة حلو ومضمون لينظر كل حقير وتافه للانتاج السعودي تجد أبنائهم حلوين مثال بسيط عندك بدر ال زيدان ولد جميل ولا ننسى شبيه بدر ال زيدان كذا السعوديين جميلين وانيقين ذات برستيج عالي جداَ
الجنوووووووووووووبيتعليق مخالف
سلمانوفنعم تعليق23/الشباب السعودي اعتقد الثالث او الرابع بس اعتقد الرابع في الوسامه
العبقرياذا كان الرجال السعوديون نفس المركز فبها ونعمت والا فلن ترضى بذلك حتى لا يتفاخرن علينا هذا بالنسبة للجمال الشكلي اما الجمال الروحي والحياء مافيه مانع لو يأخذون المركز الاول
الجنوووووووووووووبيتعليق مخالف
الراصدالمرأة السعوديه هي الاجمل والأكمل والحسن في العالم وهي المرتبه الاولى على نساء العالم فديتكم بنات بلادي هذه الحقيقه التقرير غير منصف المركز الثالث
سلمانوفالعراقيات والفارسيات
العبقريطيب والرجال السعوديون نفس المركز؟؟
زمرده 🌹للمعلومية فقط ،،أنا أتفق مع تعليقك 👍👍
كيف ترد على من يريد أن يغيضكقال شيْخُنَا ضِدُّ الحُبِّ يَلْزَمُه العَدَاوَةُ في الأَكْثَر لا أَنَّهما بمَعْنىً لِظَاهِرِ " إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ والبَغْضَاءَ " " والبِغْضَةُ بالكَسْرِ
الىقلم الحقيقهاقسم بالله في دعوى بلمحكمه عشانك الي سمعته
ابوشيخهنعم انها الحقيقة ظلموا السيدات السعوديات حفيدات الصحابة في هذا الترتيب المجحف السعوديات في الاول وبعدهم فراع فراع فراع ويأتي بعد هذه الفراغات المجريات والبولنديات - انها الحقيقة يـ سـأدهـ يـ كـرام
سلمانوفولا تنسو الشباب السعودي الرابع على مستوى العالم
سلمانوفوين راحو العراقيات والفارسيات قويه قويه
عدد التعليقات:15490
قلم الحقيقههذا مانقوله عنها دائمآ وأبدآ.لكن لو الله يخلصها من المتصحر والمتخنوج كان حازت على العرش الجمالي للكون كله دون منازع أو منافس وأصبحت حديث العالم كله تحت عدسات تصويره وانبهاره واعلامه وكلامه.
سلمانوف**صدق قويه
دوڤالدليل نسبة العنوسة
محمدالمراة السعودية هي الوحيدة التى لا تقود السياره
شيهانة❤️❤️المرصدمو كنها قوية شوي 😇😤
سلمانوفتعليق مخالف
علاوي الهلاليالاعتراف بالمشكلة نصف الحل
🎀💫غلطانين في تقديركم -الصراحة- حنا يالسعوديات -في المرتبة الأولى -والأسباب كثيرة
سلمانوفتعليق مخالف
اسمرعبرهو نفس المركز اللي صنفنا اسعد شعب بالعالم
عابرهي الاولى في العالم صبورة على مايقال عنها من كلمات بشعه وعبارات مٌهينه بحقها في مواقع التواصل الاجتماعي
سلمانوفhima/بذات تكتب هكذا وليست بلذات تعلم الكتابه ثم عبر ومن حقك تعبر
REALITYاجل الفرنسيات و الأمريكيات و البوسنيات و التشيكيات و الروسيات و اللبنانيات و العراقيات ..... و ين ترتيبهم بالقائمة .
للمعلومية فقط.بـهذا الخبر سوف يأتي (الحاقد) لزرع الفتن والحقد والكراهية والتفرقة والبغضاء بين ابناء وبنات الـ🇸🇦ــوطن من خلال عدت معرفات وتعليقات جميعها (لشخص واحد) هدفه يٌسيء لأبناء (وبنات الوطن) احذروا منه .
ابو ابوالجنوبية الشرقية الشمالية الوسطى الغربية
سعد بن فهد بن قعدبعد عمليات التجميل او قبل ياليت توضيح
اسمرعبرتعليق مخالف
himaهي رقم واحد في العالم والتاريخ,حيث انهم نسيو صبرها على الاستفزازات وبلذات سواقة السياره.
عدد التعليقات:15490
قلم الحقيقهظلم تقرير مركز الدراسات البريطاني المرأة السعودية من خلال تصنيفهابالمركز الثالث من خلال أنها ثالث أجمل نساء العالم. والأصح والأصدق أنها الأولى على نسائه في دينها وجمالها وأخلاقها وأناقتها ورومانسيتها.
ملونتعليق مخالف
صنداحيظلموها . المفروض أول وحده. هي الجمال الأول في الكون كله بنت بلادي الله يحفظها 💗