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دراسة بريطانية: لهذه الأسباب المرأة السعودية ثالث أجمل نساء العالم

20 نوفمبر, 2016 , 16:16 م
دراسة بريطانية: لهذه الأسباب المرأة السعودية ثالث أجمل نساء العالم
  • 2٬260
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صحيفة المرصد: كشف مركز دراسات بريطاني يدعى “STARCH & British Global Research” أن النساء السعوديات هن ثالث أجمل نساء حول العالم بعد النساء المجريات اللّواتي يحتللن المرتبة الأولى يتبعهنّ البولنديات.
وشملت الدراسة الاعتماد على الرقة التي تتمتع بها المرأة السعودية، مع احتفاظها بالحياء الذي يبرز جليًا في تصرفاتها، إلى جانب قدرتها الفائقة على التفاعل مع الموضة من دون أن يفقدها ذلك شيئاً من حشمتها.



تعليقات ( 78 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 78
    20 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    مـ،ـاݛــے

    تعليق مخالف
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  2. 77
    20 نوفمبر, 2016 , 17:39 م

    اربيل

    ههه تضحك على عكل 20مليون سعودي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  3. 76
    20 نوفمبر, 2016 , 17:37 م
    عدد التعليقات:15490

    قلم الحقيقه

    السعوديات الله يحفظهم لايجدون أنفسهم الا في مدن الجمال مثلهم تمامآ كالمنامة ودبي وأبوظبي والدوحة . فهناك حريتهم مصانة وقدرهم محفوظ وكرامتهم فوق كل اعتبار.يتمشون مابين مولات وسينما وقيادة سيارات .
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  4. 75
    20 نوفمبر, 2016 , 17:32 م

    مـ،ـاݛــے

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 74
    20 نوفمبر, 2016 , 17:28 م

    ابوشيخه

    الحمد لله وشكر لله أصبحوا السعوديين والسعوديات على كل لسان في العالم وهذا من فضل ربي على هذه البلاد كيف لا تريدهم في الامام ونبيهم محمد عليه (ص) كيف لا تريدهم في الامام وقائدهم سلمان زعيم الامتين
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  6. 73
    20 نوفمبر, 2016 , 17:28 م

    منى ~

    مغربيه تكلمي بلهجتك الله ياخذك يالحشريه ترا مو حنا اللي سوينا الدراسه
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  7. 72
    20 نوفمبر, 2016 , 17:24 م

    ابوشيخه

    كنت اتمنا من الدول التي تغص بالمراقص كالعراق ومصر ولبنان أن يتعلموا الادب والاخلاق في حفظ الشرف مثل السعوديين والسعوديات وعدم ترك بلدانهم تغص بالمراقص عشان حفنه من المال ارتقوا وتركوا عنكم الضعف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  8. 71
    20 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    مدري ماهو

    الله يرزقنا الصدق....
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  9. 70
    20 نوفمبر, 2016 , 17:19 م

    ابوشيخه

    هذه الحقيقة السعوديات والخليجيات أشرف بنات العالم أبى من أبى وشاء من شاء ليس كباقي الدول كالعراق ومصر ولبنان يغصون بالمراقص ونوادي الليليه لجمع قوتهم اليومي من اموال الشباب الخليجي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  10. 69
    20 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    مغربية

    يا شين اللي يضحك على نفسه
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  11. 68
    20 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    ابوشيخه

    يضل السعودي والسعودية تاج وفخر لكل العرب والملسمين في تعلمهم وأدبهم وأخلاقهم أصبح السعودي والسعودية فخر ومعلم لكل إنسان في ارجاء العالم حفظ الله هذه البلاد وأهلها الكرام من كل حاقد وحاسد بأذن الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 67
    20 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    ع

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 66
    20 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    سيف

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 65
    20 نوفمبر, 2016 , 17:13 م
    عدد التعليقات:5885

    المنتصر بالله

    الحلا والزين خابرينه في ربوع بلادي نجد بعدها الباحه وبس
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  15. 64
    20 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    شمس و قمر

    اعتقد انو من يعمل هذه الدراسات من المراكز يريد الاعلان والاشهار بطرق غير مباشره والجمال لا جنسيه له ولا دوله الجمال في كل مكان وكل عين لها نظرتها وشكرا
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  16. 63
    20 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    الهمداني

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 62
    20 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    جيجي

    يا اخوان اصبرو ا****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 61
    20 نوفمبر, 2016 , 17:09 م

    ابوشيخه

    هذه الحقيقة أصبح ذكر السعودي والسعودية على اللسنت العالم أكثر من ذكر الله هذا يدل أن السعودي والسعودية اصبحوا فخر للعالم اصبحوا السعوديين والسعوديات متواجدين في قنوات وصحف العالم اليومية الى الامام
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  19. 60
    20 نوفمبر, 2016 , 17:09 م
    عدد التعليقات:5885

    المنتصر بالله

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 59
    20 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    سوالف ليل

    هههه تم تصوير الصفحه انتضرونا على تويتر او#هشتاق اخر خبر تنفرد به المرصد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  21. 58
    20 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    زمن

    المرأه السعودية اكثر امرأه تتعرض لإساءات وإهانات عبر الإنترنت والصحف / وفي احدى الصحف ولنفس الخبر قرأت فيها عدد من التعليقات المريضة والحاقدة على السعوديات ف**
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 57
    20 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    الجنوووووووووووووبي

    ايفانكا ترامب + 5 مليون فتاة سعودية بنات وطني = 2 .... هذي هي المعادلة والدراسة الصحيحة.......حما الله بناتنا من كل شر
    لا يعجبني(11) اعجبني(0)
  23. 56
    20 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    سوالف ليل

    الاخت سندس عاجبك ***😁😁
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 55
    20 نوفمبر, 2016 , 17:04 م
    عدد التعليقات:5885

    المنتصر بالله

    ناظر وجه شوندش وهيفاء وريمه وقرر بعدين ولا تنسى 112 هههههههههه خخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 54
    20 نوفمبر, 2016 , 17:03 م

    الامانة

    اجتمعتم لهدم الأسلام لاحتلال بلداننا وقتلنا وتشريدنا وانتهاك أعراضنا وسلب أموالنا وياتون يمتحدون نسائنا فما حاجتنا لمدحكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 53
    20 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    غ

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 52
    20 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    الامانة

    المسلمات صحيح انهن ضعيفات عقل ولكن اذا تعرضت بدينهن أصبحن كالاسود لا كالنعاج
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  28. 51
    20 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    شاقوووووووول

    الله يحفظهن بس ويستر عليهن من كل متربص ثم يحمدن الله ويشكرنه على ما لديهن من جمال ليزيدهن الله ثم كل خلق الله جميل وهو الذي خلقكم فاحسن صوركم وقصه الذي قال للكلب ما اقبحك فعاقبه الله خلقه جمله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 50
    20 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    💎🎀سُندُس

    🤔دراسة بريطانية🤑😛😂أنتم بالأول شيكوا ع جميع نساء الكرة الأرضية🌎امرأة امرأة وبعدين قرروا😂.............حدث العاقل بما "لايعقل" فإن صدق الله يخلف ع أهله😜😂قصدي فلاعقل له.
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  30. 49
    20 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    الى داعش والروافض والليبرالية

    داعش يريد العبوديه والروافض ***والليبرالية الانحطاط رحمك الله يا أسد السنه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  31. 48
    20 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    سلمانوف

    ابو شيخه هههه وزيدك من الشعر بيت الثالث😂😂😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 47
    20 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    الجنوووووووووووووبي

    فعلا والدليل ان اغلب الشباب يتزوجون من خارج الوطن
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  33. 46
    20 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    اللهم انا نعوذ بك من الفتن ..

    قال الله {إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 45
    20 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    الجنوووووووووووووبي

    لاجل عيووون المرصد ومسؤوليها نبي نجامل ونقول اجمل بنات بالكووووووووووون السعوديات...هذا بلدي ووطني ولازم اجامل
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  35. 44
    20 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    بولا

    والله الرجال السعودين أوسم من المراه غالبيت النساء بس ميم أب
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  36. 43
    20 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    فهد الجهني / والحقيقه تقال

    انا أشهد بأن غالبيتهن إمرأة عصرية دون أن تفرط بتقاليدها وحشمتها ، وحياءها لله درك أيتها المرأة السعودية ذات العراقة الأصيلة التي لم تلوثها مظاهر الحياة الزائفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  37. 42
    20 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    فهد الجهني / والحقيقه تقال

    انا أشهد بأن غالبيتهن إمرأة عصرية دون أن تفرط بتقاليدها وحشمتها ، وحياءها لله درك أيتها المرأة السعودية ذات العراقة الأصيلة التي لم تلوثها مظاهر الحياة الزائفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  38. 41
    20 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    عهود مادريتا

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 40
    20 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    وشك وشك

    المراءه السعوديه.....تستاهل الاول بنت بلدي
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  40. 39
    20 نوفمبر, 2016 , 16:50 م
    عدد التعليقات:15490

    قلم الحقيقه

    طبعآ في المقابل يتم تصنيف جلادها ومعذبها وقاتلها المتصحر والأخونجي على أنهم أسوأ أشخاص في العالم على مستوى الكرة الأرضية. لارحمة ولاشفقة ولا احترام للمرأة أو تقدير .الحياة بجانبهم موت لكل سعودية.
    لا يعجبني(2) اعجبني(12)
  41. 38
    20 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    ابوشيخه

    يضل السعودي انتاجة حلو ومضمون لينظر كل حقير وتافه للانتاج السعودي تجد أبنائهم حلوين مثال بسيط عندك بدر ال زيدان ولد جميل ولا ننسى شبيه بدر ال زيدان كذا السعوديين جميلين وانيقين ذات برستيج عالي جداَ
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  42. 37
    20 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    الجنوووووووووووووبي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 36
    20 نوفمبر, 2016 , 16:49 م

    سلمانوف

    نعم تعليق23/الشباب السعودي اعتقد الثالث او الرابع بس اعتقد الرابع في الوسامه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 35
    20 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    العبقري

    اذا كان الرجال السعوديون نفس المركز فبها ونعمت والا فلن ترضى بذلك حتى لا يتفاخرن علينا هذا بالنسبة للجمال الشكلي اما الجمال الروحي والحياء مافيه مانع لو يأخذون المركز الاول
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 34
    20 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    الجنوووووووووووووبي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 33
    20 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    الراصد

    المرأة السعوديه هي الاجمل والأكمل والحسن في العالم وهي المرتبه الاولى على نساء العالم فديتكم بنات بلادي هذه الحقيقه التقرير غير منصف المركز الثالث
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  47. 32
    20 نوفمبر, 2016 , 16:47 م

    سلمانوف

    العراقيات والفارسيات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  48. 31
    20 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    العبقري

    طيب والرجال السعوديون نفس المركز؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 30
    20 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    زمرده 🌹

    للمعلومية فقط ،،أنا أتفق مع تعليقك 👍👍
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 29
    20 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    كيف ترد على من يريد أن يغيضك

    قال شيْخُنَا ضِدُّ الحُبِّ يَلْزَمُه العَدَاوَةُ في الأَكْثَر لا أَنَّهما بمَعْنىً لِظَاهِرِ " إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ العَدَاوَةَ والبَغْضَاءَ " " والبِغْضَةُ بالكَسْرِ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 28
    20 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    الىقلم الحقيقه

    اقسم بالله في دعوى بلمحكمه عشانك الي سمعته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 27
    20 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    ابوشيخه

    نعم انها الحقيقة ظلموا السيدات السعوديات حفيدات الصحابة في هذا الترتيب المجحف السعوديات في الاول وبعدهم فراع فراع فراع ويأتي بعد هذه الفراغات المجريات والبولنديات - انها الحقيقة يـ سـأدهـ يـ كـرام
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  53. 26
    20 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    سلمانوف

    ولا تنسو الشباب السعودي الرابع على مستوى العالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 25
    20 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    سلمانوف

    وين راحو العراقيات والفارسيات قويه قويه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  55. 24
    20 نوفمبر, 2016 , 16:38 م
    عدد التعليقات:15490

    قلم الحقيقه

    هذا مانقوله عنها دائمآ وأبدآ.لكن لو الله يخلصها من المتصحر والمتخنوج كان حازت على العرش الجمالي للكون كله دون منازع أو منافس وأصبحت حديث العالم كله تحت عدسات تصويره وانبهاره واعلامه وكلامه.
    لا يعجبني(4) اعجبني(17)
  56. 23
    20 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    سلمانوف

    **صدق قويه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  57. 22
    20 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    دوڤ

    الدليل نسبة العنوسة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  58. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    محمد

    المراة السعودية هي الوحيدة التى لا تقود السياره
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  60. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    شيهانة❤️❤️المرصد

    مو كنها قوية شوي 😇😤
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  61. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    سلمانوف

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 16:34 م

    علاوي الهلالي

    الاعتراف بالمشكلة نصف الحل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    🎀💫

    غلطانين في تقديركم -الصراحة- حنا يالسعوديات -في المرتبة الأولى -والأسباب كثيرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  64. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    سلمانوف

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    اسمرعبر

    هو نفس المركز اللي صنفنا اسعد شعب بالعالم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    عابر

    هي الاولى في العالم صبورة على مايقال عنها من كلمات بشعه وعبارات مٌهينه بحقها في مواقع التواصل الاجتماعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  67. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    سلمانوف

    hima/بذات تكتب هكذا وليست بلذات تعلم الكتابه ثم عبر ومن حقك تعبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    REALITY

    اجل الفرنسيات و الأمريكيات و البوسنيات و التشيكيات و الروسيات و اللبنانيات و العراقيات ..... و ين ترتيبهم بالقائمة .
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  69. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    للمعلومية فقط.

    بـهذا الخبر سوف يأتي (الحاقد) لزرع الفتن والحقد والكراهية والتفرقة والبغضاء بين ابناء وبنات الـ🇸🇦ــوطن من خلال عدت معرفات وتعليقات جميعها (لشخص واحد) هدفه يٌسيء لأبناء (وبنات الوطن) احذروا منه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(12)
  70. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    ابوها سعودي واخوها سعودي كيف ما تكون اجمل امراة 😍
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  71. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 16:27 م

    ابو ابو

    الجنوبية الشرقية الشمالية الوسطى الغربية
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  72. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 16:26 م

    سعد بن فهد بن قعد

    بعد عمليات التجميل او قبل ياليت توضيح
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)
  73. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    اسمرعبر

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    hima

    هي رقم واحد في العالم والتاريخ,حيث انهم نسيو صبرها على الاستفزازات وبلذات سواقة السياره.
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  75. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 16:22 م
    عدد التعليقات:15490

    قلم الحقيقه

    ظلم تقرير مركز الدراسات البريطاني المرأة السعودية من خلال تصنيفهابالمركز الثالث من خلال أنها ثالث أجمل نساء العالم. والأصح والأصدق أنها الأولى على نسائه في دينها وجمالها وأخلاقها وأناقتها ورومانسيتها.
    لا يعجبني(2) اعجبني(22)
  76. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    ملون

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    صنداحي

    ظلموها . المفروض أول وحده. هي الجمال الأول في الكون كله بنت بلادي الله يحفظها 💗
    لا يعجبني(0) اعجبني(7)
  78. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    المرأة السعودية هي أجمل نساء العالم بتمسكها بدينها وبحشمتها وعفافها وليست سلعة كما عند الغرب تستعرض جمالها وأنوثتها للغرباء وديننا يأمرنا بالظفر بذات الدين والمرأة السعودية تتمتع بالجمال وحسن العشرة .
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)

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