دراسة بريطانية: لهذه الأسباب المرأة السعودية ثالث أجمل نساء العالم

صحيفة المرصد: كشف مركز دراسات بريطاني يدعى “STARCH & British Global Research” أن النساء السعوديات هن ثالث أجمل نساء حول العالم بعد النساء المجريات اللّواتي يحتللن المرتبة الأولى يتبعهنّ البولنديات.

وشملت الدراسة الاعتماد على الرقة التي تتمتع بها المرأة السعودية، مع احتفاظها بالحياء الذي يبرز جليًا في تصرفاتها، إلى جانب قدرتها الفائقة على التفاعل مع الموضة من دون أن يفقدها ذلك شيئاً من حشمتها.