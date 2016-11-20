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فيديو: تعرف على الزمن الذي تهدم فيه الكعبة ويتوقف الحج والوقوف بجبل عرفات!

20 نوفمبر, 2016 , 17:34 م
فيديو: تعرف على الزمن الذي تهدم فيه الكعبة ويتوقف الحج والوقوف بجبل عرفات!
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صحيفة المرصد:حدثنا رسولنا الكريم محمد “صلي الله عليه وسلم” عن بيان حال آخر الزمان، وعلامات الساعة و من علامات الساعة، هدم قبلة المسلمين الكعبة المشرفة حيثُ يهدمها في آخر الزمان رجل أسود من الحبشة يسمى “ذو السويقتين” لصغر ساقيه ورقتهما وسوف يهدمها حجرا حجرا ويجردها من كسوتها ويسلبها حليها، ويتوقف الحج والوقوف بجبل عرفات.
ونشرت قناة “المجلة” فيديو تناولت فيه الاحاديث التي وردت عن النبي محمد عليه السلام في بيانٍ حال الكعبة في آخر الزمان، مع ذكر الأدلة.



تعليقات ( 63 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 63
    20 نوفمبر, 2016 , 20:22 م
    عدد التعليقات:191

    فاااااهم

    لاحول ولاقوه الا بالله العزيز الحكيم >> الله يكفينا شر اخر الزمان
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 62
    20 نوفمبر, 2016 , 20:20 م

    الهمداني

    55--زينب -- كلام من التراث الاسلامي قد يكون صواب وقد يكون غير ذلك والله اعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  3. 61
    20 نوفمبر, 2016 , 20:09 م

    شافي

    اللهم اني اسئلك الستر و العفو و العافيه في الدنيا و الاخرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 60
    20 نوفمبر, 2016 , 20:01 م

    خالد

    معنى الحديث ان يكون الغلبة لأصحاب البشرة السمراء في الجزيرة العربية وهذا الواضح امامنا زيادة السعوديين السمر وهذه خطة يهودية قامت بها من اكثر من ثلاث مائة سنة بتوطين العبيد واستجلابهم بغرض الخدمة
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  5. 59
    20 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    الهمداني

    57--زينب -- الشيعة عندهم مهدي مسردب وانتم عندكم مهديكم سيخرج وعيسى سينزل واعور دجال وشجاع اقرع يعني الشيعة مهلوسين وانتم عسل قصص سندباد ارحم من الرجعية
    لا يعجبني(2) اعجبني(5)
  6. 58
    20 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    Ymni mahbob

    شر من وطأ الحصى والتراب الاخونجيه الدنيا خربت وعم الظلام الدامس بها ذو السويقتين اخونجي ميه بالميه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  7. 57
    20 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    زينب...ت 50

    الكعبه موجوده لاتكذب. ومن يريد هدم الكعبه هم الرافضه. وارجع لكتبهم ماذا يقول مهديهم المسردب اذا دخل مكه والمدينة يريد هدم الكعبه ونبش قبور الصحابة والانتقام من الإسلام ولكن هيهات أن يدخلها الدجال.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  8. 56
    20 نوفمبر, 2016 , 19:43 م

    الماااااضي2030

    هدم الكعبه ومتأكد بيهدمها الاخوان المسلمين هل قرأتم كتاب سر المعبد
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  9. 55
    20 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    زينب...

    الحديث صحيح. في آخرالزمان تكون علاماتها متسارعة ويتغير الليل والنهار وطول الأيام لاضطراب الكون.ويرفع القرآن حتى أن المرء ليقول للميت في قبره ليتني مكانك من شدة الفتن والساعة لاتقوم إلاعلى شرارالناس.
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  10. 54
    20 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    الهمداني

    عبدالكريم هذا يدل على ان مااحد يقدر يطأ ارض الحرمين الشريفين ولا يعتدي عليها الا بآخر الزمان((ههههههههه كيف فسرتها والحديث عمره 1400 وهدمت بعده وبنيت)) هههههه انت فله
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  11. 53
    20 نوفمبر, 2016 , 19:35 م

    عبدالكريم

    هذا يدل على ان مااحد يقدر يطأ ارض الحرمين الشريفين ولا يعتدي عليها الا بآخر الزمان
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  12. 52
    20 نوفمبر, 2016 , 19:32 م

    الهمداني

    اذا السيرة النبوية كتبت بعد الهجرة ب 200 سنة واللي كتبها بن اسحاق وقصة بن اسحاق معروفة اما الاحاديث عاد حلوها
    لا يعجبني(4) اعجبني(15)
  13. 51
    20 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    اسمرعبر

    قاموا شهادات سادس ابتدائي وأولى متوسط ليلي يفتون بالدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  14. 50
    20 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    الهمداني

    عبدالملك بن مروان وبالتعاون مع الحجاج بن يوسف الثقفي هدمو الكعبه حجرا حجر وقتلو المسلمين وسيلت الدماء كما ذكرته كتب السير والتاريخ والله اعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(10)
  15. 49
    20 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    المشكلة بعض التعليقات لا تقرأ شنو ما هو مكتوب في التراث الحديثي وهذا صحيح مسلم والبخاري يقولون بهذا الحديث الثابت وليس مشكوك فيه ويأتي احد يوصفه بالضعيف !! صحيح مسلم امامكم وضعناه مع متن الحديث
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  16. 48
    20 نوفمبر, 2016 , 19:28 م

    الهمداني

    صار لي معجبين يسرقون معرفي ههههههههههههههه
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  17. 47
    20 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    عيود

    الحبشه هي اثيوبيا الان وفعلا هؤلاء ناس لايستهان فيهم وبقوتهم وقوة اجرامهم ولنا معهم مواقف في ايام حملة التصحيح وقتلهم بعض المواطنين ومظاهراتهم ومايدريكم قد يخرج ذو السوقيتين من عندنا فهم كثر مقيمين.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  18. 46
    20 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    لا حول ولا قوة الا بالله *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 45
    20 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايران

    اقسم بالله بان اكبر خطر على الاسلام والمسلمين هم الاخوان المسلمون الخمس عشريه احفاد البنا ادخلوا قوقل واستفسروا عن الاخوان حتى تعرفوا مدي قذارتهم وقباحتهم
    لا يعجبني(4) اعجبني(8)
  20. 44
    20 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    الهمداني

    الهمداني احبابي الكرام الاخونجيه موجودين من 1400 سنه((ترى هذا واحد صغير سارق معرفي ههههههههههه)) انا لا اكره اخونجي ولا شيعي ولا سني ولا علماني ولا لاديني مالي شغل ارمي تعليقاتي ومشي
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  21. 43
    20 نوفمبر, 2016 , 19:23 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    والله لا تهدم الكعبه حجرا حجرا قالها حبيبي وعظيمي محمد صلى الله عليه وسلم شاء من شاء وابى من ابى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 42
    20 نوفمبر, 2016 , 19:20 م

    الهمداني

    اللي اعرفه ان الكعبة هدمت اكثر من مرة اخرها قبل شي 80--70 سنة واشهر مرة كانت على يد الحجاج بن يوسف الثقفي في حكم عبدالملك بن مروان الاموي هذا والله اعلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(9)
  23. 41
    20 نوفمبر, 2016 , 19:20 م

    الهمداني

    احبابي الكرام الاخونجيه موجودين من 1400 سنه
    لا يعجبني(1) اعجبني(12)
  24. 40
    20 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    يالطيف

    ااسف لتعليق قال كيف يهد الكعبه اين المسلمين انت وياةه شكلك متقراء بالاحاديث انه اخر الزمان خل عنك لهو الحياة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  25. 39
    20 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    ابو فيصل الرياض

    واحنا نحسب عدونا ايران واسرائيل و امريكا وروسيا طلع عدونا الحبشة ههههههههه ا*****
    لا يعجبني(10) اعجبني(0)
  26. 38
    20 نوفمبر, 2016 , 19:06 م
    عدد التعليقات:6007

    بسمه

    برحي 2017 الحرب الحرب الخوف الخوف القبر القبر///يرحم اهلك مو ناقصين تخيلات ورعب 😳كل كلمه ادفش من اللي قبلها ياااساتر !
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  27. 37
    20 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    اسماء

    حدث العالقل بما لايعقل فان صدق فلا عقل له
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 36
    20 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    اسماء

    على اساس مافي جيش ولادوله
    لا يعجبني(6) اعجبني(0)
  29. 35
    20 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    متأمل

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 34
    20 نوفمبر, 2016 , 19:02 م

    سعد محمد عبدالله

    باقي زمن طويل ...اعداء الامه دارسين ديننا وينزلو مقاطع مثل ذي لايهام شبابنا ان القيامه حانت فبعضهم ييأس او ينتحر اووووووووووووو
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 33
    20 نوفمبر, 2016 , 19:02 م

    غرم الله

    اقسم بالله بان اكبر خطر على الاسلام والمسلمين هم الرافضه الاثني عشريه احفاد القرامطه ادخلوا قوقل واستفسروا عن القرامطه حتى تعرفوا مدي قذارتهم وقباحتهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  32. 32
    20 نوفمبر, 2016 , 19:02 م

    خذوا العلم من كبار العلماء عندنا ولا تاخذوا من صحف ومجلات اخوانيه ولو كانت صحيحه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 31
    20 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    اللهم لا اعتراض على السنه النبويه الصحيحه لكن انتبهوا من قناة *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 30
    20 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    جزاكم الله خير شكرا لتفاعلكم *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 29
    20 نوفمبر, 2016 , 18:55 م

    يالطيف

    لتعلمو أن الاحاديث كلها تبين اتجاه الحياة وصدق الرسول (ص)كل شي قاله أغلبه وقع اذا نطق الحديد الي هو رادو وتافزبون ومسجل وقرب البعيد الي البث التلفزيوني والهاتف وكاسيات عاريات الي حاصل الان فهمتو ولالا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  36. 28
    20 نوفمبر, 2016 , 18:46 م

    ماهذا الزمن الذي يأتي فيه عبد ويهدم الكعبة؟؟ اين المسلمين؟؟ اين ذهبوا ؟؟
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  37. 27
    20 نوفمبر, 2016 , 18:46 م

    مواطن ذروق

    هذه الأحاديث موجوده .. ونؤمن بماقاله الله وما يقوله رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم ... ولكنهم للأسف خاشين هالأحاديث عنا وحتى الشيوخ اللي يطلعون على المنابر والتلفزيونات مايجيبون سيرتها
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  38. 26
    20 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    عمر المري

    الحمدلله على اتباع سنة رسول الله . نشعر بفخر في الدنيا والاخرة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  39. 25
    20 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    لا يحدث ذلك إلا بعد أن ينزع الإيمان من الصدور وتجد من يحارب أهل الدين والملتزمين ويحارب جماعات التحفيظ وأهل القرآن وهو ما نعيشه الآن وما يحدث من فتن القتل والجوع والفقر والظلم والطغيان .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  40. 24
    20 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    برحي 2017

    الحرب الحرب الخوف الخوف القبر القبر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  41. 23
    20 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    احمد H

    هذا حديث صحيح ثابت في الصحيحين . ***الذي يقول انه حديث ضعيف ويتفلسف اقول له .**** الذي يتكلم في ما لا يعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 22
    20 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    يُخرِّبُ الكعبةَ ذو السُّويقتَينِ من الحبشةِ ... الراوي : أبو هريرة | المحدث : مسلم | المصدر : صحيح مسلم
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  43. 21
    20 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    سبحان الله

    ثبت هدم الكعبه في آخر الزمان علي يد الحبشة وعلي رأسهم ذو السوقتين في الصحيحين وفسرها الحافظ ابن حجر وغيره بأن ذلك يكون في زمن يرفع القرآن من صدور المؤمنين وﻻ يكون أحد يقول الله الله وغيرها من التفاسير
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  44. 20
    20 نوفمبر, 2016 , 18:28 م

    ابراهيم

    ياحبيبي يارسول الله اللهم صَل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وجمعنا به في جنه النعيم وكل من صلى وسلم على نبينا محمد الحمدلله أنا من أمت نبينا وحبيبنا محمد وشكرلله سبحانه جل في علاه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  45. 19
    20 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    ابو معاذ

    سبحان الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  46. 18
    20 نوفمبر, 2016 , 18:21 م

    معلم متقاعد

    لا تقولوا قال الرسول . قولوا روي عن الرسول ***.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  47. 17
    20 نوفمبر, 2016 , 18:21 م

    علي العمري

    بدون. تعليق.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  48. 16
    20 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    الزهراني

    نسال الله حسن الخاتمه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  49. 15
    20 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    لأول مرة نسمع بهذا

    درسنا سنين طويلة علوم الدين والله لأول مرة أسمع به وطالما هو مروي بالسمع عن ابو هريرة وليس الراوي ابو هريرة فهو حديث ضعيف وقد يكون موضوع والله اعلم.
    لا يعجبني(20) اعجبني(1)
  50. 14
    20 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    بوزهراء القطيفي

    وأكيد سوف يعينه على هدمها الرافضه ***الإمامية الأثني عشريه خونه خانوا الأسلام والعرب وأتبعوا الفرس المجوس الأيرانيين ***الصفويين عدوان الله ورسوله عباد القبور والأضرحة والمزارات والبدع الخرافات
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  51. 13
    20 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    الاماكن

    ولماذا ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 12
    20 نوفمبر, 2016 , 17:59 م

    لازم منزل واعتزل الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 11
    20 نوفمبر, 2016 , 17:57 م

    أبو مصلفح الرياض

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 10
    20 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    ... خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى قال عبد الله بن مسعود : أنتم في زمان يقود الحق الهوى ، وسيأتي زمان يقود الهوى الحق فنعوذ بالله من ذلك الزمان .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 17:54 م

    المستشار عادل

    ربي ارزقني حجة قبل ما يهدمها الملعون
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  56. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    عبدالرحمن

    والله صدق رسول الله من كان يظن انه ستقام حروب الشام ولقد اخبرنا عنها رسول الله قبل 1400 سنه
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  57. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 17:52 م

    المستشار عادل

    من وين طلعت لنا هالسالفة
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  58. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 17:51 م

    ع

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    ام الغاليين

    اللهم ارزقني حجه وعمره الى بيتك الحرام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    دنقوة

    قال الرسول ..من كذب عليا متعمد فليتبوء مقعدة من النار
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  61. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    محمد

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  62. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    حزين

    الله يحسّن خاتمتنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    إمرأه

    الله أعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)

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