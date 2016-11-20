فيديو: تعرف على الزمن الذي تهدم فيه الكعبة ويتوقف الحج والوقوف بجبل عرفات!

صحيفة المرصد:حدثنا رسولنا الكريم محمد “صلي الله عليه وسلم” عن بيان حال آخر الزمان، وعلامات الساعة و من علامات الساعة، هدم قبلة المسلمين الكعبة المشرفة حيثُ يهدمها في آخر الزمان رجل أسود من الحبشة يسمى “ذو السويقتين” لصغر ساقيه ورقتهما وسوف يهدمها حجرا حجرا ويجردها من كسوتها ويسلبها حليها، ويتوقف الحج والوقوف بجبل عرفات.

ونشرت قناة “المجلة” فيديو تناولت فيه الاحاديث التي وردت عن النبي محمد عليه السلام في بيانٍ حال الكعبة في آخر الزمان، مع ذكر الأدلة.