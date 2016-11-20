صحيفة المرصد:حدثنا رسولنا الكريم محمد “صلي الله عليه وسلم” عن بيان حال آخر الزمان، وعلامات الساعة و من علامات الساعة، هدم قبلة المسلمين الكعبة المشرفة حيثُ يهدمها في آخر الزمان رجل أسود من الحبشة يسمى “ذو السويقتين” لصغر ساقيه ورقتهما وسوف يهدمها حجرا حجرا ويجردها من كسوتها ويسلبها حليها، ويتوقف الحج والوقوف بجبل عرفات.
ونشرت قناة “المجلة” فيديو تناولت فيه الاحاديث التي وردت عن النبي محمد عليه السلام في بيانٍ حال الكعبة في آخر الزمان، مع ذكر الأدلة.
فيديو: تعرف على الزمن الذي تهدم فيه الكعبة ويتوقف الحج والوقوف بجبل عرفات!
صحيفة المرصد:حدثنا رسولنا الكريم محمد “صلي الله عليه وسلم” عن بيان حال آخر الزمان، وعلامات الساعة و من علامات الساعة، هدم قبلة المسلمين الكعبة المشرفة حيثُ يهدمها في آخر الزمان رجل أسود من الحبشة يسمى “ذو السويقتين” لصغر ساقيه ورقتهما وسوف يهدمها حجرا حجرا ويجردها من كسوتها ويسلبها حليها، ويتوقف الحج والوقوف بجبل عرفات.
تعليقات ( 63 )
عدد التعليقات:191
فاااااهملاحول ولاقوه الا بالله العزيز الحكيم >> الله يكفينا شر اخر الزمان
الهمداني55--زينب -- كلام من التراث الاسلامي قد يكون صواب وقد يكون غير ذلك والله اعلم
شافياللهم اني اسئلك الستر و العفو و العافيه في الدنيا و الاخرة
خالدمعنى الحديث ان يكون الغلبة لأصحاب البشرة السمراء في الجزيرة العربية وهذا الواضح امامنا زيادة السعوديين السمر وهذه خطة يهودية قامت بها من اكثر من ثلاث مائة سنة بتوطين العبيد واستجلابهم بغرض الخدمة
الهمداني57--زينب -- الشيعة عندهم مهدي مسردب وانتم عندكم مهديكم سيخرج وعيسى سينزل واعور دجال وشجاع اقرع يعني الشيعة مهلوسين وانتم عسل قصص سندباد ارحم من الرجعية
Ymni mahbobشر من وطأ الحصى والتراب الاخونجيه الدنيا خربت وعم الظلام الدامس بها ذو السويقتين اخونجي ميه بالميه
زينب...ت 50الكعبه موجوده لاتكذب. ومن يريد هدم الكعبه هم الرافضه. وارجع لكتبهم ماذا يقول مهديهم المسردب اذا دخل مكه والمدينة يريد هدم الكعبه ونبش قبور الصحابة والانتقام من الإسلام ولكن هيهات أن يدخلها الدجال.
الماااااضي2030هدم الكعبه ومتأكد بيهدمها الاخوان المسلمين هل قرأتم كتاب سر المعبد
زينب...الحديث صحيح. في آخرالزمان تكون علاماتها متسارعة ويتغير الليل والنهار وطول الأيام لاضطراب الكون.ويرفع القرآن حتى أن المرء ليقول للميت في قبره ليتني مكانك من شدة الفتن والساعة لاتقوم إلاعلى شرارالناس.
الهمدانيعبدالكريم هذا يدل على ان مااحد يقدر يطأ ارض الحرمين الشريفين ولا يعتدي عليها الا بآخر الزمان((ههههههههه كيف فسرتها والحديث عمره 1400 وهدمت بعده وبنيت)) هههههه انت فله
عبدالكريمهذا يدل على ان مااحد يقدر يطأ ارض الحرمين الشريفين ولا يعتدي عليها الا بآخر الزمان
الهمدانياذا السيرة النبوية كتبت بعد الهجرة ب 200 سنة واللي كتبها بن اسحاق وقصة بن اسحاق معروفة اما الاحاديث عاد حلوها
اسمرعبرقاموا شهادات سادس ابتدائي وأولى متوسط ليلي يفتون بالدين
الهمدانيعبدالملك بن مروان وبالتعاون مع الحجاج بن يوسف الثقفي هدمو الكعبه حجرا حجر وقتلو المسلمين وسيلت الدماء كما ذكرته كتب السير والتاريخ والله اعلم
الهمدانيصار لي معجبين يسرقون معرفي ههههههههههههههه
عيودالحبشه هي اثيوبيا الان وفعلا هؤلاء ناس لايستهان فيهم وبقوتهم وقوة اجرامهم ولنا معهم مواقف في ايام حملة التصحيح وقتلهم بعض المواطنين ومظاهراتهم ومايدريكم قد يخرج ذو السوقيتين من عندنا فهم كثر مقيمين.
منبر الجمعه للدين ومنبر الجبير لايراناقسم بالله بان اكبر خطر على الاسلام والمسلمين هم الاخوان المسلمون الخمس عشريه احفاد البنا ادخلوا قوقل واستفسروا عن الاخوان حتى تعرفوا مدي قذارتهم وقباحتهم
الهمدانيالهمداني احبابي الكرام الاخونجيه موجودين من 1400 سنه((ترى هذا واحد صغير سارق معرفي ههههههههههه)) انا لا اكره اخونجي ولا شيعي ولا سني ولا علماني ولا لاديني مالي شغل ارمي تعليقاتي ومشي
رحمه ⭐⭐⭐والله لا تهدم الكعبه حجرا حجرا قالها حبيبي وعظيمي محمد صلى الله عليه وسلم شاء من شاء وابى من ابى
الهمدانياللي اعرفه ان الكعبة هدمت اكثر من مرة اخرها قبل شي 80--70 سنة واشهر مرة كانت على يد الحجاج بن يوسف الثقفي في حكم عبدالملك بن مروان الاموي هذا والله اعلم
الهمدانياحبابي الكرام الاخونجيه موجودين من 1400 سنه
يالطيفااسف لتعليق قال كيف يهد الكعبه اين المسلمين انت وياةه شكلك متقراء بالاحاديث انه اخر الزمان خل عنك لهو الحياة
ابو فيصل الرياضواحنا نحسب عدونا ايران واسرائيل و امريكا وروسيا طلع عدونا الحبشة ههههههههه ا*****
عدد التعليقات:6007
بسمهبرحي 2017 الحرب الحرب الخوف الخوف القبر القبر///يرحم اهلك مو ناقصين تخيلات ورعب 😳كل كلمه ادفش من اللي قبلها ياااساتر !
اسماءحدث العالقل بما لايعقل فان صدق فلا عقل له
اسماءعلى اساس مافي جيش ولادوله
متأملتعليق مخالف
سعد محمد عبداللهباقي زمن طويل ...اعداء الامه دارسين ديننا وينزلو مقاطع مثل ذي لايهام شبابنا ان القيامه حانت فبعضهم ييأس او ينتحر اووووووووووووو
غرم اللهاقسم بالله بان اكبر خطر على الاسلام والمسلمين هم الرافضه الاثني عشريه احفاد القرامطه ادخلوا قوقل واستفسروا عن القرامطه حتى تعرفوا مدي قذارتهم وقباحتهم
يالطيفلتعلمو أن الاحاديث كلها تبين اتجاه الحياة وصدق الرسول (ص)كل شي قاله أغلبه وقع اذا نطق الحديد الي هو رادو وتافزبون ومسجل وقرب البعيد الي البث التلفزيوني والهاتف وكاسيات عاريات الي حاصل الان فهمتو ولالا
مواطن ذروقهذه الأحاديث موجوده .. ونؤمن بماقاله الله وما يقوله رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم ... ولكنهم للأسف خاشين هالأحاديث عنا وحتى الشيوخ اللي يطلعون على المنابر والتلفزيونات مايجيبون سيرتها
عمر المريالحمدلله على اتباع سنة رسول الله . نشعر بفخر في الدنيا والاخرة
برحي 2017الحرب الحرب الخوف الخوف القبر القبر
احمد Hهذا حديث صحيح ثابت في الصحيحين . ***الذي يقول انه حديث ضعيف ويتفلسف اقول له .**** الذي يتكلم في ما لا يعلم
سبحان اللهثبت هدم الكعبه في آخر الزمان علي يد الحبشة وعلي رأسهم ذو السوقتين في الصحيحين وفسرها الحافظ ابن حجر وغيره بأن ذلك يكون في زمن يرفع القرآن من صدور المؤمنين وﻻ يكون أحد يقول الله الله وغيرها من التفاسير
ابراهيمياحبيبي يارسول الله اللهم صَل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وجمعنا به في جنه النعيم وكل من صلى وسلم على نبينا محمد الحمدلله أنا من أمت نبينا وحبيبنا محمد وشكرلله سبحانه جل في علاه
ابو معاذسبحان الله
معلم متقاعدلا تقولوا قال الرسول . قولوا روي عن الرسول ***.
علي العمريبدون. تعليق.
الزهرانينسال الله حسن الخاتمه
لأول مرة نسمع بهذادرسنا سنين طويلة علوم الدين والله لأول مرة أسمع به وطالما هو مروي بالسمع عن ابو هريرة وليس الراوي ابو هريرة فهو حديث ضعيف وقد يكون موضوع والله اعلم.
بوزهراء القطيفيوأكيد سوف يعينه على هدمها الرافضه ***الإمامية الأثني عشريه خونه خانوا الأسلام والعرب وأتبعوا الفرس المجوس الأيرانيين ***الصفويين عدوان الله ورسوله عباد القبور والأضرحة والمزارات والبدع الخرافات
الاماكنولماذا ؟
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
المستشار عادلربي ارزقني حجة قبل ما يهدمها الملعون
عبدالرحمنوالله صدق رسول الله من كان يظن انه ستقام حروب الشام ولقد اخبرنا عنها رسول الله قبل 1400 سنه
المستشار عادلمن وين طلعت لنا هالسالفة
عتعليق مخالف
ام الغالييناللهم ارزقني حجه وعمره الى بيتك الحرام
دنقوةقال الرسول ..من كذب عليا متعمد فليتبوء مقعدة من النار
محمدتعليق مخالف
حزينالله يحسّن خاتمتنا
إمرأهالله أعلم