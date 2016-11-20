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السجن 15 عاما لمواطن تستر على شقيقه الإرهابي

20 نوفمبر, 2016 , 20:15 م
السجن 15 عاما لمواطن تستر على شقيقه الإرهابي
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صحيفة المرصد – د ب أ :أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن سعودي 15 سنة لعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن قتل شقيقه لأحد رجال الأمن وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية.

وقال البيان الصادر عن المحكمة اليوم الأحد، “ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بالتستر على عدد من رفاقه ومشاركته إياهم في إخفاء سيارة وذلك بنومه فيها ليلاً مع علمه بأنها مسروقة وأن أحد رفاقه ارتكب بواسطتها جريمة قتل أحد رجال الأمن وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن قتل شقيقه لأحد رجال الأمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، ومشاركته في عدد من التجمعات المثيرة للشغب بمحافظة القطيف”.

وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة 15 سنة، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لفترة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    20 نوفمبر, 2016 , 23:09 م
    عدد التعليقات:13351

    برق الحرم

    (((((( أكيد السجن خمسة نجوم )))))))
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  2. 8
    20 نوفمبر, 2016 , 23:07 م
    عدد التعليقات:13351

    برق الحرم

    ((((((( احكام غير عادلة ...لذلك الخونة ..... عبيد الملالي في القطيف ..... يمتهنون فيها قتل الجنود واستهداف المراكز الامنية ))))))
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  3. 7
    20 نوفمبر, 2016 , 21:17 م

    سعودي غريب

    متستر على قاتلين ونايم فالسيارة لإيهام رجال الامن ولفت انظارهم له كي يبعد الانظار عن القتلة مع علمه بذلك...و15سنة من القاضي؟
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  4. 6
    20 نوفمبر, 2016 , 21:01 م

    ابوشيخه

    أسال الله أن يحفظ جميع السعوديين من سنة وشيعة وبدو وحضر اللهم أمين يارب وأسال الله أن يعزكم ويرزقكم من فضله بأذن الله وأسال الله أن يحفظ بناتكم واولادكم من مكر وخبث وشر عبدت الكراسي اللهم أمين يارب
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  5. 5
    20 نوفمبر, 2016 , 20:43 م

    ابوشيخه

    أي فرق كبير وأي كلام فاضي نكذب على بعض يـ تعليق (4)
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  6. 4
    20 نوفمبر, 2016 , 20:29 م

    تعليق رقم 3

    الفارق كبير بين الحالتين والقضاء السعودي لا يفرق بين مواطن أو مقيم كلهم في مجلس القضاء سواء.
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  7. 3
    20 نوفمبر, 2016 , 20:23 م

    ابوشيخه

    15 سنة سجن ؟؟ والمصري الى تخابر مع ايران حكمتوا عليه 6 سنوات والمصري الى دخل حبوب ممنوعة دولية أيظن حكمتوا عليه 5 سنوات ؟؟ ليش السعوديين احكامهم لا تقل عن 15 وطالع ؟؟
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  8. 2
    20 نوفمبر, 2016 , 20:21 م

    الماااااضي2030

    يستاهل ماجاه واكثر....نصيحه ...اذا رأيت احد افراد عائلتك ملتزم ومتزمت ..بلغ عنه المباحث لمتابعته..هذا بكره ممكن يذبحك ..
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  9. 1
    20 نوفمبر, 2016 , 20:18 م

    فيصل

    الله لإيخلينا بمكانه
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