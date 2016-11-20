السجن 15 عاما لمواطن تستر على شقيقه الإرهابي

صحيفة المرصد – د ب أ :أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن سعودي 15 سنة لعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن قتل شقيقه لأحد رجال الأمن وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية.

وقال البيان الصادر عن المحكمة اليوم الأحد، “ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بالتستر على عدد من رفاقه ومشاركته إياهم في إخفاء سيارة وذلك بنومه فيها ليلاً مع علمه بأنها مسروقة وأن أحد رفاقه ارتكب بواسطتها جريمة قتل أحد رجال الأمن وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن قتل شقيقه لأحد رجال الأمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، ومشاركته في عدد من التجمعات المثيرة للشغب بمحافظة القطيف”.

وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة 15 سنة، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لفترة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.