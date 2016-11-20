السجن 15 عاما لمواطن تستر على شقيقه الإرهابي

صحيفة المرصد – د ب أ :أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بسجن مواطن سعودي 15 سنة لعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن قتل شقيقه لأحد رجال الأمن وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية.
وقال البيان الصادر عن المحكمة اليوم الأحد، “ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه بالتستر على عدد من رفاقه ومشاركته إياهم في إخفاء سيارة وذلك بنومه فيها ليلاً مع علمه بأنها مسروقة وأن أحد رفاقه ارتكب بواسطتها جريمة قتل أحد رجال الأمن وعدم إبلاغه الجهات الأمنية عن قتل شقيقه لأحد رجال الأمن، وتمويله الإرهاب والأعمال الإرهابية، ومشاركته في عدد من التجمعات المثيرة للشغب بمحافظة القطيف”.
وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة 15 سنة، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لفترة سجنه تبدأ بعد خروجه من السجن.
تعليقات ( 9 )
عدد التعليقات:13351
برق الحرم(((((( أكيد السجن خمسة نجوم )))))))
عدد التعليقات:13351
برق الحرم((((((( احكام غير عادلة ...لذلك الخونة ..... عبيد الملالي في القطيف ..... يمتهنون فيها قتل الجنود واستهداف المراكز الامنية ))))))
سعودي غريبمتستر على قاتلين ونايم فالسيارة لإيهام رجال الامن ولفت انظارهم له كي يبعد الانظار عن القتلة مع علمه بذلك...و15سنة من القاضي؟
ابوشيخهأسال الله أن يحفظ جميع السعوديين من سنة وشيعة وبدو وحضر اللهم أمين يارب وأسال الله أن يعزكم ويرزقكم من فضله بأذن الله وأسال الله أن يحفظ بناتكم واولادكم من مكر وخبث وشر عبدت الكراسي اللهم أمين يارب
ابوشيخهأي فرق كبير وأي كلام فاضي نكذب على بعض يـ تعليق (4)
تعليق رقم 3الفارق كبير بين الحالتين والقضاء السعودي لا يفرق بين مواطن أو مقيم كلهم في مجلس القضاء سواء.
ابوشيخه15 سنة سجن ؟؟ والمصري الى تخابر مع ايران حكمتوا عليه 6 سنوات والمصري الى دخل حبوب ممنوعة دولية أيظن حكمتوا عليه 5 سنوات ؟؟ ليش السعوديين احكامهم لا تقل عن 15 وطالع ؟؟
الماااااضي2030يستاهل ماجاه واكثر....نصيحه ...اذا رأيت احد افراد عائلتك ملتزم ومتزمت ..بلغ عنه المباحث لمتابعته..هذا بكره ممكن يذبحك ..
فيصلالله لإيخلينا بمكانه