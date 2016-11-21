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زوجة خائنة تلتصق بعشيقها والسبب الزوج المخدوع !

21 نوفمبر, 2016 , 1:29 ص
زوجة خائنة تلتصق بعشيقها والسبب الزوج المخدوع !
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صحيفة المرصد – وكالات:كان العاشقان في خضم اللقاء الحميم في منطقة داراجا مبيلي في كيسي، غرب كينيا، ولكن الرجل وجد نفسه فجأة غير قادر على الانفصال عن عشيقته.

وعندما عجزا عن السيطرة على الألم الذي صاحب وضعهما الحرج، صرخ كلاهما طلباً للمساعدة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، دخل المنزل حشد من الناس وتم حمل الاثنين على ملاءة بينما تجمع المزيد من الناس لرؤية فضيحة العاشقين العالقين.

ونشر الخبر في وسائل الإعلام المحلية، وبث بالفيديو والصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتقد أن زوج هذه المرأة أعطاها خليطاَ، حضّره طبيب شعبي عندما شك في إخلاص زوجته، وقد صمم ليجعل العاشقين غير قابلين للانفصال مثبتاً إدانتهما.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن العاشقين تم نقلهما إلى طبيب شعبي ليفصلهما بناء على تعليمات الزوج.

وأجبر الطبيب الشعبي الرجل الذي كان يقيم علاقة مع المرأة المتزوجة على دفع غرامة قبل الموافقة على تحريره.

وقال الطبيب الشعبي لوكالات الأخبار المحلية، إن الحادث ينبغي أن يكون درساً لهؤلاء الذين يخونون شركاءهم.



تعليقات ( 26 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 26
    21 نوفمبر, 2016 , 5:46 ص

    وأين ألقيها

    هذا هو غراء البتكس قوي وفعال يلصق السيارة بالسيارة ولا تتحرك كيف**** لعنه الله على مِن خانت زوجها او خان زوجته والله هو الرقيب على خلقه و المنتقم من الخائن
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  2. 25
    21 نوفمبر, 2016 , 4:59 ص

    الراصد

    الافريكان سحره مشعوذين فيهم تخلف وجهل كبير الله لايبلانا
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  3. 24
    21 نوفمبر, 2016 , 3:56 ص

    الله يعافيهم ولا يبلانا يارب متزوجه وتلعبين بذيلك ليش ما تبين زوجك تطلقي يا مال الوجع وتزوجي المقرود اللي تلعبين معاه هذا لو قبل يتزوجك يارب تعافيهم ولا تبلانا
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  4. 23
    21 نوفمبر, 2016 , 3:45 ص

    ابو شلش وش اللي لصق الجسم والا الجهاز التناسلي - لا اللاسلكي
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  5. 22
    21 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    عهود مادريتا

    هذا سحر وليس دواء شعبي حولهم إلى كلاب ها الكلاب هههههههه
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  6. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 2:41 ص

    حشا ذي مو مره ؟؟ ذي كلبه ... الله لايبلانا
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  7. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 2:21 ص

    hima

    زوج حكيم على لئيم,وكان الافضل الانفصال بعد التاكد من خيانتها,الله لايبلانا.
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  8. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 2:19 ص

    ابو شلش

    وش اللي لصق الجسم والا الجهاز التناسلي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 2:18 ص

    14 وتكتب باسماء مختلفة فريده ومحاميه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    💎💛عــــهــــــود💛💎

    🙈 عيب 😳
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  11. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 2:16 ص

    تعليق مخالف
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  12. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 2:15 ص

    أبهاوي

    الله يصلح بنات المسلمين وأولادهم ويسترهم بستره
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  13. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 2:14 ص

    سويميه تسوي نفسها فاهمة بكل شيء وتعطي تعليقاتها لايكات هههههه
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  14. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    سامية خزعبلات (لعنة موثي) وتخاريف الألماني سانزوني في القرن الـ19 - كنك بالغتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  15. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 1:47 ص

    سنونو

    قصة طريفة ومضحكة وان كان فيها شيء من السحر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 1:46 ص

    اللهم جنبنا الفتن...

    الخيانات الزوجية سببها : ضعف الدين_ ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها _اطلاق البصر فيما حرم الله _ الجوالات _مواقع التواصل الاجتماعي _ المسلسلات والافلام _ رفقاء ورفيقات السؤ.
    لا يعجبني(1) اعجبني(5)
  17. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص
    عدد التعليقات:941

    سامية

    خزعبلات (لعنة موثي) وتخاريف الألماني سانزوني في القرن الـ19 .
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  18. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    شاوش حتى انا مافهمت - يقول لك حط غراء فيران مع معجون طماطم مع خس - الخبر واضح يقول لك حط - احسن شي تقراء الخبر 7 مرات وراح تفهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 1:42 ص

    اي مصيبه خلفها امرأه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  20. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص

    جنوبية..🌻🌻

    كيف أعطاهم دواء يتلصقون بخ عليهم غراء فئران ولا كيف اتوقع سحر وكينيا ايش عرفهم بالطب الشعبي خبر غريب عجيب كذيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  21. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص

    كونان 2016

    فلم هندي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  22. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 1:40 ص

    ابوبنيان إلى 124

    مو طبيب شعبي هذا سحر معروف عندهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  23. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 1:39 ص

    النساء ناقصات دين وعقل
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  24. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    زائر

    هههههههههه يستاهلو يا تعليق واحد الزوج المخدوع جلب لهم أشياء من طبيب شعبي يوضع في المناطق الحساسة لزيادة الرغبة ولكن كان لاصق في نفس الوقت حتى يمسكهم بالجرم المشهود ههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  25. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 1:35 ص

    شاوش

    حتى انا مافهمت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    احساس خالد

    الي فهم شي يشرح لي بالله . . .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

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