زوجة خائنة تلتصق بعشيقها والسبب الزوج المخدوع !

صحيفة المرصد – وكالات:كان العاشقان في خضم اللقاء الحميم في منطقة داراجا مبيلي في كيسي، غرب كينيا، ولكن الرجل وجد نفسه فجأة غير قادر على الانفصال عن عشيقته.

وعندما عجزا عن السيطرة على الألم الذي صاحب وضعهما الحرج، صرخ كلاهما طلباً للمساعدة.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، دخل المنزل حشد من الناس وتم حمل الاثنين على ملاءة بينما تجمع المزيد من الناس لرؤية فضيحة العاشقين العالقين.

ونشر الخبر في وسائل الإعلام المحلية، وبث بالفيديو والصور على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويعتقد أن زوج هذه المرأة أعطاها خليطاَ، حضّره طبيب شعبي عندما شك في إخلاص زوجته، وقد صمم ليجعل العاشقين غير قابلين للانفصال مثبتاً إدانتهما.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن العاشقين تم نقلهما إلى طبيب شعبي ليفصلهما بناء على تعليمات الزوج.

وأجبر الطبيب الشعبي الرجل الذي كان يقيم علاقة مع المرأة المتزوجة على دفع غرامة قبل الموافقة على تحريره.

وقال الطبيب الشعبي لوكالات الأخبار المحلية، إن الحادث ينبغي أن يكون درساً لهؤلاء الذين يخونون شركاءهم.