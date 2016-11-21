زوجة خائنة تلتصق بعشيقها والسبب الزوج المخدوع !

صحيفة المرصد – وكالات:كان العاشقان في خضم اللقاء الحميم في منطقة داراجا مبيلي في كيسي، غرب كينيا، ولكن الرجل وجد نفسه فجأة غير قادر على الانفصال عن عشيقته.
وعندما عجزا عن السيطرة على الألم الذي صاحب وضعهما الحرج، صرخ كلاهما طلباً للمساعدة.
وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، دخل المنزل حشد من الناس وتم حمل الاثنين على ملاءة بينما تجمع المزيد من الناس لرؤية فضيحة العاشقين العالقين.
ونشر الخبر في وسائل الإعلام المحلية، وبث بالفيديو والصور على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويعتقد أن زوج هذه المرأة أعطاها خليطاَ، حضّره طبيب شعبي عندما شك في إخلاص زوجته، وقد صمم ليجعل العاشقين غير قابلين للانفصال مثبتاً إدانتهما.
وذكرت وسائل الإعلام المحلية، أن العاشقين تم نقلهما إلى طبيب شعبي ليفصلهما بناء على تعليمات الزوج.
وأجبر الطبيب الشعبي الرجل الذي كان يقيم علاقة مع المرأة المتزوجة على دفع غرامة قبل الموافقة على تحريره.
وقال الطبيب الشعبي لوكالات الأخبار المحلية، إن الحادث ينبغي أن يكون درساً لهؤلاء الذين يخونون شركاءهم.
تعليقات ( 26 )
وأين ألقيهاهذا هو غراء البتكس قوي وفعال يلصق السيارة بالسيارة ولا تتحرك كيف**** لعنه الله على مِن خانت زوجها او خان زوجته والله هو الرقيب على خلقه و المنتقم من الخائن
الراصدالافريكان سحره مشعوذين فيهم تخلف وجهل كبير الله لايبلانا
عهود مادريتاهذا سحر وليس دواء شعبي حولهم إلى كلاب ها الكلاب هههههههه
himaزوج حكيم على لئيم,وكان الافضل الانفصال بعد التاكد من خيانتها,الله لايبلانا.
ابو شلشوش اللي لصق الجسم والا الجهاز التناسلي
💎💛عــــهــــــود💛💎🙈 عيب 😳
أبهاويالله يصلح بنات المسلمين وأولادهم ويسترهم بستره
سنونوقصة طريفة ومضحكة وان كان فيها شيء من السحر
اللهم جنبنا الفتن...الخيانات الزوجية سببها : ضعف الدين_ ترك الصلاة وتأخيرها عن وقتها _اطلاق البصر فيما حرم الله _ الجوالات _مواقع التواصل الاجتماعي _ المسلسلات والافلام _ رفقاء ورفيقات السؤ.
عدد التعليقات:941
ساميةخزعبلات (لعنة موثي) وتخاريف الألماني سانزوني في القرن الـ19 .
جنوبية..🌻🌻كيف أعطاهم دواء يتلصقون بخ عليهم غراء فئران ولا كيف اتوقع سحر وكينيا ايش عرفهم بالطب الشعبي خبر غريب عجيب كذيب
كونان 2016فلم هندي
ابوبنيان إلى 124مو طبيب شعبي هذا سحر معروف عندهم
زائرهههههههههه يستاهلو يا تعليق واحد الزوج المخدوع جلب لهم أشياء من طبيب شعبي يوضع في المناطق الحساسة لزيادة الرغبة ولكن كان لاصق في نفس الوقت حتى يمسكهم بالجرم المشهود ههههههه
شاوشحتى انا مافهمت
احساس خالدالي فهم شي يشرح لي بالله . . .