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خبر “حالات حمل غير شرعي” في كربلاء يضع صحيفة “الشرق الأوسط” في موقف محرج

21 نوفمبر, 2016 , 2:50 ص
خبر “حالات حمل غير شرعي” في كربلاء يضع صحيفة “الشرق الأوسط” في موقف محرج
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صحيفة المرصد: قال موقع الـ”بي بي سي ” أن منظمة الصحة العالمية كذبت  خبرا نشره أحد المواقع الالكترونية وأعادت صحيفة “الشرق الأوسط” استخدامه في متن وعنوان تقرير لها، وتسبب في موجة غضب شعبية ورسمية في العراق.

ونسب الخبر للمنظمة الدولية تحذيرها من تزايد “حالات حمل غير شرعي” في مدينة كربلاء العراقية بالتزامن مع احياء مراسم دينية.
و قالت المنظمة الأممية في بيان نشر على موقعها الرسمي إنها “تنفي بشدة” و”تستنكر استخدام اسمها في خبر عار عن الصحة نشر على موقع “أصوات حرة” يدعي أن أحد إعلامي المنظمة في جنيف صرح بخصوص الزواج غير الشرعي خلال المراسم الدينية”.

 

وأضاف البيان “وإذ تدين المنظمة بأشد عبارات الإدانة إقحام اسمها في تقرير مفبرك لا يمت لمبادئها بصلة، فإنها تتحرى حالياً عن مصدر الخبر الخاطئ وقد تلجأ إلى مقاضاة ناشريه”.
وقد سارعت صحيفة الشرق الأوسط، الصادرة في لندن عن المجموعة السعودية للابحاث والتسويق، إلى حذف الخبر من موقعها الالكتروني وحذف صورة نسختها الورقية المصورة من الموقع ايضا، ووضع صورة عدد اليوم الفائت بدلها.
كما نشرت لاحقا نص بيان التكذيب الصادر عن المنظمة الأممية، مرفقا بإعلان الاستغناء عن مراسلها في العراق لنشره “معلومات مغلوطة”.

وقالت الصحيفة “إنها تنشر هذا النفي لتصحيح المعلومات المغلوطة التي تضمنها، كما تعلن أنه تم ايقاف التعامل مع محرر الصحيفة في بغداد الذي تسبب بنشر التقرير، وتؤكد أنها تلتزم بالمعايير المهنية الأخلاقية والدقة والموضوعية”.

BBC



تعليقات ( 17 )

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  1. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 5:45 ص

    سبحان الله العظيم سبحان الله و بحمدة

    وما خفي كان اعظم من دين المجوس
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  2. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 5:23 ص

    ابو عبدالله

    يمني حقود المسيار زواج شرعي ولي وشهود بس تقوم الزوجه بتنازل عن حق المبيت والنفقه لكن *** لاشهود ولا ولي بس وش رايك فى العاريات اللي طلعو مع المفحط ماشفنا تعليقك ممكن رايحين يتمتعون بتفحيط
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  3. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 5:16 ص

    Ymni mahbob

    ما معنى المسيار ؟؟؟
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  4. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 5:15 ص

    Ymni mahbob

    المسيار شي عظيم عندهم،،،،
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  5. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 5:14 ص

    Ymni mahbob

    ***ودينهم من في كتب اهل الضلاله والخرابه ؟؟؟
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  6. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 5:13 ص

    سميرة

    ولماذا الخوف كما قال الزميل هذا موسم زواج المتعة وليس الاربعين كما يطلقون هذا المسمي***هذة فرصة وتجارة رائجة تتزوج المرأة في الليلة 20 زوج اي بمعدل زوج كل 15 دقيقة هذا هو مذهب المجوس الروافض
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  7. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 5:12 ص

    Ymni mahbob

    لا نستبعد شي فالخبر صحيح مسيار الدواعش وما يفعلون نعم لا احد ينصدم آخر الزمان ولعنه الله على الدواعش؟؟؟؟
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  8. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 5:11 ص

    حسين

    الحقد الوراثي الدفين على المذهب الشيعي ادى الى اختلاق قصص وهميه لتشوية متبعي هذا المذهب بل لم يكتفوا بذلك بل دأبو بتفجير انفسهم في حسينيات ومساجد الشيعه في جميع دول العالم
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  9. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 4:55 ص

    عبدالعزيز//

    نفت او مانفت هذه الحقيقة فمذهبهم يؤيد تلك الظاهره الغير شرعيه لانهم يسعون لزيادة اعدادهم لمحاربة الاسلام والدليل الاطفال الذين يستعرضون بهم اصحاب العصائب الخضراء نتاج متعه يسمونهم (السيد)
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  10. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 4:05 ص

    ابوبنيان إلى 124

    مانكبهم إلى المتعة الجماعية ولليلة الطفية
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  11. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 3:33 ص

    سالم

    ليش الخوف ياحبيبي الخبر صحيح ونشرته منظمه صحيه عالميه وبسبب هذه الظاهره الدينيه وهم يقصدون زواج المتعه انتشر الإيدز في إيران وفي جنوب العراق والخبر صحيح ميه بالميه
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  12. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 3:21 ص

    مسلم غيور

    لماذا أكبر نسبة مرضى الإيدز هو في إيران والإحصائية منظمة مكافحة الإيدز حسب تقاريره السنوية والسبب زواج المتعة أو ألسيغة
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  13. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 3:09 ص

    أبو مصلفح الرياض

    الشرق الأوسط إيرانية تبث الفرقة بين المسلمين ياريت لو يتم تحجيمها تبث الاشاعات أوووه الشرق الأوسط اللي من لندن معليش ياجماعة الخير **** ياخي ومين العراق أصلا لجل يكذبها
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  14. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 3:05 ص

    مسلم غيور

    إسألوا شيعة العراق قبل السنة وإنهم يصدقون الخبر وهذا الواقع لأن المتعة نشرت الزنا والرذيلة في النجف وكربلاء وقم وإمام كاظم في إيران أما إنكار الخبر فهي سياسية
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  15. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 2:58 ص

    ولد الظهيرة

    ااااخ بس .... كم خبر نُشِر عن السعودية وشعبها في أكثر من وسيلة اعلامية وهو غير صحيح ولم نرى نفيا أو إيقاف التعاون مع المحرر الناشر... وربعنا ع طول حذف واعتذار وايقاف.. مع ظني بصحة الخبر بسبب ذا وذاك
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  16. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 2:57 ص

    مراقب عام

    الخبر صحيح ١٠٠٪‏ هذا ديدن الشيعة المجوس وهو نشر الرذيله في عراق صدام رحمه الله علية تحيا العراق
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  17. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 2:54 ص

    اين **** يعطونا رأيهم
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