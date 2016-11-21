خبر “حالات حمل غير شرعي” في كربلاء يضع صحيفة “الشرق الأوسط” في موقف محرج

صحيفة المرصد: قال موقع الـ”بي بي سي ” أن منظمة الصحة العالمية كذبت خبرا نشره أحد المواقع الالكترونية وأعادت صحيفة “الشرق الأوسط” استخدامه في متن وعنوان تقرير لها، وتسبب في موجة غضب شعبية ورسمية في العراق.

ونسب الخبر للمنظمة الدولية تحذيرها من تزايد “حالات حمل غير شرعي” في مدينة كربلاء العراقية بالتزامن مع احياء مراسم دينية.

و قالت المنظمة الأممية في بيان نشر على موقعها الرسمي إنها “تنفي بشدة” و”تستنكر استخدام اسمها في خبر عار عن الصحة نشر على موقع “أصوات حرة” يدعي أن أحد إعلامي المنظمة في جنيف صرح بخصوص الزواج غير الشرعي خلال المراسم الدينية”.

وأضاف البيان “وإذ تدين المنظمة بأشد عبارات الإدانة إقحام اسمها في تقرير مفبرك لا يمت لمبادئها بصلة، فإنها تتحرى حالياً عن مصدر الخبر الخاطئ وقد تلجأ إلى مقاضاة ناشريه”.

وقد سارعت صحيفة الشرق الأوسط، الصادرة في لندن عن المجموعة السعودية للابحاث والتسويق، إلى حذف الخبر من موقعها الالكتروني وحذف صورة نسختها الورقية المصورة من الموقع ايضا، ووضع صورة عدد اليوم الفائت بدلها.

كما نشرت لاحقا نص بيان التكذيب الصادر عن المنظمة الأممية، مرفقا بإعلان الاستغناء عن مراسلها في العراق لنشره “معلومات مغلوطة”.

وقالت الصحيفة “إنها تنشر هذا النفي لتصحيح المعلومات المغلوطة التي تضمنها، كما تعلن أنه تم ايقاف التعامل مع محرر الصحيفة في بغداد الذي تسبب بنشر التقرير، وتؤكد أنها تلتزم بالمعايير المهنية الأخلاقية والدقة والموضوعية”.

BBC