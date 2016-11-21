خبر “حالات حمل غير شرعي” في كربلاء يضع صحيفة “الشرق الأوسط” في موقف محرج

صحيفة المرصد: قال موقع الـ”بي بي سي ” أن منظمة الصحة العالمية كذبت خبرا نشره أحد المواقع الالكترونية وأعادت صحيفة “الشرق الأوسط” استخدامه في متن وعنوان تقرير لها، وتسبب في موجة غضب شعبية ورسمية في العراق.
ونسب الخبر للمنظمة الدولية تحذيرها من تزايد “حالات حمل غير شرعي” في مدينة كربلاء العراقية بالتزامن مع احياء مراسم دينية.
و قالت المنظمة الأممية في بيان نشر على موقعها الرسمي إنها “تنفي بشدة” و”تستنكر استخدام اسمها في خبر عار عن الصحة نشر على موقع “أصوات حرة” يدعي أن أحد إعلامي المنظمة في جنيف صرح بخصوص الزواج غير الشرعي خلال المراسم الدينية”.
وأضاف البيان “وإذ تدين المنظمة بأشد عبارات الإدانة إقحام اسمها في تقرير مفبرك لا يمت لمبادئها بصلة، فإنها تتحرى حالياً عن مصدر الخبر الخاطئ وقد تلجأ إلى مقاضاة ناشريه”.
وقد سارعت صحيفة الشرق الأوسط، الصادرة في لندن عن المجموعة السعودية للابحاث والتسويق، إلى حذف الخبر من موقعها الالكتروني وحذف صورة نسختها الورقية المصورة من الموقع ايضا، ووضع صورة عدد اليوم الفائت بدلها.
كما نشرت لاحقا نص بيان التكذيب الصادر عن المنظمة الأممية، مرفقا بإعلان الاستغناء عن مراسلها في العراق لنشره “معلومات مغلوطة”.
وقالت الصحيفة “إنها تنشر هذا النفي لتصحيح المعلومات المغلوطة التي تضمنها، كما تعلن أنه تم ايقاف التعامل مع محرر الصحيفة في بغداد الذي تسبب بنشر التقرير، وتؤكد أنها تلتزم بالمعايير المهنية الأخلاقية والدقة والموضوعية”.
BBC
تعليقات ( 17 )
سبحان الله العظيم سبحان الله و بحمدةوما خفي كان اعظم من دين المجوس
ابو عبداللهيمني حقود المسيار زواج شرعي ولي وشهود بس تقوم الزوجه بتنازل عن حق المبيت والنفقه لكن *** لاشهود ولا ولي بس وش رايك فى العاريات اللي طلعو مع المفحط ماشفنا تعليقك ممكن رايحين يتمتعون بتفحيط
Ymni mahbobما معنى المسيار ؟؟؟
Ymni mahbobالمسيار شي عظيم عندهم،،،،
Ymni mahbob***ودينهم من في كتب اهل الضلاله والخرابه ؟؟؟
سميرةولماذا الخوف كما قال الزميل هذا موسم زواج المتعة وليس الاربعين كما يطلقون هذا المسمي***هذة فرصة وتجارة رائجة تتزوج المرأة في الليلة 20 زوج اي بمعدل زوج كل 15 دقيقة هذا هو مذهب المجوس الروافض
Ymni mahbobلا نستبعد شي فالخبر صحيح مسيار الدواعش وما يفعلون نعم لا احد ينصدم آخر الزمان ولعنه الله على الدواعش؟؟؟؟
حسينالحقد الوراثي الدفين على المذهب الشيعي ادى الى اختلاق قصص وهميه لتشوية متبعي هذا المذهب بل لم يكتفوا بذلك بل دأبو بتفجير انفسهم في حسينيات ومساجد الشيعه في جميع دول العالم
عبدالعزيز//نفت او مانفت هذه الحقيقة فمذهبهم يؤيد تلك الظاهره الغير شرعيه لانهم يسعون لزيادة اعدادهم لمحاربة الاسلام والدليل الاطفال الذين يستعرضون بهم اصحاب العصائب الخضراء نتاج متعه يسمونهم (السيد)
ابوبنيان إلى 124مانكبهم إلى المتعة الجماعية ولليلة الطفية
سالمليش الخوف ياحبيبي الخبر صحيح ونشرته منظمه صحيه عالميه وبسبب هذه الظاهره الدينيه وهم يقصدون زواج المتعه انتشر الإيدز في إيران وفي جنوب العراق والخبر صحيح ميه بالميه
مسلم غيورلماذا أكبر نسبة مرضى الإيدز هو في إيران والإحصائية منظمة مكافحة الإيدز حسب تقاريره السنوية والسبب زواج المتعة أو ألسيغة
أبو مصلفح الرياضالشرق الأوسط إيرانية تبث الفرقة بين المسلمين ياريت لو يتم تحجيمها تبث الاشاعات أوووه الشرق الأوسط اللي من لندن معليش ياجماعة الخير **** ياخي ومين العراق أصلا لجل يكذبها
مسلم غيورإسألوا شيعة العراق قبل السنة وإنهم يصدقون الخبر وهذا الواقع لأن المتعة نشرت الزنا والرذيلة في النجف وكربلاء وقم وإمام كاظم في إيران أما إنكار الخبر فهي سياسية
ولد الظهيرةااااخ بس .... كم خبر نُشِر عن السعودية وشعبها في أكثر من وسيلة اعلامية وهو غير صحيح ولم نرى نفيا أو إيقاف التعاون مع المحرر الناشر... وربعنا ع طول حذف واعتذار وايقاف.. مع ظني بصحة الخبر بسبب ذا وذاك
مراقب عامالخبر صحيح ١٠٠٪ هذا ديدن الشيعة المجوس وهو نشر الرذيله في عراق صدام رحمه الله علية تحيا العراق