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المدينة : الإطاحة بـ “4 نساء و 3 رجال” متورطين في واقعة مقاطع “سناب” المخلة بالآداب

21 نوفمبر, 2016 , 6:54 ص
المدينة : الإطاحة بـ “4 نساء و 3 رجال” متورطين في واقعة مقاطع “سناب” المخلة بالآداب
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صحيفة المرصد : ضبطت شرطة منطقة المدينة المنورة، أمس (الأحد)، كافة المتورطين في واقعة فتيات “سناب شات” المدينة، اللواتي شاركن في مقاطع مخلة بالآداب العامة في إحدى الاستراحات بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للشرطة العقيد فهد الغنام، أنه إلحاقاً لما تم إيضاحه في البيان الصادر من شرطة المنطقة، حول ما تم تداوله من مقاطع على موقع التواصل الاجتماعي (سناب شات)، لشباب وفتيات يمارسون أموراً مخالفة للشرع ومخلة بالآداب العامة في إحدى الاستراحات، والتعرف عليهم والقبض على البعض منهم، فإنه تمت الإطاحة ببقية العناصر المشاركة في الواقعة وفقا لصحيفة “غكاظ”.

وكشف أن المتورطين المقبوض عليهم هم 4 نساء و3 رجال، وجرى استكمال إجراءات الاستدلال معهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 22
    21 نوفمبر, 2016 , 8:35 ص

    ٢٠ بالعكس متصدرات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 8:30 ص

    جيهان

    ايش جنسيتهم مواطنين ولا اجانب
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  3. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 8:24 ص

    د ماجد

    لو كان الخبر فيه مواطنات لشهرت بهم - واي خبر فيه مكتوب فتايات اعلم انهم وافدت
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  4. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 8:17 ص

    ساري الليل

    ويستمر مسلسل الافلات وقلة الحياء
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  5. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 8:16 ص

    ابو عسرة

    في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مره وحده
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  6. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 8:15 ص

    منصور

    هذااللي جانامن الاجانب وكمان في المدينة اقيموعليهم اشدالعقوبات ويمنعون من دخول السعودية بعدماينتهي حكمهم بعدعشرين سنة
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  7. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 8:12 ص

    ملكات الجمال والحياء والحشمة 😓😂😆
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  8. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 8:05 ص

    ماحددو الجنسيه والمعنى مفهوم والترقيع ماينفع***
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  9. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 7:55 ص

    الهمداني

    في المدينة............................
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  10. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 7:52 ص

    فهدالجويان

    الحمدلله تم تنظيف المجتمع السعودي المحافظ من فساد ****السفرات وايداعهم السجن ونامل تكثيف الحملات عليهم وترحيل الاجانب وسحب الجنسيه من المتسعودين بعد تطبيق الاحكام عليهم ليكونو عبره لغيرهم المفسدين
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  11. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    هل صليت الفجر مع الجماعه

    تعليق رقم 6 لاتخاق رزقهم على الذي خلقهم ان كوني يمني اتمنى ذلك بدال مايستثمرونه في بلاد غريبه وللاسف امثالك من جعلها غريبه على المسلمين وهي ارض النبي والصحابه وقبله المسلمين ياردني لاتغير نكك مكشو
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  12. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 7:47 ص
    عدد التعليقات:2414

    سهم

    لاحول ولاقوة الا بالله !!! ، في مدينة المصطفى !!!، ألا يروعوون هؤلاء ؟ ألا يخافون الله ، وجسد رسول الله الطاهر مسجى هناك ، اللهم اكفنا شر الفساد ماظهر منه ومابطن ، واحفظ اللهم أعراضنا ،وأعد عز الهيئة
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  13. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 7:44 ص

    الكنق

    الاجانب نقلو حضارتهم وعاداتهم السيئه فقط الى البلد من تحرر وارقيله وشراب ومعسلات وسهرات ماجنه وسحبو بنات وابناء البلد الى فسادهم وعاداتهم
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  14. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    رغودة

    الله يسمعك منك ي محب المرصد والله بالمولات عيونهم بس في الحريم مايستحوا
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  15. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 7:37 ص

    سواق وايت موية

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  16. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 7:25 ص

    السعودي خرابه برا ببلد الاجنبي والاجنبي خرابه هنا كما تدين تدان والكرسي يدور
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  17. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 7:24 ص

    محب المرصد

    ياليت نشوف لنا حل مع الجالية اليمنيه اتمنى طردهم إلى بلادهم فابلادهم اولى بهم
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  18. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 7:19 ص

    عفاف اللحياني

    لا حول ولا قوة إلا بالله . يارب سترك وعفوك ورضاك ولجنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  19. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 7:11 ص

    الخبر له اسبوع. والشباب و البنات. من جنسيات عربيه واغلب البنات من الجنسيه اليمنيه. _. فيه خمور و حشيش في الاستراحه. _حتى. حارس الاستراحه من جنسيه عربيه و متورط بالقضيه. هو. يرتب السهره و الاغراض
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  20. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 7:09 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    لاحول ولا قوة الا بالله .. بجوار نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام تقوم هذه العينة القذرة بعمل المنكرات دون وازع او خوف !! .. لماذا لا يتم تشديد العقوبة بالزمان والمكان كما كان يعمل بالسابق فالحرم غير
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  21. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 7:03 ص

    أبو مصلفح الرياض

    صباج الخير في الخبر يقول النساء ومعنى أنهم نساء يعني أجنبيات ولله الحمد لأن السعوديات ليسوا كسائر النساء فهن ملكات متوجات في مملكة الرجل
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  22. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 6:58 ص

    ناصر

    وافدين يمنيين وسوريين لاعبين بالبلد وبسمعة البلد اطردو الاجانب رجالهم ونساءهم من البلد خربو ابناء وبنات البلد
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