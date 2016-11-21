المدينة : الإطاحة بـ “4 نساء و 3 رجال” متورطين في واقعة مقاطع “سناب” المخلة بالآداب

صحيفة المرصد : ضبطت شرطة منطقة المدينة المنورة، أمس (الأحد)، كافة المتورطين في واقعة فتيات “سناب شات” المدينة، اللواتي شاركن في مقاطع مخلة بالآداب العامة في إحدى الاستراحات بالمنطقة.
وأوضح المتحدث الرسمي للشرطة العقيد فهد الغنام، أنه إلحاقاً لما تم إيضاحه في البيان الصادر من شرطة المنطقة، حول ما تم تداوله من مقاطع على موقع التواصل الاجتماعي (سناب شات)، لشباب وفتيات يمارسون أموراً مخالفة للشرع ومخلة بالآداب العامة في إحدى الاستراحات، والتعرف عليهم والقبض على البعض منهم، فإنه تمت الإطاحة ببقية العناصر المشاركة في الواقعة وفقا لصحيفة “غكاظ”.
وكشف أن المتورطين المقبوض عليهم هم 4 نساء و3 رجال، وجرى استكمال إجراءات الاستدلال معهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.
تعليقات ( 22 )
جيهانايش جنسيتهم مواطنين ولا اجانب
د ماجدلو كان الخبر فيه مواطنات لشهرت بهم - واي خبر فيه مكتوب فتايات اعلم انهم وافدت
ساري الليلويستمر مسلسل الافلات وقلة الحياء
ابو عسرةفي مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم مره وحده
منصورهذااللي جانامن الاجانب وكمان في المدينة اقيموعليهم اشدالعقوبات ويمنعون من دخول السعودية بعدماينتهي حكمهم بعدعشرين سنة
الهمدانيفي المدينة............................
فهدالجويانالحمدلله تم تنظيف المجتمع السعودي المحافظ من فساد ****السفرات وايداعهم السجن ونامل تكثيف الحملات عليهم وترحيل الاجانب وسحب الجنسيه من المتسعودين بعد تطبيق الاحكام عليهم ليكونو عبره لغيرهم المفسدين
هل صليت الفجر مع الجماعهتعليق رقم 6 لاتخاق رزقهم على الذي خلقهم ان كوني يمني اتمنى ذلك بدال مايستثمرونه في بلاد غريبه وللاسف امثالك من جعلها غريبه على المسلمين وهي ارض النبي والصحابه وقبله المسلمين ياردني لاتغير نكك مكشو
عدد التعليقات:2414
سهملاحول ولاقوة الا بالله !!! ، في مدينة المصطفى !!!، ألا يروعوون هؤلاء ؟ ألا يخافون الله ، وجسد رسول الله الطاهر مسجى هناك ، اللهم اكفنا شر الفساد ماظهر منه ومابطن ، واحفظ اللهم أعراضنا ،وأعد عز الهيئة
الكنقالاجانب نقلو حضارتهم وعاداتهم السيئه فقط الى البلد من تحرر وارقيله وشراب ومعسلات وسهرات ماجنه وسحبو بنات وابناء البلد الى فسادهم وعاداتهم
رغودةالله يسمعك منك ي محب المرصد والله بالمولات عيونهم بس في الحريم مايستحوا
سواق وايت مويةتعليق مخالف
محب المرصدياليت نشوف لنا حل مع الجالية اليمنيه اتمنى طردهم إلى بلادهم فابلادهم اولى بهم
عفاف اللحيانيلا حول ولا قوة إلا بالله . يارب سترك وعفوك ورضاك ولجنه
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتلاحول ولا قوة الا بالله .. بجوار نبي الرحمة عليه الصلاة والسلام تقوم هذه العينة القذرة بعمل المنكرات دون وازع او خوف !! .. لماذا لا يتم تشديد العقوبة بالزمان والمكان كما كان يعمل بالسابق فالحرم غير
أبو مصلفح الرياضصباج الخير في الخبر يقول النساء ومعنى أنهم نساء يعني أجنبيات ولله الحمد لأن السعوديات ليسوا كسائر النساء فهن ملكات متوجات في مملكة الرجل
ناصروافدين يمنيين وسوريين لاعبين بالبلد وبسمعة البلد اطردو الاجانب رجالهم ونساءهم من البلد خربو ابناء وبنات البلد