المدينة : الإطاحة بـ “4 نساء و 3 رجال” متورطين في واقعة مقاطع “سناب” المخلة بالآداب

صحيفة المرصد : ضبطت شرطة منطقة المدينة المنورة، أمس (الأحد)، كافة المتورطين في واقعة فتيات “سناب شات” المدينة، اللواتي شاركن في مقاطع مخلة بالآداب العامة في إحدى الاستراحات بالمنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي للشرطة العقيد فهد الغنام، أنه إلحاقاً لما تم إيضاحه في البيان الصادر من شرطة المنطقة، حول ما تم تداوله من مقاطع على موقع التواصل الاجتماعي (سناب شات)، لشباب وفتيات يمارسون أموراً مخالفة للشرع ومخلة بالآداب العامة في إحدى الاستراحات، والتعرف عليهم والقبض على البعض منهم، فإنه تمت الإطاحة ببقية العناصر المشاركة في الواقعة وفقا لصحيفة “غكاظ”.

وكشف أن المتورطين المقبوض عليهم هم 4 نساء و3 رجال، وجرى استكمال إجراءات الاستدلال معهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حيالهم.