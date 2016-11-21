مصادر مقربة للقتيلة تكشف أسباب قتل الخادمة “الفلبينية”لمواطنة بمكة

صحيفة المرصد:كشفت مصادر تفاصيل جديدة في واقعة مقتل مواطنة على يد خادمتها الفلبينية، ظهر أمس في حي الشرائع في مكة المكرمة, حيث أكدت مصادر مقربة للقتيلة أنها لاحظت وجود أثار ضرب على جسد ابنتها من “ذوي الاحتياجات الخاصة”، وعند سؤالها للخادمة عن تلك الأثار هاجت وقامت بدفع القتيلة ووجهت لها عدة طعنات في الوجه والجسد، وفقًا لما أدلت به الخادمة الثانية .
ووفقاً لموقع”عين اليوم” أوضحت المصادر أن القتيلة عُرفت بطيب القلب وحسن الخلق وقامت فور وصول الخادمتين من الفلبين بالذهاب بهما للحرم المكي لأداء العمرة، وقبل وقوع جريمة القتل بليلة واحدة كانت العائلة قد عادت من المدينة المنورة بعدما أصرت القتيلة على زيارة الخادمتين للمسجد النبوي الشريف.
كما أضافت المصادر أن الخادمة القاتلة منذ وصولها للعمل لدى القتيلة كانت تعاني من نوبات صرع، وكانت القتيلة تتلو عليها القرآن الكريم حتى تفيق من نوبتها، وقررت تسفيرها نظرًا لمعاناتها من الصرع، إلا أن الخادمة تبكي وتتوسل لها بعدم تسفيرها وقررت القتيلة بقاءها واحتساب الأجر عند الله قائلة أنها لا تود “قطع رزقها”.
وأشارت المصادر أن القتيلة كانت تستأجر بعض الخادمات المقيمات في مكة، لمساعدة الخادمتين في الولائم التي تقيمها العائلة، وقد حضر بعض الخادمات المقيمات مساء أمس لمجلس العزاء، وهن في صدمة شديدة على اعتبار أن القتيلة كانت حسنة التعامل مع الخادمتين، وقوبل أحسانها وعطفها بالغدر والخيانة.
وعن تفاصيل جريمة القتل أكدت المصادر أن زوجها وأبنائها كانوا وقت تنفيذ الجريمة يؤدون صلاة الظهر في المسجد، وقد أبلغها أحد أبنائها أنه سيحضر الغداء من أحد المطاعم وطلب منها أن لا تطبخ الغداء بعدما لاحظ عليها التعب جراء العودة من السفر، وعند عودة زوجها وأبنائها وجدوها مقتولة ومضرجة في دمائها حيث سددت لها الخادمة عدة طعنات في جسدها أكثرها في منطقة الوجه، وقد لوحظ انتشار الدماء في أرجاء المنزل مما يعني أن الخادمة كانت تلاحقها وتسدد لها الطعنات.
تعليقات ( 23 )
📒📙 ريما...Rima📙📒✏كل هذه التفاصيل احسن لكي يدري اللي مايدري بجرائم الشغالات رغم المعاملة الحسنة لهن
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمانالله وانااليه راجعون
📒📙 ريما...Rima📙📒اللي يقول من سوء المعاملة مو سوء معاملة لكن الشغالات هن مجرمات يمتن على القتل اذا أحسنت إليهن قتلنها وإذا عاملتهن بشدة قتلنها __وهذه القصة أكبر دليل على المعاملة الحسنة للشغالة
📒📙 ريما...Rima📙📒والله حتى لو قصو رقبتها مايشفي غليلهم إلا بمعاملتها بالمثل 🔪
يمني عاشق الدمامخادمات مريضات كثيررررر هانا والتجار مايهم هم شيء عند الزلط والفلوس
القدومرحمة الله عليها الان المحضور وقع خلاص بكره قصوا رقبتها قبل لا تبرد في قلوبنا ياالله سترك يارب
📒📙 ريما...Rima📙📒حسبي الله عليها الشغالة جريمة بشعه عذبتها😢الله يرحم المغدورة المقتولة
📒📙 ريما...Rima📙📒المفروض ماتقولين لها ابي اسفرك على طول سفريها بدون ماتعرف لأن الخادمات يكرهن التسفير __سمعت بوحدة كذا تقول حست انهم يبون يسفرونها وعلى ما اظن سحرت العائلة 👈شفت قصتها بالتلفزيون قبل سنوات
فريدة شوقيمن النوادر تطلع فلبينية مجرمه
هتعليق 7 // اللبنانية اجل يرحما ويغفرلها هههه كان حبكتها وكتبت ويغفرلا يابو شنيبات
يالطيفطيب نبي رواية الخادمة ايش السبب الحقيقي لاقدامها على فعلتها حيث ذكر محاسن القتيله يعني اذكرو حسنات امواتكم لاكن اين الحقيقه ........
الحضاريتعليق مخالف
مسلمي الفلبين اخذو حقهم بالقوه بجزيرتهمتعليق مخالف
جيهانالله يرحم المغدوره ويصبر اهلها- احسنت لها ورضخت لتوسلاتها بالبقاء رغم خوف القتيله من مرض الخادمه لكن الي خافت منه صار حسبنى الله بالقاتله يجب ان تعزر مايقال مريضه نفسيه
أرزة 🌲 لبنانالله يرحما ويغفرلها يارب ويجعل مثواها الجنة والله يصبر أولادها على فراق والدتهم
بخن بخنالله يرحمها ماقتلها وضيعنا كسعوديبن الا طيبة القلب . مريضه بالصرع تعاد لبلدها ويعوضها المكتب. الصرع مرض جسدي بسبب خلل في شحنات كهربائيه بالمخ وليس سحرا او عينا ولايعالج بالقراءه بل بالادويه الطبيه
sar-al-saيستنتج من هذا ان القاتله متاسلمه من اتباع او سياف او الجنجلاني المتاسلمين وهم يخطفون الابرياء من المسلمين السواح الكاثليك الابرياء من اجل اطلاقم بالمال (فديه)وخطأنا الاعامل معهم بالايديوجيه ونثق بهم
أبو مصلفح الرياضليه مايتم سعودة قطاع الخادمات في كل أغلب دول العالم مدبرات المنازل ولا الخادمات من نفس البلد ولا على كل خادمة تكون لها مشرفة سعودية الله يرحم القتيلة عموما أتمنى إنه يكون في تثقيف سعودي للخادمات
المعلمبعض العماله من جميع الجنسيات حاقده على الخير الذي نحن فيه فالحذر واجب
عدد التعليقات:15520
قلم الحقيقهلماذا كل هذه التفاصيل المؤلمة الحزينة.الحياة لاتؤذي غير الطيبين وتكافئهم عن كل عمل جميل لهم بما يؤلمهم في نفوسهم ويدمي قلوبهم أو ينتهي بهم المطاف الى الموت.صديقة فقط للمجرمين السيئين أخلاقآ وطباعآ.
أفريقيالله أعلم