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وافد يتاجر بعاملات منزليات ويجبرهن على ممارسة الرذيلة..وشرطة المدينة تطيح به

21 نوفمبر, 2016 , 17:30 م
وافد يتاجر بعاملات منزليات ويجبرهن على ممارسة الرذيلة..وشرطة المدينة تطيح به
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صحيفة المرصد:تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي من الإطاحة بشخص من الجنسية الأفغانية يقوم بالإتجار بالبشر وامتهان أفعال مشينة منافية للعقيدة والآداب العامة.

ووفقاً لموقع”سبق”أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة العميد فهد بن عامر الغنام أنه بعد توفر معلومات لدى الإدارة عن وجود شخص يقوم بتهريب العاملات المنزليات وأخذهن من بيوت كفلائهن وتأجيرهن مقابل المال للبيوت والشركات والاستراحات وقصور الأفراح وغيرها، كما أنه يقوم باستئجار سكن خاص لهن ويمارس معهن الرذيلة وكذلك يجبرهن على فعل ذلك مع الغير.

وأضاف العميد الغنام :أنه بالبحث والتحري عن الواقعة وبجمع المعلومات تبين صحة ذلك، وعليه تم عمل كمين محكم له ليتم القبض عليه وقت الاستلام والتسليم واتضح أن المذكور يحمل إقامة مزورة وسبق أن تم إبعاده عن المملكة بتهمة الإتجار بالبشر.

وأشار الغنام إلى أن المتهم أقر بقيامه بنقل العاملات وتأجيرهن وإيوائهن بمقابل رمزي كما أفادت المقبوض عليها معه والتي اتضح أنها مقيمة نظامية وتعمل في إحدى قاعات الأفراح بأنها تقوم بجلب العاملات للقاعة فقط حين الحاجة لهن وبدون مقابل وليس لها هدف آخر.

ولفت إلى أنه عند فحص جوال المقبوض عليه تم العثور على العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تحتوي على صور ومشاهد جنسية وتعرٍ للعاملات وكذلك مقاطع فيديو وهو يقوم بفعل صريح للفاحشة والزنا بهن، وبسؤاله عن ذلك ذكر بأنهن جميعهن زوجاته.

وأفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة أنه تم إحالة المقبوض عليهم من العاملات والمرافقين لهم وعددهم (١٥) شخصاً لإدارة الوافدين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المذكور وزوجته رفق المضبوطات لمركز شرطة العوالي بتهم الإتجار في البشر والتزوير وحيازة وإنتاج أفلام جنسية وخليعة.



تعليقات ( 28 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 28
    21 نوفمبر, 2016 , 20:04 م

    معرفات معروفه للجميع

    ابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
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  2. 27
    21 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    تعليق مخالف
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  3. 26
    21 نوفمبر, 2016 , 19:04 م

    ٢٠ مليون اجنبي

    لا تعليق
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  4. 25
    21 نوفمبر, 2016 , 19:01 م

    مواطن ولكن ،،،،

    الى اين !!!
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  5. 24
    21 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    Saad

    اسجنوه ٣٠ سنه مع الأشغال الشاقة
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  6. 23
    21 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    الهمداني

    زيدوا رواتب الشغالات ولا يتجهون للرذيلة لانه كل من قلة فيه الحيلة في جلب الفلوس سيتجه للرذيلة لانها اسهل واسرع وسيلة
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  7. 22
    21 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    عبدالله

    السؤال الأهم كيف دخل للبلد رغم أنه مبعد.. يا أن عسكري الجوزات على المنفذ ***ولايفهم يا انه قبض قيمة إدخاله..يجب أن يكون هناك كود لكل عسكري يعمل على الكمبيوتر في المنافذ الحدودية ويتحمل المسؤولية
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  8. 21
    21 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    مراقب

    ذي اخرتها يارفيق ياخاين وقلبك قوي يبعدونك في نفس القضية وترجع وتمارسها بكل وقاحه ؟؟انت مفسد في الارض واتمنى يطبقو عليك حد الحرابة
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  9. 20
    21 نوفمبر, 2016 , 18:46 م

    أبو مصلفح الرياض

    الأخوة بو علي وواضح بوركت أناملكم لقد تقوقع الحق وزهقت ****** عموما اليمني يعرف قيمتكم كسعوديين صالحين
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  10. 19
    21 نوفمبر, 2016 , 18:42 م

    واضح

    ابو مصلفح بتحببونا فيكم اجل و اول مبادرة كانت**** صح ؟ اقول يا ابو مصلف انت وكرتون بربيكان وربي ***
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  11. 18
    21 نوفمبر, 2016 , 18:41 م

    واضح

    شي يفرح بصراحه هذا 15 اجنبي بيغادرو بلدنا بدون رجعه يالله يا كريم انه ما يبقى منهم احد الطالح منهم اخذ الصالح بذنبة
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  12. 17
    21 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    =🇸🇦=

    هذا عنده سوابق اجراميه مع سبق الاصرار والترصد وعدم الخوف؟يجب تغليظ العقاب فيه
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  13. 16
    21 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    saleh33

    اتضح أن المذكور يحمل إقامة مزورة وسبق أن تم إبعاده عن المملكة بتهمة الإتجار بالبشر. اعنبوا بليسكم بلدنا ولا حاره بالصومال لاانظمه ولا قوانين ولا اداره ولا اجهزه متطوره ولا موظفين صح وواحد يلعب بكم
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  14. 15
    21 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    بوعلي

    شوف يا اصل العرب مين الى على الحد الجنوب يقنصون الجراذى الحوثيه ونت هنا جالس تعلق واصل العرب واصل مدرى ايش لو انك ******
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  15. 14
    21 نوفمبر, 2016 , 18:29 م
    عدد التعليقات:266

    الصميل

    من أمن العقوبة أساء الأدب
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  16. 13
    21 نوفمبر, 2016 , 18:28 م

    بوعلي

    اول شئ يا أصل العرب روح حرر بلدك من ابناء عمك الاصيل مايبيع ويخون وطنه بس القات ومايفعل فيكم طور بلدك وبعدين تعال تفلسف على اسيادك احفاد الصحابه الحمدلله سعوديين نحب وطننا وندافع عنه مو مثلكم
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  17. 12
    21 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    سلطان القانون

    كثير من الأجانب افسدوا في البلد يجب تقليل عددهم ، حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي يصل عددهم إلى 17 مليون أجنبي بطريقة نظامية ، أما غير النظامية فلا يوجد احصائيات دقيقة
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  18. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 18:18 م

    واعض

    خيوط التجارة بالعملات بداء من قصور الافرح عنداية تجهيز العرس الي الانتهاء واخذهن بباص مضلل تالي اليل ولا ننسى بعض المدارس لديهن عملات يعملن وقت الدراسه والمفتشات تاتي لاتسأل عن سبب وجود العامله
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  19. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    عفاف اللحياني

    العتب مو على الأجانب العتب الحقيقي على بعض المواطنين ا*****
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  20. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 18:07 م

    ام محمد

    وياكثرهم في مناطق المملكه الكبيره ، والدعوه سايبه من زمان !! أجل ماسألنا أنفسنا الشغالات الهاربات وين يروحن اذا الوحده منهن ماتلجأ حتى لسفارة بلادها !؟ لكن من أمن العقاب أساء الأدب .
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  21. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 18:01 م
    عدد التعليقات:4400

    العنيد

    لو في قص رقبة كان ما تجرأ على كل هذا.... الله ينتقم منه... هذا اخرتها تجي الى مدينة رسول الله صل الله عليه و سلم و تفعل كل هذا..... غيرك يتمنى لو فقط يزورها...
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  22. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    ررر

    وسبق أن تم إبعاده عن المملكة بتهمة الإتجار بالبشر. *********
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  23. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 17:57 م

    تعليق مخالف
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  24. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    اخس ياناقص خان متزوج ١٥
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  25. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    ارحمو الشعب من الموظفين الخائنين بأغلب الدوائر الحكوميه,, والمسؤلين الممنهجين من قبل اناس عاثو بالبلد فساد,ودمتم
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  26. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    محمد

    مستحيل يكون افغاني يمكن مزور
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  27. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 17:37 م

    أبو مصلفح الرياض

    والله السعودية بترسي ع اليمنيين شعب طيب ماعندهم مشاكل وناس راعين شغل وغير كذا أصل العرب أتمنى ترحيل أغلب الأجانب واستبدالهم باالعنالة اليمنية ممكن إحنا مو محبوبين لكن بنحببكم فينا وبنبدأ بحفظ أشعاركم
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  28. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 17:32 م

    يمني عاشق الدمام

    تعليق مخالف
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