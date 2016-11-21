وافد يتاجر بعاملات منزليات ويجبرهن على ممارسة الرذيلة..وشرطة المدينة تطيح به

صحيفة المرصد:تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي من الإطاحة بشخص من الجنسية الأفغانية يقوم بالإتجار بالبشر وامتهان أفعال مشينة منافية للعقيدة والآداب العامة.

ووفقاً لموقع”سبق”أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة العميد فهد بن عامر الغنام أنه بعد توفر معلومات لدى الإدارة عن وجود شخص يقوم بتهريب العاملات المنزليات وأخذهن من بيوت كفلائهن وتأجيرهن مقابل المال للبيوت والشركات والاستراحات وقصور الأفراح وغيرها، كما أنه يقوم باستئجار سكن خاص لهن ويمارس معهن الرذيلة وكذلك يجبرهن على فعل ذلك مع الغير.

وأضاف العميد الغنام :أنه بالبحث والتحري عن الواقعة وبجمع المعلومات تبين صحة ذلك، وعليه تم عمل كمين محكم له ليتم القبض عليه وقت الاستلام والتسليم واتضح أن المذكور يحمل إقامة مزورة وسبق أن تم إبعاده عن المملكة بتهمة الإتجار بالبشر.

وأشار الغنام إلى أن المتهم أقر بقيامه بنقل العاملات وتأجيرهن وإيوائهن بمقابل رمزي كما أفادت المقبوض عليها معه والتي اتضح أنها مقيمة نظامية وتعمل في إحدى قاعات الأفراح بأنها تقوم بجلب العاملات للقاعة فقط حين الحاجة لهن وبدون مقابل وليس لها هدف آخر.

ولفت إلى أنه عند فحص جوال المقبوض عليه تم العثور على العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تحتوي على صور ومشاهد جنسية وتعرٍ للعاملات وكذلك مقاطع فيديو وهو يقوم بفعل صريح للفاحشة والزنا بهن، وبسؤاله عن ذلك ذكر بأنهن جميعهن زوجاته.

وأفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة أنه تم إحالة المقبوض عليهم من العاملات والمرافقين لهم وعددهم (١٥) شخصاً لإدارة الوافدين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المذكور وزوجته رفق المضبوطات لمركز شرطة العوالي بتهم الإتجار في البشر والتزوير وحيازة وإنتاج أفلام جنسية وخليعة.