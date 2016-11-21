وافد يتاجر بعاملات منزليات ويجبرهن على ممارسة الرذيلة..وشرطة المدينة تطيح به

صحيفة المرصد:تمكنت شرطة منطقة المدينة المنورة ممثلة بإدارة التحريات والبحث الجنائي من الإطاحة بشخص من الجنسية الأفغانية يقوم بالإتجار بالبشر وامتهان أفعال مشينة منافية للعقيدة والآداب العامة.
ووفقاً لموقع”سبق”أوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة العميد فهد بن عامر الغنام أنه بعد توفر معلومات لدى الإدارة عن وجود شخص يقوم بتهريب العاملات المنزليات وأخذهن من بيوت كفلائهن وتأجيرهن مقابل المال للبيوت والشركات والاستراحات وقصور الأفراح وغيرها، كما أنه يقوم باستئجار سكن خاص لهن ويمارس معهن الرذيلة وكذلك يجبرهن على فعل ذلك مع الغير.
وأضاف العميد الغنام :أنه بالبحث والتحري عن الواقعة وبجمع المعلومات تبين صحة ذلك، وعليه تم عمل كمين محكم له ليتم القبض عليه وقت الاستلام والتسليم واتضح أن المذكور يحمل إقامة مزورة وسبق أن تم إبعاده عن المملكة بتهمة الإتجار بالبشر.
وأشار الغنام إلى أن المتهم أقر بقيامه بنقل العاملات وتأجيرهن وإيوائهن بمقابل رمزي كما أفادت المقبوض عليها معه والتي اتضح أنها مقيمة نظامية وتعمل في إحدى قاعات الأفراح بأنها تقوم بجلب العاملات للقاعة فقط حين الحاجة لهن وبدون مقابل وليس لها هدف آخر.
ولفت إلى أنه عند فحص جوال المقبوض عليه تم العثور على العديد من الصور ومقاطع الفيديو التي تحتوي على صور ومشاهد جنسية وتعرٍ للعاملات وكذلك مقاطع فيديو وهو يقوم بفعل صريح للفاحشة والزنا بهن، وبسؤاله عن ذلك ذكر بأنهن جميعهن زوجاته.
وأفاد الناطق الإعلامي بشرطة منطقة المدينة المنورة أنه تم إحالة المقبوض عليهم من العاملات والمرافقين لهم وعددهم (١٥) شخصاً لإدارة الوافدين لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالة المذكور وزوجته رفق المضبوطات لمركز شرطة العوالي بتهم الإتجار في البشر والتزوير وحيازة وإنتاج أفلام جنسية وخليعة.
تعليقات ( 28 )
معرفات معروفه للجميعابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
٢٠ مليون اجنبيلا تعليق
مواطن ولكن ،،،،الى اين !!!
Saadاسجنوه ٣٠ سنه مع الأشغال الشاقة
الهمدانيزيدوا رواتب الشغالات ولا يتجهون للرذيلة لانه كل من قلة فيه الحيلة في جلب الفلوس سيتجه للرذيلة لانها اسهل واسرع وسيلة
عبداللهالسؤال الأهم كيف دخل للبلد رغم أنه مبعد.. يا أن عسكري الجوزات على المنفذ ***ولايفهم يا انه قبض قيمة إدخاله..يجب أن يكون هناك كود لكل عسكري يعمل على الكمبيوتر في المنافذ الحدودية ويتحمل المسؤولية
مراقبذي اخرتها يارفيق ياخاين وقلبك قوي يبعدونك في نفس القضية وترجع وتمارسها بكل وقاحه ؟؟انت مفسد في الارض واتمنى يطبقو عليك حد الحرابة
أبو مصلفح الرياضالأخوة بو علي وواضح بوركت أناملكم لقد تقوقع الحق وزهقت ****** عموما اليمني يعرف قيمتكم كسعوديين صالحين
واضحابو مصلفح بتحببونا فيكم اجل و اول مبادرة كانت**** صح ؟ اقول يا ابو مصلف انت وكرتون بربيكان وربي ***
واضحشي يفرح بصراحه هذا 15 اجنبي بيغادرو بلدنا بدون رجعه يالله يا كريم انه ما يبقى منهم احد الطالح منهم اخذ الصالح بذنبة
=🇸🇦=هذا عنده سوابق اجراميه مع سبق الاصرار والترصد وعدم الخوف؟يجب تغليظ العقاب فيه
saleh33اتضح أن المذكور يحمل إقامة مزورة وسبق أن تم إبعاده عن المملكة بتهمة الإتجار بالبشر. اعنبوا بليسكم بلدنا ولا حاره بالصومال لاانظمه ولا قوانين ولا اداره ولا اجهزه متطوره ولا موظفين صح وواحد يلعب بكم
بوعليشوف يا اصل العرب مين الى على الحد الجنوب يقنصون الجراذى الحوثيه ونت هنا جالس تعلق واصل العرب واصل مدرى ايش لو انك ******
عدد التعليقات:266
الصميلمن أمن العقوبة أساء الأدب
بوعلياول شئ يا أصل العرب روح حرر بلدك من ابناء عمك الاصيل مايبيع ويخون وطنه بس القات ومايفعل فيكم طور بلدك وبعدين تعال تفلسف على اسيادك احفاد الصحابه الحمدلله سعوديين نحب وطننا وندافع عنه مو مثلكم
سلطان القانونكثير من الأجانب افسدوا في البلد يجب تقليل عددهم ، حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي يصل عددهم إلى 17 مليون أجنبي بطريقة نظامية ، أما غير النظامية فلا يوجد احصائيات دقيقة
واعضخيوط التجارة بالعملات بداء من قصور الافرح عنداية تجهيز العرس الي الانتهاء واخذهن بباص مضلل تالي اليل ولا ننسى بعض المدارس لديهن عملات يعملن وقت الدراسه والمفتشات تاتي لاتسأل عن سبب وجود العامله
عفاف اللحيانيالعتب مو على الأجانب العتب الحقيقي على بعض المواطنين ا*****
ام محمدوياكثرهم في مناطق المملكه الكبيره ، والدعوه سايبه من زمان !! أجل ماسألنا أنفسنا الشغالات الهاربات وين يروحن اذا الوحده منهن ماتلجأ حتى لسفارة بلادها !؟ لكن من أمن العقاب أساء الأدب .
عدد التعليقات:4400
العنيدلو في قص رقبة كان ما تجرأ على كل هذا.... الله ينتقم منه... هذا اخرتها تجي الى مدينة رسول الله صل الله عليه و سلم و تفعل كل هذا..... غيرك يتمنى لو فقط يزورها...
ررروسبق أن تم إبعاده عن المملكة بتهمة الإتجار بالبشر. *********
محمدمستحيل يكون افغاني يمكن مزور
أبو مصلفح الرياضوالله السعودية بترسي ع اليمنيين شعب طيب ماعندهم مشاكل وناس راعين شغل وغير كذا أصل العرب أتمنى ترحيل أغلب الأجانب واستبدالهم باالعنالة اليمنية ممكن إحنا مو محبوبين لكن بنحببكم فينا وبنبدأ بحفظ أشعاركم
يمني عاشق الدمامتعليق مخالف