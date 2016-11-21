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بالفيديو.. حقيقة السعودي الذي لحس وجه أميركية في الشارع !

21 نوفمبر, 2016 , 23:21 م
بالفيديو.. حقيقة السعودي الذي لحس وجه أميركية في الشارع !
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صحيفة المرصد: تمكن الشاب السعودي، مشعل الجاسر، من توصيل أرائه ورسائله ممزوجة بطابع فكاهي إلى الجمهور، عن طريق برنامج يبثه على موقع الفيديوهات “يوتيوب” تحت مسمى”فُليم”.

وكانت أخر حلقة من هذا المسلسل الرائع بعنوان “فضيحه_سعودي_يلحس_وجه_امريكيه”، مزج بين العديد من القضايا الاجتماعية التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وسلط الضوء على هوس المجتمعات بالفضائح وطريقة تعاطيها معها، وضعف الوازع الداخلي لدى البعض ولهثهم وراء عيوب الأخرين دون مراعاة لدين أو قيم.

تميز أسلوب جاسر في البساطة والتفكير خارج الصندوق، واعتمد على الرمزية والغموض في بعض اللقطات كي يترك باب التفسيرات موارباً أمام المشاهدين، فيقول عن برنامجه إنه لا يهمه أن يضحك الناس بقدر ما يهمه أن تصل رسائله.



تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    21 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    فازع النشبة

    متى كانت المعصية أسلوب بناء وتعديل سلوك؟!!!
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  2. 10
    21 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    **هو ومن معه وفكرته ومفرداته يجيب الغثيان شكله واسلوبه العمل يعتبر فضيحة مدخل فيه بنات ذبحهم التقليد ومحاكاة تفاهات الغرب
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  3. 9
    21 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    التاريخ

    من الآف او ملايين المقاطع التي بلا هدف ولامضمون ضحك × ضحك نصيحة ياشباب من اخو لكم يمكن من اكبركم سناً هالمقاطع تضييع وقت بلا فائدة عليكم باالافلام الوثائقية الرصينة والقراءة فهي مخزون ثقافي للانسان .
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  4. 8
    21 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    الصقر الجارح

    *** وتجد من يقول ابداع بالله بهذا الافعال توصل الرسائل ويحصل التقدم !!!!
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  5. 7
    21 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    سعود

    الولد هذا رهيييييييب عليه افكار روووووعة
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  6. 6
    21 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    الذيب

    لاحول ولا قوة إلا بالله
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  7. 5
    21 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    فنان شعبي قديم

    سماجه بشكل ****
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  8. 4
    21 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    سعودي

    بصراحة ** واللي يتابعة **منه
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  9. 3
    21 نوفمبر, 2016 , 23:36 م

    غييييوووورررر

    بايخ
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  10. 2
    21 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    حسن

    رائع
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  11. 1
    21 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    شيعي برونزي

    خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
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