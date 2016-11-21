بالفيديو.. حقيقة السعودي الذي لحس وجه أميركية في الشارع !

صحيفة المرصد: تمكن الشاب السعودي، مشعل الجاسر، من توصيل أرائه ورسائله ممزوجة بطابع فكاهي إلى الجمهور، عن طريق برنامج يبثه على موقع الفيديوهات “يوتيوب” تحت مسمى”فُليم”.

وكانت أخر حلقة من هذا المسلسل الرائع بعنوان “فضيحه_سعودي_يلحس_وجه_امريكيه”، مزج بين العديد من القضايا الاجتماعية التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا، وسلط الضوء على هوس المجتمعات بالفضائح وطريقة تعاطيها معها، وضعف الوازع الداخلي لدى البعض ولهثهم وراء عيوب الأخرين دون مراعاة لدين أو قيم.

تميز أسلوب جاسر في البساطة والتفكير خارج الصندوق، واعتمد على الرمزية والغموض في بعض اللقطات كي يترك باب التفسيرات موارباً أمام المشاهدين، فيقول عن برنامجه إنه لا يهمه أن يضحك الناس بقدر ما يهمه أن تصل رسائله.