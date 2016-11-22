خبيران:العقارات انخفضت…والسوق في طريقها للتصحيح

صحيفة المرصد:كشف عقاريان أن أسعار العقار انخفضت بنسب وصلت لبعض المناطق إلى 50 في المئة، وأكدا أن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء ستعمل على تحريك سوق العقار في السعودية، التي تعأني ركوداً نسبياً إثر قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.

وبحسب صحيفة”الحياة”وافق العقاريان السعوديان على أن خفض 50 في المئة من إجمالي الدفعة الأولى من تمويل العقار يسهم في الإقبال على شراء الوحدات العقارية، لافتَين إلى أن أسعار العقارات انخفضت عموماً بمعدلات تصل إلى 50 في المئة، لتلك التي تقع في المخططات الطرفية، فيما انخفضت الأسعار في المخططات داخل المدن الرئيسة 35 في المئة.

وأكدا أن الانخفاض سيستمر إلى حين عودة الأسعار إلى حقيقتها، بعيداً عن التضخم الذي حدث في الأعوام الماضية نتيجة المضاربات التي كانت تحدث في السوق. واستبشر المدير التنفيذي لشركة «إيوان» للتطوير العقاري فادي القاسم بقرار مجلس الوزراء، الذي نص على أن تضمن وزارة المالية 15 في المئة من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برنامج وزارة الاسكان.

وأضاف القاسم: «إن خفض الدفعة الأولى للتمويل 50 في المئة، يعد تخفيفاً للعبء على المستهلك الراغب في شراء الوحدات العقارية، وهذا له تأثير إيجابي على سوق العقار، وخصوصاً العاملين في مجال التطوير العقاري».

وأشار إلى أن القرارات الأخيرة الصادرة من مجلس الوزراء السعودي وما سبقها، ولا سيما فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، لها أثر إيجابي مباشر في سوق التطوير.

وعلى رغم حفاوة المدير التنفيذي لـ«إيوان» فادي القاسم بالقرارات الأخيرة المتعلقة بقطاع الإسكان، إلا أنه أبدى استدراكاً يتعلق برسوم الأراضي البيضاء.وقال القاسم: «أحدث فرض الرسوم على الأراضي البيضاء نوعاً من الإرباك في السوق العقارية، ولا سيما من ناحية الترقب ومتابعة متغيرات السوق، وخصوصاً في ما يخص الأسعار».