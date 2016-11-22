خبيران:العقارات انخفضت…والسوق في طريقها للتصحيح

صحيفة المرصد:كشف عقاريان أن أسعار العقار انخفضت بنسب وصلت لبعض المناطق إلى 50 في المئة، وأكدا أن القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء ستعمل على تحريك سوق العقار في السعودية، التي تعأني ركوداً نسبياً إثر قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء.
وبحسب صحيفة”الحياة”وافق العقاريان السعوديان على أن خفض 50 في المئة من إجمالي الدفعة الأولى من تمويل العقار يسهم في الإقبال على شراء الوحدات العقارية، لافتَين إلى أن أسعار العقارات انخفضت عموماً بمعدلات تصل إلى 50 في المئة، لتلك التي تقع في المخططات الطرفية، فيما انخفضت الأسعار في المخططات داخل المدن الرئيسة 35 في المئة.
وأكدا أن الانخفاض سيستمر إلى حين عودة الأسعار إلى حقيقتها، بعيداً عن التضخم الذي حدث في الأعوام الماضية نتيجة المضاربات التي كانت تحدث في السوق. واستبشر المدير التنفيذي لشركة «إيوان» للتطوير العقاري فادي القاسم بقرار مجلس الوزراء، الذي نص على أن تضمن وزارة المالية 15 في المئة من قيمة العقار الممول للمستفيدين من برنامج وزارة الاسكان.
وأضاف القاسم: «إن خفض الدفعة الأولى للتمويل 50 في المئة، يعد تخفيفاً للعبء على المستهلك الراغب في شراء الوحدات العقارية، وهذا له تأثير إيجابي على سوق العقار، وخصوصاً العاملين في مجال التطوير العقاري».
وأشار إلى أن القرارات الأخيرة الصادرة من مجلس الوزراء السعودي وما سبقها، ولا سيما فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، لها أثر إيجابي مباشر في سوق التطوير.
وعلى رغم حفاوة المدير التنفيذي لـ«إيوان» فادي القاسم بالقرارات الأخيرة المتعلقة بقطاع الإسكان، إلا أنه أبدى استدراكاً يتعلق برسوم الأراضي البيضاء.وقال القاسم: «أحدث فرض الرسوم على الأراضي البيضاء نوعاً من الإرباك في السوق العقارية، ولا سيما من ناحية الترقب ومتابعة متغيرات السوق، وخصوصاً في ما يخص الأسعار».
تعليقات ( 16 )
من ناحيتي اناطبلوا على الغلابا بعد سنة او سنتين بيكون تطبيق البطاقة الخضراء للمقيميين بيكونون أحرار زي المواطنين يبيع ويشتري يعني بيتحدون مع بعضهم لانهم يد وحدة واحنا بس فالحين بالجسد وعدم التعاون وشوفة النفس .
سالمقلتو الفقاعه العقاريه ونسيتو الفقاعه البشريه يجي يوم يرتفع العقار 200% والسبب احجام الناس عن البناء والخوف من الشراء في الوقت الحالي
loovivoolمجرد كلام يخالف الواقع المرير
يالطيفلازلنا في مسلسل الاراضي البيضاء والسكن تدورون وش اسوي من القهر اغط خبزة الصامولي في الشاهي واكل وتسمع أغنية طلبت المال هذا الشيك طلبت البيت هذا الصك لاتصدقون معندي بيت بس الاغنيه تقول كذا
الهمدانياذا في هبوط في العقار هو بسبب مافي فلوس وليس لسبب شي اخر يعني التداول زي ماهو سواء نزل السوق او لم ينزل مافي فلوس مافي بيع وشراء
ابو عليالي راتبه من 8 الى 15 الف ريال ما يقدر يشتري بيت مساحته من 350 متر الى 500 متر هل هذا معقول؟ هل هذا منطق؟ ********* الله يصلح الحال
حزينتعليق مخالف
متيم انابالنسبه لملاك العقار انخفظ 50% اما بالنسبه للمستهلك يرى بان الاسعار فلكيه ولا تستحق التفكير بالموضوع نهائيآ
جبال سديراذا وصلت الاسعار الى اسعار 1416 وماقبلة سنقول هذة الاسعار الطبيعية المتر يتراوح مابين 250 الى 800 حسب الموقع والحي والفلة 600 متر جديدة 650 الف شغل خاص وليس تجاري
سواق وايت مويةحتى لو ان انخفض 50% فالقروض والرواتب أنخفضت والمفترض ان الدولة تتعاقد مع شركات ( أجنبية ) لبناء وحدات سكنية على أراضي ( حكومية ) بحيث لايزيد قيمة المسكن عن 350 الف !!
صبحيالعقار لم ينخفض ولن ينخفض حتى 2040 السكان في تزايد رهيب والاجانب في تزايد رهيب واصحاب العقارات لن يبيعوا الابالاسعار اللي هم يريدونها ووزارة الاسكان يبيلها على الاقل قرن من الزمان حتى تبني 50الف وحدة.
سبحان الله*** تحركت الأسعار هذا الأسبوع والحديد ارتفع قليل عن الأسبوع الماضي نعوذ بالله من الغلاء
صقر الجنوبوين إنخفضت؟؟؟؟؟؟؟؟؟ كل شيء واقف
شيعي برونزيودي اشتري بيت ملك وانشا الله اشتري بالتوفيق