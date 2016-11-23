بالصور: عملية قتل وحشية لمدير أمن مطار عدن على يد “داعش”

ترجمة صحيفة المرصد: سلطت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، الضوء على واقعة إعدام مدير أمن مطار عدن، العقيد عبد الرحيم الضالعي، والذي أعدمه مسلحون تابعون لتنظيم داعش الإرهابي في عدن باليمن.
قالت الصحيفة، إن تنظيم داعش نشر صور لعملية اغتيال “الضالعي”، تعتبر حلقة في سلسلة من الهجمات الوحشية التي يقوم بها التنظيم في بلاد متعددة، مؤكدة أن “داعش استغل 19 شهرًا من الحرب على الحوثيين في اليمن ليوسع نفوذه في عدن ومدن يمنية”.
وأكدت “الديلي ميل”، أن هناك العديد من الشخصيات السياسية والجنود تعرضوا للاغتيال على يد التنظيم الإرهابي، مستدله بالعقيد “علي مقبل عوض” وهو ضابط كبير في المخابرات في البلاد، قتل بالرصاص بينما كان يقود سيارته في حي المنصورة في عدن وذلك في سبتمبر الماضي.
ومضت الصحيفة في تفصيل حادث مقتل العقيد “الضالعي”، فتقول إن “الصور والفيديوهات التي نشرها التنظيم، تظهر مجموعة من المسلحين، وهم يقفون على رأس القتيل، حيث قام القاتل بالضغط على الزناد ليلقى العقيد مصرعه على الفور”.
وطبقًا للصحيفة، فإن العقيد علي مقبل، الذي تم قتله في شهر سبتمبر الماضي، كان في طريقه لصلاة الجمعة، قبل أن يواجهه ملثمون ويطلقوا النار عليه، كما أنه في أغسطس الماضي، أصدر “داعش” لقطات مماثلة من عمليات اغتيال قام بها بطريقته الوحشية في اليمن.
وفيما يخص العقيد عبد الرحيم الضالعي، فإن الصور المنشورة، أظهرت لقطات لشخص يوجه رصاصه نحو القتيل بعد أن ألقاه على ظهره، حيث أطلق الإرهابي النار على الجزء الخلفي من رأس العقيد.
وأضافت: قبل عامين، انتقلت حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي إلى المملكة السعودية بعد أن اقتحم الانقلابيون العاصمة “صنعاء” واستولوا على المدن الرئيسية في اليمن وأعلنوا قيام دولتهم، وهو ما دعا التحالف الدولي إلى التدخل لردعهم.
تعليقات ( 22 )
الهمدانيندين داعش ولا ندين المنهج التكفيري ندين داعش ولا ندين الامر والنهي ندين داعش ولا ندين التسلط ندين داعش ولا ندين الجهاد وانا صغير سالت استاذ لي كيف نعرف الخوارج اجاب (بكثرة تعبدهم) الخوارج كثيري التعبد
صناعة الرعبدمه نشف من الخوف
صوت الطيارات أتعبني انا بالرياضعزالله انك صادق ياتعليق 6 فعلا طلعات الطيارات كل صباح طيرت النوم من عينا الوضع مزري تحس انك بحرب كل دقيقه طياره تقلع فوق راسك
مستغرب ومتعجبوين الدم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟رصاص في راسه ومانزل ولاقطرة دم؟؟؟؟؟؟ داعش افلام هنديه!!!!!
يا ////معرفات معروفه للجميععلى***يالحوثي المعفن
أنوريجب حرق كتب الهالك صاحب سجن القلعة وكتب الهالك صاحب..... سبب تطرف شباب المسلمين فجر دمر كافر**.
ههماصنع داعش غير جماعة الارهاب اخونج ابليس طلعت منهم القاعدة وداعش والنصرة لعنهم الله وابادهم
بدوريا ساتر كمان داعش في اليمن انا انفجعت لما قالوا في سينا الله يستر والله إن الوضع مايطمن الله يكفينا شر الحروب
زائرالله يلعن داعش ومن صنع داعش الله يبيدهم مع إيران والروافض أجمعين كلاب شوهو دين الله
صلاه الفجر ياعباد اللهلاحول ولاقوة الا بالله الله يرحمه ويتقبله من الشهداء
كلمة حقاي داعش وأي خراط كل المنظمات والحركات والارهاب وراها ايران مجرد مسميات الهدف واحد ولا البغدادي يعلن استهداف تركيا والسعوديه ولي يحاربه العراقيين والحشد الشعبي داعش كذبه الهدف منها اتضح أصحا يانايم
بصراحهالإمارات اللي ماسكه إدارة محافظة عدن ... وهي من تتحمل مسؤلية الإنفلات الأمني ... هذا على بلاطه ومن الآخر ... لايجي واحد مدعمر ويقول هذي مسؤلية التحالف والسعوديه
زيادضموا اليمن للسعودية وخلونا نشوف شغلنا مع دواعشهم وعفياشهم و حوثتهم
معرفات معروفه للجميعابومصلفح-ساميه-فريده شوقي- ابن الوطن-شيعي برونزي -اردني نشمي- علي العمري-مصري جدع -يمني محبوب-يمني عاشق الدمام -الورده البيضاء جميعها لمعرف واحد يسمى قلم الحقيقيه انا متابع منذ فترة اسلوب تعليقاته
عدد التعليقات:13492
برق الحرم((((((ألومُ صنعاءَ ... يا بلقيسُ ... أمْ عَدنا ؟!......أم أمـةً ضيعت في أمـسهـا يَزَنا ؟!...... ألومُ صنعاء ......لوصنعاءُ تسمعـني !.......وساكني عدنٍ ... لو أرهـفت أُذُنا ))))))
عدد التعليقات:13492
برق الحرم((((( الاوباش يريدون زرع داعش العراق والشام في اليمن.... او هم يزرعونISIS الروم ))))))
عدد التعليقات:13492
برق الحرم((((((((( داش في العراق والشام ....... لم يقتله الا رعاع اليمن قواعد وحراك وزنابيل وبغال ..... اي داعش في اليمن مابش الا الغدر والخيانة )))))))
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
أبو مصلفح الرياضتعليق مخالف
ابراهيملا داعش ولا يحزنون جنود صالح والحوثيين صفوه