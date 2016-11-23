بالصور: عملية قتل وحشية لمدير أمن مطار عدن على يد “داعش”

ترجمة صحيفة المرصد: سلطت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، الضوء على واقعة إعدام مدير أمن مطار عدن، العقيد عبد الرحيم الضالعي، والذي أعدمه مسلحون تابعون لتنظيم داعش الإرهابي في عدن باليمن.

قالت الصحيفة، إن تنظيم داعش نشر صور لعملية اغتيال “الضالعي”، تعتبر حلقة في سلسلة من الهجمات الوحشية التي يقوم بها التنظيم في بلاد متعددة، مؤكدة أن “داعش استغل 19 شهرًا من الحرب على الحوثيين في اليمن ليوسع نفوذه في عدن ومدن يمنية”.

وأكدت “الديلي ميل”، أن هناك العديد من الشخصيات السياسية والجنود تعرضوا للاغتيال على يد التنظيم الإرهابي، مستدله بالعقيد “علي مقبل عوض” وهو ضابط كبير في المخابرات في البلاد، قتل بالرصاص بينما كان يقود سيارته في حي المنصورة في عدن وذلك في سبتمبر الماضي.

ومضت الصحيفة في تفصيل حادث مقتل العقيد “الضالعي”، فتقول إن “الصور والفيديوهات التي نشرها التنظيم، تظهر مجموعة من المسلحين، وهم يقفون على رأس القتيل، حيث قام القاتل بالضغط على الزناد ليلقى العقيد مصرعه على الفور”.

وطبقًا للصحيفة، فإن العقيد علي مقبل، الذي تم قتله في شهر سبتمبر الماضي، كان في طريقه لصلاة الجمعة، قبل أن يواجهه ملثمون ويطلقوا النار عليه، كما أنه في أغسطس الماضي، أصدر “داعش” لقطات مماثلة من عمليات اغتيال قام بها بطريقته الوحشية في اليمن.

وفيما يخص العقيد عبد الرحيم الضالعي، فإن الصور المنشورة، أظهرت لقطات لشخص يوجه رصاصه نحو القتيل بعد أن ألقاه على ظهره، حيث أطلق الإرهابي النار على الجزء الخلفي من رأس العقيد.

وأضافت: قبل عامين، انتقلت حكومة الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي إلى المملكة السعودية بعد أن اقتحم الانقلابيون العاصمة “صنعاء” واستولوا على المدن الرئيسية في اليمن وأعلنوا قيام دولتهم، وهو ما دعا التحالف الدولي إلى التدخل لردعهم.